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Джапарова о ее назначении в МИД: Это мощный сигнал крымским татарам и другим странам

Джапарова о ее назначении в МИД: Это мощный сигнал крымским татарам и другим странам

Эмине Джапарова, кандидатуру которой согласовали на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатии.

Об этом она сообщила в комментарии "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

"Разговоры (о назначении. - Ред.) идут уже несколько недель. Все начиналось с предложения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которого я знаю давно и с которым мы долгое время работали. (...) Главным для меня было сохранить возможность заниматься вопросом Крыма. Это первое, что я спросила у министра и получила положительный ответ. Дмитрий уже немного приоткрыл завесу того, какими еще вопросами я буду заниматься, а именно – публичной дипломатией", – рассказала Джапарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скоро Джапарова станет первым заместителем главы МИД и первым представителем крымских татар в руководстве нашей дипломатии, - Кулеба

Она уточнила, что президент Владимир Зеленский согласовал ее кандидатуру на встрече с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, а также представителями Меджлиса 18 мая.

"Согласование (кандидатуры. - Ред.) президентом было точно символическим и планировалось на 18 мая. У нас состоялась встреча президента с лидерами крымскотатарского народа – Мустафой Джемилевым, Рефатом Чубаровым, Ахтемом Чийгозом и другими, в том числе представителями общественного сектора. Во время этой встречи президент объявил, что согласовал мою кандидатуру. Это не просто символическая, декоративная история. Это мощный сигнал крымским татарам, в том числе в оккупированном Крыму. Когда на такую высокую и ответственную должность назначается крымская татарка, речь в том числе идет и о политическом решении. Кроме того, назначение заместителей министров иностранных дел – это, в том числе, сигнал для других стран", – отметила Джапарова.

Автор: 

дипломатия (1462) МИД (6934) назначение (2165) крымские татары (2716) Джапарова (174)


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Топ комментарии
+4
Ну, не будемо так сильно "бить в барабани"... Реальна дипломатія не терпить "публічності" - спочатку пропрацьовуються десятки варіантів, і лише один з них виноситься "на публіку" і стає "вінцем" дипломатичного процесу з того чи іншого питання... Тому Джаппарова буде своєрідним "прес-секретарем", "лицем" Міністерства іноземних справ (та й самої держави Україна), в області міждержавних стосунків. Надіюсь, буде вигідно виглядать на фоні "Машки- пьяной растрёпы", з "Запоребриковії"...
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19.05.2020 09:07
+3
Головне, щоб і Еміне потім не було розчарування, коли побачить результати роботи влади та особисто своєї.
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19.05.2020 09:03
+3
Машка-растрепа- то э дiйсне обличча ********* рюського миру!
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19.05.2020 09:15
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19.05.2020 09:02 Ответить
Я не удивлюсь если в середине лета, какой нибудь Шариков с коммунальной службы по Очистке,подаст днепровскую воду в Крым,ну чтобы не сверху была открытая команда. а представители советского народа Украины молча поддержат ...
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19.05.2020 09:03 Ответить
Право слово как дети малые. У Вас в городе чугунные люки канализационные все целые?
За 6 лет тот канал сплошь бурьяном зарос и бетон потрескался. А то думаете стоит (пардон, лежит ) канал, на шлюзе ждут отмашку из Киева, пошла вода в хату. Там местные мусором забросали канал.
P.S У нас в полях третью линию обороны, что в 15-м строилась подчистую разграбили.
ВояКи как дети малые - фундаментные блоки на землю ставили. Их заливать надо было. И арматурой 18-ой обваривать.
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19.05.2020 09:26 Ответить
https://socportal.info/ru/news/v-minintegratcii-nazvali-usloviya-dlya-vozobnovleniya-postavok-vody-iz-ukrainy-v-krym/ Резников назвал условия для возобновления поставок воды из Украины в Крым ..и бетон потрескался.. всё это сделает советский народ Украины и арматурой 18-ой обварит. Потом армия контрактников будет брататься с российской армией и вместе будут мочить в сортире российских наёмников на Донбассе,потому что это дерьмо и на России не нужно потом будет всё намного хуже когда начнётся делёж Украины..и во всё виноваты те кто говорил КАКАЯ РАЗНИЦА, Московии нужна вся колония Украина.
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19.05.2020 10:19 Ответить
Головне, щоб і Еміне потім не було розчарування, коли побачить результати роботи влади та особисто своєї.
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19.05.2020 09:03 Ответить
Османский Осел ради спасения рейтинга хватается за что попало и назначает "громкие имена" на должности.
Вот только должности эти не руководящие.
И когда пройдёт эйфория мы ещё услышим ВИЗГИ и ПОМОИ в сторону Бубочки от этих Саакашвили, Джапаровых и прочих.
Как бы ещё хуже не стало Бубочке от этих назначений.
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19.05.2020 09:03 Ответить
Как кричал Зеля,народу жрать нечего.. ..
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19.05.2020 09:05 Ответить
Ну, не будемо так сильно "бить в барабани"... Реальна дипломатія не терпить "публічності" - спочатку пропрацьовуються десятки варіантів, і лише один з них виноситься "на публіку" і стає "вінцем" дипломатичного процесу з того чи іншого питання... Тому Джаппарова буде своєрідним "прес-секретарем", "лицем" Міністерства іноземних справ (та й самої держави Україна), в області міждержавних стосунків. Надіюсь, буде вигідно виглядать на фоні "Машки- пьяной растрёпы", з "Запоребриковії"...
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19.05.2020 09:07 Ответить
Машка-растрепа- то э дiйсне обличча ********* рюського миру!
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19.05.2020 09:15 Ответить
Интересно когда Кремль вернёт украденные в Крыму картины Айвазовского ?
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19.05.2020 09:27 Ответить
Я думал назначать нужно по конкурсу от количества и качества знаний. А нет, зачем нам формальности - назначение по национальности, которую в Украине даже из паспорта убрали. Зеля повторяет путь пети. Печаль.
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19.05.2020 09:31 Ответить
Кандидатка у народні депутати від партії «Українська Стратегія Гройсмана» на парламентських виборах 2019 року, № 4 у списку. - вики.

Гройсманосята вперед! - ну тогда да, зе дункофф, точно дункофф
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19.05.2020 12:01 Ответить
Это тот, который тратил миллионы гривен из бюджета на рекламу своего правительства и вместо гиперлупа аж одну баржу по Днепру в Киев доставил? Да, великий человек! Одним указом отменил регулирование цен, которое есть в Европе и США. Українська стратегія Гройсмана" - 2,41% - это всё, чего достиг его величество Гройсман
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19.05.2020 12:46 Ответить
Пиар-косточка от шмаркли. Удачи и сил Эмине, они ей понадобятся!
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19.05.2020 09:39 Ответить
 
 