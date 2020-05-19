Раскрыта группа мошенников, которая под видом продажи медицинских масок обманула граждан на 2 млн грн, - киберполиция

Сотрудники киберполиции в Киеве разоблачили группу мошенников, которые под предлогом продажи средств индивидуальной защиты обманывали граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиции установила, что к преступной деятельности причастны четыре человека. Фигуранты размещали информацию о продаже медицинских масок на разных веб-сервисах объявлений. После получения полной предоплаты мошенники прекращали связь с клиентом. Убытки, причиненные гражданам, составляют более 2 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступерй группы, изъяы банковские карточки, мобильные телефоны и флэш накопитель.

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По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.