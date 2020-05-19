Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули?
Глава МИД РФ Сергей Лавров не подозревает, что такое в демократической стране самоуправление, поскольку ничего подобного под властью путинской хунты не существует.
Об этом пишет в публикации на Forum 24 Ян Яндоурек, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня глава МИДа России Сергей Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости.
Он заявил, что памятник Коневу в Праге придется вернуть на место и сослался на чешско-российский договор от 1993 года и. На телеканале РБК он назвал "детскими" чешские объяснения о том, что демонтировать памятник Коневу решил на местном уровне "какой-то староста".
Ясно, что министр Лавров и не подозревает, что такое в демократической стране самоуправление, поскольку ничего подобного под властью путинской хунты не существует.
Также он, вероятно, все еще не понял, что мы независимая страна, а не какой-нибудь российский сателлит. Это ясно из его высказывания: "Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства. Более того, до последнего времени мы знали, и чешская сторона нам это подтверждала: памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии. И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты".
Произошедшее, по словам Лаврова, "неприемлемо", и на предстоящих переговорах чешским дипломатам придется "очень серьезно потрудиться, чтобы объяснить, как они собираются исправить эту ситуацию", так как обязательства никуда не делись, и памятник нужно восстановить.
Нет, чешские дипломаты совсем "не должны" ничего объяснять. Во-первых, нечего тут объяснять, а если бы и было, то Кремль не поймет или сделает вид, что не понимает. Точно также речи не идет о "восстановлении" памятника.
Зачем нам памятник какому-то маршалу, который отдал приказ стрелять по людям в Венгрии, когда они захотели вырваться из советской тюрьмы народов?
Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули на Летну (парк в Праге. - Ред.)?
А вот сам Лавров мог бы кое-что объяснить. Действительно ли он наплел президенту Земану, что в Восточной Украине нет ни одного российского солдата?
Ведь бедный человек поверил, а потом везде рассказывал и выставлял себя перед разумными людьми полным лопухом.
Не мог бы министр Лавров снабжать Земана хотя бы более качественной пропагандой, которая не будет звучать так глупо?" - пишет издание.
Напомним, в столице Чехии Праге 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.
На месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.
10 мая чешские СМИ сообщили о предположении правоохранителей Чехии, что исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончакова привез в Прагу яд рицин для покушения на мэра Праги Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые были инициаторами сноса памятника советском военном Ивану Коневу.
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Стояли чехи, в больницах мёрли. На кладбище их хоронили отдельно. В 80-х поставили небольшой обелиск. На Дальнем Востоке японских кладбищ военнопленных полно. Японцы деньги перечисляют за уход. Вообще и у нас должны быть немецкие захоронения.
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А памятник має бути власовцям
Підтримав Власов чешське повстання, коли Конєв дав команду своїм військам "не рухатися"? - Так.
Треба демонтувати істукана? - Безперечно.
На відміну від вандалів на Уралі можна повернути Лавруше істукана неушкожденим - най собі у дворі вкопа і милується ним..
"Питають чехів:
- А чому на території Чехії був відсутній партизанський рух під час Другої світової війни?
- А нам німці це ще у 38-му році заборонили...".
Серед чехів колаборантство процвітало набагато більше, ніж у тій Бельгії, Голландії, СРСР, Норвегії. Єдиний значний випадок руху Опору - вбивство Гейдріха...Та й те було вчинене руками англійських "командос" чеського походження. Є дані, що їх німцям, "здали" самі чехи, як і Зою Космодем"янську - російські селяни. Німці чехів не задіювали у військових діях з іншої причини - на території Чехії був зосереджений потужний ВПК, який активно працював на вермахт, і користі з робітників, що там працювали, було більше, ніж на фронті... Зброю на заводах, для вермахту - від гвинтівок до танків, на заводах "ЧЗ" та інших, добросовісно клепали до самого повстання... (Саме тому Сталін доручив саме чехам, на своїх заводах, ремонтувать трофейну німецьку зброю, яку потім направляли в Палестину, евреям, коли він надіявся створить у Палестині Єврейську соціалістичну республіку...).
Так що у чехів, як і у "власовців", теж було "рильце в пушку"... А для того, щоб це "зам"ять" і стерти з пам"яті, чехи цю "тяганину" і затіяли - "трішки виправдаєм "власовців", і задно і наше колаборантство не буде виглядіть таким огидним...".
"Пушки громко грохотали. Гром орудий нарастал. Генерал товарищ Власов немцу перца задавал."