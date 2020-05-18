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Скоро Джапарова станет первым заместителем главы МИД и первым представителем крымских татар в руководстве нашей дипломатии, - Кулеба

Скоро Джапарова станет первым заместителем главы МИД и первым представителем крымских татар в руководстве нашей дипломатии, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал надежду на то, что Эмине Джапарова уже вскоре станет первым заместителем министра иностранных дел Украины и первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Новости полетели, поэтому сделаю короткий анонс: надеюсь, Эмине Джапарова быстро пройдет все процедуры назначения и уже вскоре станет моим первым заместителем. Спасибо Владимиру Зеленскому за поддержку ее кандидатуры. Эмине будет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии", - написал Кулеба.

По его словам, Джапарова в случае назначения на должность будет заниматься не только темой Крыма, но и публичной дипломатией. "Первый заместитель министра - это особая должность в системе. Там много пространства для действий и много ответственности за результат. В ее портфолио будет не только Крым. Еще будет публичная дипломатия. И еще много чего важного. Но об этом уже после назначения", - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский согласовал назначение Джапаровой на должность первого замглавы МИД Украины, - ОП

Джапарова в 2002-2003 гг. работала на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины. С октября 2015 года по апрель 2016 года - советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможной отмене санкций против России: "Сейчас такого нарратива нет"

Автор: 

дипломатия (1462) МИД (6933) Кулеба Дмитрий (2880) Джапарова (174)


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Топ комментарии
+10
самое грустное, что украинцы как и 350 лет назад до сих пор верят, что кацапы это наши православные братья !


не так ли ?
я быстрее договорюсь с кырымлы, чем с мокшанином
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18.05.2020 19:44
+3
Я думаю что первый зам МЗС должен быть профессиональным дипломатом! Это мое мнение!
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18.05.2020 19:35
+3
крымские кацы сожгли свои украинские паспорта в 14-м и гордятся российским орлом, а
кырымлы называют российский паспорт "аусвайсом" и гордятся своим украинским граждансвом и паспортом. Уж я то знаю.....
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18.05.2020 19:51
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А своїх кадрів у СН не знайшлося.
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18.05.2020 19:32 Ответить
Думаю Меджлис нам не подсунул кота в мешке , где мы наблюдаем с назначениями правительства, - А лучшая из Лучших . Посмотрим по работе и Результатах .
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18.05.2020 19:33 Ответить
Я думаю что первый зам МЗС должен быть профессиональным дипломатом! Это мое мнение!
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18.05.2020 19:35 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%B9%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 20 квітня 2016 року призначена на посаду першої заступниці міністра інформаційної політики України.

Информационная война с помощью этой дамы вполне успешно просрана.
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18.05.2020 19:37 Ответить
Вона там була півроку, а перед тим працювала на АТР та Радіосвободі. Тому навряд чи саме вона "просрала" інформаційну війну.
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18.05.2020 19:45 Ответить
Али-ага, этот позорный кац достоен только спама, а не ответа достойных мужей !
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18.05.2020 19:48 Ответить
Не думаю, що він такий! Просто я з ним не погоджуюся, що лише одна Джапарова відповідає за ту війну.
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18.05.2020 19:57 Ответить
Дай Бог !
Аллах акбар !
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18.05.2020 19:40 Ответить
за Меджлис не волнуйся !
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18.05.2020 19:41 Ответить
Это должен посмотреть каждый украинец , у которого есть мозги и который в состояние думать , что такое русский мир :

Для тех, кто любит ссылаться на "лживую чеченскую пропаганду". Канал Марка Фейгина. Говорит русский пленный. Чечня, февраль 1995 г. https://youtu.be/y9j-A06Xcgk
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18.05.2020 19:35 Ответить
самое грустное, что украинцы как и 350 лет назад до сих пор верят, что кацапы это наши православные братья !


не так ли ?
я быстрее договорюсь с кырымлы, чем с мокшанином
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18.05.2020 19:44 Ответить
А яка зараз між ними різниця?У них однакові паспорти.
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18.05.2020 19:47 Ответить
крымские кацы сожгли свои украинские паспорта в 14-м и гордятся российским орлом, а
кырымлы называют российский паспорт "аусвайсом" и гордятся своим украинским граждансвом и паспортом. Уж я то знаю.....
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18.05.2020 19:51 Ответить
я быстрее договорюсь с кырымлы, чем с мокшанином
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18.05.2020 19:52 Ответить
Який стосунок має твоя спрощена версія історії до призначення Джапарової на посаду?
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18.05.2020 19:50 Ответить
Найсмішніше,що ти подаєш нам спрощену версію історії,створену в ссср.
Наскільки вина Кримського ханства була в поразках під Збаражем і Берестечком,настільки була й заслуга в перемогах під Корсунем і Пилявцями.
Але в цілому правий.Ханство зробило величезну геополітичну помилку,не передбачивши підсилення Московії.
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18.05.2020 20:20 Ответить
ГОНДОНА ПОРА МОЧИТЬ !!!!
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18.05.2020 19:59 Ответить
А Джапарова тоже с 95-м как-то связана? Кем она там работала? Или соседка по дому с припи*здентом?
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18.05.2020 22:42 Ответить
 
 