С помощью ДНК-экспертизы удалось идентифицировать останки воина 80-й ОДШБ Сергея Тимощука, погибшего в Луганском аэропорту в 2014 году. ФОТО

Почти шесть лет 18-летний десантник из Славуты Сергей Тимощук считался в списках без вести пропавших. В конце лета 2014 года военнослужащий перестал выходить на связь, находясь в зоне проведения Антитеррористической операции в Луганском аэропорту.

18 мая, в Славутском городском совете Хмельницкой области сообщили, с помощью системы ДНК-идентификации останки бойца удалось установить. По информации исполнительного комитета, герой погиб 31 августа 2014 в бою с российскими оккупантами за Луганский аэропорт, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местный ресурс ye.ua

"Очень долгое время продолжались поиски, а несколько месяцев назад появилось подтверждение, но мама отказывалась. Сейчас семья сделала повторно ДНК-экспертизу, которая еще раз подтвердила, что останки принадлежат Сергею Тимощуку, - рассказывает мэр Славуты Василий Сидор. - Было принято решение, что после 22 мая, когда состоится очередное смягчение карантина, мы договоримся о его доставке и проведем захоронение".

О времени и месте захоронения погибшего бойца российско-украинской войны будет сообщено дополнительно.

Справка: Тимощук Сергей Владимирович родился 16 сентября 1995 года. Служил в львовский воинской части А0284 - 80-я аэромобильная бригада.