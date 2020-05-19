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Новости Коронавирус и карантин
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Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности - 10 458 случаев

Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности - 10 458 случаев

В Швеции, которую критиковали за мягкий подход к борьбе с пандемией коронавируса, в апреле зарегистрировали рекордное количество смертей в течение почти трех десятилетий в апреле - 10 458 случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Guardian.

"По данным статистики, опубликованной сегодня (18 мая. - Ред.), Швеция, чей мягкий подход к борьбе с пандемией коронавируса привлек внимание всего мира, зафиксировала рекордное количество смертей в течение почти трех десятилетий в апреле", - говорится в сообщении.

По данным статистического управления Швеции, в стране с населением 10,3 млн человек в течение апреля умерли 10 458 человек.

Последний раз такие высокие показатели смертности отмечались в декабре 1993 года, когда в Швеции бушевала эпидемия гриппа. До этого самым смертельным годом считается 1918 год, когда в стране бушевала эпидемия гриппа, более известного как "Испанка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Швеции от COVID-19 умер гражданин Украины

В понедельник Швеция сообщила о 30 377 подтвержденных случаях коронавируса и 3598 смертей в результате пандемии COVID-19.

Напомним, Швеция не вводила жесткие карантинные ограничения, как в других странах Европы, зато она пошла путем рекомендаций для населения. В стране не закрывали школы, кафе, бары, рестораны и предприятия, вместо этого людей призывали соблюдать правила социального дистанцирования.

Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 848 180, из них 317 793 летальных, выздоровели 1 880 111 человек.

карантин (16729) смертность (268) Швеция (998) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
А говорят " коронавирус, это "ерунда" это даже менее опасно чем обычный грипп. Но статистика ( если она честная) дает истинное положение вещей.
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19.05.2020 07:38
+8
Статистику смертности нельзя анализировать за такие короткие периоды.
Минимум надо брать среднегодовую и то в пересчёте на количество ( на миллион или на 100 тыс) А эта статья чистая манипуляция.
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19.05.2020 07:50
+6
А бацька вообще забил на карантин. Но про реальное количество смертей от коронавируса там вряд ли расскажут.
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19.05.2020 07:33
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Ще хоча б за останні місяці 19-го...
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19.05.2020 09:06 Ответить
Офіційно за час карантину від ковід померло- 548 чоловік;
разом з тим, за два перши місяця року:
від грипу та пневмонії- 1326;
від отруєння алкоголем- 448 + 348 інших отруєнь;
самовбивста- 869;
ДТП- 630 (час вводити карантин на автотранспорт);

туберкульоз- 581;
від поранень - 243....
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19.05.2020 11:09 Ответить
Шведы заодно дефицит пенсионного фонда радикально сократят.
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19.05.2020 09:47 Ответить
Ну, це не більше ніж в Італії де мери-психопати обіцяли з вогнеметами розганяти випускні вечорниці. Типовий відсоток померлих від загальної кількості інфікованих. В Україні середньостатистичний громадянин зі своїми 64,2 роками життя не дотягує до основної вікової категорії померлих від ковід в європейських країнах. Українці мруть раніше від інших хвороб. В Україні кількість померлих від туберкульозу за час карантину перевищує кількість померлих від ковід в рази.
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19.05.2020 10:57 Ответить
Швеция допиз......делась со своей демократией и вседозволенностью!! Теперь будут впереди Европы всей!!
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19.05.2020 13:04 Ответить
"протягом квітня померли 10 458 осіб. Востаннє такі високі показники смертності фіксувалися у грудні 1993 року, КОЛИ У ШВЕЦІЇ ВИРУВАЛА ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ"!!!! То все-таки в жорсткій реальності виявляється, що праві були люди, які казали, що цей вірус НЕ СТРАШНІЙ НІЖ ГРИП, якщо навіть в Швеції під час ВІДСУТНОСТІ карантину померло людей стільки ж скільки під час СТАНДАРТНОЇ епідемії грипу. Але тепер порахуйте ВТРАТИ ЕКОНОМІКИ від карантину, який ввели НА ПРОСТИЙ ГРИП!!!!
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29.06.2020 02:08 Ответить
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