В ВСУ зафиксировано три новых случая COVID-19, всего болеют 39 человек, - Командование Медсил

По состоянию на 7 часов утра 19 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 39 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования Медсил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что за время пандемии выздоровели 82 человека и зафиксировано два летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 148 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток, - 34 человека.

Вместе с тем сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 19 мая зафиксированы 260 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 18 876, летальных - 548, выздоровели 5 632 человек

Отмечается, что один военнослужащий и двое работников ВС Украины (Хмельницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.





