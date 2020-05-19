СБУ на Ивано-Франковщине задержала известного хакера с ником Sanix. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины установила личность и задержала хакера, который известен в мире под ником Sanix.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По данным СБУ, в начале 2019 года фигурант опубликовал на форуме объявление о продаже базы данных с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей. В январе 2019 года о нем писали иностранные СМИ, поскольку база данных, которую он выставил на продажу, была "крупнейшим за всю историю массивом украденных данных".
Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гб составляла лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Общий объем составляет почти терабайт. Туда входят персональные данные жителей Евросоюза и Северной Америки.
СБУ получила информацию, что хакер под ником Sanix - это, вероятно, житель Ивано-Франковской области. Специалисты спецслужбы зафиксировали продажу им баз данных с логинами, паролями к электронной почте, пин-кодами к банковским картам, электронным кошелькам криптовалют, счетам PayPal и т.д.
В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины злоумышленник задержан. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 000 гривен и более 3000 долларов.
Задержанному готовят подозрение о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и сбыте или распространении информации с ограниченными доступом, которая хранится на компьютерах.
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Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
из неочевидного - мне кажется, для взломов необходимо достаточно мощное оборудование, позволяющее решать много математических задач одновременно, что влечёт за собой сильный нагрев и нужно качественное охлаждение - а тут стоит какое-то старое ведро на деревянной подставочке...
переклеивает обои 20 раз в день?
А 87 ГБ паролей - наверное по ошибке скачал.
190 тыс. гривен и 3000 долларов
СБУ нас совсем за лохов держит
рахунки в офшорах виб"ють.
пацанчик з СБУ перейде в тюрму з серйозно підірваним здоров"ям і вже без бабла..
не хватает ума представить, что это могли быть сбережения от ЗП, от продажи какого-нибудь имущества...
Ты действительно думаешь, что "всемирноизвестный хакер" будет из дома продавать базу данных с имейлами и паролями?
...
вошел в конфликт с руководством или просто, из-за окончания эпохи бедности, решил торгануть какой-то липовой базой на общественном форуме для домохозяек!
То же мне "хакер".
Если учесть, что еще год назад сервера https://host.io/i.ua i.ua https://host.io/ua.fm ua.fm https://host.io/email.ua email.ua https://host.io/job.ua job.ua https://host.io/job.com.ua job.com.ua https://host.io/seclistcheack.site seclistcheack.site https://host.io/gala.net gala.net https://host.io/ukr.land ukr.land физически находились в стране-агрессоре, то я не был удивлен, когда на мою вторую почту начали приходить предложения купить часть этой базы и в качестве серьезности предложения - мой личный пароль на i.ua.
В течении где-то недели этот аккаунт вообще был для меня недоступен и через него что-то продавалось на OLX с использованием электронных кошельков. После этого аккаунт опять стал доступен.
Все говорит о том, что имелся физический доступ к самому серверу.
То, что у них свои люди на gmail - несколько настораживает.
красиво деньги сложил, под резиночку..
Летел самолёт с баблом над тундрой, и пару мешков вывалилось. Отправили ментов искать.
Приезжают в какую-то деревню, а там чукча, по-русски не разговаривает. Вызвали переводчика:
- Где деньги? (переводчик переводит)
- Не знаю ни про какие деньги!
- Скажи ему, что мы его сейчас расстреляем! (переводчик переводит)
Чукча: - Деньги за амбаром!
Переводчик: - Говорит, расстреливайте, всё равно он ничего не скажет!
Скільки годин вони очікували відкриття? Це маразм.
Він фізично не здатний відкривати такі файли. Про операційку та обладнання вже написали.
Затримали скоріше за все першого попавшогося, як допускають, звичайного системного адміністратора.
І само собою на роботу його на жаль ніхто не візьме...
вот сбу и ломанулось "показывать результат" по раскрытию воровства баз-данных
Но те що це скоріше за все піар я згідний.
Даю підказку: грузим Kali Linux з флешки і тримаєм на ноуті зашифровану партицію - усьо чуваки удачі вам в ваших починаннях, висмикнув флешку і в тебе чистий комп без нічого ... І до сраки чи виключили ви електрику чи ні і скільки часу ви зламували двері ... Легкий рух рукою і ніяких доказів ...Хакера вони знайшли ...