В Чехии закончилось введенное из-за COVID-19 чрезвычайное положение, с 26 мая начнется первое смягчение режима на границах

В Чехии истек 66-дневный срок, на который из-за пандемии коронавируса вводилось чрезвычайное положение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага, некоторые меры по борьбе с COVID-19 останутся в силе.

Так, до 25 мая чехи обязаны и далее носить на лице маску в публичных местах, до этой даты останутся закрытыми внутренние помещения ресторанов и заведений общественного питания, а также гостиницы, бассейны, сауны, закрытые павильоны в зоопарках.

Вместе с тем, разрешено проведение общественных мероприятий численностью до 100 человек. Контроль на границах сохранится, предположительно, до 13 июня, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вместо недавно убранного памятника Коневу в Праге неизвестные установили унитаз. ФОТО

Отмечается, что Чехия находилась в режиме чрезвычайного положения ровно 66 дней.

Также сообщается, что по итогам заседания правительства 18 мая, начиная с 8 июня, граждане Чехии и лица с разрешенным видом на жительство, возвращающиеся в страну из эпидемиологически безопасных государств, смогут сделать это без подтверждения о негативном тесте на COVID-19. После прибытия их не будут отправлять на двухнедельный карантин. На данный момент, к таким странам относились бы Австрия, Словакия и Хорватия. Список безопасных государств к 8 июня, вероятно, еще пополнится.

Министерство иностранных дел Чешской Республики делает все для того, чтобы Чехия к середине июня могла открыть свои границы со всеми соседними государствами, сообщил ранее министр иностранных дел Томаш Петршичек. Переговоры ведутся также с представителями Греции, которая заинтересована в приезде чешских туристов на греческие острова.

Согласно заявлению министра внутренних дел Яна Гамачека, сделанному в понедельник по итогам заседания правительства, первое смягчение режима на границах Чехии надо ожидать 26 мая.

Также читайте: Чешского пива в этом году может не быть: хмель не посадят без украинских заробитчан