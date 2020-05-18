В Китае наблюдается новая вспышка COVID-19 в провинциях, граничащих с РФ, более 100 млн человек отправили на карантин, - СМИ
На северо-востоке Китая наблюдается новая вспышка COVID-19. На карантин посадили 108 млн человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Также под ограничения попали, в частности, города Цзилинь и Шулань.
Отметим, что Шулань называют эпицентром новой вспышки коронавируса.
Пока неизвестно, что стало причиной новой вспышки, но предполагается, что вирус могли занести люди, которые вернулись из Российской Федерации, ведь провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.
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Не удивлюсь, если со временем окажется, что изначальным источником короновируса была Россия, после пожара в "Векторе".
Что бы ты сгорела в аду, проклятая всем миром, страна!
Китайцам стоит эту тему проштудировать ибо потом их самих определят в основные виновники пандемии.
да,этот идиот лечит не только Шариковых Мудаков,но но чаще всего и дебилов
Ті, кому це вигідно, вирішили колотити безкінечно і запускати пугалки про 125-ту "хвилю" ... і 350-й "спалах" через півтори людини.
Сподобалося, напевне, планету вмикати-вимикати, вмикати-вимикати і піпл в істериці тримати, який боїться виходити з дому, йти в магазин, не хоче вертатися на роботу і відпускати дітей у школи-садочки.
Ну, ще пограються якийсь час, не всі ж сценарії відпрацювали.
Круто. В реалі на мільярдах людей.