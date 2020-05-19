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Новости
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Минздрав вскоре начнет закупки лекарств: поставки будут в конце года, - Степанов

Минздрав вскоре начнет закупки лекарств: поставки будут в конце года, - Степанов

Министерство здравоохранения заканчивает утверждение нормативных документов для проведения закупок лекарственных средств за средства госбюджета 2020 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы пришли в министерство в апреле, то увидели разбалансированность в закупках, полную неготовность и беспорядок в этом направлении. Это также не составленный до конца перечень лексредств с количеством и потребностью, которая необходима на закупку 2020 года (это те лекарства, которые приедут в конце 2020-го и в 2021 году в основном). Мы увидели отсутствие нормативной базы, которую нужно было урегулировать согласно законодательству. Мы разработали нормативные документы, подали на рассмотрение Кабмина, и перечень был принят. Необходимо еще принять ряд нормативных документов, которые заканчивают процедуру утверждения, и тогда начнется процедура закупки", - сказал он.

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Степанов подчеркнул, что министерство держит процедуру закупок на личном контроле и понимает, что и когда нужно поставлять.

"Если мы говорим о поставке лексредств, которые закупались за средства госбюджета по отдельной программе, она осуществляется из двух источников: закупка через международные организации и через ГП "Медицинские закупки Украины". На это предусмотрены средства – около 10 млрд грн в бюджете 2020 года. Если мы говорим о лексредствах, которые поставляются в 2020 году, то сейчас мы получаем лекарства, закупленные за средства 2018 и 2019 годов, есть еще неиспользованные средства за 2017 год", - добавил Степанов.

Автор: 

госзакупки (960) лекарства (1222) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062)


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19 мая... на 2020 год...
https://www.youtube.com/watch?v=6LaGAQc3aOA
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19.05.2020 10:20 Ответить
Мы идём к "светлому" концу 2020 года, а по пути вас лечить никто не обещал. Помирайте с миром. Ваша фарммафия. Аминь.
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19.05.2020 10:29 Ответить
Після Супрун виключно кретинів понабирали у міністерство! Ліки будуть, но це не точно. А зараз людям що робити? Хто відповість за те, що зараз ліків нема? Де це зелене чмо? Чому не записує відосік і не говорить як він довів до такого? Зелений ссикун!
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19.05.2020 10:50 Ответить
Та не переживай! Как стали при Уляне возить в основном Sandoz, та ни хрена и не изменилось.
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19.05.2020 13:06 Ответить
провтыкали полгода, и еще полгода провтыкают
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19.05.2020 11:13 Ответить
 
 