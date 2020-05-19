Трамп - Гебрейесусу: США прекратят финансирование и выйдут из ВОЗ, если не будут выполнены требования Белого дома в течение 30 дней
Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в ближайшие 30 дней.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в письме Трампа, опубликованном в соцсети.
"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - говорится в письме Трампа.
"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", - заявил Трамп.
Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.
"Очевидно, что ваши ошибки и ошибки вашей организации обошлись миру чрезвычайно дорого", - отметил он.
"14 апреля я принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования моей администрацией о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19", - напомнил Трамп.
По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".
"Моя администрация уже начала обсуждения с вами по вопросу реформирования ВОЗ. Но действовать нужно быстро", - написал Трамп.
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коли сидиш вдома без грошей і занятись нічим
Спочатку потрібно провести міжнародне розслідування та з'ясувати хто "автор" цього вірусу.
https://www.foxnews.com/world/china-backs-who-investigation-into-coronavirus-origin-pledges-2b Китай поддерживает расследование ВОЗ о происхождении коронавируса и обещает выделить 2 миллиарда долларов
Ева говорила не со змеей, тк у змей нет речевого аппарата. Голос был инспирирован в ее голову. Ее внимание было сосредоточено на змее, тк змеи ведут скрытый образ жизни, и, по видимому, выглядят необычнымм. Змея якобы обратилась к ней с дерева, которое являлось символом правления Бога, как флага в современном понимании. То, что змея обрела дар речи было необычным, и должно было убедить Еву в "мистических" свойствах именно этого дерева. Что и побудило Еву украсть неназванный плод.
Исходя из этого первородный грех (ошибочный путь, др.евр.) заключался в самовольном присвоении человека, как вида, права жить по своему произволу, и был консумирован кражей плода с дерева, не принадлежащему людям.
Все! ведь в Пиплии "там написано" по годам сколько жили дикари, вычисляем 6700 лет "от сотворения мира".
Знаешь, на заборе тоже ведь написсано, и правды на заборе гораздо больше, т.к. например ты же не веришь шо есть "небесная твердь"?
2)В книге Бытие не описано сотворение Вселенной, там описаны 6 творческих периодов сотворения планеты Земля. Причем пастух Моисей описал порядок, который полностью совпадает с точкой зрения современной науки.
3) Согласно Библии, человек, как вид существует около 6,5 тыс. лет
4) Вы беретесь обсуждать написанное в Библии, а потом говорите, что не стоит обсуждать с Вами написанное в Библии. Это странно.
. сколько т.н. "бог"(это "иисус по канонам") завалил людей("по образу своемУ" созданных)
.. и я должен спорить с тобой?
... ну... ты понял
Чтож, о таких как Вы тоже есть прописанный протокол в Титу 3 гл:
9
Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.
10
Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,
11
зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.
Всего хорошего, будьте здоровы!
Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся\\\\\\\\\\\\\\\\
да-да, а миллионы утопленных, сожженных, проклятых и т.д. "еретиков" милостивым хосподюшкой это как - "отвращенные" или "прощеные"?
истина одна - твой хосподюшка, милостивый, растерзал и убил в миллионы раз больше "детей своих" чем очень злая сотона детей чужих, да и то сотона убивала с позволения и по просьбе/приказу "милостивого".
и ты не возразишь!
ну, либо ты поп Смирнов, или просто очень православный.
Поддерживаю Трампа - он бизнесмен и тему понимает
бо дійсно,"якого милого" "платити за чужий бенкет ?