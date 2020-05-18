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Новости Пьяные за рулем
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Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция. ФОТО

В Киеве во время оформления ДТП патрульные заметили признаки опьянения у обоих участников ДТП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция 01

Вчера вечером полицейские оформляли ДТП на улице Жолудева. Водители автомобилей ВАЗ и Mercedes не соблюли безопасного бокового интервала, в результате чего произошло столкновение.

При оформлении административных материалов патрульные заметили признаки алкогольного опьянения у обоих участников ДТП. Мужчины согласились пройти освидетельствование на месте происшествия. Результаты водителей ВАЗ - 1,89 ‰, Mercedes - 1,21 ‰.

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На обоих водителей инспекторы составили протоколы по ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) КоАП.

Автор: 

ДТП (7671) Киев (25469) правоохранительные органы (2968) пьянство (867) силовики (2797) патрульная полиция (1810)


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Топ комментарии
+27
Джекпот!!!
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18.05.2020 19:39
+14
В Києві такий двіжняк, шо тверезим за кермо страшно сідати )
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18.05.2020 19:42
+12
Винен той хто п"яніший !!!!)))
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18.05.2020 19:41
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Джекпот!!!
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18.05.2020 19:39 Ответить
Бінго! )
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18.05.2020 20:14 Ответить
Винен той хто п"яніший !!!!)))
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18.05.2020 19:41 Ответить
Комбо!!!
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18.05.2020 19:41 Ответить
В Києві такий двіжняк, шо тверезим за кермо страшно сідати )
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18.05.2020 19:42 Ответить
Вас послушать самое страшное движение в Трускавце
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18.05.2020 19:50 Ответить
Який нах Трускавець? Бухали вчора?
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18.05.2020 20:13 Ответить
Ты шо Трускавець не знаешь?
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18.05.2020 20:44 Ответить
При чому тут Трускавець? Аби щось пукнути?
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18.05.2020 20:59 Ответить
Ты тупой?
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18.05.2020 21:11 Ответить
Ти ********?
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18.05.2020 21:26 Ответить
Когда выезжаю за Киев становится страшно, куда очередной полоумный поедет без поворотники или затормозит посреди дороги. А те которые на полных парах с грунтовки вылетают вообще страх наводят!
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18.05.2020 19:57 Ответить
Они и бухали вместе
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18.05.2020 19:44 Ответить
Мабуть щось недорішали під час застілля !! Влаштували лицарський турнір !!))
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18.05.2020 19:46 Ответить
Мерс копейке не собутыльник
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19.05.2020 00:04 Ответить
Проверьте алкотестер
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18.05.2020 19:45 Ответить
На інспекторі!!))
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18.05.2020 19:47 Ответить
Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4537
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18.05.2020 19:47 Ответить
То отож, вчить дитину правільно дмухати !!))
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18.05.2020 19:49 Ответить
Хотелось бы видеть первые буквы знака этих «киевлян»?
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18.05.2020 19:48 Ответить
А що в киян мало автівок не київської реєстраці??))
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18.05.2020 19:51 Ответить
Мало тазов, уже таких и не вижу
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18.05.2020 19:52 Ответить
Мерс узнал. А шо это за ржавая тележка?
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18.05.2020 19:50 Ответить
ВАЗ і він ,виходячи з фото , меньше постраджав !!))
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18.05.2020 19:54 Ответить
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18.05.2020 19:58 Ответить
это - практиш, квадратиш, гут!
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18.05.2020 20:17 Ответить
Тебя наверное тогда еще не было на свете,когда те ржавые тележки считались самыми престижными и крутыми машинами.
Да и для своих лет,по фото она еще девочка.
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19.05.2020 02:33 Ответить
Жаль, что они не разбились насмерть....Обо эти урода - потенциальные убийцы нас с вами.... Пьяным водителям место в земле, а не на дорогах...
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18.05.2020 19:51 Ответить
А ведь могли бы культурно разойтись, и у одного, и у другого потери минимальны! Но даба задавила, кто должен платить, теперь заплатят за права ещё!
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18.05.2020 19:51 Ответить
Шикарний страйк! А хто виграв, ніхто не підкаже?
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18.05.2020 19:52 Ответить
Тупость выиграла!
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18.05.2020 19:54 Ответить
Жаба зелена перемогла здоровий глузд !!))
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18.05.2020 19:57 Ответить
"...Результаты водителей ВАЗ - 1,89 ‰, Mercedes - 1,21 ‰..."

"Тазік" виграв! Таке враження, що скоро в Україні тверезого водія неможливо буде знайти.
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18.05.2020 19:58 Ответить
Столкнулись коньяк "Хеннесси" и самогон:
Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9724
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18.05.2020 19:59 Ответить
Коньяк "Самжене" поза конкуренцією !!)))
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18.05.2020 20:04 Ответить
сампанжене
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18.05.2020 20:29 Ответить
Там мерседес похоже не намного моложе таза. Так что самогон в обоих случаях.
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19.05.2020 00:12 Ответить
Тобто ніхто не винен. Всім дякуємо, всі вільні Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2210
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18.05.2020 20:03 Ответить
Там ущерба копейки, судя по фото. Кретины. Знали оба, что пьяные, не смогли на месте порешать, без ментов. Надеюсь, оба быдлана получат по полной. Менты пусть не стесняются.

Р.С. подозреваю, что оба за зелю голосовали.
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18.05.2020 20:13 Ответить
Цікаво, а інспектор не сказав "тут без 100 грам не розберешся" і пішов до найближчої крамниці?
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18.05.2020 20:13 Ответить
Зачем я их позвал...Ну зачем я их позвал!!!!!!
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18.05.2020 20:16 Ответить
Я скажу всем до чего довел планету этот фигляр Пэжэ, пацаки чатланам на голову сели ... Кю https://www.youtube.com/watch?v=MdIrIlpQd0M
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18.05.2020 20:20 Ответить
Победил ВАЗ по очкам.
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18.05.2020 20:24 Ответить
Виновным будет производитель алкотеста, который окажется производителем тестов на covid..
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18.05.2020 20:25 Ответить
Ну и быдло. Все ездят пьяными.
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18.05.2020 20:26 Ответить
дєшевлє було відразу договоритись і розійтись миром
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18.05.2020 20:28 Ответить
Шлюхины дети. ,,,, Таких в кислоте купать надо ,,, ну когда ,,,,? Когда твари? Демократия не для быдла нашего нам ещё далеко,,,, сам бы шлюх этих утопил
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18.05.2020 20:32 Ответить
Жаль что иза этого удобрения. ,,, И мрази,,,,страдают нормальные люди
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18.05.2020 20:34 Ответить
Для повної гармонії треба, щоб інспектор теж був на підпитку.
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18.05.2020 20:35 Ответить
У нас один идиот на скорости около 180 км\час,летел по центральному бульвару,влетел на красный цвет светофора и убил двух невинных человек,-и это все на спор в 50 евро!
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18.05.2020 20:44 Ответить
Дебіли..якщо обидва бухі, то нашо було мусорню чекати..?
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18.05.2020 20:46 Ответить
теперь подружатся
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18.05.2020 20:50 Ответить
В любой цивилизованной стране это уголовное преступление- только в России и Украине вождение под кайфом ничего не значит. Вместо того чтобы взять- машины на штрафплощадку,ребят в отделение и снять отпечатки пальцев, затем суд и занесение их данных в Европейскую базу данных чтобы ребята не смогли в течении 10 лет въехать в ЕС так как имеют судимость -им выписали штрафы.Безнаказанность.Хорошо что никого не убили.
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18.05.2020 20:53 Ответить
Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7787
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18.05.2020 20:55 Ответить
Ваз проиграл )
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18.05.2020 21:11 Ответить
Два дибила, хорошо хоть теперь они пешеходы.
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18.05.2020 21:22 Ответить
долбоёбы после дтп выпили на брудершафт.

а нормальные люди оформляют европротокол
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18.05.2020 23:42 Ответить
Был бы трезвым водитель шестерки,запросто мог бы оспорить "недотримання бокового безпечного інтервалу"
Если отсутствует разметка на дороге,то дорога меряется и делится пополам. Водитель бмв явно не на своей половине.
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19.05.2020 02:28 Ответить
Тут оба - ваз так поворачивал направо, что справа от него ещё один мог повернуть, а мерс пересёк среднюю задолго до начала перекрёстка.

В Минске это однозначно 3 года на самокате и потом инспектора на пересдаче зверствуют "нет, ты не сдал, и сейчас придумаю почему".
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19.05.2020 10:09 Ответить
проклятые мажоры!
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19.05.2020 10:32 Ответить
ШотасчанІпоняф? Новина учора світилась, чому знову і сьогодні?!
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19.05.2020 20:57 Ответить
 
 