Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули?

Глава МИД РФ Сергей Лавров не подозревает, что такое в демократической стране самоуправление, поскольку ничего подобного под властью путинской хунты не существует.

Об этом пишет в публикации на Forum 24 Ян Яндоурек, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня глава МИДа России Сергей Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости.

Он заявил, что памятник Коневу в Праге придется вернуть на место и сослался на чешско-российский договор от 1993 года и. На телеканале РБК он назвал "детскими" чешские объяснения о том, что демонтировать памятник Коневу решил на местном уровне "какой-то староста".

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Ясно, что министр Лавров и не подозревает, что такое в демократической стране самоуправление, поскольку ничего подобного под властью путинской хунты не существует.

Также он, вероятно, все еще не понял, что мы независимая страна, а не какой-нибудь российский сателлит. Это ясно из его высказывания: "Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства. Более того, до последнего времени мы знали, и чешская сторона нам это подтверждала: памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии. И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты".

Произошедшее, по словам Лаврова, "неприемлемо", и на предстоящих переговорах чешским дипломатам придется "очень серьезно потрудиться, чтобы объяснить, как они собираются исправить эту ситуацию", так как обязательства никуда не делись, и памятник нужно восстановить.

Нет, чешские дипломаты совсем "не должны" ничего объяснять. Во-первых, нечего тут объяснять, а если бы и было, то Кремль не поймет или сделает вид, что не понимает. Точно также речи не идет о "восстановлении" памятника.

Зачем нам памятник какому-то маршалу, который отдал приказ стрелять по людям в Венгрии, когда они захотели вырваться из советской тюрьмы народов?

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Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули на Летну (парк в Праге. - Ред.)?

А вот сам Лавров мог бы кое-что объяснить. Действительно ли он наплел президенту Земану, что в Восточной Украине нет ни одного российского солдата?

Ведь бедный человек поверил, а потом везде рассказывал и выставлял себя перед разумными людьми полным лопухом.

Не мог бы министр Лавров снабжать Земана хотя бы более качественной пропагандой, которая не будет звучать так глупо?" - пишет издание.

Напомним, в столице Чехии Праге 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.

На месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.

10 мая чешские СМИ сообщили о предположении правоохранителей Чехии, что исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончакова привез в Прагу яд рицин для покушения на мэра Праги Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые были инициаторами сноса памятника советском военном Ивану Коневу.