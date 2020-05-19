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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован наемник РФ, - штаб

Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован наемник РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку от Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Новотошковским вооруженные формирования РФ использовали 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

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По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с Пивденным оккупанты применяли подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а неподалеку от Новоалександровки - автоматические станковые гранатометы.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы украинские подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово открывали огонь из 120- и 82-мм минометов. Защитников Новотошковского враг обстрелял из минометов 120-мм калибра. В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован наемник РФ, - штаб 01
Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован наемник РФ, - штаб 02

ликвидация (3472) обстрел (26872) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Героям Слава !!!
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19.05.2020 07:38 Ответить
Будемо сподіватись що немає.
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19.05.2020 08:03 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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19.05.2020 08:15 Ответить
Смерть русским оккупантам!
Убей русского- очисти землю Украины от русских свинособак!
Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, ліквідовано найманця РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 6764
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19.05.2020 08:44 Ответить
ВОРОГ В ХАТІ - Зє!льона плєсєнь, сінтізірована в кремльовських лабораторіях, поширюєця по Україні лютою бідою та загрожує знищити Україну та українців, готуючи життєвий простір для мокшанських орків
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19.05.2020 13:01 Ответить
. . . совершенно верно . . . сейчас "Буратин" хочет закончить войну, причем не по сценарию военных и СБУ . . . под предлогом - "там тоже наши люди"
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19.05.2020 21:22 Ответить
турни . . . все попутали . . . винигрет какой-то . . . касапов нельзя назвать не то что "русскими" - но и россиянами . . . "русскими" - потому то славяне жили западнее Московского улуса Золотой Орды . . . а "россиянами" - потому что слово "россия" - это тоже что и "Русь", только на древнегреческий манер, к которому финно-угры не имеют отношения . . . но разве что - как захватчики ее северных и восточных земель . . . например, захватчики Новгородской (русской) республики после 3-х войн
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19.05.2020 17:58 Ответить
 
 