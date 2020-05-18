Малюська заявил о прослушке в Минюсте: "Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах"

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что сотрудников его министерства слушают и записывают, а в ведомстве неоднократно находили специальную аппаратуру.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук после того, как стало известно, что в кабинет заместителя министра Ольги Онищук проникли неизвестные, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все время работы нашей команды в Минюсте нас писали и пишут. Целая куча знакомых, которые предупреждали о наблюдении за всеми топ-менеджерами министерства. Мы не обращали на это особого внимания. Фотографий найденных скрытых устройств записи не публиковали, потому что считали, что это публичная политика, мы должны быть прозрачными, и месяц-другой попишут, поймут, что искать что-то смысла нет, и оставят в покое.

Но наши визитеры обнаглели и размещение/снятие аппаратуры стало совсем откровенным и наглым. Начали просто вырезать дверь болгаркой на выходных. Следы даже не пытаются скрыть, а кабинеты превратились в проходной двор", - написал Малюська.

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Чиновник также добавил, что на рассмотрении Минюста дела на миллиарды. "Предупрежденный правонарушитель или рейдер в разы опаснее, чем тот, который не знает о наших планах или решении. Не удивлюсь, если завтра записи разговоров появятся на Петровке или на каком-то сливном бачке", - отметил министр.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сегодня заместитель министра юстиции Ольга Онищук обратилась с заявлением в полицию, обнаружив, что замки на двери ее кабинета спилены и у нее побывали неизвестные.

В Нацполиции пока не комментируют результаты осмотра кабинета замминистра после визита непрошенных гостей. Но рассказали Цензор.НЕТ, что сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 162 УК Украины (Нарушение неприкосновенности жилища).

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