В апреле все центры экстренной помощи, работающие с пациентами с COVID-19, получили 124 млн грн, - НСЗУ

За апрель 25 центров экстренной медпомощи получили около 124 млн грн в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием COVID-19".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Согласно сообщению, Служба заключила договоры и осуществила выплаты в рекордные сроки - за семь рабочих дней.

Тариф на оплату услуг включает доплаты членам специальных бригад экстренной медпомощи, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Размер доплат составляет до 300% заработной платы (должностного оклада - с повышениями - с учетом предусмотренных законодательством обязательных доплат и надбавок).

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Глава НСЗУ Оксана Мовчан отметила, что все выплаты осуществили 15 мая.

"5 мая было обнародовано соответствующее постановление Кабмина, которое позволило нам вывесить объявление о начале контрактирования. А уже 12 мая НСЗУ перечислила более 86 млн грн первым 16 центрам экстренной помощи. 15 мая мы полностью выплатили деньги всем 25 центрам экстренки. Наша команда сработала очень быстро, чтобы выполнить обязательства перед бригадами экстренной медицинской помощи, которые остаются на передовой в борьбе с коронавирусной болезнью", - сказала она.

В НСЗУ подчеркнули, что общая сумма контрактов на предоставление экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным диагнозом COVID-19 составляет 476,3 млн грн. Договоры будут действовать в течение периода карантина плюс месяц, до 22 июня.

Наибольшая сумма контрактов - у Черновицкого областного центра экстренной медпомощи (почти 71 млн грн), центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева (56,2 млн грн) и Ивано-Франковского областного центра экстренной медпомощи (36,1 млн грн). Сумма договоров не фиксированная, а оплата будет осуществляться по факту распространения эпидемии в каждой области и меняться в соответствии с количеством подтвержденных случаев.

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Уточняется, что суммы выплат рассчитываются путем умножения тарифа на количество подтвержденных случаев COVID-19 в области за период с первого по последний день месяца. Тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи пациентам с COVID-19 составляет около 12,164 тыс. грн. Этот тариф учитывает как выезды к пациентам с установленным диагнозом COVID, так и к пациентам с подозрением на коронавирусную болезнь.