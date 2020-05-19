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Новости Коронавирус и карантин
13 513 55

На утро 19 мая зафиксированы 260 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 876, летальных - 548, выздоровели 5 632 человек

На утро 19 мая зафиксированы 260 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 876, летальных - 548, выздоровели 5 632 человек

В Украине за сутки зафиксировали 260 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 356 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 18 876 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 548 умерли (13 за минувшие сутки), 5 632 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 356 человек.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 696 человек, что на 109 человек меньше, чем днем ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 297,2 тыс.: только в США умерли 84,1 тыс. человек, в Британии - 33,2 тыс. и в Италии - 31,1 тыс.

Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Киеве (38 случаев), Львовской области (38 случаев), Черновицкой области (29 случаев), Харьковской области (27 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
м. Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ривненская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 г. в Центр поступили 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 47 174 сообщения о подозрении на COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Я не верю официальной статистике. Количество новых случаев начало снижаться на фоне нытья ахметова о его убытках и несчастной судьбе, а не благодаря успехам нашей медицины.
Степанов постоянно врет, даже про заполненность больниц.
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19.05.2020 09:15
+7
Сдувается пандемийка
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19.05.2020 09:12
+5
та да, только ж это указание теневого мирового правительства, а зеленский лишь исполняет его волю
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19.05.2020 09:59
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Правила форума Совет форумчан
Сдувается пандемийка
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19.05.2020 09:12 Ответить
Я не верю официальной статистике. Количество новых случаев начало снижаться на фоне нытья ахметова о его убытках и несчастной судьбе, а не благодаря успехам нашей медицины.
Степанов постоянно врет, даже про заполненность больниц.
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19.05.2020 09:15 Ответить
Тестування тормозять . ..Поки зі всієї області зберуть..... !?
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19.05.2020 09:18 Ответить
Тут еще на днях планируется пресс-конференция Зеленского... Так что надо к этой дате нужно побольше позитивных новостей. И на ней возможно назовут дату окончания "карантина".
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19.05.2020 09:25 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

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На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи - Цензор.НЕТ 2664
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19.05.2020 13:28 Ответить
І знову невідомо про кількість хворих медиків.
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19.05.2020 09:19 Ответить
Обычный обман. Дано указание снимать карантин. Нужно как-то оправдать это решение, соответственно и цифры такие.
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19.05.2020 09:24 Ответить
раньше было дано указание запугать народ и загнать в стойло
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19.05.2020 09:39 Ответить
та да, только ж это указание теневого мирового правительства, а зеленский лишь исполняет его волю
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19.05.2020 09:59 Ответить
Именно так - все бегут и я бегу.
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19.05.2020 10:31 Ответить
і только несколько стран держатся..

Белорусь.. Туркменистан..КНДР... Швеция..

-------------------------------------------------------------------
В Петербурге очередная новация в связи с карантином. Теперь по распоряжению санитарных властей запрещены процедуры прощания с умершими с любыми диагнозами и причинами смерти:

https://www.fontanka.ru/2020/05/18/69266044/ «Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», - говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание - «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».
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19.05.2020 11:01 Ответить
Уверен, что врут и у вас, у нас это точно, да и в ********* мокшанской. Все раз в 10 надо увеличивать - пишут внебольничная пневмония и не более
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19.05.2020 09:39 Ответить
Ну у нас дано указание семейным врачам по максимуму уходить от тестирования. Лечат как обычное ОРВИ. Тестируют только когда совсем худо становиться.
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19.05.2020 10:22 Ответить
Ты что ли давал? Или своим котам в параше указание раздаешь?Пример приведи где .кто давал.?
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19.05.2020 10:59 Ответить
Как когда-то при совке скрывали онкозаболевания.
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19.05.2020 11:09 Ответить
В союзном государстве минус 10% от заболевших, а заболевших в 5 раз больше официальних.
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19.05.2020 10:23 Ответить
А что это за государство такое?
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19.05.2020 11:00 Ответить
Бульбомет ,что ты все сравниваешь со своей кацапской областью. Иди считай и равняйся на козлостан.
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19.05.2020 10:56 Ответить
В сто тысяч миллионов!
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19.05.2020 13:01 Ответить
356-260=109? В снг какая-то своя математика.
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19.05.2020 10:20 Ответить
Вы не поняли - вчера больных было 12805, сегодня 12 696
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19.05.2020 10:42 Ответить
Можно умиляться на все эти движения экологов, но лучше обратить внимание на то, что их за уши не оттащишь от военных объектов. Можно верить всем этим организациям "по планированию семьи", но лучше обратить внимание на то, что свою пропаганду ограничения рождаемости они ведут в стране, которая итак вымирает довольно быстрыми темпами. Можно со смехом вспоминать шумиху вокруг проблемы "2000", когда обывателя пугали программным сбоем, чреватым страшными катастрофами, но лучше вспомнить, как под истерический шум отлично нажились коммерческие организации, получившие заказы на превентивную борьбу с этой мнимой, как показали дальнейшие события, угрозой. Так что решайте сами, над чем вы смеётесь: над жалкими параноиками или над собой!
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19.05.2020 10:47 Ответить
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением о нынешней ситуации в мире, связанной с пандемией коронавируса.

- Думаю, людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году сказал, что у нас будет пандемия, следующий враг - вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель, он просто знал.
Думаю, с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что скоро закончится цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом.
Весь мир же посадили домой, так что все работает. Думаю, есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры - это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит
Будем так, с чипами жить дальше. Новый мировой порядок. Думаю, многие слышали это. Можно про это книжки почитать - Генри Киссинджера, Дзержинского. Там все это описано. Шанс избежать этого? Думаю, вряд ли.
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19.05.2020 10:53 Ответить
Не сможешь летать никуда, не получишь визу, не сможешь страховаться. Могут деньги заблокировать. Кэша не будет - кстати, в Нью-Йорке уже отменили кэш, в магазинах расплатиться можно только карточкой. Будут виртуальные деньги, - сказал Сафин
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19.05.2020 10:55 Ответить
Кацап бояру здесь не наливают иди домой в путенскую помойку.
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19.05.2020 12:44 Ответить
Барановірус тебе вже вразив
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19.05.2020 12:49 Ответить
пи..ец .. в подтверждение аргументации у ольгинских пошли "российские теннисисти" )))))))))))

Лукашенко... приведи ще "авторитетну думку Усика" ))))))
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19.05.2020 11:02 Ответить
Ну ты же веришь в то что в парламенте есть лобби олигархов. Почему тогда не веришь что в мире есть. Почему то у тебя не вызывает смехо договоры между олигархами украинскими и олигархичные СМИ в Украине которые говорят то что надо олигархам ты и дальше веришь что в мире что-то по-другом? Для таких кастрюле годовых Меркель и запустила инфу о российских ботах. Это как Порошенко кричал не критикуйте а то Путин нападет 😆 или объясни почему бильденбергский клуб заседает со строго секретностью? Если найдешь объяснения тогда можно что-то говорить. А так у тебя не будет аргументов.
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19.05.2020 11:08 Ответить
Ты не объяснишь почему Билл Гейтс уже пару лет кукарекал о пандемии. Ты не объяснишь почему они проводили симуляцию пандемии в Давосе под названием событие-201. Пророки? Нет это все хорошо спланированный шаг и не больше. А засчет зависимых СМИ пандемия очень легко организовалась. Парламенты, президенты меняются каждые 4-5 года, а мировая закулиса стабильная их никто не выбирает, там семейные кланы уже сформированные.
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19.05.2020 11:13 Ответить
А Содерберг даже снял фильм..Епидемия...
Где бил озвучен план Пандемии Ковид-2019..)))
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19.05.2020 11:48 Ответить
Да посмотрим. Постепенно в людей забирают права и свободы. Скоро без укола какой-то хрени не сможешь никуда не полететь не работает где-то. Или ещё какие-то права забудешь. И будешь думать, что это нормально) посмотри тогда на твои насмешки) надеюсь ты от таких овечек как ты и станет реально меньше после вакцины)
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19.05.2020 11:57 Ответить
Ель Мюрід :

https://el-murid.livejournal.com/4462112.html Повторение пройденного

...армия США заказала 330 млн шприцов с предустановленными метками наночипов, которые должны находиться в готовности к загрузке вакциной по мере ее изготовления. Мне указали на то, что это не чип, который вводится в человека (...такой технологии нет, плюс есть вопросы к энергоснабжению такого чипа и так далее), а чип, который "привязывается" к шприцу для контроля времени и места инъекции. То есть - это не чипирование человека, а чипирование самой процедуры инъекции. Ее автоматизация в плане учета и контроля.
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19.05.2020 11:05 Ответить
Частина промови Кенеді, якого якщо ти пам'ятаєш убили: По всему миру нам противостоит монолитный, безжалостный заговор, который, полагаясь на тайные средства, расширяет сферу своего влияния проникновением - вместо вторжения, свержением власти - вместо выборов, запугиванием - вместо свободы выбора, "партизанами ночью, а не армией днём". Эта система, мобилизовав обширные материальные и человеческие ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную машину, осуществляющую военные, дипломатические, разведывательные, экономические, научные и политические операции. Их подготовка держится втайне от публики. Их ошибки скрываются, а не оглашаются. Их диссиденты замалчиваются, не восхваляются. Их траты не обсуждаются, слухи не публикуются, секреты не раскрываются
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19.05.2020 11:18 Ответить
Аннунаки Рептилоиды Кто они?

Мировое правительство

https://www.pinterest.ru/chadschimke/youtube/ Youtube

Подробнее...

Власть чешуиКак распознать рептилоида и кого уже вычислили

На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи - Цензор.НЕТ 3791

Человечеством управляют инопланетные рептилии, замаскированные под людей? Мировые лидеры и поп-звезды прячут чешуйчатую кожу и вертикальные зрачки?
https://lenta.ru/articles/2017/10/09/reptilians/
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19.05.2020 11:47 Ответить
Ну вот адекватных аргументов нет) сдулся. Начал переходить на окарекатуривание) все ясно с тобой) типичный кастрюле годовых.
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19.05.2020 11:49 Ответить
Кастрюлеголовый*
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19.05.2020 11:50 Ответить
Смотрите, если теория заговора столь нелепа, то почему же для борьбы с ней потребовалось применять манипуляцию? Расскажите всё как есть, покажите, почему такая теория неверна и абсурдна. Короче, вбейте в гроб последний гвоздь и забудьте о ней! Но нет, в жизни всё происходит не так. Вместо объяснения - манипуляция, вышучивание и окарикатуривание. То есть, по сути, опровержение отсутствует. Запомним этот важный момент.
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19.05.2020 11:51 Ответить
Но простое замалчивание информации о себе - недостаточно эффективный способ оставаться серыми кардиналами. Гораздо надёжнее сделать так, чтобы сама деятельность властвующей элиты, истинной, а не публичной не становилась предметом обсуждений. А для этого нет ничего лучше, чем окарикатурить и высмеять любые попытки обычного человека, пытающегося увидеть в исторических событиях не слепое сочетание случайностей, не действия объективных законов, которые от человека не зависят, а волю отдельных влиятельных личностей и узких элитарных групп.

Вот поэтому-то в СМИ теорию заговора и подают в столь безумном виде, со всеми этими нелепыми масонами, опереточными гениями зла, всесильными агентами спецслужб и прочими фольклорными персонажами. Да и термин "теория заговора" сам по себе достаточно карикатурен - так и всплывают киношные и литературные образы заговорщиков, собирающихся где-то в мрачных подземельях, предварительно скрыв лица шуточными полумасками и договорившись использовать идиотские пароли. Разумеется, тех, кто верит в подобный бред, справедливо подозревают в психическом нездоровье.
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19.05.2020 11:52 Ответить
Можно умиляться на все эти движения экологов, но лучше обратить внимание на то, что их за уши не оттащишь от военных объектов. Можно верить всем этим организациям "по планированию семьи", но лучше обратить внимание на то, что свою пропаганду ограничения рождаемости они ведут в стране, которая итак вымирает довольно быстрыми темпами. Можно со смехом вспоминать шумиху вокруг проблемы "2000", когда обывателя пугали программным сбоем, чреватым страшными катастрофами, но лучше вспомнить, как под истерический шум отлично нажились коммерческие организации, получившие заказы на превентивную борьбу с этой мнимой, как показали дальнейшие события, угрозой. Так что решайте сами, над чем вы смеётесь: над жалкими параноиками или над собой!
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19.05.2020 11:54 Ответить
Коцап давай досвидания в спам
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19.05.2020 12:46 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 12:42 Ответить
опус, где видишь кремлеботов? у тебя параноя, тебе срочно к психиатру, не задерживайся)
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19.05.2020 12:58 Ответить
В 2003 году газета «Азия таймс» назвала членов этой группы «повелителями Вселенной» («Маsters of the Universe») в аналогично озаглавленной статье. В 2005 году газета «Мюнхнер Меркур» в одноименной статье сообщала о «секретной встрече сильных мира сего». Журнал «Оттава Ситизин» писал в 2006 году: «Мировая элита съезжается в город на тайную встречу». А служба новостей «Си-би-эс ньюс» в 2006 году задавалась вопросом, не является ли встреча «Бильдербергского клуба» неким «неформальным форумом участников всемирного заговора».
Так являются ли члены «Бильдербергского клуба» властителями мира, как утверждала «Азия таймс»? Всякий, кто в прошлые годы всего лишь упоминал их конференцию, считался безумным сторонником «теории заговора». С тех пор ситуация изменилась. Сегодня, по крайней мере, не возбраняется говорить о том, что они существуют.
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19.05.2020 13:00 Ответить
Бильдербергская группа» представляет собой элитарный кружок, на совещания которого, начиная с 1954 года, собираются представители высшей элиты европейских стран и США: воротилы большого бизнеса и стратеги встречаются там с тщательно отобранными политиками и журналистами. На заседаниях «Бильдербергского клуба» речь идет не просто о персональных карьерах политиков, но о структурной близости элитных сетей.
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19.05.2020 13:01 Ответить
Крюгер продолжает:
В то время как многие журналисты буквально расшибают себе лбы о неприступные стены, ограждающие заседания «Бильдербергского клуба», другие журналисты сидят внутри пятизвездочной гостиницы, в одном зале с главами правительств, министрами и членами правлений концернов. В связи с этим возникает немало вопросов. Что они там делают, если они не только не информируют общественность о происходящем, но, напротив, даже берут на себя обязательство не разглашать соответствующую информацию? Как обстоит дело с высказанным Хайо Фридрихсом и обращенным в адрес журналистов требованием всегда сохранять критическую дистанцию и не отождествлять себя с тем, о чем или о ком ты пишешь, даже если это хорошие дела или люди? Разве принцип «Присутствовать везде, но всегда оставаться в стороне» относится ко всем, кроме «бильдербергских» журналистов? (…) Йозеф Йоффе, соиздатель «Цайт», в ответ на обращенную к нему просьбу дать интервью о конференции «Бильдербергского клуба», на которой он присутствовал, отделался ********** электронным письмом следующего содержания: «Извините, но я обязался соблюдать конфиденциальность и не нарушу обязательства».
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19.05.2020 13:02 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 13:12 Ответить
Конечно, насмотревшись и начитавшись истероидных репортажей в иностранных СМИ, многие белорусы тоже подхватили коронапсихоз, на улицах стало заметно меньше людей, но бОльшая часть минчан себя ни в чем не ограничивает: Люди ходят в театры, кафе, бары и рестораны:
Гуляют по бульварам и катаются на великах. Общественный транспорт работает в нормальном режиме:По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, в Беларуси отлично справляются с ситуацией. Без удержания людей в намордниках на домашнем аресте, без запрета на свободное передвижение, без лишения права на работу и заработок. Что еще раз подтверждает, что любая паника и истерика только усугубляет ситуацию. Хочу пожелать своим читателям побольше здравомыслия, поменьше истерии и психоза. Берите пример , наслаждайтесь солнцем и весной На ранок 19 травня зафіксовано 260 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 18 876, летальних - 548, одужали 5632 особи - Цензор.НЕТ 1142
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19.05.2020 13:13 Ответить
"Но самое интересное, что среди моих знакомых нет ни одного заболевшего коронкой, причём как по всей стране так и у нас тут. Вокруг себя я могу наблюдать примерно за 1 000 человек, так и среди них нет ни одного заболевшего. Не буду писать, что всё это странно, странно это было в первый месяц, а сейчас это всё кажется просто обманом. Где горы трупов и забитые телами несчастных морги? Ну пусть не горы, ну хоть 1% процент от общего количества населения будет в конце концов этим болеть или нет? Причём я даже не про смертность, а только про заболевших. Напомню, что всё это тут происходит на фоне имитации карантина который в реальности никто не соблюдает. Напоследок добавлю, что до белой горячки допились двое знакомых, а один пытался пьяным убить жену, похоже это и будут единственные реальные жертвы коронавируса в наших краях."
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19.05.2020 13:27 Ответить
https://kyiv.ukrainianwall.com/38510-vyvedet-koronavirus-za-4-dnya-v-ssha-sozdali-novoe-lekarstvo-podrobnosti О коронавирусе уже точно известно следующее - он не является неизлечимой болезнью. Американская компания из Калифорнии Sorrento Therapeutics сообщает, что изобрела эффективное лекарство от коронавируса. Они рассказывают, что есть антитело, которое способно вывести на сто процентов коронавирус из организма человека за четыре дня. Кроме того, по результатам анализа антитело способно защитить человека от повторного инфицирования.

Скоро Радуцкий будет продавать лекарство от COVID-19.
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19.05.2020 14:51 Ответить
Почему коронавирус это афера десятелетия?
Я не сомневаюсь что эта инфекция существует. Сомнения в том что уровень смертности выше чем в обычного гриппа якобы в 10 раз!
Тоесть согласно сатистике на начальных этапах пандемии от короны умирает якобы каждый десятый и это абсолютная НЕПРАВДА.
Как выявляют заболевшими короной? Просто берут человека обратившегося в больницу в плохом сострянии(высокая температура,тяжело дыхание и тд ) и делают тест подтверждающий корону и прошедших положительный тест записывают во вновь заболевшие и среди них ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 10% умрут
Тоесть тесты делают не всем а только с ТЯЖЕЛЫМ ОБОСТРЕНИЕМ-тоесть как раз тем кто в зоне риска и 10% из них умрут. 80-90% людей переносят вирус ВОБЩЕ БЕЗ СИМПТОМОВ или с симптомами легкой простуды и они НЕ ображаются в больницу и не проводят тест на вирус и их НЕ записиывают во НОВЫЕ случаи заболевания.
Тоесть реально заболевших в 10 раз больше и только каждый десятый из них обратился в больницу-те у кого ОСЛОЖНЕНИЯ и тяжелая форма и каждый десятый из обратившихся умрет. тоесть реальная смертность от короны не 10 а всего 1% от цисла заразившихся и это в основном старые или хронически-больные люди. Тоесть как и при ОБЫЧНОМ ГРИППЕ.
Только при эпидемии обычного гриппа никто не ставит экономику страны на уши убивая ее карантином.
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19.05.2020 17:28 Ответить
. . . вижу много гомо-сапиенсов . . . и усе в намордниках . . . маленького вируса испугались . . . негодяи . . . это вам не у милых зверушек жизни отбирать ружьями с оптикой . . . щас фауна на вас ОБЪЯВИЛА ОХОТУ . . . пришло время
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19.05.2020 18:02 Ответить
Чи вважаєте Ви адекватним те, що життя 99,9% людей було перевернуте з ніг на голову та фактично зупинене через смерть 0,1% тяжкохворих хроніків, які в більшості випадків самі себе довели до такого стану неправильним способом життя (або ж час підійшов, ніхто з нас не безсмертний)? Так, вони мають право на самоізоляцію, носіння масок чи респіраторів, лікування, життя. Ніхто цих можливостей не забирає, але на цьому все.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.
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19.05.2020 18:49 Ответить
Відключення гарячого водопостачання під час епідемії та карантину - це надто небезпечно, і може призвести до збільшення кількості хворих.------------------------------Дублюючи цей комент ви допомагаєте зупинити захворюваність в Україні. Бо відключивши гарячу воду монополісти збираються зекономити газ за рахунок здоров"я населення.
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19.05.2020 21:43 Ответить
 
 