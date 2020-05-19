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США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп

США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп

США следует стараться как можно больше упрощать процесс продажи вооружений другим странам, так как в противном случае те обратятся к конкурентам - России и Китаю

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить", - сказал он, говоря о поставках вооружений в дружественные Штатам страны.

Он отметил, что в прошлом были случаи, когда "страны хотели купить у нас оружие, однако мы создавали так много препятствий для сделки, что они были вынуждены обращаться к России или к Китаю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут полностью прекратить отношения с Китаем, - Трамп

Трамп напомнил, что такие сделки приносят США миллиарды долларов и помогают создавать рабочие места.

Китай (2910) оружие (10198) россия (95352) США (26381) Трамп (5075)


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Топ комментарии
+11
США должны посадить беню.
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19.05.2020 07:23
+4
У Трампа нет политических взглядов.есть рефлексы самосохранения и мания величия.Ради собственных амбиций он свёл отношения с Украиной почти к нулю.Посла почти год нет.Популисты правят миром.Благочестие и нравственность не в почёте.Я благодарен Конгрессу и Сенату США.Украина имеет поддержку.Ещё не перевелись люди,типа великого Джона Маккейна.
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19.05.2020 07:33
+4
а лучше, ликвидировать весь состав набсовета "Укрнафты" и группы "Приват"..
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19.05.2020 07:38
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США должны упростить процесс продажи вооружений другим странам, чтобы те не покупали у РФ и Китая, - Трамп - Цензор.НЕТ 4139
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19.05.2020 07:12 Ответить
США должны посадить беню.
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19.05.2020 07:23 Ответить
а лучше, ликвидировать весь состав набсовета "Укрнафты" и группы "Приват"..
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19.05.2020 07:38 Ответить
Беню кремлёвский Фюрер оберегает,а Беня оберегает в Украине тех кто на Россию работает .вот такая паутина сейчас окутала государство Украину.
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19.05.2020 08:57 Ответить
У Трампа нет политических взглядов.есть рефлексы самосохранения и мания величия.Ради собственных амбиций он свёл отношения с Украиной почти к нулю.Посла почти год нет.Популисты правят миром.Благочестие и нравственность не в почёте.Я благодарен Конгрессу и Сенату США.Украина имеет поддержку.Ещё не перевелись люди,типа великого Джона Маккейна.
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19.05.2020 07:33 Ответить
у Трампа особиста образа на Україну..
Пам"ятаєте,як Лєшєнко розпочав проти нього компанію -хтось йому злив НА ЗАМОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІВ компромат проти Трампа.

Але Трамп чи не ТРамп у США -операція Анаконда,котра ТРИВАЄ не потребує поспіху ))
США мають спростити процес продажу озброєнь іншим країнам, щоб вони не купували у РФ та Китаю, - Трамп - Цензор.НЕТ 5173
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19.05.2020 09:32 Ответить
але ж, як славно нахлобучив кацапів!
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19.05.2020 11:41 Ответить
так в чем дело???
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19.05.2020 08:14 Ответить
Дайте Украине в аренду 13 ядерных боеголовок можно без носителей.
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19.05.2020 08:54 Ответить
І це правильно сказав Трамп. Якщо буде доступні американська зброя, то кому будуть потрібні москальські самопали на колесах і рогатки?
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19.05.2020 09:23 Ответить
а ольгінська пиз..обратія постійно розповідає який Трамп проросійський
а тут знову "ніж у спину" на мільярди доларів.. ))
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19.05.2020 09:27 Ответить
так їм трампова "боєголовка" вже до гландів дістає, у іскандерів почали очі на лоба вилазити.
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19.05.2020 11:43 Ответить
Между словом и делом Трампа -большая дистанция.Законодатели обязательно поправят ,как не раз делали.
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19.05.2020 12:59 Ответить
Боже !! Сохрани Трампа на второй президентский срок ! И тогда украине будет намного легче справиться с пуйлом!! Что ни говори , а путин сцыт перед Трампом!!
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19.05.2020 13:08 Ответить
 
 