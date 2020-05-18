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Новости Коронавирус и карантин
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Минобразования просит Кабмин частично открыть вузы, чтобы студенты могли готовить дипломы и лабораторные

Минобразования просит Кабмин частично открыть вузы, чтобы студенты могли готовить дипломы и лабораторные

Министерство образования и науки Украины просит Кабинет министров внести изменения в постановление № 211 и открыть учебные заведения для соискателей для проведения определенных мероприятий.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время онлайн-брифинга, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы в министерстве еще с прошлой недели разработали наши предложения изменений в 211-е постановление. Сейчас они направлены коллегам по правительству, к главному санитарному врачу, в Министерство здравоохранения, где мы просим, учитывая все поступившие обращения учреждений, не только нашей сферы управления, но и Министерства культуры, чтобы мы открыли посещение учебных заведений, в том числе высших учебных заведений и учреждений профессионального образования, для проведения определенных мероприятий", - сказал Стадный.

Он пояснил, что речь идет о дипломной подготовке, проведении лабораторных работ, тренажерных занятий, проведении аттестации там, где она невозможна в дистанционной форме и т.п.

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"Эти наши предложения изменений в 211 постановление сейчас рассматривают в Министерстве здравоохранения. В ближайшее время мы проинформируем о результатах рассмотрения", - заявил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что преподавателям высших учебных заведений никто не запрещал их посещать.

"В 211 постановлении речь идет о соискателях образования. Таким оно есть с марта месяца, и самим работникам посещение учреждений не запрещали на уровне правительства, если есть такие мероприятия на уровне университета, то это следует решать на уровне университета", - отметил Стадный.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

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Автор: 

вуз (905) Кабмин (14024) карантин (16729) Минобразования (1734) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ляшко скот#няка лешил препадов законных взяток...как они теперь будут себе в глаза в зеркале смотреть ?
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18.05.2020 21:50
+1
Эти материалы (провокаторские, скорее, вроде писанины Рыбника) им регулярно вываливает Цензор для подкормки и поддержания стада зверушек в форме.
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19.05.2020 14:39
+1
порохоботам хватит из птушки для надавливания на кнопку спан и копипаста с ********** методичек.
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19.05.2020 14:44
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Ляшко скот#няка лешил препадов законных взяток...как они теперь будут себе в глаза в зеркале смотреть ?
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18.05.2020 21:50 Ответить
Учителя жалуются, что на онлайн-уроках часто появляются нетрезвые родители в трусах.
- А что, нельзя было детей в школах закрыть на месяц? Чё домой-то сразу!?..
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18.05.2020 22:21 Ответить
возможно, в стране с такими родителями, лучше держать детишек в интернатах, как
англичане когда-то держали австралийских аборигенов. Жёстко, но действенно
- из людей каменного века таки сделали людей.
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19.05.2020 14:42 Ответить
Нафига те вузы? Клоунам вузы не нужны.
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18.05.2020 23:55 Ответить
порохоботам хватит из птушки для надавливания на кнопку спан и копипаста с ********** методичек.
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19.05.2020 14:44 Ответить
Они что там идиоты в МОН? Или лоббируют взяточников в образовательных заведениях? Иного обьяснения я не нахожу этой просьбе!
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19.05.2020 00:54 Ответить
Все кругом идиоты, один ты - Сенсей
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19.05.2020 07:16 Ответить
Что без взятки уже не можешь прожить?
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19.05.2020 14:31 Ответить
Истинное количество подписчиков видно, когда тема не касается политики. Тогда ботоферме эта тема не интересна и они ее не коментируют. А как только есть провокационный политический материал, они как коршуны кидаются поливать гразью власть!
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19.05.2020 14:34 Ответить
Эти материалы (провокаторские, скорее, вроде писанины Рыбника) им регулярно вываливает Цензор для подкормки и поддержания стада зверушек в форме.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:39 Ответить
 
 