ОГПУ об интервью Гиркина Гордону: Информацию будем использовать для суда, в том числе и в международных инстанциях
В Офисе генерального прокурора Украины прослушали интервью журналиста Дмитрия Гордона с одним из главарей террористов группировки "ДНР" в 2014 году Игорем Гиркиним (Стрелков),
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил проекту Радио Свобода Крим.Реалии заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
Озвученную в разговоре информацию могут использовать в уголовном процессе против боевика, сказал Мамедов.
"Я не исключаю возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях. Речь идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставки оружия незаконным вооруженным формированием со стороны России ", - сказал заместитель генпрокурора.
Мамедов подчеркнул, что в интервью есть "ценная для расследования информация".
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
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Гордону не место в Украине. Пускай у этой твари с сегодняшнего дня горит земля под ногами.
Здохни мразь !
не нужно выгораживать гондона. все, что они сказали, они говорили и прежде в бесчисленных своих интервью, но не украинским журналистам. так на кого работает якобы украинский журналист гондон?
А по MH17 и свои следователи есть, которые и объявили его в международный розыск.
Желаешь, чтобы я доказал, показав ссылки, что ты - не украинец, т.к. ничего не знаешь, кроме - Порошенко вор и мародёр?
за укргладковскаго, шо наваривал 500% на ремонте укртанков
за мальдивскаго гетьмана соевого, шо
за неделю просрал 500 тыс евро - грел задницу с 1 по 7 января на мальдивской вилле
пока укр солдаты замерзалим в данецких окопах
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2014/05/03/104410/dolg-kazhdogo-likvidirovat-etu-tvar.shtml
Также сообщают, что общие потери техники и боеприпасов #Хафтара в #аль_Ватыйя, которые захватили войска действующего правительства оцениваются в 200 млн. долларов США
https://m.youtube.com/watch?v=YW3djV18-4M
Ха-ха.
Ни один международный суд не примет информацию с теле-шоу!
Я по телеку видел, как губернатор Калифорнии убивал ...
На наш Президент перед народом, на рояле ...