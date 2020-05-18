Благодаря действиям CБУ киевской громаде будет возвращено почти 400 гектаров земли на 800 млн грн
Благодаря действиям Службы безопасности Украины киевской городской громаде будет возвращено почти 400 гектаров земли.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "CБУ задокументировала на стадии вывода земельных участков из коммунальной собственности территориальной громады Киева и осуществила прекращения указанного преступления.
В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи СБУ установили, что группа злоумышленников через ряд незаконных операций планировала вывести из собственности столичной громады 24 земельных участка. Они пытались узаконить сделку через перепродажу земли "третьим" лицам. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах Киева.
По материалам СБ Украины Шевченковским районным судом. Киева наложены аресты на земельные участки ориентировочной оценочной стоимости - 800 млн гривен.
Таким образом, заблокирована возможна перерегистрация или перепродажа злоумышленниками коммунальной земли. Сейчас продолжаются процессуальные меры при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам незаконного завладения субъектами хозяйствования, при содействии отдельных должностных лиц органов государственной власти".
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І журналісту Грондону за це нічого не буде.
Надо было через конкретных брата Ермака, Богдана или Ткаченко воровать.