На утро 19 мая зафиксированы 260 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 876, летальных - 548, выздоровели 5 632 человек
В Украине за сутки зафиксировали 260 новых случая инфицирования вирусом COVID-19, при этом выздоровели 356 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Аппарата СНБО Украины.
Всего с начала пандемии в Украине подтверждены 18 876 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 548 умерли (13 за минувшие сутки), 5 632 выздоровели. При этом за минувшие сутки выздоровели 356 человек.
Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 696 человек, что на 109 человек меньше, чем днем ранее.
Больше всего за минувшие сутки случаев коронавирусной болезни выявили в Киеве (38 случаев), Львовской области (38 случаев), Черновицкой области (29 случаев), Харьковской области (27 случаев).
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 635 случаев;
Днепропетровская область - 843 случая;
Донецкая область - 131 случай;
Житомирская область - 573 случая;
Закарпатская область - 911 случаев;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1235 случаев;
Кировоградская область - 445 случаев;
м. Киев - 2359 случаев;
Киевская область - 1245 случаев;
Львовская область - 1098 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 263 случая;
Одесская область - 784 случая;
Полтавская область - 264 случая;
Ривненская область - 1188 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1081 случай;
Харьковская область - 816 случаев;
Херсонская область - 168 случаев;
Хмельницкая область - 267 случаев;
Черновицкая область - 2742 случая;
Черкасская область - 376 случаев;
Черниговская область - 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 мая 2020 г. в Центр поступили 945 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступили 47 174 сообщения о подозрении на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Степанов постоянно врет, даже про заполненность больниц.
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
https://twitter.com/tZEinform/status/1262405948901130241/photo/1
Белорусь.. Туркменистан..КНДР... Швеция..
-------------------------------------------------------------------
В Петербурге очередная новация в связи с карантином. Теперь по распоряжению санитарных властей запрещены процедуры прощания с умершими с любыми диагнозами и причинами смерти:
https://www.fontanka.ru/2020/05/18/69266044/ «Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», - говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание - «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».
- Думаю, людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году сказал, что у нас будет пандемия, следующий враг - вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель, он просто знал.
Думаю, с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что скоро закончится цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом.
Весь мир же посадили домой, так что все работает. Думаю, есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры - это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит
Будем так, с чипами жить дальше. Новый мировой порядок. Думаю, многие слышали это. Можно про это книжки почитать - Генри Киссинджера, Дзержинского. Там все это описано. Шанс избежать этого? Думаю, вряд ли.
Лукашенко... приведи ще "авторитетну думку Усика" ))))))
Где бил озвучен план Пандемии Ковид-2019..)))
https://el-murid.livejournal.com/4462112.html Повторение пройденного
...армия США заказала 330 млн шприцов с предустановленными метками наночипов, которые должны находиться в готовности к загрузке вакциной по мере ее изготовления. Мне указали на то, что это не чип, который вводится в человека (...такой технологии нет, плюс есть вопросы к энергоснабжению такого чипа и так далее), а чип, который "привязывается" к шприцу для контроля времени и места инъекции. То есть - это не чипирование человека, а чипирование самой процедуры инъекции. Ее автоматизация в плане учета и контроля.
Мировое правительство
https://www.pinterest.ru/chadschimke/youtube/ Youtube
Подробнее...
Власть чешуиКак распознать рептилоида и кого уже вычислили
Человечеством управляют инопланетные рептилии, замаскированные под людей? Мировые лидеры и поп-звезды прячут чешуйчатую кожу и вертикальные зрачки?
https://lenta.ru/articles/2017/10/09/reptilians/
Вот поэтому-то в СМИ теорию заговора и подают в столь безумном виде, со всеми этими нелепыми масонами, опереточными гениями зла, всесильными агентами спецслужб и прочими фольклорными персонажами. Да и термин "теория заговора" сам по себе достаточно карикатурен - так и всплывают киношные и литературные образы заговорщиков, собирающихся где-то в мрачных подземельях, предварительно скрыв лица шуточными полумасками и договорившись использовать идиотские пароли. Разумеется, тех, кто верит в подобный бред, справедливо подозревают в психическом нездоровье.
Так являются ли члены «Бильдербергского клуба» властителями мира, как утверждала «Азия таймс»? Всякий, кто в прошлые годы всего лишь упоминал их конференцию, считался безумным сторонником «теории заговора». С тех пор ситуация изменилась. Сегодня, по крайней мере, не возбраняется говорить о том, что они существуют.
В то время как многие журналисты буквально расшибают себе лбы о неприступные стены, ограждающие заседания «Бильдербергского клуба», другие журналисты сидят внутри пятизвездочной гостиницы, в одном зале с главами правительств, министрами и членами правлений концернов. В связи с этим возникает немало вопросов. Что они там делают, если они не только не информируют общественность о происходящем, но, напротив, даже берут на себя обязательство не разглашать соответствующую информацию? Как обстоит дело с высказанным Хайо Фридрихсом и обращенным в адрес журналистов требованием всегда сохранять критическую дистанцию и не отождествлять себя с тем, о чем или о ком ты пишешь, даже если это хорошие дела или люди? Разве принцип «Присутствовать везде, но всегда оставаться в стороне» относится ко всем, кроме «бильдербергских» журналистов? (…) Йозеф Йоффе, соиздатель «Цайт», в ответ на обращенную к нему просьбу дать интервью о конференции «Бильдербергского клуба», на которой он присутствовал, отделался ********** электронным письмом следующего содержания: «Извините, но я обязался соблюдать конфиденциальность и не нарушу обязательства».
Гуляют по бульварам и катаются на великах. Общественный транспорт работает в нормальном режиме:По словам представителя ВОЗ Маргарет Харрис, в Беларуси отлично справляются с ситуацией. Без удержания людей в намордниках на домашнем аресте, без запрета на свободное передвижение, без лишения права на работу и заработок. Что еще раз подтверждает, что любая паника и истерика только усугубляет ситуацию. Хочу пожелать своим читателям побольше здравомыслия, поменьше истерии и психоза. Берите пример , наслаждайтесь солнцем и весной
Скоро Радуцкий будет продавать лекарство от COVID-19.
Я не сомневаюсь что эта инфекция существует. Сомнения в том что уровень смертности выше чем в обычного гриппа якобы в 10 раз!
Тоесть согласно сатистике на начальных этапах пандемии от короны умирает якобы каждый десятый и это абсолютная НЕПРАВДА.
Как выявляют заболевшими короной? Просто берут человека обратившегося в больницу в плохом сострянии(высокая температура,тяжело дыхание и тд ) и делают тест подтверждающий корону и прошедших положительный тест записывают во вновь заболевшие и среди них ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 10% умрут
Тоесть тесты делают не всем а только с ТЯЖЕЛЫМ ОБОСТРЕНИЕМ-тоесть как раз тем кто в зоне риска и 10% из них умрут. 80-90% людей переносят вирус ВОБЩЕ БЕЗ СИМПТОМОВ или с симптомами легкой простуды и они НЕ ображаются в больницу и не проводят тест на вирус и их НЕ записиывают во НОВЫЕ случаи заболевания.
Тоесть реально заболевших в 10 раз больше и только каждый десятый из них обратился в больницу-те у кого ОСЛОЖНЕНИЯ и тяжелая форма и каждый десятый из обратившихся умрет. тоесть реальная смертность от короны не 10 а всего 1% от цисла заразившихся и это в основном старые или хронически-больные люди. Тоесть как и при ОБЫЧНОМ ГРИППЕ.
Только при эпидемии обычного гриппа никто не ставит экономику страны на уши убивая ее карантином.
Але найбільш інфантильна аж до дебілізму наївність - це сліпа віра в те, що політики щось роблять заради цих важкохворих хроніків.