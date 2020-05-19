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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв коронавируса в мире превысило 318,5 тыс. человек, заболели более 4,8 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв коронавируса в мире превысило 318,5 тыс. человек, заболели более 4,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 мая в мире зарегистрировали 4 805 005 (4 716 513 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 318 534 (315 225 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 90 353, заболевших - 1 508 598.

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 290 678 человека, количество смертей - 2 722.

На третье место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 255 368 инфицированных и 16 853 летальных случаев.

По числу зараженных Великобритания находится на четвертом месте - 247 709 случаев, при этом умерли уже 34 876 человек.

Испания сообщает о 231 606 случаях COVID-19, 27 709 человек умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за 26 лет уровень смертности - 10 458 случаев

В Италии зафиксировано 225 886 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 32 007 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Во Франции умерли 28 242 человека, в Германии - 8 003, в Иране - 7 057, в Турции - 4 171, в Бельгии - 9 080, в Нидерландах - 5 713, Канаде - 5 960.

В Беларуси число зараженных достигло 30 572 человек, из которых 171 умерли, в Польше - 18 885, умерли - 936; в Молдове - 6 138, умерли - 217; в Венгрии - 3 535, умерли - 462; в Румынии - 17 036, умерли - 1 120; в Словакии - 1 495, умерли - 28.

Напомним, в Украине на утро 18 мая подтверждено 325 новых случаев COVID-19: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 318,5 тыс. человек, заболели более 4,8 млн 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Нет никакого коронвиRUSa.Есть диффузный тромбоз сосудов,что доказали итальянские врачи из Бергамо,проведя вскрытие 50 трупаков...
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19.05.2020 08:51
+1
Потрібно провести міжнародне розслідування та покарати винних у розробці цього вірусу!
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19.05.2020 08:38
+1
все больше и больше и больше...
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19.05.2020 08:46
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Потрібно провести міжнародне розслідування та покарати винних у розробці цього вірусу!
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19.05.2020 08:38 Ответить
все больше и больше и больше...
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19.05.2020 08:46 Ответить
Нет никакого коронвиRUSa.Есть диффузный тромбоз сосудов,что доказали итальянские врачи из Бергамо,проведя вскрытие 50 трупаков...
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19.05.2020 08:51 Ответить
прічіной смєрті оказалось трупноє окочєнєніє
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19.05.2020 08:58 Ответить
Не, похоже, и правда.
ВВС: До 30% пациентов, серьезно больных коронавирусом, демонстрируют признаки опасного тромбоза - к такому тревожному выводу пришли британские медицинские эксперты.
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19.05.2020 10:23 Ответить
Другими словами это не пневмония...
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19.05.2020 08:55 Ответить
3 таблетки аспирина,горячий лимонный сок и мед.и Ваша коронвирусная болячка пройдет...
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19.05.2020 08:59 Ответить
3 то, может, многовато, шоб же еще кровью не истечь.
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19.05.2020 10:24 Ответить
Немецкие ученые говорят, что заражено будет все человечество. Но не все умрут.
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19.05.2020 09:04 Ответить
https://www.bible.com/ru/bible/400/1CO.15.SYNO Первое послание к Коринфянам 15:51-52 SYNO https://www.bible.com/ru/bible/400/1CO.15.51.SYNO
Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

SYNO: Синодальный перевод
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19.05.2020 09:09 Ответить
 
 