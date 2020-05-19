На утро 19 мая зафиксированы 260 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 876, летальных - 548, выздоровели 5 632 человек

В Украине за сутки зафиксировали 260 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 356 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 18 876 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 548 умерли (13 за минувшие сутки), 5 632 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 356 человек.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 696 человек, что на 109 человек меньше, чем днем ранее.

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Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Киеве (38 случаев), Львовской области (38 случаев), Черновицкой области (29 случаев), Харьковской области (27 случаев).

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 635 случаев;

Днепропетровская область - 843 случая;

Донецкая область - 131 случай;

Житомирская область - 573 случая;

Закарпатская область - 911 случаев;

Запорожская область - 385 случаев;

Ивано-Франковская область - 1235 случаев;

Кировоградская область - 445 случаев;

м. Киев - 2359 случаев;

Киевская область - 1245 случаев;

Львовская область - 1098 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 263 случая;

Одесская область - 784 случая;

Полтавская область - 264 случая;

Ривненская область - 1188 случаев;

Сумская область - 164 случая;

Тернопольская область - 1081 случай;

Харьковская область - 816 случаев;

Херсонская область - 168 случаев;

Хмельницкая область - 267 случаев;

Черновицкая область - 2742 случая;

Черкасская область - 376 случаев;

Черниговская область - 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 г. в Центр поступили 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 47 174 сообщения о подозрении на COVID-19.