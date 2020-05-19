Они были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами, - Гордон об интервью с Гиркиным и Поклонской
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что записал интервью с бывшим "прокурором" оккупированного Крыма Натальей Поклонской и бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) "в содружестве с украинскими спецслужбами".
Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение Дмитрия Гордона опубликовано в его YouTube-канале.
"Только что на моем YouTube-канале закончилась трансляция интервью с террористом Гиркиным. У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, который известен своей украинской позицией, берет интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина. Многие недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором. Сейчас под моим офисом продолжается акция неопознанных объектов, которые протестуют против так называемого протаскивания в украинское общественное и журналистское пространство сепаратистов и террористов. Теперь для понимающих и для умных говорю официально: интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами", – заявил он.
Журналист подчеркнул, что до этого момента "никто в Украине не опрашивал ни Поклонскую, ни Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с их участием на территории Украины".
"Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе. Только что первый замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Генеральной прокуратуры благодарность мне за помощь Украине в расследовании громких дел", – сказал Гордон.
Он также потребовал извинений от тех, кто обвинял его в подыгрывании пророссийским силам.
"Я официально заявляю: всем, кто писал, что я разгоняю "зраду"; всем, кто призывал меня убить, распять и сжечь, будет стыдно. Я официально обращаюсь к тем ребятам, которые пришли под мой офис и разрисовали асфальт, вывески: у вас есть время до утра, чтобы все стереть и исправить. Я понимаю, что вы были в неведении, понимаю, что после моего заявления вы измените свое мнение, но это не давало вам никакого морального права так себя вести. Мы задокументировали всех, кто участвовал в незаконных акциях… Поэтому я еще раз повторяю: все, что вы наделали, нужно убрать до 9 утра. Ответственность – на каждом из вас", – отметил Гордон.
Он поблагодарил "коллег-журналистов, общественных деятелей, которые поняли, что я делаю на самом деле, и выразили поддержку".
"Я обращаюсь к государственным органам Украины с просьбой как можно скорее и активнее документировать факты российской агрессии в Крыму и на Донбассе, чтобы гаагский процесс завершился для Украины победой. Я убежден, что правда всегда победит. И напоследок. Я обращаюсь к Петру Порошенко, членам его фракции, всем журналистам, патриотам и просто людям, которые в соцсетях или на телеканалах клеймили меня позором. У вас есть возможность обратиться в спецслужбы Украины (вы знаете, к кому) – и там задать все интересующие вопросы относительно меня и моих интервью с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. Когда вы получите необходимую информацию, я требую одного: чтобы вы публично передо мной извинились", – заключил Дмитрий Гордон.
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Хотя в том, что теперь они все работают против Украины, уже никто и не сомневается.
ТЕПЕР СПЕЦСЛУЖБИ ВИСТУПАЮТЬ В РОЛІ СУТЕНЕРА І ВИСТАВЛЯЮТЬ ГОРДОНА НА ПАНЕЛЬ. Журналіст - Гордон це звучить гордо
Влучно описані наші гівно-силові структури, армія, спец-служби. Добре, що Петро Олексійович очистив лави від "совків" та на корню все реформував.
Заяви чиновників ГПУ і ОП щодо ситуації з інтерв'ю Гиркина і Поклонськой
тільки підтверджують що все це спланована інформаційна операція.
Як і ватяні одкровення «православних боксерів» які скоро поллються вже навіть з праски.
«Українські спецслужби», «українська прокуратура» підтвердила.
Як вони скоординовано збудилися то…
Перш ніж нести цю нісенітницю спочатку
доведіть нам що «українські спецслужби» і прокуратура взагалі існують.
Ось сайт Інтерполу. Де там Гиркин, де Поклонська,
де начальник ГШ РФ Герасимов, якого ГПУ назвала винуватцем Іловайська і Дебальцеве?
Чому в Варшаві затримували Тополю, в Італії в тюрмi сидить Марків,
а російські терористи роздають інтерв'ю українським медіа?
«У Гаагу» ви передасте докази? Україна не ратифікувала Римський статут. Як і РФ.
Яка нахрен Гаага? Що ви верзете? Кому ви локшину на вуха вішаєте?
Ви нам ще знову про «міжнародну антипутінську коаліцію»
на сьомому році війни розкажіть. «Компенсацію за окупацію Криму» вже вибили?
І Кримський міст словесно знищили?
А про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…