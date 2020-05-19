Украинской стороне в ПАСЕ становится все труднее бороться с российскими нарративами, - "слуга народа" Ясько

Украинской стороне становится все сложнее противодействовать российским нарративам и бороться за национальные интересы на международной арене, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько 18 мая во время онлайн-дискуссии "Что ждет Донбасс: тенденции общественного мнения на фоне свежих новостей из Минской ТКГ, боевых действий и пандемии".

"Как человек, который занимается нашей позицией в ПАСЕ, я понимаю, насколько украинской стороне становится труднее от того, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО в переговорный процесс. Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик". Но тут возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включить настоящих представителей Луганска и Донецка"? У меня этот вопрос вызывает сразу много юридических, политических последствий и рисков. То есть я не понимаю, является ли это положительным для Украины в контексте нашей международной позиции", - отметила Ясько.

При этом она подчеркнула, что в политических группах и комитетах ПАСЕ "большинство людей или имеют пророссийскую позицию, или верят российским нарративам, или они просто не знают какой-то информации".

"Поэтому, если им рассказывать те новости, которые касаются минского процесса, здесь возникает очень много опасностей, и нам бороться за наши украинские национальные интересы становится сложнее. Поэтому я была одной из тех, кто в марте выразил своё беспокойство по минскому процессу", - уточнила депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько

Она добавила, что сегодня российские нарративы "подпитываются в ПАСЕ теми новостями, которые у нас есть в Минске", что опасно.

"Каждый раз, когда у меня бывает какой-то разговор, формальный, неформальный, по линии ПАСЕ либо по линии межпарламентского диалога двусторонних отношений, всегда этот вопрос поднимается, всегда интересуются, что будет с Минским процессом, если будет создан какой-то орган, который будет выполнять посреднические функции между Украиной и Донбассом. Сейчас все-таки вопрос консультативного совета не является больше таким актуальным", - добавила парламентарий.

Как сообщалось, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, поскольку Москва не выполнила ни одного требования соответствующих резолюций Ассамблеи, санкции против РФ продлевались несколько раз. В знак протеста российские депутаты не принимали участия в работе Ассамблеи с 2016 года. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что у делегации Госдумы РФ нет полноценных прав в ПАСЕ.

В результате в ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая разрешила делегации РФ уже 25 июня вернуться в ассамблею. Эта резолюция исключает повторное введение серьезных санкций против российских депутатов. В ответ на это делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Словакии, Украины, Грузии и Польши покинули зал заседаний.