Смешко об интервью Гордона с Гиркиным: "Для международного следствия - это подарок"

Экс-глава военной разведки и Службы безопасности Украины Игорь Смешко, у которого начальником штаба на минувших президентских выборах был Дмитрий Гордон, в позитивном ключе прокомметировал интервью террориста Гирикна журналисту.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Смешко отметил: "Единственное, что могу сказать сейчас это то, что, насколько мне известно, Дмитрия Гордона попросили об серии интервью с людьми, которые представляют интерес для международного правосудия в связи с аннексией Крыма, трагедией со сбитым самолетом рейса МН17 и войной на Донбасе.

Это, вообщем -то, нормальная международная практика.

Для международного суда в Гааге, например, любое интервью - это юридические факты и доказательства. И не всякий журналист мог бы это сделать. Кроме того, это плюс и для наших компетентных органов, если бы они сумели организовать подобные интервью и помочь этому...

Правда, не понимаю, почему об этом не было сказано до начала трансляции. Пока из того, что увидел, смотреть очень тяжело. Враг серьёзный и мотивированный. Для международного следствия - это, конечно, подарок.

Для нашей массовой аудитории, без предварительного объяснения и редактирования, не уверен".

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.