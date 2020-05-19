141 украинец болеет COVID-19 в других странах, 73 - вылечились, 18 362 - обратились за помощью, - МИД
За рубежом по состоянию на 18 мая лечение от коронавирусной инфекции проходит 141 гражданин Украины.
Об этом в информирует МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Украинские граждане лечатся в Италии (121 человек), в Австрии, Беларуси и России - по 3, Чехии, США и Швеции - по 2.
От COVID-19 за рубежом умерли 8 украинцев.
В то же время от COVID-19 уже выздоровели за рубежом 73 украинца, больше всего - в Греции (22). Польше (6), Германии (5), Испании (5), Японии (4), Чехии (4) и Доминиканской республике (4).
"18 362 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист".
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