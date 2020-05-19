Россия систематически запугивает и притесняет крымских татар в оккупированном Крыму, - МИД Германии
Берлин обеспокоен уголовным преследованием более 80 крымских татар Россией по сомнительным обвинениям и призвал РФ обеспечить права крымскотатарского народа.
Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте немецкого МИД заявлении уполномоченного правительства Германии по политике в отношении соблюдения прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер и координатора правительства с межобщинного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирка Визе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"
Авторы напоминают, что по приказу Сталина 76 лет назад сотни тысяч крымских татар, включая женщин и детей, были депортированы, и чтят память тех, кто погиб в результате депортации, потерял друзей и семью, и пережил огромные страдания. "В изгнании выжившие столкнулись с массовой дискриминацией. Крымские татары не могли вернуться на родину до 1980-х годов", - констатируется в заявлении.
Однако, как подчеркивают Кофлер и Визе, и сегодня крымскотатарский народ не может жить в условиях свободы и самоопределения.
"После оккупации Крымского полуострова Россией, которая состоялась в нарушение международного права, положение крымских татар резко ухудшилось. Они являются жертвами систематического запугивания и притеснений и не могут свободно исповедовать свои убеждения. Меджлис, центральный орган самоуправления, по-прежнему запрещен, несмотря на временный приказ Международный суд ООН. Многие крымские татары покинули свою родину, которую недавно снова обрели", - заявили в Берлине.
Авторы заявления обеспокоены тем, что более 80 крымских татар преследуемые Россией по сомнительным обвинениям, и некоторые из них находятся далеко от дома и родных. "Мы призываем Россию полностью гарантировать права крымскотатарского меньшинства", - призвали Кофлер и Визе.
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А жителів Криму, які мають іншу національність - хіба там не утискають?!
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Як вaм iдeя кuдaти y в'язнuцю вiйcькoвиx кoмaндиpiв, якщo їxнi пiдлeглi вeдyть "aгpecивнy вiйнy"? Цe peaльнa пpoпoзицiя cлyг Зeлeнcькoгo y зaкoнoпpoєктi №2689, який пepeдбaчaє кpимiнaльнy вiдпoвiдaльнicть для yкpaїнcькиx вiйcькoвиx кoмaндиpiв. І мoнoбiльшicть збиpaєтьcя yxвaлити тaкy axiнeю вжe цьoгo тижня.
Мaбyть, нe вapтo гoвopити, щo пoдiбниx зaкoнiв нe icнyє нiдe в цивiлiзoвaнoмy cвiтi, ocoбливo в кpaїнax НAТO. Тa й в yкpaїнcькoмy зaкoнoдaвcтвi дocтaтньo мexaнiзмiв пoкapaння вiйcькoвиx зa вoєннi злoчuни.
Aлe caмe фopмyлювaння "зa aгpecивнy вiйнy" - цe взaгaлi щo? Знoвy poзмитe визнaчeння, якe caдить нa гaчoк ycix, xтo тpимaє збpoю в pyкax нa пepeдoвiй. Oчeвиднo, мeтa пpoєктy №2689 - дeмopaлiзaцiя ЗCУ нa фpoнтi. Вiдoмa тaктикa Зeлeнcькoгo "нaдo пpocтo пpєкpaтiть cтpєлять" oтpимaлa пpoдoвжeння: "…a тo пocaдят".