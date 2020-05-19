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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп - Гебрейесусу: США прекратят финансирование и выйдут из ВОЗ, если не будут выполнены требования Белого дома в течение 30 дней

Трамп - Гебрейесусу: США прекратят финансирование и выйдут из ВОЗ, если не будут выполнены требования Белого дома в течение 30 дней

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в ближайшие 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в письме Трампа, опубликованном в соцсети.

"Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации", - говорится в письме Трампа.

"Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии так явно не служит интересам Америки", - заявил Трамп.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

"Очевидно, что ваши ошибки и ошибки вашей организации обошлись миру чрезвычайно дорого", - отметил он.

"14 апреля я принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования моей администрацией о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19", - напомнил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 250 миллионов человек могут заразиться коронавирусом, - ВОЗ

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация "своей независимости от Китая".

"Моя администрация уже начала обсуждения с вами по вопросу реформирования ВОЗ. Но действовать нужно быстро", - написал Трамп.

ВОЗ (777) карантин (16729) США (26381) Трамп (5075) Гебрейесус (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Если США перестанут финансировать ВОЗ, следом прекратит финансирование Великобритания, а затем все Британское содружество. ВОЗ из реальной силы превратился в сборище всякой коррумпированной шпаны из стран третьего мира, занимающие свои хлебные места благодаря "протекции" Китая
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19.05.2020 08:51
+16
карантин - це ознайомчий туристичний візит на пенсію
коли сидиш вдома без грошей і занятись нічим
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19.05.2020 08:18
+15
оон после всех этих российских вето - абсолютно импотентная организация с кучей бесполезных чиновников
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19.05.2020 08:30
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Трамп - Гебрейесусу: США прекратят финансирование и выйдут из ВОЗ, если не будут выполнены требования Белого дома в течение 30 дней - Цензор.НЕТ 5306
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19.05.2020 08:16 Ответить
карантин - це ознайомчий туристичний візит на пенсію
коли сидиш вдома без грошей і занятись нічим
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19.05.2020 08:18 Ответить
Откуда знаешь? Вы с Дмитром то работаете все время.
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19.05.2020 08:21 Ответить
Показуй горобцям дулі і будеш при дєлє.
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19.05.2020 08:23 Ответить
Да уж. Тренировка БП в условиях , приближенных к реальным. Выводы сделали.
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19.05.2020 08:28 Ответить
Трамп грюкнув кулаком по столу. Від цього декому поплохєєт.
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19.05.2020 08:21 Ответить
Когда видишь какого президента себе выбрала США, то не так обидно за Украину с ее "набором" гарантов, бывших ,нынешнего, да чего там, и будущих.
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19.05.2020 08:28 Ответить
Вам осталось только гордиться за раисян. Те выбрали , правда без выборов, 20 лет кого-то за что-то поднимает и все никак
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19.05.2020 08:55 Ответить
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19.05.2020 08:58 Ответить
если тенденция сохранится, то будущее это не про Украину! нажаль.
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19.05.2020 09:00 Ответить
оон после всех этих российских вето - абсолютно импотентная организация с кучей бесполезных чиновников
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19.05.2020 08:30 Ответить
Ню-ню Донні - давай без істерик...........
Спочатку потрібно провести міжнародне розслідування та з'ясувати хто "автор" цього вірусу.
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19.05.2020 08:31 Ответить
Теж ню-ню. Чи підніматиме Трамп ставки?
https://www.foxnews.com/world/china-backs-who-investigation-into-coronavirus-origin-pledges-2b Китай поддерживает расследование ВОЗ о происхождении коронавируса и обещает выделить 2 миллиарда долларов
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19.05.2020 09:37 Ответить
це як московію допустити до розслідування мн17,буде пшик від розлідування
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19.05.2020 09:54 Ответить
Ну якщо Китай підтримує ідею проведення цього розслідування, тоді зрозуміло чому піндоси "зайорзали".
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19.05.2020 10:09 Ответить
Вали отсюда, побируха кацапская.
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19.05.2020 10:14 Ответить
Это г.. как там. гебреыысус - сидеть должно. при такой фамилии - настолько лицемерное и хитрое.... а хотя.... вроде честный чувак - че Рыжик к нему прицепился то?
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19.05.2020 08:35 Ответить
Да на этом "честном" клейма ставить некуда!
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19.05.2020 08:38 Ответить
ты сам определись - так хитрое или честное. Чего других напрягаешь?
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19.05.2020 08:39 Ответить
по-факту хитрый и лицемерный, но по фамилии(внимательно почитай.те) - честный. так как я Православный(и верю шо планете 6700 лет и в говорящих змей)
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19.05.2020 09:05 Ответить
Вообще то древнееврейское слово, которое переведено как "день" в некоторых переводах Библии, более соответствует современному слову "период". В Библии описан правильный порядок возникновения жизни на планете в соответствии с современной наукой. Но невеждам нравится талдычить о шести сутках.
Ева говорила не со змеей, тк у змей нет речевого аппарата. Голос был инспирирован в ее голову. Ее внимание было сосредоточено на змее, тк змеи ведут скрытый образ жизни, и, по видимому, выглядят необычнымм. Змея якобы обратилась к ней с дерева, которое являлось символом правления Бога, как флага в современном понимании. То, что змея обрела дар речи было необычным, и должно было убедить Еву в "мистических" свойствах именно этого дерева. Что и побудило Еву украсть неназванный плод.
Исходя из этого первородный грех (ошибочный путь, др.евр.) заключался в самовольном присвоении человека, как вида, права жить по своему произволу, и был консумирован кражей плода с дерева, не принадлежащему людям.
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19.05.2020 09:26 Ответить
ты так много написал, просто скажи - Вселенной 6700 лет?
Все! ведь в Пиплии "там написано" по годам сколько жили дикари, вычисляем 6700 лет "от сотворения мира".
Знаешь, на заборе тоже ведь написсано, и правды на заборе гораздо больше, т.к. например ты же не веришь шо есть "небесная твердь"?
Трамп - Гебреєсусу: США припинять фінансування і вийдуть з ВООЗ, якщо не будуть виконані вимоги Білого дому протягом 30 днів - Цензор.НЕТ 1342
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19.05.2020 09:36 Ответить
1)"Твердь" в этом месте использовано только в одном переводе, в остальных языках - "пространство".
2)В книге Бытие не описано сотворение Вселенной, там описаны 6 творческих периодов сотворения планеты Земля. Причем пастух Моисей описал порядок, который полностью совпадает с точкой зрения современной науки.
3) Согласно Библии, человек, как вид существует около 6,5 тыс. лет
4) Вы беретесь обсуждать написанное в Библии, а потом говорите, что не стоит обсуждать с Вами написанное в Библии. Это странно.
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19.05.2020 17:02 Ответить
давай по-правильному.
. сколько т.н. "бог"(это "иисус по канонам") завалил людей("по образу своемУ" созданных)
.. и я должен спорить с тобой?
... ну... ты понял
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19.05.2020 18:23 Ответить
Вы совсем не пытались самостоятельно читать то, о чем рассуждаете. То, что Вы нахватались чужих глупостей и повторяете их как попугай, я понял из Вашего первого комментария. Я написал Вам оттого, что надеялся, что Вы искренне заблуждаетесь, не владея предметом обсуждения. Но сейчас убедился, что Вы неспособны к конструктивному диалогу.
Чтож, о таких как Вы тоже есть прописанный протокол в Титу 3 гл:
9
Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.
10
Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,
11
зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.
Всего хорошего, будьте здоровы!
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19.05.2020 20:26 Ответить
10
Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся\\\\\\\\\\\\\\\\

да-да, а миллионы утопленных, сожженных, проклятых и т.д. "еретиков" милостивым хосподюшкой это как - "отвращенные" или "прощеные"?
истина одна - твой хосподюшка, милостивый, растерзал и убил в миллионы раз больше "детей своих" чем очень злая сотона детей чужих, да и то сотона убивала с позволения и по просьбе/приказу "милостивого".
и ты не возразишь!
ну, либо ты поп Смирнов, или просто очень православный.
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20.05.2020 08:06 Ответить
Если США перестанут финансировать ВОЗ, следом прекратит финансирование Великобритания, а затем все Британское содружество. ВОЗ из реальной силы превратился в сборище всякой коррумпированной шпаны из стран третьего мира, занимающие свои хлебные места благодаря "протекции" Китая
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19.05.2020 08:51 Ответить
Гнать этих обезьян из ВОЗ - присели на взятки от фармкомпаний
Поддерживаю Трампа - он бизнесмен и тему понимает
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19.05.2020 08:57 Ответить
В данном вопросе по моему Трамп прав на все 100%.
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19.05.2020 08:58 Ответить
І це той кричить, хто чпочатку казав що коновірус не страшний і не потрібно нічого на кшталт карантину вводити. Таким наїздом дональ не про ВОЗ думає, а про те щоб його "прокол" тихо злити.
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19.05.2020 08:59 Ответить
Трампушка и путлер банальние стрелочники, два сапога валенки.
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19.05.2020 09:12 Ответить
Ага, типо кацапський наратив. Це ж вони волали: "Трамп наш!!!"
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19.05.2020 09:45 Ответить
Всі знають, що винен Китай. Але коли це країна з ядерною зброєю, то в очі цього прямо не скажеш... Це підписантам Будапештських меморандумів на замітку.
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19.05.2020 09:13 Ответить
Як казав Табах "крокодилы и людоеды" засіли в міжнарождних організаціях. Представниця Ірану відповідає за права жінок, представник Судану за міжнародну юстицію, представник Ефіопії керує ВОЗом. А головне це, все представники високорозвинених і ні разу не корумпованих держав. Хотілося б дізнатися про те, як взагалі Гебрейесус потрапив до висших ешелоів влади Ефіопії, які його делегували у ВОЗ?
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19.05.2020 09:43 Ответить
африку заполонив китай,в яку країну в африці не плюнь попадеш в китайця,півафрики скупили комуняки
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19.05.2020 09:58 Ответить
Трамп натякнув,що ВОЗ (ніяке не ,бл..дь,Вооз) має саме розібратись з ставлеником Китаю Гебреісусом...

бо дійсно,"якого милого" "платити за чужий бенкет ?
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19.05.2020 09:50 Ответить
И таки правильно - Нет ума сосите лапу или как говаривал у нас один рыжий лысый сейчас в мавзолее на карантине залёг - Кто не работает тот не жрёт в три горла.
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19.05.2020 12:02 Ответить
Молодец Трамп!! Жаль, что Украине не послал бог такого президента, а дал этого бездарного, безвольного клоуна и профана Зеленского, от которого пока для Украины одни проблемы !!. А что касается ВООЗ, ООН, ЮНЕСКО, зелёных защитников природы и прочей международной шушеры, то их давно уже надо было бы или реорганизовать, или разогнать. Особенно этих чёрножопых безграмотных упырей -руководителей этих структур и организаций. Всё таки нельзя черномазых ставить в руководители таких огромных международных организаций! Слишком быстро наглеют и перестают работать!!
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19.05.2020 13:01 Ответить
 
 