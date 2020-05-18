РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4392 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 875 38

"Я хочу помогать своей кровью", - Шахов будет инициировать государственную программу для создания лекарств от коронавируса

Народный депутат Сергей Шахов первым из политиков сдал плазму крови для последующего изготовления лекарств от COVID-19. Процедура состоялась в Черкасском областном центре крови, на базе которой украинская биофармацевтическая компания Biopharma запустила программу по выработке лекарств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме политика. 

В общем нардеп сдал 650 мл своей плазмы. Уже завтра она отправится в новый научно-производственный комплекс компании в Белой Церкви.

"Для меня огромная честь быть одним из первых доноров с антителами из чьей крови будут делать лекарства. Я всегда говорил, что именно украинские ученые смогут создать лекарство от этой болезни. Уверен, так и будет. Со своей стороны, я готов помогать всем чем смогу, как минимум поддержкой в ​​парламенте и собственной кровью", - отметил Сергей Шахов.

Сегодня в Украине отсутствует единая государственная программа по исследованию "ковидной" крови - соответствующих плазмоцентрив не хватает даже в столице. Разработкой лекарств занимаются только частные фармацевтические компании по собственной инициативе. По словам Шахова, государство в лице Минздрава должно объединить частные и государственные лаборатории и ученых, которые смогут быстрее создать лекарство от короновируса. Центры забора "ковидной" крови должны быть в каждом городе.

Нардеп призвал всех неравнодушных украинцев-доноров посетить плазмацентры компании в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре, Харькове и Черкассах. Все они оборудованы в соответствии с современными мировыми требованиями, в отличие от большинства государственных больниц. Для доноров с антителами предусмотрены повышенные выплаты в 1200 грн за донацию.

"Возможно, именно мои 650 мл плазмы спасут чью-то жизнь. Присоединяйтесь к донорству плазмы", - добавил парламентарий.

Я хочу помогать своей кровью, - Шахов будет инициировать государственную программу для создания лекарств от коронавируса 01

Автор: 

карантин (16729) Шахов Сергей (110) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) плазма (2)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Эта статья похожа на "Новости Донбаса" которые транслируют для убогих одноклеточных. Просьба к редакции, не оскорблять ваших читателей слабоумными статьями со слабоумными персонажами. 😡
показать весь комментарий
18.05.2020 22:12
+10
Предлагаете на органы продать?
показать весь комментарий
18.05.2020 21:55
+9
Сепаридло шахов ,не изображай из себя типо чмо благородное!) Пшол вон! Дубинеску Дыбилеску свою кровь рыгоанальную предлагай! Ему после побега в Румынию пригодится!)))
показать весь комментарий
18.05.2020 22:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, какой героический подвиг. Жаль ты не того полу, от твоих мурсиков было бы больше толку
показать весь комментарий
18.05.2020 21:45 Ответить
зато ваш подвиг внутри редакции остается не заметный, герой свое признание не получит. Если честно, все это популизм и работа для ботов
показать весь комментарий
18.05.2020 21:52 Ответить
Ему просто надо устроить ББПЕ, просто в мужском варианте.
показать весь комментарий
18.05.2020 21:54 Ответить
спустите всю кровь этому 3,14дару и выбросте его НА... !
показать весь комментарий
18.05.2020 23:15 Ответить
Боюсь теперь кому попадет его кровь - тоже станет сепаратистом
показать весь комментарий
18.05.2020 21:46 Ответить
ох и ты тупой, кровь в привычном смысле не будут переливать. А если честно говоря, то как бы его кровь все ценная с точки антител
показать весь комментарий
18.05.2020 21:50 Ответить
Там помимо сепаратизма еще может и быть вирус рузького мира.посмотрю как ты потом будешь у телевизора с кабаевым банки с водой заряжать после его антител.его антитела можите отправлять куда нибудь за Авдеевку
показать весь комментарий
18.05.2020 21:53 Ответить
Может дадим ему шанс послужить людям?
показать весь комментарий
18.05.2020 21:52 Ответить
Предлагаете на органы продать?
показать весь комментарий
18.05.2020 21:55 Ответить
Поменяем его при следующем обмене на троих украинцев.только такая польза будет более полезной
показать весь комментарий
18.05.2020 21:55 Ответить
Кровью воспользоваться
показать весь комментарий
18.05.2020 21:55 Ответить
Тогда уже звоните в Румынию графу Дракуле
показать весь комментарий
18.05.2020 21:57 Ответить
Зачем в Румынию. Есть свой, правда вроде несостоявшийся...
показать весь комментарий
18.05.2020 21:59 Ответить
Румыны заплатят в евро.пока курс большой можно хорошо потом обменять
показать весь комментарий
18.05.2020 22:05 Ответить
та ты уже помог )))
показать весь комментарий
18.05.2020 21:57 Ответить
от этой "крови иуды" можно стать совкодрочером с сопутствующими симптомами!!
показать весь комментарий
18.05.2020 21:59 Ответить
У него чистые намерения... такое пережить. Давайте будем милосерднее.
показать весь комментарий
18.05.2020 22:06 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2020 09:59 Ответить
Он ДЕБИЛ, но намерения у него чистые.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:38 Ответить
Зазывала. Щас все побегут.
показать весь комментарий
18.05.2020 22:11 Ответить
Эта статья похожа на "Новости Донбаса" которые транслируют для убогих одноклеточных. Просьба к редакции, не оскорблять ваших читателей слабоумными статьями со слабоумными персонажами. 😡
показать весь комментарий
18.05.2020 22:12 Ответить
Шахов раздает свою кровь. Из сериала охотники на вампиров. На кого это рассчитано? Он дебил?
показать весь комментарий
18.05.2020 22:28 Ответить
идиото....
показать весь комментарий
18.05.2020 22:37 Ответить
В дев'ятій степені
показать весь комментарий
18.05.2020 22:41 Ответить
Уже давно над этим работают, не надо пиариться.
показать весь комментарий
18.05.2020 22:48 Ответить
Взяти в нього паркан крові з відня у розмірі...
(скільки там в людині літрів?)

"Я хочу допомагати своєю кров'ю", - Шахов ініціюватиме державну програму для створення ліків від коронавірусу - Цензор.НЕТ 5761
показать весь комментарий
18.05.2020 22:56 Ответить
Сепаридло шахов ,не изображай из себя типо чмо благородное!) Пшол вон! Дубинеску Дыбилеску свою кровь рыгоанальную предлагай! Ему после побега в Румынию пригодится!)))
показать весь комментарий
18.05.2020 22:57 Ответить
На что только не пойдут политики... Чтобы денег не давать.
показать весь комментарий
18.05.2020 22:58 Ответить
https://censor.net/user/418722 ---ЛУЧШИЙ КОММЕНТ +++++++++++++++
показать весь комментарий
18.05.2020 23:01 Ответить
Нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради 300% прибыли. Маркс. (С) Спасибо, не моё.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:03 Ответить
В Стаханове тебя ждут с твоей кровью соплеменники.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:09 Ответить
У совку практично на кожному підприємстві були "плазмофоретичні донори", найчастіше п'яниці, які здавали плазму за гроші (здається 20 руплів+офіційний прогул) і її можна було здавати значно частіше ніж саму кров. Отаке.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:14 Ответить
Рыговская кровь токсична.
показать весь комментарий
19.05.2020 00:06 Ответить
похоже, у этой мрази, вместо крови- моча..
показать весь комментарий
19.05.2020 00:41 Ответить
На нарах буде клопам свою кров проливати.
показать весь комментарий
19.05.2020 03:18 Ответить
Последователь секты "великого пиара". Свято место пусто не бывает, пустующую нишу бывших депутатов Ляшко и Каплина решил занят выходец из казахстанского стойбища Саяк, а потом брянковско- стахановского ПТУ повар - кондитер с полукриминальным погонялом " Кит", первое серьезное упоминание в прессе это найденные бумаги на Хонке Януковича- где указывалось что Шахов делал кэш для "семьи", а потом вывозил из Киева омон на Донбасс. Следующие упоминание это подсудное дело спущенное на тормозах по подкупу избирателей при помощи раздачи " сахарных пакетов" ( которые он организовывал для себя и своей "команды" по городам Донбасса и скандалы с перепиской во время работы в Раде с голыми девицами .. Дальше это его привоз вируса из Куршавеля , хоть до этого кричал что пандемия это выдумка пиндосов. Потом системный пиар с больничного места. С трибун последние пол года вообще не слазит, распинаясь какой он " борец за счастье народа" В общем чмо довольно известное, сейчас приторговывает голосами своей группы, согласен на выгодное сотрудничество с кем угодно хоть " с чертом хоть с дьяволом"., продастся кому угодно. Ватник первой гильдии, хотя пытается это иногда скрыть, но вата прет из всех дыр.. Делает попытку занять место Ефремова ( ПР) в луганской обл, ( смотрящим)
показать весь комментарий
19.05.2020 07:35 Ответить
Друзі Фірташа і Порошенко вже не знають чому попіаритись?
показать весь комментарий
19.05.2020 09:56 Ответить
Редкая мразь, которая завезла заразу из Куршавеля, теперь пиарится на этой теме.
показать весь комментарий
19.05.2020 10:35 Ответить
 
 