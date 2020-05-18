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Новости Борьба с коронавирусом
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В Китае наблюдается новая вспышка COVID-19 в провинциях, граничащих с РФ, более 100 млн человек отправили на карантин, - СМИ

В Китае наблюдается новая вспышка COVID-19 в провинциях, граничащих с РФ, более 100 млн человек отправили на карантин, - СМИ

На северо-востоке Китая наблюдается новая вспышка COVID-19. На карантин посадили 108 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что карантин введен в городах провинций Цзилинь и Ляонин. Также под ограничения попали, в частности, города Цзилинь и Шулань.

Отметим, что Шулань называют эпицентром новой вспышки коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай тестирует на добровольцах уже пятую вакцину от COVID-19

Пока неизвестно, что стало причиной новой вспышки, но предполагается, что вирус могли занести люди, которые вернулись из Российской Федерации, ведь провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания

Автор: 

Китай (2910) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+33
Невелику групу китайців, кількістю 100.000.000 чоловік, посадили на карантин. )
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18.05.2020 20:15
+25
Найімовірніше, що цей короновірус і був виготовлений на росії. Тому не дивує його друге пришестя у Китай.
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18.05.2020 20:16
+13
Я с самого начала всей этой хрени говорил, что вирус начал свой путь именно с Новосибирска,с "вектора".Кацапы после взрыва на центре сразу свезли вирус на Ухань и перевели все стрелки на китайцев,как обычно типа это не мы.
Китайцам стоит эту тему проштудировать ибо потом их самих определят в основные виновники пандемии.
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18.05.2020 20:37
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Нічого собі
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18.05.2020 20:13 Ответить
Кляті москалі ,братів кітайців позаражували , це однозначно диверсія !!))
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18.05.2020 20:20 Ответить
Я невбачаю тут сатири
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18.05.2020 20:20 Ответить
Невелику групу китайців, кількістю 100.000.000 чоловік, посадили на карантин. )
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18.05.2020 20:15 Ответить
Для жовтоліких тарганів це дійсно дрібничка !!))
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18.05.2020 20:21 Ответить
1 десятая примерно это уже не мало
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18.05.2020 20:27 Ответить
Сто лимонов уже ощутимо и для кетая.
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18.05.2020 20:27 Ответить
какие сто лимонов сарачока
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18.05.2020 21:48 Ответить
а ты какой тарган?
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18.05.2020 20:49 Ответить
Слов"янолікий !!))
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18.05.2020 21:27 Ответить
Так в статистиці цього немає, знов кацапський фейх.
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18.05.2020 20:46 Ответить
в китае случайно взорвалась атомная бомба ) жертв грубо говоря нет ...
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18.05.2020 21:02 Ответить
Найімовірніше, що цей короновірус і був виготовлений на росії. Тому не дивує його друге пришестя у Китай.
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18.05.2020 20:16 Ответить
Буквально вчора Трамп сказав, шо накопали багато поганої інфи на Уханську лабораторію, як вже кітайці кивають в бік рашки...
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18.05.2020 20:25 Ответить
у меня такая чуйка про рассейсские уши еще с самого начала этой заразы была
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18.05.2020 20:29 Ответить
та кацапня это 100% гавняночку всем подсунула
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18.05.2020 20:40 Ответить
Та й з ріцином засвітилася...
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18.05.2020 20:46 Ответить
а в нарассее никакого короновируса нет ))))))))))))
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18.05.2020 20:17 Ответить
Им повезло что не отправили на раССею..
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18.05.2020 20:19 Ответить
инфицированных китайцев? это действительно зря
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18.05.2020 20:30 Ответить
Обнаружено 40 заболевших, на карантин закрыли 108 млн. Ну не идиотизм.
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18.05.2020 20:20 Ответить
Маштабність це прерогатива Росіі і Кітая !!)))
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18.05.2020 20:25 Ответить
Минулого тижня писали про =новий спалах у Китаї=, при якому навіть не захворіло, а виявили вірус у 17 чоловік.
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18.05.2020 21:16 Ответить
От як це в них вийшло? Про перевірку усіх в Ухані не повірю ніколи.
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18.05.2020 21:48 Ответить
Є відео в ютубі де китайці з вікон будинків кричали делегації чиновників, що це фейк все. В інтернеті можна знайти. Потім ще відео є як китайці жителі Уханю почали громити машини поліцейських, які не відкривали міст після тривалого карантину.
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18.05.2020 23:13 Ответить
Какие китайци глупие, не то что нищие украинци.
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19.05.2020 00:17 Ответить
русские полагаются на свое Авось.Не закрыли границу с мордодором имейте миллион на карантине.С таким соседом никогда не поборите Вирус.
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18.05.2020 20:20 Ответить
так c 12 мая ковируса на параше нет. ***** приказал. руцкие "статистики" подтверждают )
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18.05.2020 20:21 Ответить
Брудна кацабня заразила весь світ.
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18.05.2020 20:24 Ответить
Есть свидетельства, что антитела, выработанные на другие коронавирусы, могут работать и против Ковида-19.
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18.05.2020 22:11 Ответить
А сколько там заразилось? Опять 17 китайцев?
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18.05.2020 20:24 Ответить
Больше, аж целых 40.))
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18.05.2020 20:27 Ответить
А чего тряпки своей боишься?😂🌷
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18.05.2020 20:31 Ответить
Ау?Опять изык проглотил?😂🌷
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18.05.2020 21:08 Ответить
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18.05.2020 20:26 Ответить
хіба там є кордон?
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18.05.2020 20:27 Ответить
Речка там.
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18.05.2020 21:05 Ответить
Амур-батюшка !)))
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18.05.2020 21:28 Ответить
не пересохла?
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18.05.2020 22:30 Ответить
Ничего особенного, -это обычная "внебольничная пневмония",как объяснял,всем известный доктор Ху.ло.
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18.05.2020 20:28 Ответить
Думаю, без хімії тут знов не обійшлося.
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18.05.2020 20:59 Ответить
В России секретится буквально всё!
Не удивлюсь, если со временем окажется, что изначальным источником короновируса была Россия, после пожара в "Векторе".
Что бы ты сгорела в аду, проклятая всем миром, страна!
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18.05.2020 20:28 Ответить
У вересні 2019 на Векторі був вибух, а потім карантин.
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18.05.2020 20:31 Ответить
Якби там шось таке сталося, дійсно, страшне - ми б ніколи не дізнались. Не те.
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18.05.2020 20:49 Ответить
Наберите "эпидемия пневмонии в россии в ноябре 2019".Прочитайте про Оренбургскую область.
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18.05.2020 22:24 Ответить
Якщо є нові масові зараження короною, то для чого послаблювати умови карантину? Адже тільки справжній (а не на папері) карантин може зменшити захворюванність і смертність людей. І до тих пір поки це не пройде через розум всіх українців, до тих пір ця пошесть не покине нашу країну. А в подальшому розвиток ситуації з цією болячкою буде залежати від розуму кожного в плані того, як українці будуть пов'язані з відвідуванням інших країн. А на медицину надіятись поки що немає сенсу.
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18.05.2020 20:28 Ответить
якщо від розуму, то справи наші кепські
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18.05.2020 21:27 Ответить
Это типа Маодзедуны коммуняцкого Китая верят в товарища Джугашвили и остальных баранов Шариковых... дохлого СССра
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18.05.2020 20:29 Ответить
Ну да,ну да,-и о.Даманский не было...
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18.05.2020 20:33 Ответить
Було і пам'ятають, а шо в них на умі тим часом - ніхто не знає.
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18.05.2020 20:50 Ответить
С началом расследования происхождения COVID-19 Китай будет все валить на Расею. Но, что те брехуны, что вторые лжецы. Два сапога - пара
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18.05.2020 20:32 Ответить
И оба левых...
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18.05.2020 20:33 Ответить
Я с самого начала всей этой хрени говорил, что вирус начал свой путь именно с Новосибирска,с "вектора".Кацапы после взрыва на центре сразу свезли вирус на Ухань и перевели все стрелки на китайцев,как обычно типа это не мы.
Китайцам стоит эту тему проштудировать ибо потом их самих определят в основные виновники пандемии.
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18.05.2020 20:37 Ответить
Тогда там была вспышка пневмонии, возможно, шоб скрыть все факты, решили заразить китайцев в городе, где химлаборатория то есть в Ухани, учитывая количество населения, в Китае началась вспышка. Все может быть, если оправдается, кацапов ждет серезный мордобой.
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18.05.2020 21:38 Ответить
Солидная дама входит в квартиру Преображенского в Москве и с порога орёт...,Доктор Борменталь,говорят профессор Преображенский лечит Корону Вируса Кремля,это правда?
да,этот идиот лечит не только Шариковых Мудаков,но но чаще всего и дебилов
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18.05.2020 20:42 Ответить
та много баб заходя в квартиру орут с порога
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18.05.2020 20:49 Ответить
На Західних кордонах заразу зупинила Україна і держави Прибалтики, а Бацька послав її на-уй. Коронозараза пішла, пішла... аж до Піднебесної дійшла, прорвала кордон і на маєш!
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18.05.2020 20:44 Ответить
У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують з РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2346
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18.05.2020 20:49 Ответить
знову китайський развод комуняки знову роблять з себе жертву бо зробили вірус а коли платити по рахунку ой я не целка
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18.05.2020 20:54 Ответить
Кацапе, не прикидайся потерпілим.
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18.05.2020 21:05 Ответить
а ти хто китайський адвокат чи кацапський ботяра під ніком морква
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18.05.2020 21:50 Ответить
Тебе воно іпе? птн пнх
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18.05.2020 22:38 Ответить
Блогер Ютьюба Мария Лондон из Новосибирска прислала мне видео еще год назад...Про это дерьмо коронвирусное...год назад.....,взрыв и пожар на "Векторе" был 19 сентября.Мария стала Вангой???
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18.05.2020 20:54 Ответить
Две новостные статьи: создание госпредприятия "Реинтеграции и восстановление" и ЦИК упростил доступ к голосованию для переселенцев повод для размышления. Но я смотрю людям интереснее больные китайцы и пьяные водители, судя по количеству просмотров и коментариев. Это огорчает.
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18.05.2020 20:55 Ответить
У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують з РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2548
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18.05.2020 21:05 Ответить
Вбивають гади
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18.05.2020 21:08 Ответить
Умиляют эти цифры - 100 миллионов отправлены на карантин,но эпидемию победили.
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18.05.2020 21:14 Ответить
Все зрозуміло.
Ті, кому це вигідно, вирішили колотити безкінечно і запускати пугалки про 125-ту "хвилю" ... і 350-й "спалах" через півтори людини.
Сподобалося, напевне, планету вмикати-вимикати, вмикати-вимикати і піпл в істериці тримати, який боїться виходити з дому, йти в магазин, не хоче вертатися на роботу і відпускати дітей у школи-садочки.
Ну, ще пограються якийсь час, не всі ж сценарії відпрацювали.
Круто. В реалі на мільярдах людей.
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18.05.2020 21:20 Ответить
Сподобалось у Маска.
У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують з РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6818
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18.05.2020 21:45 Ответить
Так пипал сам обманываться рад, как видим по здешним постам от обмочившихся кипятком простейших или пересичных.
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18.05.2020 22:08 Ответить
Все очень банально: со стороны кацапии дунуло ветром!
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18.05.2020 21:24 Ответить
Откуда вышло - туда и вернулось. Надеюсь нового исхода не будет.
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18.05.2020 22:07 Ответить
бляха муха.кітайці. наведіть порядок в своїх північних територіях. доки кцпє будуть псувати ваші ісконні землі.
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18.05.2020 22:51 Ответить
Им еще платить экономический ущерб, в 7 триллионов. Исследователи вирусов, недоделанные.
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19.05.2020 00:22 Ответить
Такая же история будет и у нас, кацапи и сябри рядом.
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19.05.2020 00:19 Ответить
 
 