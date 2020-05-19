ОГПУ об интервью Гиркина Гордону: Информацию будем использовать для суда, в том числе и в международных инстанциях

В Офисе генерального прокурора Украины прослушали интервью журналиста Дмитрия Гордона с одним из главарей террористов группировки "ДНР" в 2014 году Игорем Гиркиним (Стрелков),

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил проекту Радио Свобода Крим.Реалии заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

Озвученную в разговоре информацию могут использовать в уголовном процессе против боевика, сказал Мамедов.

"Я не исключаю возможность, что в дальнейшем эта информация станет предметом рассмотрения и при расследовании серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений и преступлений против человечности, в том числе в международных судебных инстанциях. Речь идет о сведениях, которые свидетельствуют о контроле и поставки оружия незаконным вооруженным формированием со стороны России ", - сказал заместитель генпрокурора.

Мамедов подчеркнул, что в интервью есть "ценная для расследования информация".

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

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