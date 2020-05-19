Джапарова о ее назначении в МИД: Это мощный сигнал крымским татарам и другим странам
Эмине Джапарова, кандидатуру которой согласовали на должность первого заместителя министра иностранных дел Украины, планирует заниматься вопросами аннексированного Крыма и публичной дипломатии.
Об этом она сообщила в комментарии "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
"Разговоры (о назначении. - Ред.) идут уже несколько недель. Все начиналось с предложения министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которого я знаю давно и с которым мы долгое время работали. (...) Главным для меня было сохранить возможность заниматься вопросом Крыма. Это первое, что я спросила у министра и получила положительный ответ. Дмитрий уже немного приоткрыл завесу того, какими еще вопросами я буду заниматься, а именно – публичной дипломатией", – рассказала Джапарова.
Она уточнила, что президент Владимир Зеленский согласовал ее кандидатуру на встрече с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, а также представителями Меджлиса 18 мая.
"Согласование (кандидатуры. - Ред.) президентом было точно символическим и планировалось на 18 мая. У нас состоялась встреча президента с лидерами крымскотатарского народа – Мустафой Джемилевым, Рефатом Чубаровым, Ахтемом Чийгозом и другими, в том числе представителями общественного сектора. Во время этой встречи президент объявил, что согласовал мою кандидатуру. Это не просто символическая, декоративная история. Это мощный сигнал крымским татарам, в том числе в оккупированном Крыму. Когда на такую высокую и ответственную должность назначается крымская татарка, речь в том числе идет и о политическом решении. Кроме того, назначение заместителей министров иностранных дел – это, в том числе, сигнал для других стран", – отметила Джапарова.
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За 6 лет тот канал сплошь бурьяном зарос и бетон потрескался. А то думаете стоит (пардон, лежит ) канал, на шлюзе ждут отмашку из Киева, пошла вода в хату. Там местные мусором забросали канал.
P.S У нас в полях третью линию обороны, что в 15-м строилась подчистую разграбили.
ВояКи как дети малые - фундаментные блоки на землю ставили. Их заливать надо было. И арматурой 18-ой обваривать.
Вот только должности эти не руководящие.
И когда пройдёт эйфория мы ещё услышим ВИЗГИ и ПОМОИ в сторону Бубочки от этих Саакашвили, Джапаровых и прочих.
Как бы ещё хуже не стало Бубочке от этих назначений.
Гройсманосята вперед! - ну тогда да, зе дункофф, точно дункофф