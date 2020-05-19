США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп

США следует стараться как можно больше упрощать процесс продажи вооружений другим странам, так как в противном случае те обратятся к конкурентам - России и Китаю

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить", - сказал он, говоря о поставках вооружений в дружественные Штатам страны.

Он отметил, что в прошлом были случаи, когда "страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю".

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Трамп напомнил, что такие сделки приносят США миллиарды долларов и помогают создавать рабочие места.