Скоро Джапарова станет первым заместителем главы МИД и первым представителем крымских татар в руководстве нашей дипломатии, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал надежду на то, что Эмине Джапарова уже вскоре станет первым заместителем министра иностранных дел Украины и первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Новости полетели, поэтому сделаю короткий анонс: надеюсь, Эмине Джапарова быстро пройдет все процедуры назначения и уже вскоре станет моим первым заместителем. Спасибо Владимиру Зеленскому за поддержку ее кандидатуры. Эмине будет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии", - написал Кулеба.

По его словам, Джапарова в случае назначения на должность будет заниматься не только темой Крыма, но и публичной дипломатией. "Первый заместитель министра - это особая должность в системе. Там много пространства для действий и много ответственности за результат. В ее портфолио будет не только Крым. Еще будет публичная дипломатия. И еще много чего важного. Но об этом уже после назначения", - написал министр.

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Джапарова в 2002-2003 гг. работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года - советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.

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