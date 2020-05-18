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СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Солидарность"

СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, -

Партия "Европейская Солидарность" требует от СБУ немедленно возбудить дело по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны блогером Дмитрием Гордоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Распространение на медиаресурсах Гордона в виде "интервью" пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса и коллаборанта Поклонской, которая причастного к фальсификации дел и арестам десятков крымских татар и украинцев, вляется очевидным преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которую предусмотрена прямая уголовная ответственность", - говорится в заявлении.

Отсутствие немедленной реакции на эту вопиющую провокацию со стороны власти и правоохранительных органов свидетельствует, что режим не просто сквозь пальцы смотрит на проделки реваншистов, но и находится с ними в сговоре, совместно реализуя спецоперацию Кремля "примирение". Отсутствие реакции власти поощряет антигосударственные выступления и ползучий реванш.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Интервью с вампиром Поклонской. Как Гордон убеждает украинцев, что сепаратизм - это няшно. ВИДЕО

В "Европейской Солидарности" подчеркивают, что регулярное появление террористов, которые отрицают территориальную целостность Украины в отечественном медийном пространстве является показательным индикатором изменений и символическим завершением первого года президентства Зеленского, который, согласно Конституции, несет прямую ответственность за политику безопасности страны.

Автор: 

Гордон (118) СБУ (19847) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+30
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 8200
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18.05.2020 21:31
+27
О Боже - скільки ще різної наволочі та покидьків в Україні...
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18.05.2020 21:33
+26
гордон ворог давній і вже з тим не криється
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18.05.2020 21:34
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СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 8200
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18.05.2020 21:31 Ответить
Гордон подло зарабатывает на всем, что приносит вред Украине.
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18.05.2020 21:31 Ответить
На нари цю потвору, з параноїдальною маячнею "Русского мира" в голові !!)))
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18.05.2020 21:38 Ответить
В нормальном государстве, после такого "интервью", этому гандону никто бы руки не подал.
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18.05.2020 23:43 Ответить
О Боже - скільки ще різної наволочі та покидьків в Україні...
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18.05.2020 21:33 Ответить
Більше ніж занадто !!))
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18.05.2020 21:42 Ответить
Не скільки, а більшість.
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18.05.2020 22:11 Ответить
Когда уже этому лысому чму с поцоватой улыбкой башку проломят?
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18.05.2020 21:34 Ответить
И отправлять брать интервью у Моторылы.
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18.05.2020 21:51 Ответить
Это ужасно жить в такой стране что для выполнения функции обеспечения базопасности кто то частным образом должен кому то проломить голову.
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18.05.2020 22:07 Ответить
гордон ворог давній і вже з тим не криється
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18.05.2020 21:34 Ответить
Еще одна хитроопая своЛОчь, способная ради бабок продать Украину.
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18.05.2020 21:45 Ответить
Гондон как символ ЗЮ ишачной журналистики!
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18.05.2020 21:35 Ответить
Шота зеленеет вокруг все уже по черному
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18.05.2020 21:36 Ответить
Чого в прізвищі буква "р" замість "н"?. Прошу редакцію негайно виправити помилку.
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18.05.2020 21:37 Ответить
Це тато ,з будуна , при реєстраці в РАГСі переплутав !!))
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18.05.2020 21:42 Ответить
Под видео на YouTube нажимаем на флажок - жалуемся на пропаганду терроризма.
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18.05.2020 21:38 Ответить
петушарията, поротновососы, кондоны мертведчука и кацапы, в новости прозвучала партия порошенко, слушай мою команду - "гавкать".
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18.05.2020 21:38 Ответить
Про свободу слова ПЕС конечно не знает, блогеры или журналисты вольны брать интервью у кого угодно.
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18.05.2020 21:39 Ответить
ВИнторогий покудахтай про свободу слова на сру весне или на маил сру чучело козломодое https://censor.net/user/470396
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18.05.2020 21:42 Ответить
Ой дурак, вот помню приезжал известный европейский журналист брать интервью у путина, тот ему такое наговорил, но никто же потом не обвинял ни в чем этого журналиста, ЖУРНАЛИСТ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛОВА ТОГО У КОГО БЕРЕТ ИНТЕРВЬЮ, ЭТО ОСНОВА ЖУРНАЛИСТИКИ.
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18.05.2020 21:52 Ответить
Данный журналист очеловечивает образ врага. Большинство со словами Гиркина не согласятся, Гордон устроит телемост. Потом личные встречи. Ноготок увяз - всей птичке пропасть. ДЛЯ НАЧАЛА ТОЛЬКО ВЫСЛУШАТЬ НАДО.
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18.05.2020 22:12 Ответить
НЕ согласен. Гордон берет интервью и у российских оппозиционеров и критиков политики кремля вроде Невзорова и Шендеровича ,а также врагов и предателей ещё со времен совка типа бывших кгбешников Суворова и Швеца
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18.05.2020 23:50 Ответить
Цель преследуемая этим интервью? Донести украинским зрителям альтернативную точку зрения на события начиная с 14-го года?
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19.05.2020 00:00 Ответить
Ну если ты журналист ,то должен освещать обе точки зрения участников конфликта.Это и есть свобода слова и журналистики ,а также демократия
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19.05.2020 00:03 Ответить
С террористами разговаривают, только в суде. Про мотивы, обстоятельства, сообщников....
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18.05.2020 21:47 Ответить
а податки ворогу - це яка стаття КК ?
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18.05.2020 21:44 Ответить
У нас свобода слова, но Гордон уже сильно заигрался.
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18.05.2020 21:45 Ответить
Это же не игры, а тянет на измену.
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18.05.2020 21:48 Ответить
Після того, як та наволоч (стрєлково-гіркіна) визнала, що саме воно почало війну на Донбасі інтерв'ю з ним з боку України повинно називатись ДОПИТ! Все, більш ніяк і ні для кого з громадян України бути не може.
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18.05.2020 21:52 Ответить
А хіба той Ганордон волонтер чи добробат? А може військовик ЗСУ чи патріот? Нє? Тоді чого тій СБУ щось робити - він же не погрожує моновладі та особисто найвеличнішому потерпілому!
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18.05.2020 21:48 Ответить
вместе с зеЛяй будем гнать этих портновых/гордонов/шарийцев и прочую ватную нечисть
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18.05.2020 21:49 Ответить
" Баканов, проснись, ты обосрался. Просто напоминаю что первые жертвы этой гниды были сотрудники твоего ведомства."

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2616674838650355&set=a.1403034720014379&type=3&eid=ARA9HRPL4lF7uhrpmSJeqfFVUrHxsfEHkzpSeJQ-vT_mxdc2sQ2fRaLEeXi-TjZi15poE4TMenzYW7WI

= Serg Marco =
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 8131
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18.05.2020 21:52 Ответить
Неблагодарный Гиркин! Скажи? Потрошенка дал ему со своей колоной перебраться из Словянска в Донецк. Можно сказать ЖИЗНЬ СПАС ТЕРРОРИСТУ! А его "начинателем вайны" обзывает!
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18.05.2020 22:30 Ответить
Скільки колон звідти виходило і скільки дійшло?
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18.05.2020 22:40 Ответить
Колонна Гиркина дошла. И это ФАКТ.
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18.05.2020 23:28 Ответить
"Колонна" ушла ночью, состояла из жигулей и ланосов задроченных,
с парой бортовых ГАЗонов и до десятка отжатых внедорожников
и маршруток(Богданов/ПАЗиков).

От бегущего мирняка не отличалась:
- даже ехали они не сплошняком, а группами.
- и самого Гиркина везли в багажнике.

Ни буков ни танков.
Какой драндулет там было мочить первым?
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19.05.2020 00:06 Ответить
Олеле,а ты что никогда не ездил за рубеж?Не видел километровые очереди на польской таможне?Или идиотиком прикидываешься?Или забыл,как жители Донбасса остановили подразделение десантников,которое двигалось на защиту нашей границы?Меня другое радует,что ПЕСы не в курсе,что Гордон брал интервью согласовав его и с СБУ и с другими силовыми структурами..Обосрались почитатели сывочолого с ног до головы.
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19.05.2020 07:30 Ответить
Ты совсем русский, Василий Грищенко, пишешь бредятину. Дурнееотмазки "по заданию спецслужб" и не придумать. Особенно, реверанс о "мужестве" второго Гандона от первого - это ж чисто по заданию сбу, мля.
"Здравствуйте уважаемый Игорь Станиславович! Прежде вcего хочу сказать что отдаю должное вашему мужеству"- с этих слов гнида дима гандон ,начал своё сраное интервью с убийцей сотен украинцев.

Публикация этой муйни Гандоном - это пропаганда терроризма и реальная статья ему (если б вели дело к гааге - не публиковали б).
Зелёная плесень обкакается уже от мысли судиться с российскими кураторами: "нужно просто перестать" судиться, скажут мокрые зелебобики.

Днепровских десантников останавливали как раз российские спецы, используя и упоротых бабищ МП, в том числе. И разоружали десант, и БТРы забирали не местная алкашня и старухи, а бойцы-ихтамнеты, россияне.
СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5093
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19.05.2020 12:37 Ответить
А надо было уничтожить гражданскую колонну, чтобы потом TV-russische Schweine показало на весь мир разорванные в клочья тела женщин, стариков и детей, и обвинить Украину в уничтожении гражданских? Или вы не знаете, какая против нас велась пропаганда (каратели, фашисты и так далее). Видимо заповедник ваты этого жаждил. А вы в курсе, что в той колонне были и пленные?
P.S. Все колонны, кроме одной, были уничтожены авиацией и артиллерией в хлам.
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19.05.2020 00:44 Ответить
Отвечу вам двоим сразу. Помню тогда ещё Бутусов здесь на Цензоре писал- "Почему не стреляют? Почему дают им зайти в Донецк?" А потом были кадры- терры на танке или БТРе, уже в Донецке. Вот такие "мирные". Не верю в Петины сказки-отмазки.
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19.05.2020 00:51 Ответить
"..........Почему дают им зайти в Донецк?"

Сушкам (СУ-25) была дана задача работать по той колонне (было 5-ть самолетов). Лётчики идентифицировали колонну как гражданскую, что и было передано Никифорову, (боялись работать по автобусам, мотоциклам, легковушкам........). Тогда Никифоров (генерал , замкомандующий ВВС), дал "отбой", т.к. подтверждения, что атакуемая цель была военная - не было.
P.S. В последствии и сам безлер подтвердил, что та колонна была таки гражданской, и дыркин спрятался в багажнике Volkswagen (по моему -Tiguan).
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19.05.2020 01:18 Ответить
Ага. 6 лет об этом молчали и "вдруг" такое "откровение"!
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19.05.2020 01:32 Ответить
Ищите на ЮТубе видео безлера. Эта тварь всё там рассказал и фото того Volkswagen выложил и многое чего-ещё. И дыркин тоже впоследствии разоткровенился.........

СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 7497
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19.05.2020 01:39 Ответить
СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2224
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19.05.2020 01:46 Ответить
https://censor.net/news/292693/kolonna_terroristov_iz_slavyanska_dvijetsya_k_donetsku_strelyaya_v_teh_kto_ne_ustupaet_dorogu_smi
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699
И да. Как видно по тексту первой ссылки, в гражданском и на авто были ТЕРРЫ, а ни какие не "мирные". Остальное- сказка, придуманная опосля. Чтобы оправдать то, за что судить надо.
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19.05.2020 01:49 Ответить
СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 5471
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19.05.2020 02:03 Ответить
А кто это отвечает на вопросы и почему я должен ему верить? Бред. Извини, но я верю Бутусову, а не какому-то но-нейму. А если ещё учитывать и то, на сколько Бутусов лоялен в оценках деятельности Потрошенки (в том числе и по части ведения войны)- это элементарно можно "уловить" по текстам Цензора да и по тем же т.н. "фотожабам",- то в данном вопросе я верю ему даже не на 100, а на 200%. И да. Тема с Мужеложенко тоже не нова. И это мнение/факты не только от Бутусова. Много тогда было материалов в СМИ. В том числе и по теме предательского слива Донецка Гиркину. Надеюсь, когда-нибудь мы будем наблюдать судебный процесс по гос.измене.... Кстати, наличие предателей в окружении Потрошенки не ново. Таких он повышает в званиях и доверяет гостайну. Шайтанов, принимавший участие в убийстве людей в Доме Профсоюзов, а потом тупо работающий на ФСБ- яркий тому пример. Совпадение? Не думаю. Кстати, а какая сказочка у тебя на его счёт имеецца?
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19.05.2020 02:36 Ответить
https://censor.net/news/292693/kolonna_terroristov_iz_slavyanska_dvijetsya_k_donetsku_strelyaya_v_teh_kto_ne_ustupaet_dorogu_smi
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699И да. Как видно по тексту первой ссылки, в гражданском и на авто были ТЕРРЫ, а ни какие не "мирные". Остальное- сказка, придуманная опосля. Чтобы оправдать то, за что судить надо. СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 6935
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19.05.2020 01:51 Ответить
Гіркін втік в колоні мирняка з дітьми, в багажнику, під купою броніків.
Бойова техніка вийшла отак, ольгінцю:
СБУ має відкрити кримінальну справу проти Гордона за пропаганду тероризму, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 2990
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19.05.2020 01:03 Ответить
В Ольгино расскажешь эти сказки, кац.
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19.05.2020 01:30 Ответить
Лови и не кашляй, кац.
https://censor.net/news/292693/kolonna_terroristov_iz_slavyanska_dvijetsya_k_donetsku_strelyaya_v_teh_kto_ne_ustupaet_dorogu_smi
https://censor.net/resonance/446699/osvobojdenie_slavyanska_i_kramatorska_i_uspeshnoe_begstvo_girkina_5_iyulya_pobeda_ili_porajenie
"Мое мнение о причинах выхода из Славянска. Был ли "договорняк" с Москвой? Увы, скорее да, чем нет. То, что после освобождения Семеновки и Николаевки Гиркину оставили открытой единственную открытую дорогу для выхода, то, что в момент выхода действовал строгий режим "перемирия", то, что боевая авиация не была применена для атаки на отходящую днем колонну, где был не только гражданский транспорт, но и боевая бронетехника, то, что несмотря на многократные доклады полковника Кривоноса о концентрации противника для выхода не было нанесено ни одного удара до самого начала прорыва, все это говорит о том, что все-таки договоренности могли иметь место." Источник: https://censor.net/r446699
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19.05.2020 01:46 Ответить
Брешеш падаль пальмомаслова.
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19.05.2020 07:32 Ответить
Поїдь під Слов'янськ подивися, росіянине сінгапурський. Лише позаминулого року з цього коробка витягли і поховали два шашлики твоїх іхтамнєтов.
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19.05.2020 08:20 Ответить
Так його позаминулого і підбили.
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19.05.2020 19:32 Ответить
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 9990
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18.05.2020 21:52 Ответить
А Савик сзади хитроумно спрятался.
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18.05.2020 22:00 Ответить
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - Цензор.НЕТ 6838
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18.05.2020 21:56 Ответить
"Какая разница" - новая религия дебилов.
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18.05.2020 22:11 Ответить
Дайте Гудрону кошерного сала!
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18.05.2020 22:04 Ответить
шоб вдавився ?
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18.05.2020 23:24 Ответить
СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Силидарность" - уголовное дело против Гордона, это антисемитизм.
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18.05.2020 22:18 Ответить
Гордон голова виборчого штабу Смешка,а Смешко старий кагебіст тому це ціленаправлене відбілювання сепарів і терористів
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18.05.2020 22:18 Ответить
идиоты, простигспди
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18.05.2020 22:28 Ответить
Какафония воду носящих в решете.
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18.05.2020 22:28 Ответить
ЄС, ви серйозно?
Ваша ботоферма це робить набагато гучніше, але про це чомусь а-ні-ні
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18.05.2020 22:31 Ответить
він і у гітлермана брав би інтервю, якби жив у той час
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18.05.2020 22:32 Ответить
Интересно, это рыговский ГЕН такой- вначале нас рать, а потом трубить в унисон народу то, что нравится его ушам?

Гон Дон- знатный, всем известный РЫГ, работавший на предателя, прорашистского зэка Януковоща и его рыго-анальную партию, со времен Революции Достоинства и начала войны изменил риторику и стал "украинским патриётом". Теперь вот напомнил об ИСТИННОМ своем лице- тем, кто развесил уши и забыл о его тёмном прошлом.
Потрошенко- также бывший РЫГ, член правительства Азирова, который в 2014 ЧУДОМ стал президентом после майдановской крови, и который за свою каденцию "отличился" многим, в т.ч. и тем, что позволил ТЕРРОРИСТУ ГИРКИНУ С КОЛОННОЙ БРОНЕТЕХНИКИ БЕСПРОБЛЕМНО ПЕРЕБРАТЬСЯ ИЗ СЛОВЯНСКА В ДОНЕЦК (ПО ФАКТУ СПАС ЕМУ ЖИЗНЬ), сейчас "требует" призвать Гон Дона к ответу за пропаганду спасенного ним же террориста, потому что этого же требует возмущенный народ!
За кого вы нас держите, "шановные"?
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18.05.2020 22:52 Ответить
Овертон. Фортучку открывают шире.
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18.05.2020 22:54 Ответить
вот-вот именно.....сИлИдарность)))....убогая,лживая,циничная.
Гордон профи и молодец,что раскрутил этих мразей на откровения для.......суда будущего.
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18.05.2020 23:02 Ответить
Гордон молодец, большую проделал работу. Вот и нормальная реакция на его интервью прокуратуры:
Інформація, озвучена цими особами, має важливе значення для слідства і буде залучена до матеріалів кримінальних проваджень щодо збройної агресії РФ проти України, зазначили в прокуратурі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3196335
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18.05.2020 23:12 Ответить
Допускаю, что это интервью избавит нас от Гондона навсегда - путинские люди пристрелят его. чтобы показать жестокость и нетерпимость к свободной журналистике украинских патриотов...
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18.05.2020 23:20 Ответить
туда ему и дорога!
Бузина у чертей на сковородке скучает за дружбаном
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18.05.2020 23:23 Ответить
Було б непогано. Але спочатку треба, щоб бандерівці розіп'яли його в трусіках.
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18.05.2020 23:25 Ответить
Хтто мені скаже зрозуміло, без загального угара- В ЧЕМУ ЗРАДА?
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18.05.2020 23:44 Ответить
Ребята просто потеряли мозги. Реальных врагов типа Ху"ло, Портнов, Зе они подменяют Гордоном. Это так они реализуют свою посредственность и самоутверждаются в извращённый способ
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19.05.2020 00:02 Ответить
Гордон стал работать по заданию Зеленского и Кремля, который соответственно дает задание Зеленскому. Почему именно сегодня было его интервью с Гиркиным - террористом? Для того чтобы сделать больше туману перед завтрашним голосованием за закон о двойном гражданстве. Именно его принятие будет главным успехом Кремля и серьезным поражением Украины и украинского народа.
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18.05.2020 23:55 Ответить
Что за закон о двойном гражданстве ?
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19.05.2020 00:15 Ответить
19.05.2020г. будет приниматься закон, поданный Зеленским, по которому разрешается украинским гражданам иметь российское гражданство, а российским гражданам украинское,что означает легальное появление в Украине возможно миллионов российских граждан. За кого они будут голосовать? Естественно они будут все до одного голосовать по указке Кремля, против Украины и украинского народа.
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19.05.2020 00:30 Ответить
А у меня больше вопросов не к какому-то часному лицу (блогеру), а к бывшему ГЛАВНОТОРГУЮЩЕМУ: А как собственно так получилось, что враг не был уничтожен по приааку "лидера" той фракции, что сейчас так "возмущена?. Если бы пан СОЕВЫЙ ОЛИГАРХ выполнял свои должностные обязанности и не капитулировал бы в Минске (аж даа раза), то не было бы сегодня повода для истошных криков "держи вора"!
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19.05.2020 00:22 Ответить
Вот и я о том же. Да только теперь у них новая сказка в методичке- про "мирную" колонну....
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19.05.2020 01:34 Ответить
Можна і треба було цю колону зупинити на блокпосту і профільтрувати. Ніхто супротиву б не робив, бо тоді вмикавсь би план Б. Чому після втечі якогось злочинця роблять операцію "Сирена", а при втечі цілої юрби вбивць влада не робила ніяких дій? Це не зрада?
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19.05.2020 06:53 Ответить
Гордон всё верно сделал. Заставил Гиркина развязать язык.
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19.05.2020 02:56 Ответить
Партия Порошенко обижена,и готова воеватьи дружить с кем угодно- лишь бы свалить Зеленского. Комментарии по любому вопросу одинаковы .Начинаются и заканчиваются с охаиванием ЗЕ. Ребятки, а где у вас сама Украина? Заигрались вы, и очень даже. Думаю,на след. выборах получите вдвое меньше...А Бутусову, надо бы напомнить, что он журналист, а не член команды...
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19.05.2020 04:06 Ответить
бутус якраз член і є.....
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19.05.2020 07:25 Ответить
Ага...Пердаки рвонули....Значить гірка щось та знає про роль мальдівської шлюхи в цій війні...
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19.05.2020 07:24 Ответить
А вы против Медведчука и других дела открывали, когда были у власти? Не фиг вякать.
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19.05.2020 10:43 Ответить
Как старый порохобот скажу - позор этой "пресслужбе"!
Понятно, вам платят построчно/поскандально, но меру нужно знать!
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19.05.2020 19:45 Ответить
 
 