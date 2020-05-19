Трамп - Гебрейесусу: США прекратят финансирование и выйдут из ВОЗ, если не будут выполнены требования Белого дома в течение 30 дней

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в ближайшие 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в письме Трампа, опубликованном в соцсети.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - говорится в письме Трампа.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", - заявил Трамп.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

"Очевидно, что ваши ошибки и ошибки вашей организации обошлись миру чрезвычайно дорого", - отметил он.

"14 апреля я принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования моей администрацией о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19", - напомнил Трамп.

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По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

"Моя администрация уже начала обсуждения с вами по вопросу реформирования ВОЗ. Но действовать нужно быстро", - написал Трамп.