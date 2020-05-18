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Новости
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Благодаря действиям CБУ киевской громаде будет возвращено почти 400 гектаров земли на 800 млн грн

Благодаря действиям CБУ киевской громаде будет возвращено почти 400 гектаров земли на 800 млн грн

Благодаря действиям Службы безопасности Украины киевской городской громаде будет возвращено почти 400 гектаров земли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "CБУ задокументировала на стадии вывода земельных участков из коммунальной собственности территориальной громады Киева и осуществила прекращения указанного преступления.

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи СБУ установили, что группа злоумышленников через ряд незаконных операций планировала вывести из собственности столичной громады 24 земельных участка. Они пытались узаконить сделку через перепродажу земли "третьим" лицам. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах Киева.

По материалам СБ Украины Шевченковским районным судом. Киева наложены аресты на земельные участки ориентировочной оценочной стоимости - 800 млн гривен.

Таким образом, заблокирована возможна перерегистрация или перепродажа злоумышленниками коммунальной земли. Сейчас продолжаются процессуальные меры при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам незаконного завладения субъектами хозяйствования, при содействии отдельных должностных лиц органов государственной власти". 

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Автор: 

афера (249) земля (1945) Киев (25469) СБУ (19847)


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это звучит как "не ходите поддерживать Стерненко"
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18.05.2020 21:13 Ответить
Завдяки діям СБУ, терорист ,що вбивав наших військових і перебуває в міжнародному розшуку,спокійно дає інтерв'ю українському журналісту Грондону.
І журналісту Грондону за це нічого не буде.
Благодаря действиям CБУ киевской громаде будет возвращено почти 400 гектаров земли на 800 млн грн - Цензор.НЕТ 7613
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18.05.2020 21:27 Ответить
Опять какие-то анонимные "злоумышленники".
Надо было через конкретных брата Ермака, Богдана или Ткаченко воровать.
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18.05.2020 21:31 Ответить
И сколько из этих 400 га забрало себе само СБУ?
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18.05.2020 22:12 Ответить
Малесньке питання в Києві мають право на приватизацію максимум 10 соток, яким чином деякі хитродупі громадяни умудрились мати по 100-300га землі у власність? Хочу розясеннь чесної СБУ.
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19.05.2020 07:29 Ответить
 
 