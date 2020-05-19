Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидирован наемник РФ, - штаб
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.
Неподалеку от Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Новотошковским вооруженные формирования РФ использовали 82-мм минометы и автоматические станковые гранатометы.
По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Рядом с Пивденным оккупанты применяли подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а неподалеку от Новоалександровки - автоматические станковые гранатометы.
"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы украинские подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.
По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.
С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехово открывали огонь из 120- и 82-мм минометов. Защитников Новотошковского враг обстрелял из минометов 120-мм калибра. В ответ украинские военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.
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