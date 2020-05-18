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В Черновицкой области за сутки выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19, 48 буковинцев выздоровели, - ОГА
18 мая в Черновицкой области выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"Областной лабораторный центр исследовал сегодня 211 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили еще в 29 буковинцев", - написал чиновник.
Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 742 человека.
За последние сутки 48 жителей Черновицкой области выздоровели от коронавирусной болезни.
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Самтакой
показать весь комментарий18.05.2020 23:40 Ответить Мне нравится 1
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Solomon #418722
показать весь комментарий18.05.2020 23:51 Ответить Мне нравится 0
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