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Новости Коронавирус и карантин
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В апреле все центры экстренной помощи, работающие с пациентами с COVID-19, получили 124 млн грн, - НСЗУ

В апреле все центры экстренной помощи, работающие с пациентами с COVID-19, получили 124 млн грн, - НСЗУ

За апрель 25 центров экстренной медпомощи получили около 124 млн грн в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием COVID-19".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Согласно сообщению, Служба заключила договоры и осуществила выплаты в рекордные сроки - за семь рабочих дней.

Тариф на оплату услуг включает доплаты членам специальных бригад экстренной медпомощи, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Размер доплат составляет до 300% заработной платы (должностного оклада - с повышениями - с учетом предусмотренных законодательством обязательных доплат и надбавок).

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Глава НСЗУ Оксана Мовчан отметила, что все выплаты осуществили 15 мая.

"5 мая было обнародовано соответствующее постановление Кабмина, которое позволило нам вывесить объявление о начале контрактирования. А уже 12 мая НСЗУ перечислила более 86 млн грн первым 16 центрам экстренной помощи. 15 мая мы полностью выплатили деньги всем 25 центрам экстренки. Наша команда сработала очень быстро, чтобы выполнить обязательства перед бригадами экстренной медицинской помощи, которые остаются на передовой в борьбе с коронавирусной болезнью", - сказала она.

В НСЗУ подчеркнули, что общая сумма контрактов на предоставление экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным диагнозом COVID-19 составляет 476,3 млн грн. Договоры будут действовать в течение периода карантина плюс месяц, до 22 июня.

Наибольшая сумма контрактов - у Черновицкого областного центра экстренной медпомощи (почти 71 млн грн), центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева (56,2 млн грн) и Ивано-Франковского областного центра экстренной медпомощи (36,1 млн грн). Сумма договоров не фиксированная, а оплата будет осуществляться по факту распространения эпидемии в каждой области и меняться в соответствии с количеством подтвержденных случаев.

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Уточняется, что суммы выплат рассчитываются путем умножения тарифа на количество подтвержденных случаев COVID-19 в области за период с первого по последний день месяца. Тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19 составляет около 12,164 тыс. грн. Этот тариф учитывает как выезды к пациентам с установленным диагнозом COVID, так и к пациентам с подозрением на коронавирусную болезнь.

Автор: 

карантин (16729) скорая (364) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
"Центры" может что-то и получили, а вот МЕДИКИ - "уй без соли доедают"?
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18.05.2020 19:58
+1
Неужели родовым врачам борющемся с ковид19 выписали премии по 250-300 тыс?
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18.05.2020 20:01
+1
если родят, то выпишут))
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18.05.2020 20:04
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"Центры" может что-то и получили, а вот МЕДИКИ - "уй без соли доедают"?
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18.05.2020 19:58 Ответить
Мужик, а ты бы учился 5-6 лет, + интернатура и прочее, плюс покупать всякое разное за свой счет, шоб иметь з.п. как бомж сдает бутылок за месяц + ответственность, поборы, опасность и то шо тя считают рабом(главное)
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18.05.2020 20:03 Ответить
Троль!
Все это я делал и учился и все прочее.
Но, твоего вопроса я так и НЕ ПОНЯЛ.
Какие у тебя ко мне претензии?
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18.05.2020 20:13 Ответить
я к тому что они, власть, медиков видят как рабов.
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18.05.2020 21:23 Ответить
А они всех видят как рабов и что?
73 процента поступят, попав во власть, точно так же)))
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18.05.2020 21:24 Ответить
А при чем проценты то? ты же тоже не сюсюкать будешь с теми кто тоже гадит на того кто ниже, если попадешь во власть. с цифрой ошибка, надо было написать - 99%(1% - инвалиды и т.д. и во власть не попадут)
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19.05.2020 08:40 Ответить
Не прав, я со многими общаюсь
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19.05.2020 08:51 Ответить
ммм, не верю. если ты видишь как все друг к "другу" относятся, то если станешь во власти - задашь вопрос се - а че я этим людям что-то должен улучшать? лучше карманы наполню ка.
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19.05.2020 09:04 Ответить
Я же не убеждаю)))
Гордона смотри, верь ему
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19.05.2020 09:07 Ответить
кстати в другой вкладке есть стрим этого лысого с террористом, на рожи смотреть не могу, но послушать надо - что там высрал гиркин. возможно гордон стал очень добрым и вынудил террориста признать что-то там что еще типо никто не знал и так.
и что значит "верь ему"? я воду то не "заряжал" и пирамидки не покупал, так что верить разводиле не намерен
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19.05.2020 09:33 Ответить
Размер доплат составляет до 300% Источник: https://censor.net/n3196313\\\\\\\\\\\

Это как "лишение свободы типо от 1 условно до 5 реально"(а кто там определяет, а?)
А тот кто после определений:

В апреле все центры экстренной помощи, работающие с пациентами с COVID-19, получили 124 млн грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 3816
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18.05.2020 20:00 Ответить
Неужели родовым врачам борющемся с ковид19 выписали премии по 250-300 тыс?
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18.05.2020 20:01 Ответить
если родят, то выпишут))
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18.05.2020 20:04 Ответить
Поправил ))
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18.05.2020 20:06 Ответить
*рядовым
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18.05.2020 20:05 Ответить
та хоть какой врач, но если работает - значит на стоянке возле учреждения - новенькая "иномарка"
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18.05.2020 21:24 Ответить
Поэтому "центры" и не жалуются)))
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18.05.2020 21:26 Ответить
 
 