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В девяти таможнях сменили руководителей, новые конкурсы обещают провести после отмены карантина

В девяти таможнях сменили руководителей, новые конкурсы обещают провести после отмены карантина

Поскольку на заседании коллегии Государственной таможенной службы, которая состоялась при участии министра финансов было принято решение о смене руководителей 9 таможен, сегодня их место заняли новые люди. Работать они будут в статусе исполняющих обязанности.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал временно исполняющий обязанности главы Гостаможслужбы Игорь Муратов.

По его словам, речь идет об Одесской, Буковинской, Закарпатской, Полесской, Подольской, Слобожанской, Северной, Азовской, Энергетической таможнях. "По сути, мы увольняем только начальника Одесской таможни, который был назначен на постоянной основе, остальные руководители были временными. Они не справились с поставленными задачами, в частности, по сбору таможенных платежей в бюджет. Сейчас они перешли на другие должности", - объяснил Муратов.

Он также добавил, что начальник Одесской таможни прошел конкурсный отбор, но у него еще не закончился испытательный срок. "Ему объявили предупреждение о последующим увольнении, и он должен покинуть должность, согласно закону, через 7 дней", - сказал Муратов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ​​заседании коллегии Гостаможслужбы были уволены 50% руководителей таможен, - Минфин

Даты проведения новых конкурсов в Гостаможслужбе пока не называют. Все будет зависеть от решения правительства относительно этапов выхода из карантина. "На время карантина конкурсы на должности госслужащих проводятся по упрощенной процедуре, с людьми заключается контракт. Но как только карантин закончится, должны быть обязательно проведены новые конкурсы", - подчеркнул Муратов.

Кроме того, по словам Муратова, руководители таможен будут периодически проходить тестирование в онлайн-режиме. Тесты разрабатываются Хмельницким центром повышения квалификации Гостаможслужбы.

Также читайте: К сентябрю таможня обновится на 30-40%, - Марченко

Автор: 

таможня (1958) Государственная таможенная служба (163) Муратов Игорь (5)


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Топ комментарии
+3
Це який саме раз Шмаркля поборов корупцію на митниці?
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18.05.2020 22:42
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Це який саме раз Шмаркля поборов корупцію на митниці?
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18.05.2020 22:42 Ответить
Как в анекдоте : Поручик, вы носки то хоть меняете? Конечно! С ноги на ногу!" Вот такие и у нас кругом "ротации"... Посему, ВОНИЩЩА от "новых лиц" все та же!
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19.05.2020 16:23 Ответить
Поверніть хіпстера Нефьодова, він такий гламурний шалун.
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18.05.2020 22:45 Ответить
Ахахахаха - хіпстера.
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18.05.2020 22:57 Ответить
Дэн будет проводить?!
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18.05.2020 22:48 Ответить
В девяти таможнях сменили руководителей, новые конкурсы обещают провести после отмены карантина - Цензор.НЕТ 9169
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18.05.2020 22:54 Ответить
Очередная ложь
Какие НОВЫЕ конкурсы, если все уволенные были наняты не по конкурсу, а на контракт!!
Именно по этой причине от них так легко и избавились
За-дол-ба-ли враньем
Приходит хто-зна кто; рубит, что сможет;уходит...
Кстати, в Одессе при т.н. "задержании" уложили силой мордой в пол левого чувака.При этом разбили лицо и руку сломали ................................
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18.05.2020 22:57 Ответить
А вы как хотели? Наезд братков на подконтрольную торговую точку. По сути то же самое. И срать они хотели на чьи-то возмущения, СБУ упивается силой и безнаказанностью. Для братвы очень важно ощущение куража - они его поддерживают как могут. Пока у урки есть блатной кураж - весь мир у его ног.
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18.05.2020 23:07 Ответить
Упивалось властью ( в Одессе) ГБР - это для ясности
А в плане, как Я ( не мания величия , просто акцент) - то я не понимаю, почему вернулись времена яныка. Выбивание дверей в здании госслужбы, сломаные "вертушки",травмы у случайных людей(((
Оч-ч-чень хочу увидеть записи камер наблюдения. Они там есть . Гудит практически вся Одесса
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18.05.2020 23:17 Ответить
Ваше, конечно, дело, но игра в напёрстки с новомодными аббревиатурами - это понты для лохов. Таможню держит СБУ. Дань снимало всегда, а с 10-11 года (действительно при Яныке) именно держит - за бейцы, и стальной хваткой. Когда "К" зашло в порт непосредственно, как говорится "ин Карне". И с тех пор никуда не девалось. И не денется. Янык - это просто условное обозначение временной шкалы. Всё государство построено по мафиозному принципу, и всё живое из него давно уже вытравлено.
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18.05.2020 23:53 Ответить
В девяти таможнях сменили руководителей, новые конкурсы обещают провести после отмены карантина - Цензор.НЕТ 170
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18.05.2020 23:00 Ответить
😀В чий бюджет."Они не справились с поставленными задачами, в частности, по сбору таможенных платежей в бюджет. Сейчас они перешли на другие должности", - объяснил Муратов. Источник: https://censor.net.ua/n3196343
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18.05.2020 23:12 Ответить
статус ИО, хороший статус рубить монеты на карман
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18.05.2020 23:43 Ответить
" А вы друзья как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь!"
- дедушка Крылов.
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19.05.2020 02:17 Ответить
Більше пекла.
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19.05.2020 07:37 Ответить
 
 