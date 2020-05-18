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Новости Коронавирус и карантин
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Первый самолет Czech Airlines в Киев отправится 3 июня, в Одессу - на день позже

Первый самолет Czech Airlines в Киев отправится 3 июня, в Одессу - на день позже

Чешская авиакомпания Czech Airlines намерена возобновить рейсы в Украину с июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага.

Отмечается, что 18 мая Czech Airlines возобновили регулярные рейсы в Париж, Франкфурт-на-Майне и Амстердам. Воздушное сообщение с другими европейскими городами, такими как Стокгольм и Бухарест, откроется в ближайшие дни.

В Украину лайнеры чешского перевозчика начнут летать с июня. Первый самолет в Киев отправится 3 июня, в Одессу - на день позже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мининфраструктуры представило поэтапный план возобновления работы транспорта. ИНФОГРАФИКА

В пражский аэропорт Вацлава Гавела с начала мая регулярно летают воздушные суда компаний Eurowings и KLM, в Минск и Софию летают Belavia и Bulgaria Air.

Напомним, 18 мая в Чехии истек 66-дневный срок, на который из-за пандемии коронавируса вводилось чрезвычайное положение. Однако некоторые меры по борьбе с COVID-19 останутся в силе.

Ранее авиакомпания Czech Airlines сообщала о намерении возобновить ежедневные рейсы из Праги в Киев с 25 мая. Однако в Мининфраструктуры опровергли такую возможность.

Также читайте: МАУ до 1 июля закрыла продажу билетов на все международные рейсы

Автор: 

карантин (16729) Киев (25469) Одесса (7864) Чехия (1699) авиасообщение (793) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В статті мова про Україну, а не про рососію
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18.05.2020 22:48 Ответить
вас в Європу не пустять.
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18.05.2020 22:50 Ответить
Та з Чехії цими авіарейсами зможе вибратися хто захоче, а ось до Чехії з України можна буде потрапити або через двотижневий карантин, або з не старішою за чотири дні легітимною довідкою про негативні результати тестування на коронавірус.
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18.05.2020 23:05 Ответить
как же так шмыгали говорят мы не виноваты мы откроем когда европа откроется мол все там закрыто а тут с 18 мая Czech Airlines возобновили регулярные рейсы в Париж, Франкфурт-на-Майне и Амстердам. или если МАУ Бени захотело сидеть до 1 июля и другим не давать летать когда все летают только Украина одна нет Перший літак Czech Airlines до Києва вирушить 3 червня, до Одеси - на день пізніше - Цензор.НЕТ 1979
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18.05.2020 23:11 Ответить
 
 