Малюська заявил о прослушке в Минюсте: "Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах"
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что сотрудников его министерства слушают и записывают, а в ведомстве неоднократно находили специальную аппаратуру.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук после того, как стало известно, что в кабинет заместителя министра Ольги Онищук проникли неизвестные, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все время работы нашей команды в Минюсте нас писали и пишут. Целая куча знакомых, которые предупреждали о наблюдении за всеми топ-менеджерами министерства. Мы не обращали на это особого внимания. Фотографий найденных скрытых устройств записи не публиковали, потому что считали, что это публичная политика, мы должны быть прозрачными, и месяц-другой попишут, поймут, что искать что-то смысла нет, и оставят в покое.
Но наши визитеры обнаглели и размещение/снятие аппаратуры стало совсем откровенным и наглым. Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор", - написал Малюська.
Чиновник также добавил, что на рассмотрении Минюста дела на миллиарды. "Предупрежденный правонарушитель или рейдер в разы опаснее, чем тот, который не знает о наших планах или решении. Не удивлюсь, если завтра записи разговоров появятся на Петровке или на каком-то сливном бачке", - отметил министр.
Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня заместитель министра юстиции Ольга Онищук обратилась с заявлением в полицию, обнаружив, что замки на двери ее кабинета спилены и у нее побывали неизвестные.
В Нацполиции пока не комментируют результаты осмотра кабинета замминистра после визита непрошенных гостей. Но рассказали Цензор.НЕТ, что сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 162 УК Украины (Нарушение неприкосновенности жилища).
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ЗНАЧИТ КУМ СДАЁТ ИНФУ ХУТИНУ
Неужели минюст никак не охраняется? ГСО чем вообще у нас заняты по жизни?
"...Амирханян терроризировал, скажем так, людей на входе в здание. Затем он заблокировал выезд-въезд на территорию. Наши сотрудники вызвали полицию, эвакуатор, он убрал машину. Амирханян пытался прорваться через турникет - не вышло. Тогда он сумел пройти в здание с черного хода. Он бегал по кабинетам, дергал ручки, кричал: "Где Кубраков? У вас тут картельный сговор!" Когда я вернулся к пяти часам вечера, его уже не было. Амирханян сорвал в главном офисе половину рабочего дня.
- Почему Амирханян может проникнуть в ваш офис безнаказанно? Почему полиция не задержала?
- Мы нажимали кнопку охраны, приезжала ГСО, Амирханяна выводили. Так повторялось несколько раз.
- Получается, что любой гражданин имеет право врываться без разрешения в государственное учреждение и срывать работу?
- Получается, так. Ведь, в нашем случае, у нас нет специальной вооруженной охраны. Но мы теперь усилили безопасность: поставили больше камер, а на черный ход установили стальную дверь."https://censor.net/r3196332
Рік тому СБУ його затримувало за низкою звинувачень.Відкупився. https://zaxid.net/************************************************************************************ СБУ затримала відомого одеського бізнесмена Араіка Амірханяна Підозрюваний мав кримінальне минуле та переказав гроші на рахунки так званих «митних» органів РФ в Криму
Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Источник: https://censor.net/n3196346
Да,какая у вас прблемма?
У нас в стенах сидит КоронвиRUS, пришлите пжлста сантехника или Швондера с Шариковым...,в нашей дискотеке не хватает Диджеев и баранов...
Ждите,высылаем,такого дерьма у нас в исбытке...,1 час 1 доллар
Алло,фрау ШТАЗИ прекратите работать на кремль,уже тошнит от вашего ГЕСТАПО
Мистер Трамп,не забываете,мой отец был Гитлером а не Путлером...
=== Обалдеть, а можно ещё смешней статью найти? ..)))
А потом говорят, что суд продажный, когда отпустит злоумышленника (если поймают).
Ну что это за идиотская квалификация ???
А ведь суд потом менять неправильную статью не имеет права и должен будет оправдать.
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tZE inform
@tZEinform
К вопросу "Кто прослушивал премьера Гончарука?" на который какой то Зеленский обещал ответить через два недели, добавляется вопрос "Кто пилит двери в Минюсте ?"
Министр юстиции Малюсько заявляет о прослушке и слежке в здании министерства юстиции и несанкционированном проникновении в кабинет заместителя министра юстиции.
В охраняемом государственной охраной здании, "неизвестные" выпиливают болгаркой двери в кабинет заместителя министра юстиции - это реалии анекдотической власти существующей в Украине.