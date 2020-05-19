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СБУ на Ивано-Франковщине задержала известного хакера с ником Sanix. ФОТОрепортаж

СБУ на Ивано-Франковщине задержала известного хакера с ником Sanix. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины установила личность и задержала хакера, который известен в мире под ником Sanix.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, в начале 2019 года фигурант опубликовал на форуме объявление о продаже базы данных с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн паролей. В январе 2019 года о нем писали иностранные СМИ, поскольку база данных, которую он выставил на продажу, была "крупнейшим за всю историю массивом украденных данных".

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гб составляла лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел. Общий объем составляет почти терабайт. Туда входят персональные данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

СБУ получила информацию, что хакер под ником Sanix - это, вероятно, житель Ивано-Франковской области. Специалисты спецслужбы зафиксировали продажу им баз данных с логинами, паролями к электронной почте, пин-кодами к банковским картам, электронным кошелькам криптовалют, счетам PayPal и т.д.

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В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины злоумышленник задержан. В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 000 гривен и более 3000 долларов.

СБУ на Ивано-Франковщине задержала известного хакера с ником Sanix 01
СБУ на Ивано-Франковщине задержала известного хакера с ником Sanix 02
СБУ на Ивано-Франковщине задержала известного хакера с ником Sanix 03
СБУ на Ивано-Франковщине задержала известного хакера с ником Sanix 04

Задержанному готовят подозрение о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и сбыте или распространении информации с ограниченными доступом, которая хранится на компьютерах.

СБУ (19851) хакер (1180) Ивано-Франковская область (915)


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Топ комментарии
+23
берите его на работу, бездари...
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19.05.2020 10:32
+7
Это администратор а не хакер. У Нино монитор 18 дюймов 15 летней давности
...
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19.05.2020 10:37
+5
773 млн. адресов и 21 млн. паролей -
190 тыс. гривен и 3000 долларов
СБУ нас совсем за лохов держит
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19.05.2020 10:34
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Правила форума Совет форумчан
берите его на работу, бездари...
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19.05.2020 10:32 Ответить
ну якщо його вичислили - значить таки не бездарі
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19.05.2020 11:18 Ответить
"всемирно известный хакер продающий базы с террабайтами информации" из общаги за доисторическим компом, стоящим на столе за полторы тысячи гривень
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19.05.2020 11:41 Ответить
Я теж так хочу, по фото системний блок наскрізь бачити.
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19.05.2020 12:03 Ответить
ты слепой? вон он слева стоит
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19.05.2020 12:17 Ответить
Ну так, і шо ви в ньому бачите?
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19.05.2020 12:41 Ответить
773 млн.адресов и 21 млн.паролей?
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19.05.2020 12:49 Ответить
Ні, те, що робить його доісторичним у ваших очах. То що ви там всередині бачите?
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19.05.2020 13:05 Ответить
из очевидного - виндовз, старый монитор (один) - даже я понимаю, что настоящему хакеру нужно видеть очень много информации одновременно, что априори не влезет на это старое табло, никакого дополнительного оборудования!

из неочевидного - мне кажется, для взломов необходимо достаточно мощное оборудование, позволяющее решать много математических задач одновременно, что влечёт за собой сильный нагрев и нужно качественное охлаждение - а тут стоит какое-то старое ведро на деревянной подставочке...
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19.05.2020 15:28 Ответить
Ви з яких фільмів черпаєте інфу? Набіса кулхацкеру потужності для бруту тримати вдома? Тим більше вони ні в яку халупу не влізуть. Вінда-і-тирипири - я вас не про софт питав. Монік малий? Хаха. 8 разів ха. Це трейдеру треба бачити, а хакеру мінімальне залізо і пару інтерфейсів до світу вистачить.
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19.05.2020 17:05 Ответить
а этот "всемирно известный хакер" куда девает заработанное бабло?

переклеивает обои 20 раз в день?
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19.05.2020 19:45 Ответить
Хто зна. Різні є інтереси у людей.
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20.05.2020 12:15 Ответить
И из украденного на 2-х террабайтном носителе - 90% - фильмы с музыкой.
А 87 ГБ паролей - наверное по ошибке скачал.
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19.05.2020 13:02 Ответить
1000% его вычеслили не СБУ, а западные спецслужбы ! Просто передали ордер на арест нашим- а СБУ себе одеяло победы примеряют !
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19.05.2020 16:08 Ответить
Скорее всего, какой-то сбу-ник из отдела кулхуцкеров, шарился по форуму и надыбал обьявление о продаже базы имейл адресов для рассылки спама, связался и приехал с бригадой
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19.05.2020 19:46 Ответить
773 млн. адресов и 21 млн. паролей -
190 тыс. гривен и 3000 долларов
СБУ нас совсем за лохов держит
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19.05.2020 10:34 Ответить
це лише кеш вдома...
рахунки в офшорах виб"ють.

пацанчик з СБУ перейде в тюрму з серйозно підірваним здоров"ям і вже без бабла..
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19.05.2020 10:47 Ответить
никакой это не компьютерный гений! это какой-то долбоящер, решивший продать через форум какую-то херню с мылами и паролями
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19.05.2020 11:51 Ответить
с чего ты взял, что эти деньги - результат продажи этой херни?
не хватает ума представить, что это могли быть сбережения от ЗП, от продажи какого-нибудь имущества...
Ты действительно думаешь, что "всемирноизвестный хакер" будет из дома продавать базу данных с имейлами и паролями?
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19.05.2020 12:16 Ответить
вы фильмов насмотрелись. отожмут и информацию и часть денег, а потом он никому не нужен будет.
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19.05.2020 12:05 Ответить
Это администратор а не хакер. У Нино монитор 18 дюймов 15 летней давности
...
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19.05.2020 10:37 Ответить
дім -навряд чи його "місце роботи".. така робота -з ноута...
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19.05.2020 10:48 Ответить
скорее всего это администратор сервера на удалёнке!
вошел в конфликт с руководством или просто, из-за окончания эпохи бедности, решил торгануть какой-то липовой базой на общественном форуме для домохозяек!
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19.05.2020 11:53 Ответить
Обычный наемный лоточник на удаленке.
То же мне "хакер".
Если учесть, что еще год назад сервера https://host.io/i.ua i.ua https://host.io/ua.fm ua.fm https://host.io/email.ua email.ua https://host.io/job.ua job.ua https://host.io/job.com.ua job.com.ua https://host.io/seclistcheack.site seclistcheack.site https://host.io/gala.net gala.net https://host.io/ukr.land ukr.land физически находились в стране-агрессоре, то я не был удивлен, когда на мою вторую почту начали приходить предложения купить часть этой базы и в качестве серьезности предложения - мой личный пароль на i.ua.
В течении где-то недели этот аккаунт вообще был для меня недоступен и через него что-то продавалось на OLX с использованием электронных кошельков. После этого аккаунт опять стал доступен.
Все говорит о том, что имелся физический доступ к самому серверу.
То, что у них свои люди на gmail - несколько настораживает.
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19.05.2020 10:50 Ответить
про витік даних з i.ua вони самі повідомляли кілька років тому - треба було відразу поміняти пароль
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19.05.2020 11:23 Ответить
Что появилось раньше, курица или яйцо?
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19.05.2020 11:33 Ответить
Яйце, гарантовано.
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19.05.2020 12:05 Ответить
прям банкир, а не хакер..
красиво деньги сложил, под резиночку..
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19.05.2020 10:50 Ответить
про гаманець з біткоїнами СБУ-шники скромно промовчали
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19.05.2020 15:31 Ответить
Это как в старом анекдоте:
Летел самолёт с баблом над тундрой, и пару мешков вывалилось. Отправили ментов искать.
Приезжают в какую-то деревню, а там чукча, по-русски не разговаривает. Вызвали переводчика:
- Где деньги? (переводчик переводит)
- Не знаю ни про какие деньги!
- Скажи ему, что мы его сейчас расстреляем! (переводчик переводит)
Чукча: - Деньги за амбаром!
Переводчик: - Говорит, расстреливайте, всё равно он ничего не скажет!
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19.05.2020 19:49 Ответить
о Боги! У хакера на компі вінда, Ви там з глузду з'їхали в СБУ, про Kali Linux , Tails чи нарешті Linux Kodachi Ви чули?
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19.05.2020 10:54 Ответить
чувак просто гендлював базами - сам він їх не взламував
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19.05.2020 11:25 Ответить
виглядає що саме так, а то віндою всі бази поламав, і залишався не поміченим в мережі! Дурня!
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19.05.2020 12:56 Ответить
это так выглядит робочее место известного хакера? СБУ на Івано-Франківщині затримала відомого хакера з ніком Sanix - Цензор.НЕТ 8266
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19.05.2020 10:56 Ответить
Зеленский обменяет! Сделает хорошую услугу ФСБ московии! Таких берут на работу в спецслужбы в любой нормальной стране, а у нас судить будут, он же не сынок какого-нибудь депутата!
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19.05.2020 11:10 Ответить
Бери выше, судя по обстановке в квартире - целого олигарха.
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19.05.2020 11:17 Ответить
или школьника
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19.05.2020 12:07 Ответить
А файл паролів відкрили в стандартному блокноті?
Скільки годин вони очікували відкриття? Це маразм.
Він фізично не здатний відкривати такі файли. Про операційку та обладнання вже написали.
Затримали скоріше за все першого попавшогося, як допускають, звичайного системного адміністратора.
І само собою на роботу його на жаль ніхто не візьме...
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19.05.2020 12:08 Ответить
скорее всего кому-то наверху очень влетело за те телеграм-каналы, которые распространяли(няют) инфу об украинцах... про скандал с ДИЕй помните?
вот сбу и ломанулось "показывать результат" по раскрытию воровства баз-данных
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19.05.2020 15:31 Ответить
Наскільки я знаю вони не пов'язані із дією, точніше це не бази із дії. А ось вкинули їх скоріше за все щоб створити антирекламу дії. Дія мені подобається хоч до неї є дуже багато питань, но все сильно міняє те що це проект "Амазон", а тому я по ній стараюсь нічого не писати - подивлюсь що у них вийде. Це майбутнє і з тим нічого не поробиш.

Но те що це скоріше за все піар я згідний.
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19.05.2020 17:58 Ответить
Тут вже все обговорили: ***** хакер - млять я зараз фото свого робочого місця виставлю, то мене вже вязати можна бо в мене три монітора по 24 дюйма і Linux як єдина операційна система ... Мені ото цікаво вони дебіли чи хакерів тільки по голівудським фільмам бачили ?
Даю підказку: грузим Kali Linux з флешки і тримаєм на ноуті зашифровану партицію - усьо чуваки удачі вам в ваших починаннях, висмикнув флешку і в тебе чистий комп без нічого ... І до сраки чи виключили ви електрику чи ні і скільки часу ви зламували двері ... Легкий рух рукою і ніяких доказів ...Хакера вони знайшли ...
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19.05.2020 14:01 Ответить
 
 