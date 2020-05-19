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Смешко об интервью Гордона с Гиркиным: "Для международного следствия - это подарок"

Смешко об интервью Гордона с Гиркиным:

Экс-глава военной разведки и Службы безопасности Украины Игорь Смешко, у которого начальником штаба на минувших президентских выборах был Дмитрий Гордон, в позитивном ключе прокомметировал интервью террориста Гирикна журналисту.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Смешко отметил: "Единственное, что могу сказать сейчас это то, что, насколько мне известно, Дмитрия Гордона попросили об серии интервью с людьми, которые представляют интерес для международного правосудия в связи с аннексией Крыма, трагедией со сбитым самолетом рейса МН17 и войной на Донбасе.

Это, вообщем -то, нормальная международная практика.

Для международного суда в Гааге, например, любое интервью - это юридические факты и доказательства. И не всякий журналист мог бы это сделать. Кроме того, это плюс и для наших компетентных органов, если бы они сумели организовать подобные интервью и помочь этому...

Правда, не понимаю, почему об этом не было сказано до начала трансляции. Пока из того, что увидел, смотреть очень тяжело. Враг серьёзный и мотивированный. Для международного следствия - это, конечно, подарок.

Для нашей массовой аудитории, без предварительного объяснения и редактирования, не уверен".

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Автор: 

Гордон (118) Смешко (91) интервью (230) Гиркин (192)


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Топ комментарии
+60
Короткий підсумок року правління Зеленського - Ріфмастер сидить у в'язниці, Поклонська і Гіркін сидять на інтерв'ю у Гордона.
Український військовий сидить в українській в'язниці. Російські військові злочинці сидять у ефірі в українського журналіста.
Це і є той самий реванш, про який ми весь час говорили.
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19.05.2020 02:10
+45
Эта журнашлюха Гордон со своей женой журнашлюхой сделали все, чтобы повалить Пороха, дублируя рашенские фейки. А теперь ведут себя как им хочется, зная что Зеля бесхребетный манкурт и им все сойдет с рук. И оно, кстати, начальник партийного штаба именно у Смешка в его типа "Сила и честь".. Тож делайте выводы какая и чья это "сила" и какая тут "честь".
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19.05.2020 02:16
+39
ЭТО ПРОПAГАНДА ТЕРPОРИЗМА.
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19.05.2020 02:15
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Тeж дотримуюсь такоі думки, хоча після Боінга навряд цe можливо. Якщо росіянци хочуть знову звeрнутись до Світу мордою
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19.05.2020 08:53 Ответить
Не бачу жодних проблем. Громадян якої країни загинуло найбільше в МН17? Голандії. Будівельні фірми якої країни будували після цього Керченський міст? Голандії. В якій країні референдум показав, що європейці не хочуть бачити українців в Євросоюзі? В Голандії. Кому буде байдуже, якщо Раша Гіркіна влаштує в Україні черговий геноцид? ..... Нічого особистого, тільки бізнес
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19.05.2020 10:26 Ответить
а те "міжнародне слєцтво" вже хтось почав???
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19.05.2020 08:51 Ответить
Уже давно в гаагском суде.
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20.05.2020 00:09 Ответить
Ідіотам лишe було нe зрозуміло, що Смішко- цe консeрва ФСБ, ціль якоі відтягувати голоси у дійсно проукоаінських кандидатів. Хай вам Ющeнко розкажe, хто такий Смішко, якого пускали в eфіри Мeртвeчуцькі анали пeрeд виборами. Чому після виборів Смішко зник, як зникають всі Праві Сeктори, Білі Молоти, УНСО... На жаль, в Украіні нeма порядноі людини у владі.Якщо будe Трeтій Майдан інспірований рашкою та олігахами, то цe будe трагeдія, бо украінцям зможуть всунути будь-кого, алe гіршою будe втрата тeриторій під час бeзладу та наступ рашки. Порошeнка дужe багато людeй нe хочуть бачити: так гарно попрацювали мeдійщики. Йому повeртатись нe можна, лишe, можe, в якості міністра інозeмних справ
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19.05.2020 08:51 Ответить
Як бачу: дебілізм зашкалює ні тільки в апологетів 75%...
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20.05.2020 01:45 Ответить
це подарок для мєждународного тєрорізма
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19.05.2020 08:52 Ответить
Эх, раскрыли агента, ну разве ж так можно? Сколько еще допросов-интервью мог провести агент "пирамидка", может, самого путина к трибуналу подвел бы... Ну что такое, эх...
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19.05.2020 08:53 Ответить
Он ведь только втерся в доверие к противнику...
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19.05.2020 09:05 Ответить
кгбешник похвалил кгбешника за то что тот пообщался с кгбешником
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19.05.2020 08:54 Ответить
Кукушка хвалит петуха
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19.05.2020 08:56 Ответить
А петушка хвалит кукуха...
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19.05.2020 22:33 Ответить
а заява смішка та мамєдова, вопше, подає Україну як спонсора тєрорізму
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19.05.2020 08:57 Ответить
Первое: ГОНрДОН не журналист, а инженер - строитель «Промышленное и гражданское строительство».
Второе: Для международного следствия ИНТЕРВЬЮ не является ни доказательством, ни подарком.
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19.05.2020 09:01 Ответить
Третье.
Журнали́ст, журнали́стка - человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями - или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.

Четвёртое.
Лучше не вылазь.
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19.05.2020 09:27 Ответить
Пятое: Из ГОНрДОНА такой же журналист, как из дерьма снаряд.
Шестое: Любая профессия подразумевает наличие образования и диплома по этой профессии.
Седьмое: Ваше место в Параше. Там себе подобным и пытайтесь рот заткнуть.
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19.05.2020 09:55 Ответить
Звонок Баканову - Что случилось? - Беда!!! Агента "Контрацептива" бьют! -- Как, уже бьют? Что ж делать то... Ну ничего не поделаешь, придется его раскрывать, а жаль, такой хороший разведчик был...
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19.05.2020 09:12 Ответить
Проект мертвечука (фуйла) смешко, якого гонд.он піарив на президентських виборах, відмазує свого фсб-шного колегу. Скільки ж вас, падлюк продажних, манкрутів, присмокталось до України
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19.05.2020 09:29 Ответить
гебешная консерва смешко похвалила другую гебешную консерву гондона, которая ему помогала оттягивать голоса украинских избирателей из патриотического лагеря.

смешко был абсолютно никаким кандидатом, 100 процентов не собирался по-настоящему становится президентом, просто гадил Порошенко по заданию своих гебешных кураторов.

Что касается интервью гондону двух мразей, это, конечно же, днище...
никакой новой информации в интервью мразей поклонской и гиркина гондону нет.

не нужно выгораживать гондона. все, что сказали мрази поклонская и гиркин, они говорили и прежде в бесчисленных своих интервью, но не украинским журналистам.
так на кого работает якобы украинский журналист гондон?

Идиоты,защищающие гондона, что нового о гиркине и о поклонской, о их преступлениях вы узнали из этих интервью, чего не знали прежде?
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19.05.2020 09:35 Ответить
Сбу ведь возбудилось. Так что это по сути показания, как повод для суда!
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19.05.2020 10:51 Ответить
"любое интервью - это юридические факты и доказательства..." ))

ці слова насамперд свідчення вЯлікага професіоналізму гебешної консерви смешка.)
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19.05.2020 12:13 Ответить
Першопричина "гордонів,шаріїв і подібних інтерв"ю яка ?

ЗА 5 РОКІВ ПОСТмайданна влада Не спромоглась "розібратись" з організацією,просякнутотою "русским духом" -СЖУ.(апропо,шарій виграв суд у Порошенко,бо він виявляється український журналіст...)
і не могла розібратись,бо Міністерство інформації очолював кум Порошенко абсолютно нікчемний Стець.
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19.05.2020 10:06 Ответить
Жодної користі з того інтерв'ю для Гааги не буде. ФСБ нігди його не дозволило б та і Гіркін просто його не давав би, знаючи прекрасно які методи практикує ФСБ. А ось зло від нього колосальне. Бандит, на руках якого кров сотень а то і тисяч наших співвітчизників отримав прекрасну можливість засирати мізки нашим громадянам (те саме було з Поклонською) . Ситуація дуже проста: Для Гордона, як і для Порошенка, Україна як цінність нічого не значить. Для нього важливо покрасуватися, рейтинг, бабло. Він косить під такого собі демократи, прихильника свободи слова, людини з переконаннями. А на справді він гнилий і продасть все. Справа лише в ціні.
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19.05.2020 10:54 Ответить
Кремлівська консерва Смєшко - озвучив легенду яка відбілює іншу кремлівську консерву Гордона. Вся ця хрєнь - розроблена аналітичним відділом ФСБ російської федерації.
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19.05.2020 11:01 Ответить
это был бы подарок, если бы спецслужбы его из раши выкрали.
а интервью это балачки в интернете.
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19.05.2020 11:30 Ответить
https://twitter.com/UASOf777
https://twitter.com/UASOf777

777 SOF

@UASOf777

·https://twitter.com/UASOf777/status/1262612458549755905 3 ч

А вот как все было на самом деле, не какого контроля СБУ не было, есть агент Гордон, курируют его старые СБУшники, те которые тянут во власть Смешко. Гордон попал под каток и кураторы срочно прикрыли агента. За флешки в Гаагу поржал
Но в будущем помогут.
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19.05.2020 11:46 Ответить
Якщо усік кашу з однієї миски кушал с кацапами,то смешко ее с ведра жрал с фсб шниками.
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19.05.2020 13:39 Ответить
Извините за каламбур:

Цена Смешка - один Гондон 😁
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19.05.2020 15:29 Ответить
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20.05.2020 03:04 Ответить
Почему зебильная и малороская пошесть защищает Гордона?
Потому что он из их клана!
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19.05.2020 18:52 Ответить
Сборище идиотов...
Ну Смешко, ну нужна реклама по любому.....
О чём кричим?
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19.05.2020 19:00 Ответить
( http://facebook.com/photo.php?fbid=3281034458597972&set=a.747741671927276 18 мая 2020г )
Заяви чиновників ГПУ і ОП щодо ситуації з інтерв'ю Гиркина і Поклонськой
тільки підтверджують що все це спланована інформаційна операція.
Як і ватяні одкровення «православних боксерів» які скоро поллються вже навіть з праски.
«Українські спецслужби», «українська прокуратура» підтвердила.
Як вони скоординовано збудилися то…
Перш ніж нести цю нісенітницю спочатку
доведіть нам що «українські спецслужби» і прокуратура взагалі існують.
Ось сайт Інтерполу. Де там Гиркин, де Поклонська,
де начальник ГШ РФ Герасимов, якого ГПУ назвала винуватцем Іловайська і Дебальцеве?

Чому в Варшаві затримували Тополю, в Італії в тюрмi сидить Марків,
а російські терористи роздають інтерв'ю українським медіа?
«У Гаагу» ви передасте докази? Україна не ратифікувала Римський статут. Як і РФ.
Яка нахрен Гаага? Що ви верзете? Кому ви локшину на вуха вішаєте?
Ви нам ще знову про «міжнародну антипутінську коаліцію»
на сьомому році війни розкажіть. «Компенсацію за окупацію Криму» вже вибили?
І Кримський міст словесно знищили?
А про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
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19.05.2020 19:02 Ответить
про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
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19.05.2020 19:03 Ответить
Видно, что шлюхе ГОРДОНУ-ГАНДОНУ русские дали хорошее БАБЛО, теперь эта шавка отрабатывает.
Ждем следующее интервью с ПИОНЕРАМИ ДНР на могиле МОТОРОЛЫ.
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19.05.2020 21:27 Ответить
Это КГБешник с команды Путина-Гордона.
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19.05.2020 22:04 Ответить
Мне было сразу понятно что Смешко кандидат в презы от России.
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19.05.2020 22:05 Ответить
Не зовсім так (тобто не "прямо"), але: усі совкові офіцери ЗГВ були під щільним ковпаком спецслужб і окрім "типового" досьє, кгб-фсб знає всі "слабкі місця", приховані фобії, "скелети у шафі" та відвертий компромат на кожного "підопічного". Тому вважати Смєшка самостійною фігурою не можна за визначенням. Рашка знає ДЕ в нього (Смєшка) кнопка аварійного гальмування.
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19.05.2020 22:46 Ответить
Смешко ще більший г@ндон, ніж сам Г@ндон.
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19.05.2020 22:22 Ответить
Вот тут хз, кто из них бОльший. И, да, гондонам (в смысле - презервативам) сейчас обидно было: не заслужили они сравнения с этими вот.
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19.05.2020 22:36 Ответить
Какой подарок????)))))Тупо отматывает гонрдона)Это интервью где кроме пропаганды руського мира,и нечего предъявить,так как он не под присягой,и не под следствием,потом скажет что я это говорил по вынуждению,и к делу оно не пойдет))))
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20.05.2020 00:10 Ответить
я не знаю еще, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
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20.05.2020 01:03 Ответить
А ты номерной ублюдок на стреме воровства стоял при каденции Порошенка?
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20.05.2020 01:49 Ответить
ДА СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ И ДАЖЕ ДЕТЕЙ В ГОД ПОХИЩАЮТ !!!??? А ТУТ ОДНОГО ГИРКИНА В МОСКВЕ ЗАМОССАДИТЬ НЕ МОГУТ !!! ЗНАЧИТ ВЫ ПРОТИВ НАРОДА !!! КТО КОГО !?)
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20.05.2020 19:20 Ответить
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