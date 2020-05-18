Первый самолет Czech Airlines в Киев отправится 3 июня, в Одессу - на день позже

Чешская авиакомпания Czech Airlines намерена возобновить рейсы в Украину с июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Прага.

Отмечается, что 18 мая Czech Airlines возобновили регулярные рейсы в Париж, Франкфурт-на-Майне и Амстердам. Воздушное сообщение с другими европейскими городами, такими как Стокгольм и Бухарест, откроется в ближайшие дни.

В Украину лайнеры чешского перевозчика начнут летать с июня. Первый самолет в Киев отправится 3 июня, в Одессу - на день позже.

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В пражский аэропорт Вацлава Гавела с начала мая регулярно летают воздушные суда компаний Eurowings и KLM, в Минск и Софию летают Belavia и Bulgaria Air.

Напомним, 18 мая в Чехии истек 66-дневный срок, на который из-за пандемии коронавируса вводилось чрезвычайное положение. Однако некоторые меры по борьбе с COVID-19 останутся в силе.

Ранее авиакомпания Czech Airlines сообщала о намерении возобновить ежедневные рейсы из Праги в Киев с 25 мая. Однако в Мининфраструктуры опровергли такую возможность.

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