Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция. ФОТО
В Киеве во время оформления ДТП патрульные заметили признаки опьянения у обоих участников ДТП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Вчера вечером полицейские оформляли ДТП на улице Жолудева. Водители автомобилей ВАЗ и Mercedes не соблюли безопасного бокового интервала, в результате чего произошло столкновение.
При оформлении административных материалов патрульные заметили признаки алкогольного опьянения у обоих участников ДТП. Мужчины согласились пройти освидетельствование на месте происшествия. Результаты водителей ВАЗ - 1,89 ‰, Mercedes - 1,21 ‰.
На обоих водителей инспекторы составили протоколы по ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) КоАП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Да и для своих лет,по фото она еще девочка.
"Тазік" виграв! Таке враження, що скоро в Україні тверезого водія неможливо буде знайти.
Р.С. подозреваю, что оба за зелю голосовали.
а нормальные люди оформляют европротокол
Если отсутствует разметка на дороге,то дорога меряется и делится пополам. Водитель бмв явно не на своей половине.
В Минске это однозначно 3 года на самокате и потом инспектора на пересдаче зверствуют "нет, ты не сдал, и сейчас придумаю почему".