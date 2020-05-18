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Информация из интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным будет приобщена к уголовным производствам, - Офис генпрокурора

Информация из интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным будет приобщена к уголовным производствам, - Офис генпрокурора

Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора дали оценку интервью бывшего так называемого "прокурора" Крыма, нынешнего "депутата" Госдумы РФ П. и "экс-министра обороны" оккупационной администрации РФ в Донецкой области Г., выходивших в украинских СМИ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Информация, озвученная этими лицами, имеет важное значение для следствия и будет привлечена к материалам уголовных производств по вооруженной агрессии РФ против Украины, отметили в прокуратуре.

В ОГПУ напоминают, что "прокурор" является подозреваемой в ряде уголовных производств, в частности речь идет о "деле 26 февраля", где она обвиняемый в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины , государственной измене, создании преступной организации (ч.1 ст. 109, ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.255 УК Украины). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интервью Поклонской Гордону используют в уголовном производстве против нее, - прокуратура АРК

Кроме того, ей инкриминировано незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины) и нарушение законов или обычаев войны (ч.1ст. 438 УК Украины).

Гражданин РФ Г. подозревается в совершении террористических актов, умышленных убийств, организации массовых беспорядков, незаконного лишения свободы и других тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, жестоких убийствах Владимира Рыбака, Юрия Поправки и Юрия Дяковского в г. Славянск в апреля 2014 года (ст. ст. 258, 258-3, 115, 294, 341, 348, 349, 146 УК Украины).

Кроме того, ему сообщено о подозрении в причастности к унижтожению 17.07.2014 пассажирского самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний, в результате чего погибли 298 человек. Материалы уголовного производства в отношении указанного лица еще Генеральной прокуратурой Украины направлено в компетентные органы Нидерландов, где 9 марта этого года началось слушание в этом деле.

Также читайте: Мы изучим ситуацию с интервью Гиркина Гордону, - СБУ

В Офисе генпрокурора подчеркивают, что указанные лица объявлены в розыск и получено разрешение на их задержание.

Автор: 

Гордон (118) Поклонская (184) Гиркин (192) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+7
Просто делать как Израиль. Чтобы знали-наказание неотвратимо. С максимально широкой оглаской, невзирая на озабоченность каких-то там западных партнёров.
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18.05.2020 21:56
+7
и выс*ры сивошки приобщите... а то такая болтовня наглая ложь до добра не доведет
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18.05.2020 21:58
+5
Промосковской прокурорше Венедиктоврй на заметку - Эрдоган мочит хутина
https://youtu.be/1IWuMLunj6o
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18.05.2020 22:02
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Правила форума Совет форумчан
Это какой-то позор...реально надо уезжать из Украины.
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18.05.2020 21:56 Ответить
Было бы это так просто...
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18.05.2020 21:57 Ответить
Операция прикрытия. Очень банально!
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18.05.2020 22:05 Ответить
Офіс Генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю "прокурора" окупованого Криму й "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області - Цензор.НЕТ 7378 https://censor.net/user/349438 - кацап,ти за кордоном України,навіщо тобі тікати,рий собі яму ,телепень...
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18.05.2020 23:29 Ответить
дуй.
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19.05.2020 03:10 Ответить
Просто делать как Израиль. Чтобы знали-наказание неотвратимо. С максимально широкой оглаской, невзирая на озабоченность каких-то там западных партнёров.
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18.05.2020 21:56 Ответить
и выс*ры сивошки приобщите... а то такая болтовня наглая ложь до добра не доведет
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18.05.2020 21:58 Ответить
Там вже потрібно карну справу відкривати!!!
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18.05.2020 22:11 Ответить
Вот к чему приводит погоня за Лайками , количеством просмотров и борьба за Наживой .Грани стерлись и Обвал неотвратим.
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18.05.2020 22:00 Ответить
Боюсь там не только погоня за лайками и кол-вом просмотров....
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18.05.2020 22:17 Ответить
Все может Быть , может быть присуща и несбывшаяся мечта. Не зря же Гордон был заснят в Форме НКВД и допрос только в современном Формате. а может по Заданию.Ничего нет Тайного , что бы не превратится в Явное.
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18.05.2020 22:32 Ответить
давайте, зробіть з гебнявої тварюки Гордона добувача цінної інформації
зедрисня продовжує пробивати дно за дном!
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18.05.2020 22:00 Ответить
Да, пускай Сивохо и половина Верховной рады посмотрит , а то гражданская война .
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18.05.2020 22:02 Ответить
Промосковской прокурорше Венедиктоврй на заметку - Эрдоган мочит хутина
https://youtu.be/1IWuMLunj6o
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18.05.2020 22:02 Ответить
Буде потім цей "Офис Генпрокурора"
на одній лавці підсудних сидіти разом із гіркіним. І це в кращому випадку. В гіршому яма.
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18.05.2020 22:08 Ответить
На якій підставі?
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18.05.2020 22:13 Ответить
Гіркін за тероризм та ведення агресивної війни.
А офіс за недотримання вірності державі.
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18.05.2020 23:33 Ответить
Бывшего начапьника Крыма Могилева пасодють.Ждите карман шире
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18.05.2020 22:29 Ответить
Не надо питать себя иллюзиями, никакой суд в Гааге или еще где не посадит ни поклонскую, ни гиркина, или еще кого то. Никогда россия их не отдаст под какие либо суды. А при этой власти посадить патриотов -запросто.
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18.05.2020 22:30 Ответить
РАБсию Бог всегда наказывает,хоть в 1917 году,хоть в 1991-м... Карма такая у быдла Мавзолейного...
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18.05.2020 22:32 Ответить
Это дешёвая отмазка для агента Ху*ла Го*дона. Он типа у этих упырей берёт интервью, чтобы их к делу приобщить. А на самом деле популяризирует этих уродов среди ватников.
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18.05.2020 22:38 Ответить
Наступит год,для РАБссии черный год
Когда быдлячая кремлевская Корона упадет
И Тальков им песню пропоет
Покажите мне такое дерьмо
Где блаженствуют Крысы
Где назад означает вперед,и наоборот
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18.05.2020 22:39 Ответить
Мерзость в том, что все 3 часа интервью чистая пропаганда русского мира, никакой полезной и сенсационной информации там не было, это чмo улыбалось и подакивало фашисту гиркину.
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18.05.2020 22:40 Ответить
чё все так разошлись?...гордон, по просьбе ГПУ взял показания у гиркина, под предлогом интервью..ход конём, так казать))
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18.05.2020 22:56 Ответить
Лермонтов и Пушкин давно все рассказали про РАБссию все, на 500 лет вперед,надо внимательно читать,не более того....
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18.05.2020 22:56 Ответить
Офіс Генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю "прокурора" окупованого Криму й "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області - Цензор.НЕТ 2060
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19.05.2020 00:11 Ответить
Коли гордона для показів викличуть???
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19.05.2020 00:23 Ответить
гиркину, няш-мяш и дуремару давно пора на нары.
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19.05.2020 01:19 Ответить
Як завжди в зелених, чорне це біле.
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19.05.2020 02:10 Ответить
А как же статья..за нарушение информбезопасности?Офіс генпрокурора долучить до кримінальних проваджень інформацію з інтерв'ю "прокурора" окупованого Криму й "ексміністра оборони" окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області - Цензор.НЕТ 6554
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19.05.2020 07:15 Ответить
А Любовь Ивановна пригрозила пальчиком А Вадим Андреевич двойкой пригрозил... Одні контори в якіх сидять зеленодупі.
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19.05.2020 07:40 Ответить
 
 