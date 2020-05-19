В ВСУ зафиксировано три новых случая COVID-19, всего болеют 39 человек, - Командование Медсил
По состоянию на 7 часов утра 19 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 39 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.
Сообщается, что за время пандемии выздоровели 82 человека и зафиксировано два летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 148 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток, - 34 человека.
Вместе с тем сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Отмечается, что один военнослужащий и двое работников ВС Украины (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
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но если наши врут, то виновных нужно садить минимум на 5 лет. ибо нету ВП, так что они тупо в мирное время вешают на уши китайские пищевые изделия макаронного характера.