Число жертв коронавируса в мире превысило 318,5 тыс. человек, заболели более 4,8 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 мая в мире зарегистрировали 4 805 005 (4 716 513 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 318 534 (315 225 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 90 353, заболевших - 1 508 598.

Россия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 290 678 человека, количество смертей - 2 722.

На третье место по количеству заболевших поднялась Бразилия - 255 368 инфицированных и 16 853 летальных случаев.

По числу зараженных Великобритания находится на четвертом месте - 247 709 случаев, при этом умерли уже 34 876 человек.

Испания сообщает о 231 606 случаях COVID-19, 27 709 человек умерли.

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В Италии зафиксировано 225 886 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 32 007 летальные.

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Франции и Испании.

Во Франции умерли 28 242 человека, в Германии - 8 003, в Иране - 7 057, в Турции - 4 171, в Бельгии - 9 080, в Нидерландах - 5 713, Канаде - 5 960.

В Беларуси число зараженных достигло 30 572 человек, из которых 171 умерли, в Польше - 18 885, умерли - 936; в Молдове - 6 138, умерли - 217; в Венгрии - 3 535, умерли - 462; в Румынии - 17 036, умерли - 1 120; в Словакии - 1 495, умерли - 28.

Напомним, в Украине на утро 18 мая подтверждено 325 новых случаев COVID-19: всего - 18 616, летальных - 535, выздоровели 5 276 человек