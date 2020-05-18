РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5328 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 094 3

В Черновицкой области за сутки выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19, 48 буковинцев выздоровели, - ОГА

В Черновицкой области за сутки выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19, 48 буковинцев выздоровели, - ОГА

18 мая в Черновицкой области выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Областной лабораторный центр исследовал сегодня 211 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили еще в 29 буковинцев", - написал чиновник.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2 742 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Черновицкой области умерли пять человек с подтвержденным COVID-19, - ОГА

За последние сутки 48 жителей Черновицкой области выздоровели от коронавирусной болезни.

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже обыденность. Поставлю в погреб три ведра антисептиков и спрячу в чулан мешок масок до следующей холеры.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:40 Ответить
Ну в принципе понимаю, вам нужен трафик посещений. Парадокс СМИ.
показать весь комментарий
18.05.2020 23:51 Ответить
 
 