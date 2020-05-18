В девяти таможнях сменили руководителей, новые конкурсы обещают провести после отмены карантина

Поскольку на заседании коллегии Государственной таможенной службы, которая состоялась при участии министра финансов было принято решение о смене руководителей 9 таможен, сегодня их место заняли новые люди. Работать они будут в статусе исполняющих обязанности.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал временно исполняющий обязанности главы Гостаможслужбы Игорь Муратов.

По его словам, речь идет об Одесской, Буковинской, Закарпатской, Полесской, Подольской, Слобожанской, Северной, Азовской, Энергетической таможнях. "По сути, мы увольняем только начальника Одесской таможни, который был назначен на постоянной основе, остальные руководители были временными. Они не справились с поставленными задачами, в частности, по сбору таможенных платежей в бюджет. Сейчас они перешли на другие должности", - объяснил Муратов.

Он также добавил, что начальник Одесской таможни прошел конкурсный отбор, но у него еще не закончился испытательный срок. "Ему объявили предупреждение о последующим увольнении, и он должен покинуть должность, согласно закону, через 7 дней", - сказал Муратов.

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Даты проведения новых конкурсов в Гостаможслужбе пока не называют. Все будет зависеть от решения правительства относительно этапов выхода из карантина. "На время карантина конкурсы на должности госслужащих проводятся по упрощенной процедуре, с людьми заключается контракт. Но как только карантин закончится, должны быть обязательно проведены новые конкурсы", - подчеркнул Муратов.

Кроме того, по словам Муратова, руководители таможен будут периодически проходить тестирование в онлайн-режиме. Тесты разрабатываются Хмельницким центром повышения квалификации Гостаможслужбы.

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