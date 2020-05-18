Минобразования просит Кабмин частично открыть вузы, чтобы студенты могли готовить дипломы и лабораторные

Министерство образования и науки Украины просит Кабинет министров внести изменения в постановление № 211 и открыть учебные заведения для соискателей для проведения определенных мероприятий.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время онлайн-брифинга, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в министерстве еще с прошлой недели разработали наши предложения изменений в 211-е постановление. Сейчас они направлены коллегам по правительству, к главному санитарному врачу, в Министерство здравоохранения, где мы просим, учитывая все поступившие обращения учреждений, не только нашей сферы управления, но и Министерства культуры, чтобы мы открыли посещение учебных заведений, в том числе высших учебных заведений и учреждений профессионального образования, для проведения определенных мероприятий", - сказал Стадный.

Он пояснил, что речь идет о дипломной подготовке, проведении лабораторных работ, тренажерных занятий, проведении аттестации там, где она невозможна в дистанционной форме и т.п.

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"Эти наши предложения изменений в 211 постановление сейчас рассматривают в Министерстве здравоохранения. В ближайшее время мы проинформируем о результатах рассмотрения", - заявил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что преподавателям высших учебных заведений никто не запрещал их посещать.

"В 211 постановлении речь идет о соискателях образования. Таким оно есть с марта месяца, и самим работникам посещение учреждений не запрещали на уровне правительства, если есть такие мероприятия на уровне университета, то это следует решать на уровне университета", - отметил Стадный.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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