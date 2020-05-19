С сегодняшнего дня в Киеве запустят еще три спецрейса автобусных маршрутов. СПИСОК

Со вторника, 19 мая, будут организованы дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя горадминистрации Александр Густелев.

"По результатам анализа перевозок пассажиров запускаются еще три рейса автомобильного транспорта. Они будут двигаться по маршрутам:

№ 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";

№ 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";

№ 104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская", - сообщил Александр Густелев.

Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.

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Напомним, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем происходит при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.