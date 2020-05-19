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Новости Силовики
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Раскрыта группа мошенников, которая под видом продажи медицинских масок обманула граждан на 2 млн грн, - киберполиция

Раскрыта группа мошенников, которая под видом продажи медицинских масок обманула граждан на 2 млн грн, - киберполиция

Сотрудники киберполиции в Киеве разоблачили группу мошенников, которые под предлогом продажи средств индивидуальной защиты обманывали граждан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиции установила, что к преступной деятельности причастны четыре человека. Фигуранты размещали информацию о продаже медицинских масок на разных веб-сервисах объявлений. После получения полной предоплаты мошенники прекращали связь с клиентом. Убытки, причиненные гражданам, составляют более 2 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступерй группы, изъяы банковские карточки, мобильные телефоны и флэш накопитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киберполиция заблокировала почти 10 тыс. интернет-ссылок, которые мошенники использовали во время пандемии. ИНФОГРАФИКА

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Автор: 

Киев (25469) мошенничество (1216) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) киберполиция (327) маски (115)


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Хм, это ребята с "Эпицентра" и встречающий их клоун/
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19.05.2020 00:04 Ответить
Ребята из Эпицентра честно за свои деньги оплатили фрахт Мрии и весь товар, который она везла.

А вот Бубочка действительно пиарился на чужом товаре.
Раскрыта группа мошенников, которая под видом продажи медицинских масок обманула граждан на 2 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2847
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19.05.2020 02:14 Ответить
обмануть лоха не стьідно, стьідно, когда лох обманит тебя
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19.05.2020 00:04 Ответить
...але ж,хтось зробив дах покидькам...цікаво хто...???...авакмен,ти де...?
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19.05.2020 00:06 Ответить
А як справи з групами , які вивезли маски з України ???))
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19.05.2020 00:07 Ответить
Схема "Эпицентра" и ОП: прибыль поделили с "95 кварталом"
Мнения / Общество 18-май, 23:259 333 0

Смотрю, опять актуализировалась тема Эпицентра. Особенно в некоторых СМИ и популярных телеграмм-каналах.

Теперь понятно, что все сказанное четой "эпицентров" - чистый п*здежь, от начала и до конца.

Все, что до этого говорил Кирилл Тимошенко по теме гуманитарных грузов - тоже чистый п*здежь.

А это означает, что все видосики президента за время карантина - п*здежь в квадрате.

А соотвественно, президент - чистый п*здун.

И вот почему.

1. Госструктурами были проведены тендера с одним участником, название участника - "Эпицентр".

2. "Эпицентр" получает деньги. Ими оплачивает товары в Китае.

3. Товар грузят в самолёт под гуманитарным статусом под патронатом и логистическим сопровождением Офиса.

4. Товар прилетает в Украину и растомаживается с нулевыми пошлинами и НДС, как гуманитарный.

5. "Эпицентр" забирает свой товар и отгружает его госструктурам, проводившим тендеры по цене в 3 раза выше себестоимости.

6. "Эпицентр" продаёт оставшийся гуманитарный груз через сеть своих магазинов. Вместе со стиральными машинками, ведрами и термосами.

Таким образом "Эпицентр" при полном содействии Офиса президента имеет прибыли в 200 процентов не инвестируя собственных средств. И не занимаясь поиском покупателя.

Полученная прибыль делится между "Эпицентром" и 95-кварталом.

А теперь для полной картинки Зеленский должен записать видосик, где со всей злостью карикатурного диктатора даст указание МВД, СБУ и ГПУ возбудить уголовное дело и наказать владельцев "Эпицентра" со всей пролетарской ненавистью.

Чтоб даже лохи поверили.

Светлана Крюкова
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19.05.2020 00:33 Ответить
Влада продала 900 тон масок, які коштували 2 гривні, закуповувала з 20 до 50 грн. у китайців за бюджетні грошу і виходить, що нагріла громадян дважди - і нічого.
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19.05.2020 09:21 Ответить
Там тих засобів було може 10% об"єму вантажу. Все решта товари для супермаркетів Епіцентру.Ви дійсно думаєте , що Герега вклав більше мільойна баксів тільки в транспортні витрати? А на чому цей барига має повернути затрати- та ще й наварити? Думай-те. А там ще борцунам з корупцією перевірити митні документи. Агов! Де ви-- лещенки наєми добродомви шабуніни?
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19.05.2020 11:03 Ответить
 
 