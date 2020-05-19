Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности - 10 458 случаев

В Швеции, которую критиковали за мягкий подход к борьбе с пандемией коронавируса, в апреле зарегистрировали рекордное количество смертей в течение почти трех десятилетий в апреле - 10 458 случаев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Guardian.

"По данным статистики, опубликованной сегодня (18 мая. - Ред.), Швеция, чей мягкий подход к борьбе с пандемией коронавируса привлек внимание всего мира, зафиксировала рекордное количество смертей в течение почти трех десятилетий в апреле", - говорится в сообщении.

По данным статистического управления Швеции, в стране с населением 10,3 млн человек в течение апреля умерли 10 458 человек.

Последний раз такие высокие показатели смертности отмечались в декабре 1993 года, когда в Швеции бушевала эпидемия гриппа. До этого самым смертельным годом считается 1918 год, когда в стране бушевала эпидемия гриппа, более известного как "Испанка".

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В понедельник Швеция сообщила о 30 377 подтвержденных случаях коронавируса и 3598 смертей в результате пандемии COVID-19.

Напомним, Швеция не вводила жесткие карантинные ограничения, как в других странах Европы, зато она пошла путем рекомендаций для населения. В стране не закрывали школы, кафе, бары, рестораны и предприятия, вместо этого людей призывали соблюдать правила социального дистанцирования.

Как сообщалось, по данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 848 180, из них 317 793 летальных, выздоровели 1 880 111 человек.