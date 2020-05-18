СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Солидарность"
Партия "Европейская Солидарность" требует от СБУ немедленно возбудить дело по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны блогером Дмитрием Гордоном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Распространение на медиаресурсах Гордона в виде "интервью" пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса и коллаборанта Поклонской, которая причастного к фальсификации дел и арестам десятков крымских татар и украинцев, вляется очевидным преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которую предусмотрена прямая уголовная ответственность", - говорится в заявлении.
Отсутствие немедленной реакции на эту вопиющую провокацию со стороны власти и правоохранительных органов свидетельствует, что режим не просто сквозь пальцы смотрит на проделки реваншистов, но и находится с ними в сговоре, совместно реализуя спецоперацию Кремля "примирение". Отсутствие реакции власти поощряет антигосударственные выступления и ползучий реванш.
В "Европейской Солидарности" подчеркивают, что регулярное появление террористов, которые отрицают территориальную целостность Украины в отечественном медийном пространстве является показательным индикатором изменений и символическим завершением первого года президентства Зеленского, который, согласно Конституции, несет прямую ответственность за политику безопасности страны.
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анордон волонтер чи добробат? А може військовик ЗСУ чи патріот? Нє? Тоді чого тій СБУ щось робити - він же не погрожує моновладі та особисто найвеличнішому потерпілому!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2616674838650355&set=a.1403034720014379&type=3&eid=ARA9HRPL4lF7uhrpmSJeqfFVUrHxsfEHkzpSeJQ-vT_mxdc2sQ2fRaLEeXi-TjZi15poE4TMenzYW7WI
= Serg Marco =
с парой бортовых ГАЗонов и до десятка отжатых внедорожников
и маршруток(Богданов/ПАЗиков).
От бегущего мирняка не отличалась:
- даже ехали они не сплошняком, а группами.
- и самого Гиркина везли в багажнике.
Ни буков ни танков.
Какой драндулет там было мочить первым?
"Здравствуйте уважаемый Игорь Станиславович! Прежде вcего хочу сказать что отдаю должное вашему мужеству"- с этих слов гнида дима гандон ,начал своё сраное интервью с убийцей сотен украинцев.
Публикация этой муйни Гандоном - это пропаганда терроризма и реальная статья ему (если б вели дело к гааге - не публиковали б).
Зелёная плесень обкакается уже от мысли судиться с российскими кураторами: "нужно просто перестать" судиться, скажут мокрые зелебобики.
Днепровских десантников останавливали как раз российские спецы, используя и упоротых бабищ МП, в том числе. И разоружали десант, и БТРы забирали не местная алкашня и старухи, а бойцы-ихтамнеты, россияне.
P.S. Все колонны, кроме одной, были уничтожены авиацией и артиллерией в хлам.
Сушкам (СУ-25) была дана задача работать по той колонне (было 5-ть самолетов). Лётчики идентифицировали колонну как гражданскую, что и было передано Никифорову, (боялись работать по автобусам, мотоциклам, легковушкам........). Тогда Никифоров (генерал , замкомандующий ВВС), дал "отбой", т.к. подтверждения, что атакуемая цель была военная - не было.
P.S. В последствии и сам безлер подтвердил, что та колонна была таки гражданской, и дыркин спрятался в багажнике Volkswagen (по моему -Tiguan).
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699
И да. Как видно по тексту первой ссылки, в гражданском и на авто были ТЕРРЫ, а ни какие не "мирные". Остальное- сказка, придуманная опосля. Чтобы оправдать то, за что судить надо.
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699И да. Как видно по тексту первой ссылки, в гражданском и на авто были ТЕРРЫ, а ни какие не "мирные". Остальное- сказка, придуманная опосля. Чтобы оправдать то, за что судить надо.
Бойова техніка вийшла отак, ольгінцю:
https://censor.net/news/292693/kolonna_terroristov_iz_slavyanska_dvijetsya_k_donetsku_strelyaya_v_teh_kto_ne_ustupaet_dorogu_smi
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie
"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699
Ваша ботоферма це робить набагато гучніше, але про це чомусь а-ні-ні
Гон Дон- знатный, всем известный РЫГ, работавший на предателя, прорашистского зэка Януковоща и его рыго-анальную партию, со времен Революции Достоинства и начала войны изменил риторику и стал "украинским патриётом". Теперь вот напомнил об ИСТИННОМ своем лице- тем, кто развесил уши и забыл о его тёмном прошлом.
Потрошенко- также бывший РЫГ, член правительства Азирова, который в 2014 ЧУДОМ стал президентом после майдановской крови, и который за свою каденцию "отличился" многим, в т.ч. и тем, что позволил ТЕРРОРИСТУ ГИРКИНУ С КОЛОННОЙ БРОНЕТЕХНИКИ БЕСПРОБЛЕМНО ПЕРЕБРАТЬСЯ ИЗ СЛОВЯНСКА В ДОНЕЦК (ПО ФАКТУ СПАС ЕМУ ЖИЗНЬ), сейчас "требует" призвать Гон Дона к ответу за пропаганду спасенного ним же террориста, потому что этого же требует возмущенный народ!
За кого вы нас держите, "шановные"?
Гордон профи и молодец,что раскрутил этих мразей на откровения для.......суда будущего.
Інформація, озвучена цими особами, має важливе значення для слідства і буде залучена до матеріалів кримінальних проваджень щодо збройної агресії РФ проти України, зазначили в прокуратурі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3196335
Бузина у чертей на сковородке скучает за дружбаном
Понятно, вам платят построчно/поскандально, но меру нужно знать!