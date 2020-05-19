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Степанов в Раде расскажет об имплементации второго этапа медреформы, - "слуга народа" Арахамия

Степанов в Раде расскажет об имплементации второго этапа медреформы, -

Верховная Рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова по вопросу имплементации второго этапа медицинской реформы в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"После выхода из карантина и перехода в обычный режим работы парламента, мы заслушаем министра по второму этапу реформы, услышим, какие механизмы предлагаются, каким образом мы будем, не останавливая процесс, корректировать его, чтобы минимизировать негативные эффекты", - рассказал глава фракции.

По словам Арахамии, механизмы второго этапа медицинской реформы уже запущены и обратного хода нет.

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Автор: 

ВР (29227) Арахамия (988) Степанов Максим (2062) медреформа (122)


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У меня складывается впечатление, что если бы Медицина была живым существом, то эти реформаторы Ху-вы её давно уже и изнасиловали и зарезали на операционном столе с умным видом на рожах.
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19.05.2020 11:49 Ответить
 
 