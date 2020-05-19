За сутки на Львовщине выявили 32 новых случая COVID-19, всего активных больных 852, выздоровели - 216, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 мая на Львовщине подтвердили 1098 случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 4439 человек, госпитализированы - 543, на амбулаторном лечении - 3896 человек, выписаны - 386 человек. Сейчас в больнице находятся 165 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 4 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 1098 человек, 30 человек умерли. 216 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 277 ПЦР-тестов, из которых 32 - положительные (из них - 22 это жители Львова).

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