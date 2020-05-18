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Малюська заявил о прослушке в Минюсте: "Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах"

Малюська заявил о прослушке в Минюсте:

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что сотрудников его министерства слушают и записывают, а в ведомстве неоднократно находили специальную аппаратуру.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук после того, как стало известно, что в кабинет заместителя министра Ольги Онищук проникли неизвестные, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все время работы нашей команды в Минюсте нас писали и пишут. Целая куча знакомых, которые предупреждали о наблюдении за всеми топ-менеджерами министерства. Мы не обращали на это особого внимания. Фотографий найденных скрытых устройств записи не публиковали, потому что считали, что это публичная политика, мы должны быть прозрачными, и месяц-другой попишут, поймут, что искать что-то смысла нет, и оставят в покое.

Но наши визитеры обнаглели и размещение/снятие аппаратуры стало совсем откровенным и наглым. Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор", - написал Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку. ФОТО

Чиновник также добавил, что на рассмотрении Минюста дела на миллиарды. "Предупрежденный правонарушитель или рейдер в разы опаснее, чем тот, который не знает о наших планах или решении. Не удивлюсь, если завтра записи разговоров появятся на Петровке или на каком-то сливном бачке", - отметил министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня заместитель министра юстиции Ольга Онищук обратилась с заявлением в полицию, обнаружив, что замки на двери ее кабинета спилены и у нее побывали неизвестные.

В Нацполиции пока не комментируют результаты осмотра кабинета замминистра после визита непрошенных гостей. Но рассказали Цензор.НЕТ, что сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 162 УК Украины (Нарушение неприкосновенности жилища).

Также смотрите: Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень. ФОТО

Автор: 

Минюст (1749) прослушка (348) Малюська Денис (322) Онищук Ольга (6)


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Топ комментарии
+10
Це 95 квартал.
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18.05.2020 23:18
+8
Малюська, не бзді! То я просто за своїм коханцем стежила... І випадково на тебе напхалася.))) Будь осторожен! Порохоботи не сплять! А куди по психіатрічну допомогу звертатися, само вже в гуглі пошукай. Я вашому зєльному народу нє слуга!)))
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18.05.2020 23:26
+5
Два дєбіла-ето сіла !
Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах" - Цензор.НЕТ 3356
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18.05.2020 23:31
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Приват... бывшие владельцы... Гончарук...
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18.05.2020 23:06 Ответить
Это тот Малюська, который любит маньяков и убийц и переживает за них, что они сидят пожизненно? Паскудная рожа, наглая, ему не министром работать, а за маньяками камеры убирать.Сатана в квадрате.
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18.05.2020 23:28 Ответить
Фсб рулит ? А куда смотрит СБУ?
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18.05.2020 23:08 Ответить
Интресный материал - СБУ ЛЕГЛО ПОД МЕДВЕДЧУКА
https://youtu.be/iMV3JkbjB88

ЗНАЧИТ КУМ СДАЁТ ИНФУ ХУТИНУ
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18.05.2020 23:10 Ответить
Это правительственные учреждения или детский сад?
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18.05.2020 23:09 Ответить
Це 95 квартал.
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18.05.2020 23:18 Ответить
Два дєбіла-ето сіла !
Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах" - Цензор.НЕТ 3356
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18.05.2020 23:31 Ответить
"Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор"

Неужели минюст никак не охраняется? ГСО чем вообще у нас заняты по жизни?
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18.05.2020 23:12 Ответить
Ну ви ж читали ,що в Укравтодорі відбувалось ? Три вірменина ! Три ! Без зброї !

"...Амирханян терроризировал, скажем так, людей на входе в здание. Затем он заблокировал выезд-въезд на территорию. Наши сотрудники вызвали полицию, эвакуатор, он убрал машину. Амирханян пытался прорваться через турникет - не вышло. Тогда он сумел пройти в здание с черного хода. Он бегал по кабинетам, дергал ручки, кричал: "Где Кубраков? У вас тут картельный сговор!" Когда я вернулся к пяти часам вечера, его уже не было. Амирханян сорвал в главном офисе половину рабочего дня.
- Почему Амирханян может проникнуть в ваш офис безнаказанно? Почему полиция не задержала?
- Мы нажимали кнопку охраны, приезжала ГСО, Амирханяна выводили. Так повторялось несколько раз.
- Получается, что любой гражданин имеет право врываться без разрешения в государственное учреждение и срывать работу?
- Получается, так. Ведь, в нашем случае, у нас нет специальной вооруженной охраны. Но мы теперь усилили безопасность: поставили больше камер, а на черный ход установили стальную дверь."https://censor.net/r3196332
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18.05.2020 23:39 Ответить
Интересно, а кто выйграл тендер
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19.05.2020 05:57 Ответить
То не важливо.Раніше Араїк був помічений в роботі на "Ростдорстрой"(Труханов) і ПБС(приватівець Шевченко)
Рік тому СБУ його затримувало за низкою звинувачень.Відкупився. https://zaxid.net/************************************************************************************ СБУ затримала відомого одеського бізнесмена Араіка Амірханяна Підозрюваний мав кримінальне минуле та переказав гроші на рахунки так званих «митних» органів РФ в Криму
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19.05.2020 07:36 Ответить
Так как в Украине внешнее управление ,значит ищите следы в американском ЦРУ .У России доступ уже ограниченный , у Зимбабве и Никарагуа нет технологий и денег подкупить спецслужбы .Остаётся только американская разведка ,которая контролирует в Украине всех чиновников .
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18.05.2020 23:13 Ответить
Да,да, узнаю. Это их почерк.

Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Источник: https://censor.net/n3196346
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18.05.2020 23:21 Ответить
Так обнаглели что целые этажи в здании СБУ занимают.
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18.05.2020 23:40 Ответить
GOD BLESS AMERICA!
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19.05.2020 00:03 Ответить
https://news.peredmistia.com.ua/2020/05/15/terminove-zvernennya-do-zelenskogo-pidirvalo-merezhy-za-nadani-zbytky-derzhavi-negajno-yih/?fbclid=IwAR2Pqw7Cjtpqgc7K58-QUVlQedprq76TKbAza89E4c5pSxC5HmJPo5cURAs ТEРМIНOВE ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО ПIДIРВAЛO МEРEЖY! ЗА НАДАНІ ЗБИТКИ ДЕРЖАВІ НЕГАЙНО ЇХ…
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18.05.2020 23:13 Ответить
Алло,это дурдом?
Да,какая у вас прблемма?
У нас в стенах сидит КоронвиRUS, пришлите пжлста сантехника или Швондера с Шариковым...,в нашей дискотеке не хватает Диджеев и баранов...
Ждите,высылаем,такого дерьма у нас в исбытке...,1 час 1 доллар
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18.05.2020 23:13 Ответить
Правильно всех нужно слушать и все записыаать доверять никому нельзя
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18.05.2020 23:16 Ответить
Трамп звонит Меркельше....
Алло,фрау ШТАЗИ прекратите работать на кремль,уже тошнит от вашего ГЕСТАПО
Мистер Трамп,не забываете,мой отец был Гитлером а не Путлером...
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18.05.2020 23:21 Ответить
Малюська, не бзді! То я просто за своїм коханцем стежила... І випадково на тебе напхалася.))) Будь осторожен! Порохоботи не сплять! А куди по психіатрічну допомогу звертатися, само вже в гуглі пошукай. Я вашому зєльному народу нє слуга!)))
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18.05.2020 23:26 Ответить
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18.05.2020 23:27 Ответить
Шо, и на лубянке уже порохоботы?
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18.05.2020 23:39 Ответить
Порохоботи - ані вєздєєєє!!!))) Ну, а на луб'янці в першу чергу! Ви шо, нє зналі?!)
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18.05.2020 23:54 Ответить
Вот шо с людями липецкий шоколад делает. Особенно с женщинами.
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19.05.2020 00:02 Ответить
Ну так, обожнюю 'Рошен'!) Він робить мене найприваблівишею в цілому Світі! У порівнянні зі мною, бубочка вже не тягне на найкрутішого діяча всєлєнной. (дєрмак). (Нє рєклама Рошена!).
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19.05.2020 00:13 Ответить
чєсним чіновнікам нєчєго скривать
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18.05.2020 23:31 Ответить
В Нацполиции пока не комментируют результаты осмотра кабинета замминистра после визита непрошенных гостей. Но рассказали https://censor.net/, что сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 162 УК Украины (Нарушение неприкосновенности жилища).Источник: https://censor.net/n3196346 ====

=== Обалдеть, а можно ещё смешней статью найти? ..)))
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18.05.2020 23:36 Ответить
Жиліще малюські ващє ДЕ?! Тікі не кажіть, що в карагандє!
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19.05.2020 00:00 Ответить
Так сказали же, шо у ненавистном ЦРУ
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19.05.2020 00:04 Ответить
У якім ЦРУ?! Хто туди цього манюську зелену пустить?! Просто хочу взнати, де ж знаходицця те жиліще малюськи, яке порушили Порохоботи, включно зі мною?!)))
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19.05.2020 00:24 Ответить
Лучше бегите явку с повинной оформлять быстрее. Вас обменяют.
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19.05.2020 00:44 Ответить
Ти мені ще, тварюко, позагрожуй!) Скоріш я вас сєпарів на сміття з наших дворових баків поміняю! Всосало, скрєпо баксівно?! Привіт танькє лайф переказуй!) А ващє, я вас лЮблю! Та жалію, ідійоти квартальні!)
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19.05.2020 00:57 Ответить
Эк тебя нипадеццки корежит на ночь глядя
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19.05.2020 01:04 Ответить
А ты чего не спишь, квартальный ты наш?!)))
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19.05.2020 01:15 Ответить
Привыкайте к камерам и прослушке , а еще должны быть стеклянные стены и наружное наблюдение - ведь платят вам народные деньги , даже переплачивают , что неправильно , так вы еще и подворовываете ...
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18.05.2020 23:36 Ответить
Ишь как мокшане засуетились, да, Малюська это вам не Леночка Лукаш
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18.05.2020 23:49 Ответить
Да, манюська, все, что ты сейчас говоришь и делаешь, может быть и обязательно будет использовано против тебя, как только ЗЕ будет уничтожен.
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18.05.2020 23:55 Ответить
За ним следяяяят!!!
Малюська заявив про прослуховування в Мін'юсті: "Прихований аудіо- і відеозапис у кабінетах, приймальнях і навіть коридорах" - Цензор.НЕТ 5096
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18.05.2020 23:58 Ответить
А вот набрал бы на работу пожизненно осужденных, которые самые интеллигентные... И никто бы не прослушивал
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19.05.2020 00:13 Ответить
162 ? Нарушение неприкосновенности ЖИЛИЩА ???
А потом говорят, что суд продажный, когда отпустит злоумышленника (если поймают).
Ну что это за идиотская квалификация ???
А ведь суд потом менять неправильную статью не имеет права и должен будет оправдать.
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19.05.2020 00:16 Ответить
Суд пойдьот обсуждать свой бред в неприкосновенное жилище манюськи, где их будут прослушивать подлые Порохоботы!)
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19.05.2020 00:32 Ответить
Ой, та все набагато простіше... Баба, з перепою, загубила ключі від кабінету. А тут виявилося, що гроші, які негайно потрібні, у сейфі лежать. Ну, привела хлопців з "болгаркою", вони попрацювали. А в понеділок виявилося, що "шефу" хтось з охорони "стуконув". Щоб виправдаться, придумала "таємне проникнення". Інший варіант - баба з "шефом" "не зійшлись думками", і вона пригрозила компроматом. Його у неї в кабінеті і шукали... Далі те саме, лише у виконанні "шефа"... (Знаю подібний випадок - знайомий розповідав. Телефонують йому "опера" знайомі, з міліції. "У вас такий-то, є?". "Є... А що таке?". "Та ми тут бандюка прихопили, а у нього посвідчення вашого співробітника...". Викликає "гвоздя програми": "Де посвідчення службове?"... "Тиць-миць...". Потім: "На мене бандити напали, у електричці... Хотів доповісти, та боявся, думав сам повернуть...". А насправді (опера сказали) посвідчення, разом з грошима, витягли, коли він коло бару п"янючий спав, на лавочці... А потім у карти програли, бандюку...).
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19.05.2020 03:04 Ответить
потужные папередники резвятся.
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19.05.2020 03:08 Ответить
ну, теперь интервью с гондоном и все
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19.05.2020 07:41 Ответить
Элементарно Ватсон. Введите в министерстве режим СИЗО. Здание обнести забором с колючей проволокой. Во дворе - собаки Баскервилей.
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19.05.2020 07:46 Ответить
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К вопросу "Кто прослушивал премьера Гончарука?" на который какой то Зеленский обещал ответить через два недели, добавляется вопрос "Кто пилит двери в Минюсте ?"

Министр юстиции Малюсько заявляет о прослушке и слежке в здании министерства юстиции и несанкционированном проникновении в кабинет заместителя министра юстиции.

В охраняемом государственной охраной здании, "неизвестные" выпиливают болгаркой двери в кабинет заместителя министра юстиции - это реалии анекдотической власти существующей в Украине.
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19.05.2020 09:35 Ответить
На дегенерата схожий...
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19.05.2020 10:30 Ответить
Та у зэльцмана все такие. Там был особый кастинг. Побеждали либо физические , либо умственные уроды. .Квартальные оказались вне конкуренции! В обеих номинациях! .
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24.05.2020 17:04 Ответить
 
 