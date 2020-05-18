РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4751 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 640 17

С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме, - КГГА

С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме, - КГГА

Киевская городская власть планирует с 23 мая возобновить работу наземного транспорта столицы в полном объеме без ограничений, введенных в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканале "Украина 24" сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме. Это трамвай, троллейбус, автобус и маршрутные такси. Что касается метрополитена, то мэр города Киева Виталий Кличко неоднократно обращался уже к Кабинету министров с просьбой позволить открытие метрополитена с 25 мая в случае отсутствия ухудшения эпидемиологической ситуации в городе Киеве", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 22 мая в Киеве начнут работать промышленные рынки, крупные магазины, спортзалы и фитнес-центры, - Кличко

По словам Густелева, на данный момент наземный транспорт работает только на 30%. В нем разрешены поездки только по спецпропускам для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о запуске общественного транспорта и междугородних перевозок: Планируем в начале июня

Автор: 

карантин (16729) КГГА (2977) Киев (25469) транспорт (1757) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Густелев (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Без корків Київ? ))) Ви коли були на проспекті Бендери, Почайна, Теліги? ))))))
показать весь комментарий
18.05.2020 20:50
+2
Ви певно давно не їздили..Сьогодні Берест - Лівобережка - три години..(
показать весь комментарий
18.05.2020 20:52
+2
Виталик ты в своём уме ? Киев лидер по короне.ты хочешь чтоб ляшко потом целый день диареей страдал ? У кацапов в день по штуцеру новых случаев... но там метро и транспорт работают хоть и по строгим пропускам
показать весь комментарий
18.05.2020 21:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жаль, я вже так звик до Києва без пробок
показать весь комментарий
18.05.2020 20:47 Ответить
Без корків Київ? ))) Ви коли були на проспекті Бендери, Почайна, Теліги? ))))))
показать весь комментарий
18.05.2020 20:50 Ответить
Ніколи.
показать весь комментарий
18.05.2020 20:56 Ответить
Ви певно давно не їздили..Сьогодні Берест - Лівобережка - три години..(
показать весь комментарий
18.05.2020 20:52 Ответить
.Купіть *лісапету *..швидше буде .
показать весь комментарий
18.05.2020 20:58 Ответить
Людей з роботи тре було по домах розвезти..бо за таксі вже захекались платити..
показать весь комментарий
18.05.2020 21:01 Ответить
ога, мост Патона до 11 утра стоит!
показать весь комментарий
18.05.2020 21:08 Ответить
боюсь, что как откроют, так и закроют. Да растяните же часы пик, придурки!
показать весь комментарий
18.05.2020 21:06 Ответить
Это плюс сотни автобусов и сотни троллейбусов на дороге, без рабочего метро - можно водилам начинать вешаться.. метро 25-го после выходных - выход, НО эти зеленоголовые сделают всем на зло..
показать весь комментарий
18.05.2020 21:17 Ответить
Виталик ты в своём уме ? Киев лидер по короне.ты хочешь чтоб ляшко потом целый день диареей страдал ? У кацапов в день по штуцеру новых случаев... но там метро и транспорт работают хоть и по строгим пропускам
показать весь комментарий
18.05.2020 21:20 Ответить
Ублюдки здохните.
показать весь комментарий
18.05.2020 21:30 Ответить
Раб сила вперёд заражаться и заражать. ,,, Ну просто мразота.
показать весь комментарий
18.05.2020 21:31 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUAmeIOB6mFblWUuJSs_SMEX0lYCB2sW6cxbijEZboCStR8IPNpMiMsujCYBP73ozykm6IehgKLI2dGd2ZKhzqQU_ym5oHR5TXGRjJQbsj5pG6PqVDHVtYiMOmqi7IZqq0&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich
8 ч. ·

уже и зрение барахлит. пора заканчивать с этой самоизоляцией...З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА - Цензор.НЕТ 5457
показать весь комментарий
18.05.2020 22:03 Ответить
З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА - Цензор.НЕТ 1668
показать весь комментарий
18.05.2020 22:05 Ответить
Почему в правительственном документе ни слова о такой категории пассажиров - пенсионерах? Им при карантине запретили не только ездить в городском транспорте, но даже входить туда - это же издевательство и ничем не подтвержденная дискриминация. И при этом вообще власть специально замалчивает вопрос бесплатного проезда пенсионеров в соответствии с п. 1 не отменнного Постановления КМУ от 17.03.93 №354. Власть сегодня и по делу и не по делу привязывает любые события к эпидемии и карантину. Но реально в связи с тем, что в Украине нет 5% заболевших короновирусом, следовательно не было и нет и эпидемии!!! Нам в будущем ещё предстоит узнать, кто и для чего этот театр на планете разыграл! А в Мариуполе, например, городская власть умудрилась привязать к карантину даже заваривание мусоропроводов в многоэтажных домах - это прямой беспредел и беззаконие. Ну причем карантин к мусоропроводу, как к строительному элементу утвержденного Проекта 9-ти и более этажных домов, и ликвидировать его можно только с согласия 75% совладельцев домов и только после официального изменения Проекта? Дай дураку в руки хрустальный член, так он его об асфальт разобьет!
показать весь комментарий
18.05.2020 22:19 Ответить
По тундре по широкой дороге...
показать весь комментарий
19.05.2020 07:33 Ответить
Міська електричка буде забита - єдиний рейковий транспорт з лівого на правий берег.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:52 Ответить
 
 