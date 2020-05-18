Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция. ФОТО

В Киеве во время оформления ДТП патрульные заметили признаки опьянения у обоих участников ДТП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Вчера вечером полицейские оформляли ДТП на улице Жолудева. Водители автомобилей ВАЗ и Mercedes не соблюли безопасного бокового интервала, в результате чего произошло столкновение.

При оформлении административных материалов патрульные заметили признаки алкогольного опьянения у обоих участников ДТП. Мужчины согласились пройти освидетельствование на месте происшествия. Результаты водителей ВАЗ - 1,89 ‰, Mercedes - 1,21 ‰.

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На обоих водителей инспекторы составили протоколы по ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) КоАП.