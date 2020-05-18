Кабмин с 22 мая разрешит работу общественного транспорта, а с 25 мая работу детсадов и метрополитена, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что правительство разрешит работу общественного транспорта с 22 мая, а работу детсадов и метрополитена с 25 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер заявил в эфире телеканала ICTV.
"Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", - сказал Шмыгаль
Премьер пояснил, что службы в храмах для прихожан можно будет проводить при условии не более 1 человека на 10 кв. м религиозных сооружений.
"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - добавил Шмыгаль.
По его словам, данные решение будут приняты на заседании правительства 20 мая.
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- А нужен этот вообще был карантин?
Мне кажется статистика больных коронавирусом была бы одинакова, что при карантине, что без него.
Тоже пробовал лечить корону водкой, бабами и баней?
Придурки
Как и в другом общ. транспорте.
Помните что было перед карантином? толпы атаковали автобусы!
У многих нет причинно-следственных связей.
Тут многие комменты либо москалей, либо дебилов.
Хотя это одно и тоже.
Мнения / Общество 18-май, 21:519 1 231 0
Администрация экс-президента Украины Петра Порошенко лучше сотрудничала с представителями местного самоуправления, чем нынешняя власть. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает «Радио Свобода».
По словам городского головы, команда Порошенко вела конструктивный диалог с представителями местного управления в отличие от администрации президента Владимира Зеленского.
«Так вот, я всегда повторяю, что при «плохом Пете» я открыл пять новых троллейбусных маршрутов… Пять! Это был колоссальный объем. А «при хорошем Вове» - ни одного. Потому что у нас есть проблемы с финансированием. Нас постоянно пытается «подстричь» центральная власть. Хотя при Петре Алексеевиче каждый раз также при принятии городского бюджета мы ездили и к нему, и в Кабмин, и в Верховную Раду, ссорились», - заявил мэр.
Поздно вс*ался, Филатов.
Терпи теперь вову.
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10/posts/3112340348826684?__cft__[0]=AZWgYgZ96bqdiYl5Crou_sG-NPrWDJdJMl82lPgRMPUxcDRGTwZ4RPLbaTqT9YnNMkp2jf3M-**********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
https://dumskaya.net/news/na-vecherinke-v-skandalnom-nochnom-klube-odessy-116101/
Полиция должны заинтересоваться подобным