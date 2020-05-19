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Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули?

Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули?

Глава МИД РФ Сергей Лавров не подозревает, что такое в демократической стране самоуправление, поскольку ничего подобного под властью путинской хунты не существует.

Об этом пишет в публикации на Forum 24 Ян Яндоурек, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня глава МИДа России Сергей Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости.

Он заявил, что памятник Коневу в Праге придется вернуть на место и сослался на чешско-российский договор от 1993 года и. На телеканале РБК он назвал "детскими" чешские объяснения о том, что демонтировать памятник Коневу решил на местном уровне "какой-то староста".

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Ясно, что министр Лавров и не подозревает, что такое в демократической стране самоуправление, поскольку ничего подобного под властью путинской хунты не существует.

Также он, вероятно, все еще не понял, что мы независимая страна, а не какой-нибудь российский сателлит. Это ясно из его высказывания: "Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства. Более того, до последнего времени мы знали, и чешская сторона нам это подтверждала: памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии. И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты".

Произошедшее, по словам Лаврова, "неприемлемо", и на предстоящих переговорах чешским дипломатам придется "очень серьезно потрудиться, чтобы объяснить, как они собираются исправить эту ситуацию", так как обязательства никуда не делись, и памятник нужно восстановить.

Нет, чешские дипломаты совсем "не должны" ничего объяснять. Во-первых, нечего тут объяснять, а если бы и было, то Кремль не поймет или сделает вид, что не понимает. Точно также речи не идет о "восстановлении" памятника.

Зачем нам памятник какому-то маршалу, который отдал приказ стрелять по людям в Венгрии, когда они захотели вырваться из советской тюрьмы народов?

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Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули на Летну (парк в Праге. - Ред.)?

А вот сам Лавров мог бы кое-что объяснить. Действительно ли он наплел президенту Земану, что в Восточной Украине нет ни одного российского солдата?

Ведь бедный человек поверил, а потом везде рассказывал и выставлял себя перед разумными людьми полным лопухом.

Не мог бы министр Лавров снабжать Земана хотя бы более качественной пропагандой, которая не будет звучать так глупо?" - пишет издание.

Напомним, в столице Чехии Праге 3 апреля демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Решение о демонтаже совет городского района Прага-6, где стоял монумент, принял в прошлом году. О дате демонтажа заранее не сообщали.

На месте, где стоял памятник Коневу, должны установить памятник освобождению Праги в 1945 году. Как он будет выглядеть - пока неизвестно.

10 мая чешские СМИ сообщили о предположении правоохранителей Чехии, что исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончакова привез в Прагу яд рицин для покушения на мэра Праги Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые были инициаторами сноса памятника советском военном Ивану Коневу.

Автор: 

Лавров (2290) памятник (2238) пропаганда (3669) россия (95352) скандал (4475) Чехия (1700) Донбасс (26955) Земан (88)


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Топ комментарии
+24
на месте убранного можно поставить скульптуру ***** верхом на лаврове, сидящем на унитазе )
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19.05.2020 09:52
+24
можна поставити такий ******** монумент замість того конєваЧешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 9686
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19.05.2020 09:58
+23
Что-то "патриотичная" Лошадь не спешит лишить свою семью гражданства США и оформить им гражданство паРашки...
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19.05.2020 09:51
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Что-то "патриотичная" Лошадь не спешит лишить свою семью гражданства США и оформить им гражданство паРашки...
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19.05.2020 09:51 Ответить
Лаврову установили памятник на Красной площади, а он еще хочет чтобы в Праге. Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули? - Цензор.НЕТ 8330
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19.05.2020 10:58 Ответить
Надеюсь, что в недалеком будущем США решат этот вопрос.
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19.05.2020 11:15 Ответить
Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 4198
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19.05.2020 09:52 Ответить
на месте убранного можно поставить скульптуру ***** верхом на лаврове, сидящем на унитазе )
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19.05.2020 09:52 Ответить
Неделю назад на Урале (не помню город) небольшой памятник БЕЛОЧЕХАМ кувалдами разгромили. Из Праги визгу было. Не смейтесь. Главный аргумент "А нас за шо?"
Поступая неким образом реально получить адекватный ответ.
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19.05.2020 09:58 Ответить
вата? нахрен отсюда здрыснула быстро
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19.05.2020 10:07 Ответить
Не спамь, иной раз интересно за зверушками наблюдать...
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19.05.2020 10:08 Ответить
та шо-то их много развелось, как саранчи, пора уже травить этих зверушек
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19.05.2020 10:10 Ответить
За то мы узнали, что на Урале был памятник белочехам и , что какие то дебилы его разбили в отместку.
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19.05.2020 10:14 Ответить
Їх там багато, фіг зрозумієш цих москалів, чехи їх вбивали, вони їм пам'ятники кладуть, Бандера жодного не вбив, тому і неправильний.
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19.05.2020 10:16 Ответить
Кому тот памятник на Урале нужен, тоже мне, "адекватный ответ", тьфу...
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19.05.2020 10:07 Ответить
А ти кацап кумедний.
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19.05.2020 10:09 Ответить
А нащо москалі взагалі пам'ятники білочехам поклали?
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19.05.2020 10:13 Ответить
Пану Букову привіт. Ничего удивительного.

Стояли чехи, в больницах мёрли. На кладбище их хоронили отдельно. В 80-х поставили небольшой обелиск. На Дальнем Востоке японских кладбищ военнопленных полно. Японцы деньги перечисляют за уход. Вообще и у нас должны быть немецкие захоронения.
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19.05.2020 14:09 Ответить
Или такой:
https://images.cnscdn.com/images/f/0/4/a/f04ac9d4b3839dd59940e0cdb6d55e33/original.jpg
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19.05.2020 12:08 Ответить
Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули? - Цензор.НЕТ 4208
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19.05.2020 12:09 Ответить
) памятник снегирю неплохо будет смотреться на уже стоящем там унитазе. как влитый впишется.
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19.05.2020 12:11 Ответить
Браво,учись зе как нужно с ***** общаться
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19.05.2020 09:54 Ответить
Зе не сможет так общаться. Оно историю в своих квнах не учило. Да и папка-совкодрочер ему не разрешит.) Шо с дэбила взять?!)
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19.05.2020 10:41 Ответить
На каком основании памятники рабсиянам совка должны находится в других странах?
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19.05.2020 09:55 Ответить
Придется унылой лошади сглотнуть и утереться!)))))))))
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19.05.2020 09:57 Ответить
чехам меньше надо якшаться с кацапами.., а то ведь одной ..опой не усидишь на двух стульях.
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19.05.2020 09:57 Ответить
можна поставити такий ******** монумент замість того конєваЧешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 9686
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19.05.2020 09:58 Ответить
так де чехи будуть оберігати памятник Коньєву? в музеї тоталітаризму?
А памятник має бути власовцям
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19.05.2020 09:59 Ответить
Ти в цьому впевнений? Адже "власовці" - такі самі "діти тоталітаризму", тільки не червоного відтінку", а "коричневого"... Чим Власов відрізнявся від того ж Жукова? Лише посадою в РСЧА, та тим, що в полон потрапив... І той, і той "боролися з "ворогами народу" на початку 40-х, обоє посилали людей у м"ясорубки... І той, і той іменувалися "полководцями Сталіна"... (І той, і той визначалися жадібністю та любов"ю до "трофеїв" - Власов цим займався в період "відрядження", при Чан-Кай-Ші). Якщо поставить на одну шальку терезів те, що вчинили "власовці" в період з 1943 по 1945-й, (я не кажу вже про різноманітні військові формування росіян, що не мали стосунку до РОА), а на другу - участь у Празькому повстанні, як спробу "отримать прощення гріхів" від "союзників", то, "догадайся з трьох разів", яка шалька "перетягне"?... Американці їм не простили те, що вони, перебуваючи на "Атлантичному валу", не тільки не підтримали їх, вдаривши німцям у спину, але і вчиняли активний опір, розстрілюючи війська союзників, які висаджувалися на берег...
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19.05.2020 10:40 Ответить
Чехи дивляться на це трохи інакше.
Підтримав Власов чешське повстання, коли Конєв дав команду своїм військам "не рухатися"? - Так.
Треба демонтувати істукана? - Безперечно.
На відміну від вандалів на Уралі можна повернути Лавруше істукана неушкожденим - най собі у дворі вкопа і милується ним..
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19.05.2020 11:37 Ответить
Чехи можуть мать яку-завгодно думку... Колись ходив у країнах ВД "сумнозвісний анекдот:
"Питають чехів:
- А чому на території Чехії був відсутній партизанський рух під час Другої світової війни?
- А нам німці це ще у 38-му році заборонили...".
Серед чехів колаборантство процвітало набагато більше, ніж у тій Бельгії, Голландії, СРСР, Норвегії. Єдиний значний випадок руху Опору - вбивство Гейдріха...Та й те було вчинене руками англійських "командос" чеського походження. Є дані, що їх німцям, "здали" самі чехи, як і Зою Космодем"янську - російські селяни. Німці чехів не задіювали у військових діях з іншої причини - на території Чехії був зосереджений потужний ВПК, який активно працював на вермахт, і користі з робітників, що там працювали, було більше, ніж на фронті... Зброю на заводах, для вермахту - від гвинтівок до танків, на заводах "ЧЗ" та інших, добросовісно клепали до самого повстання... (Саме тому Сталін доручив саме чехам, на своїх заводах, ремонтувать трофейну німецьку зброю, яку потім направляли в Палестину, евреям, коли він надіявся створить у Палестині Єврейську соціалістичну республіку...).
Так що у чехів, як і у "власовців", теж було "рильце в пушку"... А для того, щоб це "зам"ять" і стерти з пам"яті, чехи цю "тяганину" і затіяли - "трішки виправдаєм "власовців", і задно і наше колаборантство не буде виглядіть таким огидним...".
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19.05.2020 12:00 Ответить
Отож, молодцы. Всю войну работали на немцев, как говорили тут старики - не нуждались, не голодали. Боевых действий на территории было мало. В конце войны вошли в состав стран победителей. Надо уметь. А по бедной Украине, война катком прошлась.
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19.05.2020 12:20 Ответить
Та нехай чехи ставлять кому хочуть, якщо власівцям то хоть касаби вити будуть
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19.05.2020 13:01 Ответить
Ну, я ж дивлюся як з юридичної точки зору, так і з моральної... І не "чеської", "містечкової" моралі, а моралі "наднаціональної", яка дає оцінку подіям усієї Другої світової війни, а не лише одному Празькому повстанню...
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19.05.2020 13:07 Ответить
Огромен вклад Власова в оборону Москвы. Это потом всё было вычеркнуто из истории.
"Пушки громко грохотали. Гром орудий нарастал. Генерал товарищ Власов немцу перца задавал."
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19.05.2020 14:19 Ответить
Я знаю... Именно в результате его действий, в 1941-м году, немцам было нанесено первое поражение и они были остановлены, а не в мясорубке, организованной Жуковым... Однако, об этом сражении было "приказано забыть", после сдачи Власова в плен. Власову ставят в вину не плен, а сотрудничество с немцами... Многие генералы, попавшие в плен, отказались от сотрудничества... Характерный пример - генерал Карбышев...
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19.05.2020 14:34 Ответить
Власовцы на Запад (в плен к союзникам) пробивались. Их немец под Прагой поджал - они огрызаться начали. Колесо истории обернулось. Оп-ля. Власовцы освобождали Прагу.
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19.05.2020 14:15 Ответить
хотят конечно . была бы их воля москали бы всю планету памятниками Ленину-Сталину-Николаю Второму заставили . при чем всем троим вместе на одном постаменте . так же как они в головах у москалей сидят
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19.05.2020 10:01 Ответить
Какой Ленин? Для Путлера, как тирана, революция 1917 года - страшный сон. Он бы давно Членина закопал, но расея же "наследница совка". У кацапов сейчас другой тренд - "*****- ампиратор"
Чеські ЗМІ про реакцію РФ на демонтаж пам'ятника Конєву: Лавров знову розширив межі кремлівського нахабства. Може, вони хочуть, щоб ми ще й Сталіна повернули? - Цензор.НЕТ 2033
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19.05.2020 10:25 Ответить
Нет, чешские дипломаты совсем "не должны" ничего объяснять. Во-первых, нечего тут объяснять, а если бы и было, то Кремль не поймет или сделает вид, что не понимает. Источник: https://censor.net/n3196387
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19.05.2020 10:03 Ответить
Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 3753
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19.05.2020 10:11 Ответить
Армянин что-то в последнее время стал совсем плохой
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19.05.2020 10:14 Ответить
Уважаемые господа чехи! .Смотрите глубже и шире. Сталин только фантом. Расея хочет вас вернуть в свою сферу влияния. Только потом Пражская весна уже не повторится.Или вы не в курсе, что "у расеи нет границ" ?
Чешские СМИ о реакции РФ на демонтаж памятника Коневу: Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули? - Цензор.НЕТ 9427
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19.05.2020 10:17 Ответить
Респект,брати чехи!
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19.05.2020 10:24 Ответить
монеты с портретом сталина только чехи выпускали
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19.05.2020 10:29 Ответить
Адекватная чешская власть даже при наличии путинской прикормленной мумии - президента земана. Там помнят далекий 1968 год, а у 73% украинцев память очень короткая.
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19.05.2020 10:29 Ответить
Яка у москалів перевернута логіка, Гітлер виходить ворог, бо окупував і анексував частину Чехії, бо Словаччина була з 1939 року сателітом Німеччини, ствоверна ж і ними. Чехія була під окупацією німців десь 6 років. На місце німців прийшла радянська армія і вигнала окупантів і сама окупувала чехів. Не пішли звідти, а окупували десь менше 50 років окупації. Та ще і в 1967 році вбивали чехів під час їхньої революції. То навіщо їм ваші пам*ятники? Для них цей пам*ятник не краще пам*ятника гітлеру.
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19.05.2020 10:39 Ответить
Пускай радуются, что чехи за 1967 год возмещения убытков не требуют.
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19.05.2020 11:19 Ответить
Пройде час і потребують.
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19.05.2020 11:21 Ответить
не звертати уваги і робити своє. у русскоїхромосомних усе викликає обурення, навіть коли само наляпає і стидно, то винуватий чогось співрозмовник. навіть вчителів то не оминає. сказано інкубатор.
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19.05.2020 11:56 Ответить
Особенно понравилось - "...пределы кремлевской наглости..."! Чехи красавцы! Ребята "с яйцами". Говорящая лошадь реально не вдупляет.
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19.05.2020 12:02 Ответить
Чехи,- да пошлите ВЫ эту ЛОШАДЬ НА№УЙ и все!!! Молодцы!
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19.05.2020 12:39 Ответить
Я думаю в чехів повно є своїх національних героїв! А не всяких ще російських вбивць возвеличувати.... Я б на місці Чехії на цьому місті поставив монумент на честь засновників автомобільної марки "Шкода". Ця машина реально прославляє Чехію. Коли бачу їх на вулиці, то завжди згадую Чехію. Гарна машинка!
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19.05.2020 12:57 Ответить
 
 