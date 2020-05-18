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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин с 22 мая разрешит работу общественного транспорта, а с 25 мая работу детсадов и метрополитена, - Шмыгаль

Кабмин с 22 мая разрешит работу общественного транспорта, а с 25 мая работу детсадов и метрополитена, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в эфире телеканала ICTV.

"Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", - сказал Шмыгаль 

Премьер пояснил, что службы в храмах для прихожан можно будет проводить при условии не более 1 человека на 10 кв. м религиозных сооружений.

"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - добавил Шмыгаль.

По его словам, данные решение будут приняты на заседании правительства 20 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2668) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Простой вопрос:
- А нужен этот вообще был карантин?
Мне кажется статистика больных коронавирусом была бы одинакова, что при карантине, что без него.
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18.05.2020 23:04
+9
Да отож, брат снохи умер, 9 марта, сказали от инфаркта. А он в это время лежал в больнице с воспалением лёгких. 38 лет.
У многих нет причинно-следственных связей.
Тут многие комменты либо москалей, либо дебилов.
Хотя это одно и тоже.
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18.05.2020 23:29
+6
умная мысля приходит опосля.
Поздно вс*ался, Филатов.
Терпи теперь вову.
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19.05.2020 00:34
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Правила форума Совет форумчан
Он даже не представляет сколько у нас людей с работы свалят, когда начнёт работать транспорт
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18.05.2020 23:04 Ответить
Простой вопрос:
- А нужен этот вообще был карантин?
Мне кажется статистика больных коронавирусом была бы одинакова, что при карантине, что без него.
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18.05.2020 23:04 Ответить
Теперь этого уже никто не скажет. История не терпит сослагательного склонения.
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18.05.2020 23:07 Ответить
Наверное через несколько лет нам скажут, что коронавирус это был, как обычный грип, карантин можно было не вводить.
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18.05.2020 23:09 Ответить
Может и так. Правда, у меня вот паренёк на работе два месяца не был на работе, сказал, что переболел в лёгкой форме, а маменька его врезала дубаря. Для неё, наверное, это слабое утешение было бы, если бы ей сказали, мол обычная простуда.
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18.05.2020 23:12 Ответить
Дело в том что в Европе, где то читал, что тесты на коронавирус у многих потдвердждались, а умирали большинство совсем от других болезней.
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18.05.2020 23:17 Ответить
Да я ж не спорю. Тем более, что сам далёк от этого всего вирусобесия. Но теперь уже сам чёрт не разберёт как было бы лучше, и что надо было бы делать.
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18.05.2020 23:19 Ответить
Уже что будет то будет, экономику теперь долго будут восстанавливать.
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18.05.2020 23:21 Ответить
ты эту свою хрень расскажи испанцам, итальянцам, англичанам. Да и что тут будет ещё неизвестно
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18.05.2020 23:31 Ответить
У меня знакомые живут в Италии, они тоже такого мнения.
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18.05.2020 23:39 Ответить
Зато будет повод на что списать свою некомпетентность.
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19.05.2020 14:59 Ответить
Скрепа, ты на Лизу Богуцкую в инсте подписан?
Тоже пробовал лечить корону водкой, бабами и баней?
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19.05.2020 10:14 Ответить
Ковид, как и другие виды гриппа, не лечится. Лечатся только симптомы и осложнения, как и при обычном гриппе.
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19.05.2020 10:40 Ответить
Не терплю сайты-смск. Потому ни на инст, ни на твиттере даже не регался.
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20.05.2020 22:32 Ответить
Так и будет .зуб даю.я уже начинаю частично чувствовать этих пр#дурков ! И самое интересное что верхушка этих наполеонов хорошо нагрела свои задницы
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18.05.2020 23:26 Ответить
Вот ответ. 18.05.20 14:51 Фармацевтический рынок по итогам года вырастет на 6-8%, - Шимкив Отдельным бонусом идет свихнувшееся население, перенаправленные в нужное русло финансовые потоки, разорение фермеров, и еще много ништяков. Вирус свою задачу выполнил, вирус может уходить.
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18.05.2020 23:12 Ответить
Он уйдет так же резко, как ушел, тоже "очень смертельный", грипп 2009 года.
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19.05.2020 10:44 Ответить
Пригородный когда будет ? Бабка из села молоко не может привезти.
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18.05.2020 23:06 Ответить
Вроде с 22 мая все запускают, кроме метро.
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18.05.2020 23:07 Ответить
У нас в церкви кпп обустроили. Будем отсевать короноверующих. В это воскресенье опробовали - довольно таки эффективно. Те, кто верует в 1 +1 и почитает короновирус , тем будет продлен карантин на пару лет, чтобы и дорогу забыли.
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18.05.2020 23:16 Ответить
могу себе представить, что будет творится в метро в час пик 25.05
Придурки
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18.05.2020 23:08 Ответить
Только сидячие места, это будет вообще полный пипец.
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18.05.2020 23:10 Ответить
В каждом вагоне надо будет назначить старшего.
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19.05.2020 10:47 Ответить
если интервал метро будет через секунд 30 до 1 минуты максимум между поездами чтоб не накапливалось народа на платформе то нормально пока еще пригород межгород не запустили и тот кто уехал в регионы не успели вернутся в Киев
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18.05.2020 23:17 Ответить
Если так сделают, то билеты вырастут в 2 или 3 раза.
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18.05.2020 23:20 Ответить
почему часто бывало в час пик интревал до 1 минуты был
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18.05.2020 23:21 Ответить
Сейчас только сидячие места разрешены, метро в убыток себе не будет работать.
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18.05.2020 23:23 Ответить
как они контролировать такой поток будут на сидячие места?фильтровать и не пускать при входе где потом выстроится очередь на сам вход в метро? и стояние как раз причинит вспышку как в москве по кодам сканировали поток людей пошел а на каждого человека нужно секунд 5 проверить и потом вспышка через неделю не от проезда в метро вагонов а от самого стояния ожидания в очереди к этому ж метро думаю наши этот опыт учтут
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18.05.2020 23:29 Ответить
в голові в тебе"вспишка"...
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19.05.2020 00:48 Ответить
он про сидячие места в метро ни слова не сказал.
Как и в другом общ. транспорте.
Помните что было перед карантином? толпы атаковали автобусы!
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19.05.2020 00:32 Ответить
Ото вы мракобесы, для вас вирусов вообще нет. Типа чувака застрелили-не, не от пули умер, а от передозировки свинца в организме.
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18.05.2020 23:22 Ответить
А напишут для статистики, что от коронавируса умер.
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18.05.2020 23:24 Ответить
Да отож, брат снохи умер, 9 марта, сказали от инфаркта. А он в это время лежал в больнице с воспалением лёгких. 38 лет.
У многих нет причинно-следственных связей.
Тут многие комменты либо москалей, либо дебилов.
Хотя это одно и тоже.
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18.05.2020 23:29 Ответить
100500
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18.05.2020 23:33 Ответить
Можна подумать що раніше ніхто від запалення легень не помирав. Мій сусід років 10 тому за 3 дні згорів Також від короновіруса? Якщо дивитись телевізор і слухати таких як ви то якби не короновірус вже всі бессмертні були б.
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19.05.2020 13:10 Ответить
Так Шмыгаль ответил в Раде, что ничего не может ответить. Как тогда он может что то сделать, если ничего не знает. Нонсенс!
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18.05.2020 23:34 Ответить
Та не надо. Жили ж прадеды без садиков и метрополитена. Премьер-министр первым должен отказаться от достижений цивилизации. Долой костюм. Слава набедренной повязке!
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18.05.2020 23:53 Ответить
Слава наморднику!
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19.05.2020 10:50 Ответить
Вместо премьер-министра мы видим завхоза или постового регулироащика, круг его умственных возможностей ограничивается карантином, а паяц дал ему высокий пост государственного менеджера, и зарплата соответстаующая, в команде этого шмурдяка случвйно оказался единственный реформатор фирсов, за что и шмурдяк его уволил, по сравнению с ним гончарук был супер премьер, так может паяцу уже не нужны реформы?
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18.05.2020 23:58 Ответить
ну почему же, есть ещё навскидку министр иностранных дел, который занимается поиском инвесторов. - Ты что делаешь? - Ищу инвесторов. и так лет надцать можно за оклад нарисованный с налогов в 100к+ )
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19.05.2020 11:34 Ответить
Просто твари,,,,, детей своих покатайте в метро мрази вонючие
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19.05.2020 00:12 Ответить
Филатов: При «плохом Пете» я открыл пять троллейбусных маршрутов, а «при хорошем Вове» - ни одного
Мнения / Общество 18-май, 21:519 1 231 0

Администрация экс-президента Украины Петра Порошенко лучше сотрудничала с представителями местного самоуправления, чем нынешняя власть. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает «Радио Свобода».

По словам городского головы, команда Порошенко вела конструктивный диалог с представителями местного управления в отличие от администрации президента Владимира Зеленского.

«Так вот, я всегда повторяю, что при «плохом Пете» я открыл пять новых троллейбусных маршрутов… Пять! Это был колоссальный объем. А «при хорошем Вове» - ни одного. Потому что у нас есть проблемы с финансированием. Нас постоянно пытается «подстричь» центральная власть. Хотя при Петре Алексеевиче каждый раз также при принятии городского бюджета мы ездили и к нему, и в Кабмин, и в Верховную Раду, ссорились», - заявил мэр.
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19.05.2020 00:30 Ответить
умная мысля приходит опосля.
Поздно вс*ался, Филатов.
Терпи теперь вову.
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19.05.2020 00:34 Ответить
питра опять покласть в корыто бюджета!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.05.2020 06:48 Ответить
Дайош Порошенка до бюджетного корита. Може знову те корито наповнюватись буде. А то синєгнойні тільки чавкать і можуть.
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19.05.2020 13:02 Ответить
питро может только гимном наполнить, а бабло себе забрать
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19.05.2020 13:42 Ответить
Не он за зеленским не успеет. ******** за полгода более ста млрд из бюджета которые остались от попередников, даже петя не смог.
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19.05.2020 16:04 Ответить
"даже петя не смог"Чому не зміг поклав же Бо де вони там взялися. Просто ніхто не міг знати що зелень така-а прожорлива.Мабуть такими темпами країну ще ніхто не розкрадав.Кінець епохи бідності, для зеленогнійних почалась епоха великого хапка. Молоді завзяті "Вся жизнь впереди " дітям онукам також потрібно.
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19.05.2020 19:12 Ответить
А ти подивись скільки в скарбниці було грошей після 5 років правління Порошенка і скільки залишилось після року правління Зеленогного. Що ж то твої зеленогнойні все лайно Порошенкове з'їли. Так вони в тебе ще й гавноїди. Ну ти й наголосував.
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19.05.2020 19:03 Ответить
Похоже зебильная банда решила, что успеет в турборежиме протянуть все преступные и непопулярные решения до этого момента (например закон о двойном гражданстве в придачу к уже принятому про дерибан земли, или арестовать Стерненко) и тогда уже можно будет запускать метро и пригородний странспорт. При этом остается очень большой вопрос - земародеры закрыли общественный транспорт когда в стране были десятки официально зарегистрированных случаев короновируса, зато теперь когда их почти 18тысяч, то типа ничего страшного, ездить можно??? Единственная причина ради которой закрывали метро, пригородний и общественный транспорт - это банде зельцмана-вальцмана нужно было протянуть дерибан ЗЕМЛИ, а теперь когда преступление совершено, зебилы и порохскоты это все дружно схавали, то можно и метро открывать, тем более пейсатые инородцы заинтересованы в уничтожении как можно большего числа украинцев. чтобы мы не мешали им на скупленной земле.
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19.05.2020 02:45 Ответить
А осенью будет вторая серия сериала "Карантин для народа"?
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19.05.2020 06:27 Ответить
Зелені тлі всіх загнали в карантин, а самі розпродали все, що могли без протестів. З девізом - Більше пекла. Будували метрополітен щоб, як виявилось, замість того щоб метрополітен пристосувати до пандемії бовдури вирішили закрити цю коштовну систему транспорту і зупинити країну зробити їй гоп-стоп. При цьому помре більше громадян, ніж от коронавірусу, бо не буде, ні коштів, ні економіки, а добиратись хворим і без грошей треба методом черепахи через все місто Тоді для кого будували за такі кошти метро? Зелені ідіоти і олігархи їздять в мерседесах, а зараз і в коштовних геліокоптерах і їм начхати на зубожілих гоїв. Вони будують те на що їм дає кошти вбивця економіки шахрайський МВФ.
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19.05.2020 07:04 Ответить
И это говорится с умным видом при том что' во всем мире метро никто не закрывал.Придурков под суд. За издевательство над Конституцией.
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19.05.2020 07:07 Ответить
речь о 2020? бо прочитал статью, а год не нашёл )
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19.05.2020 11:31 Ответить
Все идет согласно утвержденному плану по разводу лохов. Под это дело даже статистику стали занижать. С народа уже нечего выжать - все в ломбарды снесли, все заначки повыносили монополистам в торговые центры. Да и народ давно насрал на этот карантин, поэтому нет смысла дальше эту аферу тянуть.
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19.05.2020 12:03 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZWgYgZ96bqdiYl5Crou_sG-NPrWDJdJMl82lPgRMPUxcDRGTwZ4RPLbaTqT9YnNMkp2jf3M-**********************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus

https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3112340348826684?__cft__[0]=AZWgYgZ96bqdiYl5Crou_sG-NPrWDJdJMl82lPgRMPUxcDRGTwZ4RPLbaTqT9YnNMkp2jf3M-**********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Кабмін з 22 травня дозволить роботу громадського транспорту, а з 25 травня роботу дитсадків і метрополітену, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5812
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19.05.2020 12:32 Ответить
В Одессе в ночных клубах "резвятся" живодеры......
https://dumskaya.net/news/na-vecherinke-v-skandalnom-nochnom-klube-odessy-116101/

Полиция должны заинтересоваться подобным
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19.05.2020 13:39 Ответить
вообще странный карантин: когда было с десяток новых случаев в сутки - его ввели, когда их +-500 в сутки - отменяют. В чем вообще смысл таких карантинов? Смысл в любом карантине - полная изоляция до последнего больного, иначе с одного человека через неделю будут тысячи, через месяц сотни тысяч.
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19.05.2020 13:40 Ответить
 
 