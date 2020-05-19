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Частичное обрушение дома в Одессе: идет подготовка к демонтажу стены и кровли, привлечены 56 ед. техники и кинологические расчеты

Частичное обрушение дома в Одессе: идет подготовка к демонтажу стены и кровли, привлечены 56 ед. техники и кинологические расчеты

По состоянию на 7:00 19 мая на месте, где произошло частичное обрушение дома в Одессе, проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. утра 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания. Всего привлечено 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники в том числе 2 кинологических расчета", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 мая в 16:21 в г. Одесса по ул. Торговая, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир (1890 года постройки). Из дома были выведены 8 жителей, в том числе 2 детей.

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Частично повреждены 3 квартиры (2, 3 и 4 этаж), где проживало 17 человек, на момент обрушения они отсутствовали. Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет.

обрушение (179) Одесса (7865) дома (288) ГСЧС (4945)


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Топ комментарии
+8
По той же причине, почему и украинцы выбрали Зеленского...
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19.05.2020 08:09
+5
Тобто ДЛБ. Нехай тепер не скиглять.
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19.05.2020 08:16
+4
гражданин России Труханов ворует пол бюджета Одессы. Потому ничего удивительного не произошло! И это не последний дом упавший!
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19.05.2020 07:58
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гражданин России Труханов ворует пол бюджета Одессы. Потому ничего удивительного не произошло! И это не последний дом упавший!
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19.05.2020 07:58 Ответить
Вместо того, что бы Труханову настаивать на привлечении к уголовной ответственности застройщика и лишения его права там дом строить, он говорит, что все нормально и застройщик расселит пострадавших.
Складывается впечатление, что это многоходовочка с ведома мера, что бы и соседний, разрушившийся дом сделать участком для строительства нового...
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19.05.2020 08:02 Ответить
Блин, ну какой застройщик? Этому дому точно более 50 - 100 лет - там все сгнило давно
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19.05.2020 08:16 Ответить
Дом 1890 года постройки.
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19.05.2020 08:34 Ответить
Пропонуєте виселити і пустити під бульдозер Кремль? Він ще старіший.
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19.05.2020 09:48 Ответить
Дом постройки 1890 года. 130 лет ему.
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19.05.2020 08:04 Ответить
На молдаванке все такие дома. И стоят, не падают каждый месяц, как дома в центре города.
Очевидно, что таким образом расчищают место для строительства высоток в центре.
Еще хороший и действенный способ это пожары...
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19.05.2020 08:06 Ответить
Блин, Какие высотки в центре ?

ВЕСЬ ЦЕНТР ОДЕССЫ СТОИТ НА КАТАКОМБАХ
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19.05.2020 08:17 Ответить
а коли це зупиняло будівельну мафію? в половину новобудов взагалі страшно заходити професійним будівельникам і архітекторам.
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19.05.2020 09:49 Ответить
С чего вы это взяли?
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19.05.2020 10:37 Ответить
Там такої трухи ще дуже багато, при чому в центрі. Дочка два роки назад в такому жила, так іноді просто жахливо було; стіну тріщать і не просто так, а з гулом, тріскотом. Особливо, коли хтось поруч щось будує, чи реставрує. Втікли звідтов в інше місце. Так там можна сказати те саме, тільки з "нафарбованими губами".
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19.05.2020 08:10 Ответить
Чому ж одесити обирають його мером?
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19.05.2020 08:06 Ответить
По той же причине, почему и украинцы выбрали Зеленского...
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19.05.2020 08:09 Ответить
Тобто ДЛБ. Нехай тепер не скиглять.
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19.05.2020 08:16 Ответить
Играет фактор базара - как с ЗЕ так и с трухановым базарный народ за них агитирует
Вот в ЕС таких базаров практически нет - люди ходят в трц, пьют кофе, рассчитываются банковскими карточками и нормально мыслят
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19.05.2020 08:21 Ответить
та є там базари. Особливо в країнах де, ніколи не було совка.
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 9074
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19.05.2020 09:52 Ответить
То був Дублін, а це- Амстердам
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 6697
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19.05.2020 10:05 Ответить
Базар в Афінах
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 7670
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19.05.2020 10:11 Ответить
парижський базар
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 6384
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19.05.2020 10:16 Ответить
В цивілізованих країнах прийнято скупатися на базарах. Тому що вважається що, дрібні фермери вирощують якіснішу продукцію ніж великі агрокомпанії.
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19.05.2020 10:18 Ответить
Лондонський базар
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 914
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19.05.2020 10:19 Ответить
Берлінський базар
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 7057
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19.05.2020 10:20 Ответить
Базар Берна
Часткове обвалення будинку в Одесі: триває підготовка до демонтажу стіни та покрівлі, залучено 56 одиниць техніки та кінологічні розрахунки - Цензор.НЕТ 4513
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19.05.2020 10:22 Ответить
Чому не пишуть про обстеження цього будинку? Щось поруч будують чи він розсипався від старості?
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19.05.2020 07:59 Ответить
Большая часть Одессы состоит из таких домов, а обваливаются они только тогда, когда так подкапывают фундамент экскаваторами...
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19.05.2020 08:04 Ответить
Колись давно я це бачив у Одесі.🧐
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19.05.2020 08:06 Ответить
Я это вижу ежедневно)
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19.05.2020 08:07 Ответить
А ще у вас було море.🤔
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19.05.2020 08:09 Ответить
Море сейчас очень грязное и пляжи тоже . Антисанитария рулит
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19.05.2020 08:22 Ответить
Так і я про те, що тепер це не море.🥴
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19.05.2020 08:27 Ответить
Я трохи вище написав, продовжу. Мешканці почали бити тревогу, та нікому до того не має діла. Підрядник просто сказав, я вам усе полагоджу, живіть не тугуйте. ВСЕ. Чекайте, коли вас вночі привалить.
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19.05.2020 08:12 Ответить
Тріщини йдуть і в новобудовах при порушенні норм будівництва.
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19.05.2020 10:02 Ответить
Одесского рехВОРматора Михо надо в Одессу
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19.05.2020 08:11 Ответить
Що, так вас допік?
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19.05.2020 10:02 Ответить
Головна проблема столиці, приміських містечків та обласних центрів в діяльності будівельної мафії під керівництвом мерів. Вони знищують міста і їх інфраструктуру з метою власної наживи.
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19.05.2020 10:08 Ответить
ФСБшник планомерно уничтожает Одессу. Буквально, физически. СБУ в доле.
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19.05.2020 10:39 Ответить
Это не частичное обрушение, а полная катастрофа властей позволивших делать что попало и как попало в посудной лавке. Видать бабки на всё это безобразие текут рекой.
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19.05.2020 12:05 Ответить
Это не частичное обрушение, а полная катастрофа властей позволивших делать что попало и как попало в посудной лавке. Видать бабки на всё это безобразие текут рекой.
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19.05.2020 12:06 Ответить
все необходимые стройматериалы, вы можете приобрести недорого в этом магазине - https://stroimasterrost.com.ua/
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21.09.2020 22:31 Ответить
 
 