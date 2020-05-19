Степанов в Раде расскажет об имплементации второго этапа медреформы, - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по вопросу имплементации второго этапа медицинской реформы в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"После выхода из карантина и перехода в обычный режим работы парламента, мы заслушаем министра по второму этапу реформы, услышим, какие механизмы предлагаются, каким образом мы будем, не останавливая процесс, корректировать его, чтобы минимизировать негативные эффекты", - рассказал глава фракции.

По словам Арахамии, механизмы второго этапа медицинской реформы уже запущены и обратного хода нет.

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