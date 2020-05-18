В Китае наблюдается новая вспышка COVID-19 в провинциях, граничащих с РФ, более 100 млн человек отправили на карантин, - СМИ

На северо-востоке Китая наблюдается новая вспышка COVID-19. На карантин посадили 108 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Также под ограничения попали, в частности, города Цзилинь и Шулань.

Отметим, что Шулань называют эпицентром новой вспышки коронавируса.

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Пока неизвестно, что стало причиной новой вспышки, но предполагается, что вирус могли занести люди, которые вернулись из Российской Федерации, ведь провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.

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