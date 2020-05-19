ИФА-тесты бесплатно будут делать в государственных и коммунальных медучреждениях по направлению врача, - Ляшко

Сделать тест по направлению от врача можно в коммунальных и государственных учреждениях здравоохранения, а без направления - в частных лабораториях.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Стоимость тестирования в частных больницах трудно сказать. Сам один ИФА-тест будет стоить в районе 80-100 грн. Далее частные лаборатории будут ставить цену еще за дополнительные услуги", - отметил главный санврач.

Для тестирования нужна кровь из вены. Сделать тест по направлению от врача можно в коммунальных и государственных учреждениях здравоохранения, а без направления - в частных лабораториях.

По словам Ляшко, процесс тестирования в мире только начинается.

"Поскольку Евросоюз зарегистрировал тест-систему, FDA-тесты - в США. Пошло производство, которое достаточно быстро насытит рынок. Есть тестирование на антиген - то есть генный материал вируса ищется ПЦР-реакцией, а есть наличие антител (иммуноглобулинов) - это ИФА- анализ", - объяснил главный санитарный врач.

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