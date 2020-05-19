Раскрыта группа мошенников, которая под видом продажи медицинских масок обманула граждан на 2 млн грн, - киберполиция
Сотрудники киберполиции в Киеве разоблачили группу мошенников, которые под предлогом продажи средств индивидуальной защиты обманывали граждан.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Киберполиции установила, что к преступной деятельности причастны четыре человека. Фигуранты размещали информацию о продаже медицинских масок на разных веб-сервисах объявлений. После получения полной предоплаты мошенники прекращали связь с клиентом. Убытки, причиненные гражданам, составляют более 2 миллионов гривен.
Правоохранители провели обыски по месту жительства участников преступерй группы, изъяы банковские карточки, мобильные телефоны и флэш накопитель.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
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А вот Бубочка действительно пиарился на чужом товаре.
Мнения / Общество 18-май, 23:259 333 0
Смотрю, опять актуализировалась тема Эпицентра. Особенно в некоторых СМИ и популярных телеграмм-каналах.
Теперь понятно, что все сказанное четой "эпицентров" - чистый п*здежь, от начала и до конца.
Все, что до этого говорил Кирилл Тимошенко по теме гуманитарных грузов - тоже чистый п*здежь.
А это означает, что все видосики президента за время карантина - п*здежь в квадрате.
А соотвественно, президент - чистый п*здун.
И вот почему.
1. Госструктурами были проведены тендера с одним участником, название участника - "Эпицентр".
2. "Эпицентр" получает деньги. Ими оплачивает товары в Китае.
3. Товар грузят в самолёт под гуманитарным статусом под патронатом и логистическим сопровождением Офиса.
4. Товар прилетает в Украину и растомаживается с нулевыми пошлинами и НДС, как гуманитарный.
5. "Эпицентр" забирает свой товар и отгружает его госструктурам, проводившим тендеры по цене в 3 раза выше себестоимости.
6. "Эпицентр" продаёт оставшийся гуманитарный груз через сеть своих магазинов. Вместе со стиральными машинками, ведрами и термосами.
Таким образом "Эпицентр" при полном содействии Офиса президента имеет прибыли в 200 процентов не инвестируя собственных средств. И не занимаясь поиском покупателя.
Полученная прибыль делится между "Эпицентром" и 95-кварталом.
А теперь для полной картинки Зеленский должен записать видосик, где со всей злостью карикатурного диктатора даст указание МВД, СБУ и ГПУ возбудить уголовное дело и наказать владельцев "Эпицентра" со всей пролетарской ненавистью.
Чтоб даже лохи поверили.
Светлана Крюкова