Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько
Украинской стороне становится все сложнее противодействовать российским нарративам и бороться за национальные интересы на международной арене, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько 18 мая во время онлайн-дискуссии "Что ждет Донбасс: тенденции общественного мнения на фоне свежих новостей из Минской ТКГ, боевых действий и пандемии".
"Как человек, который занимается нашей позицией в ПАСЕ, я понимаю, насколько украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс. Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик". Но тут возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включить настоящих представителей Луганска и Донецка"? У меня этот вопрос вызывает сразу много юридических, политических последствий и рисков. То есть я не понимаю, является ли это положительным для Украины в контексте нашей международной позиции", - отметила Ясько.
При этом она подчеркнула, что в политических группах и комитетах ПАСЕ "большинство людей или имеют пророссийскую позицию, или верят российским нарративам, или они просто не знают какой-то информации".
"Поэтому, если им рассказывать те новости, которые касаются минского процесса, здесь возникает очень много опасностей, и нам бороться за наши украинские национальные интересы становится сложнее. Поэтому я была одной из тех, кто в марте выразил своё беспокойство по минскому процессу", - уточнила депутат.
Она добавила, что сегодня российские нарративы "подпитываются в ПАСЕ теми новостями, которые у нас есть в Минске", что опасно.
"Каждый раз, когда у меня бывает какой-то разговор, формальный, неформальный, по линии ПАСЕ либо по линии межпарламентского диалога двусторонних отношений, всегда этот вопрос поднимается, всегда интересуются, что будет с Минским процессом, если будет создан какой-то орган, который будет выполнять посреднические функции между Украиной и Донбассом. Сейчас все-таки вопрос консультативного совета не является больше таким актуальным", - добавила парламентарий.
Как сообщалось, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций Ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе Ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что у делегации Госдумы РФ нет полноценных прав в ПАСЕ.
В результате в ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая разрешила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов. В ответ на это делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Украины, Грузии и Польши покинули зал заседаний.
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УКРАИНУ В ПАСЕ ОТДАЛИ НА ОТКУП МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКЕ С НАДУТЫМИ ГУБКАМИ
Гнать этих слуг на фик
Окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень магистра и бакалавра политологии.
Окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете ( Blavatnik School of Government, University of Oxford). Во время учебы в Оксфорде была президентом украинского общества Оксфордского университета.В 2013-2014 годах по программе обмена с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко училась в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
https://file.liga.net/persons/yasko-elizaveta
Бубочка сбивает Украину Уйлу под наущения ватных агентов из своего окружения.
там где дискутируют и ведут бескровную войну акулы-аксакалы, маленькую юную и доверчивую... морскую звезду (класс беспозвоночных.. типа иглокожих)))) могут просто не заметить среди планктона... а уж прислушиваться к ее умозаключениям точно не станут ))))
не образование и юность, не ангельские хлопающие глаза и партийная принадлежность главное на международно арене в жестких, аргументированных дискуссионных боях за Украину
Украина и ее интересы (да хотя бы элементарно раскрывать глаза на рашкину брехню и манипуяции) не могут жать, пока девочка натренируется и поднатаскается (в культурном понимании этого слова)
У часи боїв за Донецьк був запит в Генштаб розвалити Донецьку телевишку.
БУЛО ВІДМОВЛЕНО.
А в України які? Паханат, олігархат, казнокрадство, корупція, деструкція, 144 реформи і П'ятий (з великої букви) президент ... Важко, звичайно. Не, просто, важко, а дедалі важче.
І за сов'єтских часів, а тоді народовладдя було не гірше ніж зараз, коли досвідчений бригадир питав в сесійній залі союзної ради у юної ланкової:"Показати тобі Келдиша?", то вона з жахом на обличчі перепитувала його: "Що, тут?!"
it is the https://en.wikipedia.org/wiki/Fiction-writing_mode fiction-writing mode in which the https://en.wikipedia.org/wiki/Narrator narrator communicates directly to the reader.
Тобто, в українській реальності наративи є настирливими пропагандистськими байками.
Хоть одно из вас прочитало новость?
Хоть одно из вас осміслило, что она сказала?
" украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс."
ВЫ, придурки, не согласны?
Вы за прямые переговоры с ОРЛО?
Дыбилы, б........дь.