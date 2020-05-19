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Новости Коронавирус и карантин
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С сегодняшнего дня в Киеве запустят еще три спецрейса автобусных маршрутов. СПИСОК

С сегодняшнего дня в Киеве запустят еще три спецрейса автобусных маршрутов. СПИСОК

Со вторника, 19 мая, будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя горадминистрации Александр Густелев.

"По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта. Они будут двигаться по маршрутам:

№ 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";
№ 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";
№ 104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская", - сообщил Александр Густелев.

Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 23 мая мы планируем пускать наземный транспорт в неограниченном режиме, - КГГА

Напомним, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем происходит при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

карантин (16729) Киев (25472) транспорт (1757) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Густелев (7)


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Топ комментарии
+8
Зараз у Києві страшні пробки. Влада змогла викликати ненависть до себе!
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19.05.2020 07:52
+4
Не розмовляйте з цим кремлеботом.
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19.05.2020 08:30
+4
73% за некомфорт, потому, что им неинтересна пАлитека.
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19.05.2020 08:47
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Зараз у Києві страшні пробки. Влада змогла викликати ненависть до себе!
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19.05.2020 07:52 Ответить
так и есть с района палац Украина метро на Оболонь ехать больше часа и такси в это время 250-300 грн при заказе на смартфоне приложения убер болт или уклон а на короткие номера типа 838 или 2900 вообще не дозвонится можеш вызывать и час а нормальная цена до закрытия 125 грн это с 11 мая такой зашквар с киявлян поймут меня притом стоит весь город и набережна рыбальская дружбы народов и через автозаводскую и скляренка не поедеш там также движ не говоря за центр крещатик и владимирский спуск
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19.05.2020 08:05 Ответить
Від сьогодні у Києві запустять ще три спецрейси автобусних маршрутів - Цензор.НЕТ 6566
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19.05.2020 08:12 Ответить
на велосипеде и я люблю но тут в последнее время не совсем кофортно на работу так как ветер дожди буду временами ездить даже когда метро откроют с центра до оболони менее часа сейчас и на такси по времени в пробках больше простоиш позже когда устойчивая бездождливая погода ездить в одно удовольствие
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19.05.2020 08:30 Ответить
Якщо так, то люди дурні як пробки.
Ненависть повинна викликати зрадницька позиція влади, а не власні незручності.
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19.05.2020 08:05 Ответить
правильно сказано, адже українську владу ненавидять лише порохоботи і кремлеботи
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19.05.2020 08:12 Ответить
Я не споживаю зранку локшину.
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19.05.2020 08:28 Ответить
Не розмовляйте з цим кремлеботом.
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19.05.2020 08:30 Ответить
Маємо те, що маємо. На транспорт страшні черги, а їхати на роботу треба. Доходить лише через свої незручності.
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19.05.2020 08:19 Ответить
73% за некомфорт, потому, что им неинтересна пАлитека.
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19.05.2020 08:47 Ответить
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19.05.2020 12:43 Ответить
Надо обязать всех быть с документом удостоверения личности . Ввести штрафы за отсутствие маски - к примеру 200 гривен ( не более) , чтобы сумма была не критическая.

И тогда можно открывать торговые центры и метро . А то народ начхал на марочный режим в общественных местах и не уважает права других
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19.05.2020 07:53 Ответить
Сорри- МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
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19.05.2020 07:54 Ответить
У Києві зараз на таксі проїхати 10 км коштує 200 грн.
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19.05.2020 08:02 Ответить
хто насправді керує країною

С сегодняшнего дня в Киеве запустят еще три спецрейса автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 3405
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19.05.2020 07:55 Ответить
Чергове покращення від моральних виродків з КМДА. Гра в "пандемію" продовжується.
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19.05.2020 08:08 Ответить
Какие "спецрейсы",макаки вы зебильные... открывайте метро, запускайте транспорт нормально,просто мрази..
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19.05.2020 08:59 Ответить
Тобто мафія яка безконтрольно без білетів провозить пасажирів і кладе кеш до невідомого карману має право возити а коштовне метро повинно стояти? Корупція і дебілізм зашкалює. Замість того щоб запустит метро і провести протиепідемічні заходи на станціях, в вагонах тварини запустили мафіозні схеми.
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19.05.2020 09:14 Ответить
 
 