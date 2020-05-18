Информация из интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным будет приобщена к уголовным производствам, - Офис генпрокурора

Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора дали оценку интервью бывшего так называемого "прокурора" Крыма, нынешнего "депутата" Госдумы РФ П. и "экс-министра обороны" оккупационной администрации РФ в Донецкой области Г., выходивших в украинских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Информация, озвученная этими лицами, имеет важное значение для следствия и будет привлечена к материалам уголовных производств по вооруженной агрессии РФ против Украины, отметили в прокуратуре.

В ОГПУ напоминают, что "прокурор" является подозреваемой в ряде уголовных производств, в частности речь идет о "деле 26 февраля", где она обвиняемый в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины , государственной измене, создании преступной организации (ч.1 ст. 109, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.255 УК Украины).

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Кроме того, ей инкриминировано незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и нарушение законов или обычаев войны (ч.1ст. 438 УК Украины).

Гражданин РФ Г. подозревается в совершении террористических актов, умышленных убийств, организации массовых беспорядков, незаконного лишения свободы и других тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, жестоких убийствах Владимира Рыбака, Юрия Поправки и Юрия Дяковского в г. Славянск в апреля 2014 года (ст. ст. 258, 258-3, 115, 294, 341, 348, 349, 146 УК Украины).

Кроме того, ему сообщено о подозрении в причастности к унижтожению 17.07.2014 пассажирского самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний, в результате чего погибли 298 человек. Материалы уголовного производства в отношении указанного лица еще Генеральной прокуратурой Украины направлено в компетентные органы Нидерландов, где 9 марта этого года началось слушание в этом деле.

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В Офисе генпрокурора подчеркивают, что указанные лица объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание.