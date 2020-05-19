Частичное обрушение дома в Одессе: идет подготовка к демонтажу стены и кровли, привлечены 56 ед. техники и кинологические расчеты
По состоянию на 7:00 19 мая на месте, где произошло частичное обрушение дома в Одессе, проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. утра 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания. Всего привлечено 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники в том числе 2 кинологических расчета", - сказано в сообщении.
Напомним, 18 мая в 16:21 в г. Одесса по ул. Торговая, 20 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир (1890 года постройки). Из дома были выведены 8 жителей, в том числе 2 детей.
Частично повреждены 3 квартиры (2, 3 и 4 этаж), где проживало 17 человек, на момент обрушения они отсутствовали. Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет.
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