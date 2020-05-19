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Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько

Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, -

Украинской стороне становится все сложнее противодействовать российским нарративам и бороться за национальные интересы на международной арене, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько 18 мая во время онлайн-дискуссии "Что ждет Донбасс: тенденции общественного мнения на фоне свежих новостей из Минской ТКГ, боевых действий и пандемии".

"Как человек, который занимается нашей позицией в ПАСЕ, я понимаю, насколько украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс. Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик". Но тут возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включить настоящих представителей Луганска и Донецка"? У меня этот вопрос вызывает сразу много юридических, политических последствий и рисков. То есть я не понимаю, является ли это положительным для Украины в контексте нашей международной позиции", - отметила Ясько.

При этом она подчеркнула, что в политических группах и комитетах ПАСЕ "большинство людей или имеют пророссийскую позицию, или верят российским нарративам, или они просто не знают какой-то информации".

"Поэтому, если им рассказывать те новости, которые касаются минского процесса, здесь возникает очень много опасностей, и нам бороться за наши украинские национальные интересы становится сложнее. Поэтому я была одной из тех, кто в марте выразил своё беспокойство по минскому процессу", - уточнила депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько

Она добавила, что сегодня российские нарративы "подпитываются в ПАСЕ теми новостями, которые у нас есть в Минске", что опасно.

"Каждый раз, когда у меня бывает какой-то разговор, формальный, неформальный, по линии ПАСЕ либо по линии межпарламентского диалога двусторонних отношений, всегда этот вопрос поднимается, всегда интересуются, что будет с Минским процессом, если будет создан какой-то орган, который будет выполнять посреднические функции между Украиной и Донбассом. Сейчас все-таки вопрос консультативного совета не является больше таким актуальным", - добавила парламентарий.

Как сообщалось, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций Ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе Ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что у делегации Госдумы РФ нет полноценных прав в ПАСЕ.

В результате в ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая разрешила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов. В ответ на это делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Украины, Грузии и Польши покинули зал заседаний.

ПАСЕ (1665) Слуга народа (2627) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+39
Выгнать вас надо оттуда и отправить В ПАСЕ Гончаренко - ОТ НЕГО ТОЛКУ Больше, чем от всех вас МОЛОКОСОСОВ
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19.05.2020 09:04
+31
Форумчане : посмотрите на это фото
УКРАИНУ В ПАСЕ ОТДАЛИ НА ОТКУП МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ С НАДУТЫМИ ГУБКАМИ
Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 4575
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19.05.2020 09:07
+22
Особенно, когда нет желания противиться.
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19.05.2020 09:06
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Выгнать вас надо оттуда и отправить В ПАСЕ Гончаренко - ОТ НЕГО ТОЛКУ Больше, чем от всех вас МОЛОКОСОСОВ
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19.05.2020 09:04 Ответить
Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 7433
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19.05.2020 09:05 Ответить
а что может сделать эта бесправная девочка против капитулянтской политики зермаков?
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19.05.2020 09:08 Ответить
Подать в отставку
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19.05.2020 09:10 Ответить
Особенно, когда нет желания противиться.
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19.05.2020 09:06 Ответить
не справляєшся,подавай у відставку
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19.05.2020 09:07 Ответить
Форумчане : посмотрите на это фото
УКРАИНУ В ПАСЕ ОТДАЛИ НА ОТКУП МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ С НАДУТЫМИ ГУБКАМИ
Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 4575
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19.05.2020 09:07 Ответить
Просто блин позорище!!

Гнать этих слуг на фик
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19.05.2020 09:08 Ответить
А я и не удивлён.
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19.05.2020 09:08 Ответить
Ви СН просто не вмієте працювати.
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19.05.2020 09:09 Ответить
конечно тяжело зелёные и опзж в ПАСЕ на одной стороне с срускими против Украины.
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19.05.2020 09:09 Ответить
нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/какие они о….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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19.05.2020 09:09 Ответить
Палача из Руанды арестовали во Франции 16 мая.Фелисьен Кабуга предстанет перед трибуналом в Гааге завоенные преступления против народа тутси в Руанде.Когда туда отправят Путлера за преступления в Грузии,Украине,Сирии и Ливии?
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19.05.2020 09:10 Ответить
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень магистра и бакалавра политологии.
Окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете ( Blavatnik School of Government, University of Oxford). Во время учебы в Оксфорде была президентом украинского общества Оксфордского университета.В 2013-2014 годах по программе обмена с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко училась в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
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19.05.2020 09:10 Ответить
Никак нет. Чистая правда.
https://file.liga.net/persons/yasko-elizaveta
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19.05.2020 11:42 Ответить
Не переймайтеся через нього. Це новий черговий ольгінець тут на форумі. Не будете відповідати - воно саме здрисне.
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19.05.2020 11:49 Ответить
А я и не замарачиваюсь. Просто стебусь с таких, как он.
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19.05.2020 12:38 Ответить
Разумеется сложно бороться против собственного начальника!
Бубочка сбивает Украину Уйлу под наущения ватных агентов из своего окружения.
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19.05.2020 09:10 Ответить
Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько - Цензор.НЕТ 7403
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19.05.2020 09:11 Ответить
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19.05.2020 09:12 Ответить
Колоради.
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19.05.2020 09:19 Ответить
Українській стороні в ПАРЄ дедалі важче боротися з російськими наративами, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 9905
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19.05.2020 09:39 Ответить
у рашки есть хотя бы бабло, а у вас одно и тоже 5 лет - склоки, борьба за булаву, помои друг на друга, процветающее кумовство и проч.
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19.05.2020 09:14 Ответить
Когда действуют по омански,конечно будет тормоз http://www.capital.ua/ru/news/141592-rossiya-uskorila-vydachu-svoikh-pasportov-grazhdanam-ukrainy Россия ускорила выдачу своих паспортов гражданам Украины , Власть Украины тоже торопиться принять закон о двойном гражданстве,все молчат ,думают хуже не будет
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19.05.2020 09:15 Ответить
Не грех и ещё раз : Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
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19.05.2020 09:20 Ответить
Зеркаль вижили звідти, ось і результат.
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19.05.2020 09:20 Ответить
На РАБссии катастрофа с быдлоШариковыми
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19.05.2020 09:21 Ответить
повиздихали?
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19.05.2020 09:26 Ответить
Тьолка з надутими губами шото ваще нічєго нє понімаєт... А в нас просто немає Президента! І хто ж впишеться за країну, де мешкають 73% манкуртів?! Дивна якась.
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19.05.2020 09:22 Ответить
Ехайте чуваки на РАБссию,там дешовый газ и нефть.Время не ждет...
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19.05.2020 09:24 Ответить
Саудовская Арабия скупила пол США за бешенное бабло.Чувствуют Саудиты что нефти кирдык.
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19.05.2020 09:28 Ответить
Теперь Фейсбук принадлежит Саудитам,вот это поворот...
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19.05.2020 09:30 Ответить
Звичайно важко боротися з кацапськими наративами маючи при владі Мертвечука і Сивоху. Що вже говорити про ПАСЕ, коли майже всі українські телеканали завалені кацапським наративом.
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19.05.2020 09:31 Ответить
А влада бореться з цими наративами?
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19.05.2020 09:35 Ответить
З результатів роботи рашенпропагади.. не лише в расєї :

Українській стороні в ПАРЄ дедалі важче боротися з російськими наративами, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 1366
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19.05.2020 09:43 Ответить
И чем это отличается от твоих верований в Зелемойского?
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19.05.2020 10:00 Ответить
положа руку на... да на что угодно, ответьте честно...Вы, лично, доверили б юному дарованию вести переговоры, от которых зависит, если не жизнь, то здоровье Ваше точно... ???
там где дискутируют и ведут бескровную войну акулы-аксакалы, маленькую юную и доверчивую... морскую звезду (класс беспозвоночных.. типа иглокожих)))) могут просто не заметить среди планктона... а уж прислушиваться к ее умозаключениям точно не станут ))))
не образование и юность, не ангельские хлопающие глаза и партийная принадлежность главное на международно арене в жестких, аргументированных дискуссионных боях за Украину
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19.05.2020 09:34 Ответить
Їй набратися досвіду роботи, а лише потім братися за такі справи. Освіта не є достатньою для такої роботи.
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19.05.2020 09:43 Ответить
тренироваться лучше на тренажерах...
Украина и ее интересы (да хотя бы элементарно раскрывать глаза на рашкину брехню и манипуяции) не могут жать, пока девочка натренируется и поднатаскается (в культурном понимании этого слова)
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19.05.2020 11:49 Ответить
РАБссия затарилась ФЕЙКами па самые ПОНТЫлоны як казав дiд Панас,а тепер дiточки,я вам казоньку розкажу.....про Машу и Ведмедя...
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19.05.2020 09:35 Ответить
Для того Зеленський і призначив некваліфікованих, щоб ви програвали кацапам. Вся "українська" влада цим зайнята. Злиття України, по всім фронтам
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19.05.2020 09:36 Ответить
нагадати ФАКТ з часів Порошенко -Генералісимуса ?


У часи боїв за Донецьк був запит в Генштаб розвалити Донецьку телевишку.
БУЛО ВІДМОВЛЕНО.
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19.05.2020 09:42 Ответить
Тому Зелнський, дорвавшись до влади, першим ділом дав добро на повернення в ПАСЕ кацапів, і свідомо призначив некваліфікованих дітей представляти Україну? Ви б помовчали, може б за вміняємого зійшли б
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19.05.2020 09:47 Ответить
В чём зрада, стратег?
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19.05.2020 09:57 Ответить
Для того , чтобы завалить Дело в бой пускают Дилетантов , - Которые не только проиграют Бой , но и помогут врагу . Куда не поставят , кругом Завал и рушат Украину.Почему у власти одни аморфные и не разворотливые и не Патриотичные люди. Яке ішло , таке й Здибало.
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19.05.2020 09:37 Ответить
Керують ті, кого обрали.
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19.05.2020 09:38 Ответить
Важко боротись? А навіщо ж ви погоджуєтесь на формули штангециркулів, погоджуєтесь, що в Мінську тристороння переговорна група - Україна - луганськ - Донецьк? А рф - посередник.
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19.05.2020 09:38 Ответить
Погодились не вони, а Зеленський. Зробили це по-тихому, як у кацапів та колоборантів і прийнято. Нарід поставили перед фактом. Що називається- жрі.Те
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19.05.2020 09:55 Ответить
А потом отвлекли на обсуждение, мол - всё идёт как надо, только "представители" чего-то имеют российское гражданство, вот их заменить и предательства, потому, нет...
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19.05.2020 09:59 Ответить
КВН продолжается Панове,серия №10.Куда Зеля приткнет очередное дарование природы
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19.05.2020 09:39 Ответить
А в чём заключается борьба делегатов ПАСЕ от "Слуги народа" с российскими нарративами ? Борьба за интересы Украины предусматривает борьбу, а не нытьё и утирание соплей !
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19.05.2020 09:46 Ответить
Сами, в лице Дерьмака и Сивухи, вносят кремлевские хотелки в повестку, а потом завывают как им тяжело, стыд и позор...
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19.05.2020 09:52 Ответить
Да у нас през с туманом в голове, для него война кончилась так и не начавшись, и в глазах пуйла он видит мир. И что вы хотите услышать от западных политиков, которые с трудом находят Украину на карте...
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19.05.2020 09:54 Ответить
а кому сейчас легко...боритесь а не нойте..или валите накуй
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19.05.2020 09:55 Ответить
Та, не треба там боротися, треба мати свої власні наративи. В Росії свої наративи - газ для Європи, МКС, барьба с фошізмом, гдє рускій язик - там Росія, братская помащь ... .
А в України які? Паханат, олігархат, казнокрадство, корупція, деструкція, 144 реформи і П'ятий (з великої букви) президент ... Важко, звичайно. Не, просто, важко, а дедалі важче.
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19.05.2020 10:06 Ответить
В Росії свої наративи - газ для Європи, МКС, барьба с фошізмом, гдє рускій язик - там Росія, братская помащь, а также Паханат, олігархат, казнокрадство, корупція, деструкція, 144 реформи і П'ятий (з великої букви) президент ...
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19.05.2020 11:44 Ответить
Та ЗЕ-ОРДА не захищає Україну а здає її на всіх фронтах, в тому числі і ПАСЄ. ТАКЕ ЗАВДАННЯ ЗЕПРИЗЕДЕНТА.
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19.05.2020 10:11 Ответить
В кожній делегації є різні за віком люди, з різним професійним і життєвим досвідом.
І за сов'єтских часів, а тоді народовладдя було не гірше ніж зараз, коли досвідчений бригадир питав в сесійній залі союзної ради у юної ланкової:"Показати тобі Келдиша?", то вона з жахом на обличчі перепитувала його: "Що, тут?!"
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19.05.2020 10:31 Ответить
Хватит употреблять английские слова там, где они совсем не нужны. «Нарратив». Разве нет в русском или украинском языках слов рассказ, повесть, история, посыл, видение, описание, проблематика? Это все синонимы английского narrative.
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19.05.2020 10:35 Ответить
Жоден з наведених термінів не відповідає значенню англійського слова narrative.
it is the https://en.wikipedia.org/wiki/Fiction-writing_mode fiction-writing mode in which the https://en.wikipedia.org/wiki/Narrator narrator communicates directly to the reader.

Тобто, в українській реальності наративи є настирливими пропагандистськими байками.
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19.05.2020 10:50 Ответить
Словарь - в помощь.
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19.05.2020 11:01 Ответить
В продолжении поста https://censor.net/user/326620 https://censor.net/comments/locate/3196375/019214ef-6ee4-7374-a967-4d00c519b0d5 ...но в дипломатии выражение "пропагандистська байка" не используется, а используется выражение - нарратив
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19.05.2020 12:56 Ответить
Сначала надо нагнать шмарклю и окружающую её шелупонь, а потом начинать с самого начала в Международных институтах.
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19.05.2020 10:37 Ответить
Ну от чому у нас як Ліза, так і дура? Їй " "справжні"потрібні... Тобто саму " республіку вона визнає.
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19.05.2020 11:05 Ответить
А с чего может легко бороться за интересы Украины, если все руководители самой Украины топят за интересы Кацапии? Никто без нас за нас сражаться не будет!
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19.05.2020 11:50 Ответить
Ау, гавнометатели!
Хоть одно из вас прочитало новость?
Хоть одно из вас осміслило, что она сказала?
" украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс."
ВЫ, придурки, не согласны?
Вы за прямые переговоры с ОРЛО?
Дыбилы, б........дь.
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19.05.2020 11:51 Ответить
Как без переговоров с захватившими банк бандитами восстановить там порядок?
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19.05.2020 13:02 Ответить
Уничтожить бандосов...иначе никак.
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19.05.2020 23:16 Ответить
Не передергивай. Речь идет о том, что когда работала прошлая делегация в ПАСЕ, роиССии не было в ПАСЕ вообще как факт, а нынешним дипломатам рашка УЖЕ ставит условия. Вот и все что достигли нынешние. Переговоров никогда не вели с ОРДЛО до Зепрезидента, а эти уже торгуются.
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19.05.2020 13:06 Ответить
Дима, голубь, ті прочитал сообщение, которое комментируешь? При чём тут делегация Расии?
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19.05.2020 13:31 Ответить
А кто сказал, что будет легко? Лично я оставил бы в РАСЕ Лёлика Гончаренко. При всём моём непереваривании его как политика внутри Украины и как бывшего рыга, в РАСЕ равных ему не было.
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19.05.2020 14:34 Ответить
До жопы то ПАСЕ.Нужно выходить оттуда пока там спокойно сидит и вещает страна-оккупант.
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19.05.2020 15:00 Ответить
Українській стороні в ПАРЄ дедалі важче боротися з російськими наративами, - "слуга народу" Ясько - Цензор.НЕТ 565
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19.05.2020 23:17 Ответить
 
 