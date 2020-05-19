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За сутки зафиксирован 21 случай COVID-19 на Киевщине, всего 1245 инфицированных, - ОГА
В Киевской области по состоянию на 10.00 19 мая 2020 официально подтверждено 1245 случаев заболевания коронавирусом, из них у 107 детей и 221 медицинских работников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
За последние сутки выявлен 21 новый случай заражения.
На стационарном лечении - 207 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1038 человек.
Выздоровели 212 человек, в том числе 18 детей.
За время пандемии умерло - 29 человек.
За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3700 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 50 сообщений о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 5893 контактными лицами.
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