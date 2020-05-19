Смешко об интервью Гордона с Гиркиным: "Для международного следствия - это подарок"
Экс-глава военной разведки и Службы безопасности Украины Игорь Смешко, у которого начальником штаба на минувших президентских выборах был Дмитрий Гордон, в позитивном ключе прокомметировал интервью террориста Гирикна журналисту.
Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.
Смешко отметил: "Единственное, что могу сказать сейчас это то, что, насколько мне известно, Дмитрия Гордона попросили об серии интервью с людьми, которые представляют интерес для международного правосудия в связи с аннексией Крыма, трагедией со сбитым самолетом рейса МН17 и войной на Донбасе.
Это, вообщем -то, нормальная международная практика.
Для международного суда в Гааге, например, любое интервью - это юридические факты и доказательства. И не всякий журналист мог бы это сделать. Кроме того, это плюс и для наших компетентных органов, если бы они сумели организовать подобные интервью и помочь этому...
Правда, не понимаю, почему об этом не было сказано до начала трансляции. Пока из того, что увидел, смотреть очень тяжело. Враг серьёзный и мотивированный. Для международного следствия - это, конечно, подарок.
Для нашей массовой аудитории, без предварительного объяснения и редактирования, не уверен".
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Второе: Для международного следствия ИНТЕРВЬЮ не является ни доказательством, ни подарком.
Журнали́ст, журнали́стка - человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями - или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.
Четвёртое.
Лучше не вылазь.
Шестое: Любая профессия подразумевает наличие образования и диплома по этой профессии.
Седьмое: Ваше место в Параше. Там себе подобным и пытайтесь рот заткнуть.
смешко был абсолютно никаким кандидатом, 100 процентов не собирался по-настоящему становится президентом, просто гадил Порошенко по заданию своих гебешных кураторов.
Что касается интервью гондону двух мразей, это, конечно же, днище...
никакой новой информации в интервью мразей поклонской и гиркина гондону нет.
не нужно выгораживать гондона. все, что сказали мрази поклонская и гиркин, они говорили и прежде в бесчисленных своих интервью, но не украинским журналистам.
так на кого работает якобы украинский журналист гондон?
Идиоты,защищающие гондона, что нового о гиркине и о поклонской, о их преступлениях вы узнали из этих интервью, чего не знали прежде?
ці слова насамперд свідчення вЯлікага професіоналізму гебешної консерви смешка.)
ЗА 5 РОКІВ ПОСТмайданна влада Не спромоглась "розібратись" з організацією,просякнутотою "русским духом" -СЖУ.(апропо,шарій виграв суд у Порошенко,бо він виявляється український журналіст...)
і не могла розібратись,бо Міністерство інформації очолював кум Порошенко абсолютно нікчемний Стець.
а интервью это балачки в интернете.
https://twitter.com/UASOf777
777 SOF
@UASOf777
·https://twitter.com/UASOf777/status/1262612458549755905 3 ч
А вот как все было на самом деле, не какого контроля СБУ не было, есть агент Гордон, курируют его старые СБУшники, те которые тянут во власть Смешко. Гордон попал под каток и кураторы срочно прикрыли агента. За флешки в Гаагу поржал
Но в будущем помогут.
Цена Смешка - один Гондон 😁
Потому что он из их клана!
Ну Смешко, ну нужна реклама по любому.....
О чём кричим?
Заяви чиновників ГПУ і ОП щодо ситуації з інтерв'ю Гиркина і Поклонськой
тільки підтверджують що все це спланована інформаційна операція.
Як і ватяні одкровення «православних боксерів» які скоро поллються вже навіть з праски.
«Українські спецслужби», «українська прокуратура» підтвердила.
Як вони скоординовано збудилися то…
Перш ніж нести цю нісенітницю спочатку
доведіть нам що «українські спецслужби» і прокуратура взагалі існують.
Ось сайт Інтерполу. Де там Гиркин, де Поклонська,
де начальник ГШ РФ Герасимов, якого ГПУ назвала винуватцем Іловайська і Дебальцеве?
Чому в Варшаві затримували Тополю, в Італії в тюрмi сидить Марків,
а російські терористи роздають інтерв'ю українським медіа?
«У Гаагу» ви передасте докази? Україна не ратифікувала Римський статут. Як і РФ.
Яка нахрен Гаага? Що ви верзете? Кому ви локшину на вуха вішаєте?
Ви нам ще знову про «міжнародну антипутінську коаліцію»
на сьомому році війни розкажіть. «Компенсацію за окупацію Криму» вже вибили?
І Кримський міст словесно знищили?
А про «українські спецслужби» і «кримінальні справи»
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
будете нам розчісувати коли закриють хоч один канал з пулу Медведчука і припинять його
діяльність в Україні. Або скупку української економіки російськими концернами.
Я вже не кажу про заочне засудження Гиркина і Поклонськой в Україні
(яке за сім років можна було провести неодноразово). КазкарI, @ять…
Ждем следующее интервью с ПИОНЕРАМИ ДНР на могиле МОТОРОЛЫ.
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.