США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп
США следует стараться как можно больше упрощать процесс продажи вооружений другим странам, так как в противном случае те обратятся к конкурентам - России и Китаю
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить", - сказал он, говоря о поставках вооружений в дружественные Штатам страны.
Он отметил, что в прошлом были случаи, когда "страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю".
Трамп напомнил, что такие сделки приносят США миллиарды долларов и помогают создавать рабочие места.
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Пам"ятаєте,як Лєшєнко розпочав проти нього компанію -хтось йому злив НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІВ компромат проти Трампа.
Але Трамп чи не ТРамп у США -операція Анаконда,котра ТРИВАЄ не потребує поспіху ))
а тут знову "ніж у спину" на мільярди доларів.. ))