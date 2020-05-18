"Я хочу помогать своей кровью", - Шахов будет инициировать государственную программу для создания лекарств от коронавируса

Народный депутат Сергей Шахов первым из политиков сдал плазму крови для последующего изготовления лекарств от COVID-19. Процедура состоялась в Черкасском областном центре крови, на базе которой украинская биофармацевтическая компания Biopharma запустила программу по выработке лекарств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме политика.

В общем нардеп сдал 650 мл своей плазмы. Уже завтра она отправится в новый научно-производственный комплекс компании в Белой Церкви.



"Для меня огромная честь быть одним из первых доноров с антителами из чьей крови будут делать лекарства. Я всегда говорил, что именно украинские ученые смогут создать лекарство от этой болезни. Уверен, так и будет. Со своей стороны, я готов помогать всем чем смогу, как минимум поддержкой в ​​парламенте и собственной кровью", - отметил Сергей Шахов.



Сегодня в Украине отсутствует единая государственная программа по исследованию "ковидной" крови - соответствующих плазмоцентрив не хватает даже в столице. Разработкой лекарств занимаются только частные фармацевтические компании по собственной инициативе. По словам Шахова, государство в лице Минздрава должно объединить частные и государственные лаборатории и ученых, которые смогут быстрее создать лекарство от короновируса. Центры забора "ковидной" крови должны быть в каждом городе.



Нардеп призвал всех неравнодушных украинцев-доноров посетить плазмацентры компании в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре, Харькове и Черкассах. Все они оборудованы в соответствии с современными мировыми требованиями, в отличие от большинства государственных больниц. Для доноров с антителами предусмотрены повышенные выплаты в 1200 грн за донацию.



"Возможно, именно мои 650 мл плазмы спасут чью-то жизнь. Присоединяйтесь к донорству плазмы", - добавил парламентарий.