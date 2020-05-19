В городской больнице Винницы не осталось свободных мест: пациентов с COVID-19 направляют в районные медучреждения, - ОГА
В Виннице отделение городской больницы №1 для больных COVID-19 уже заполнено, а в центральной районной больнице осталось 50 мест.
Об этом сообщил на брифинге глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм
"Городская клиническая больница №1 Винницы заполнена полностью, центральная районная больница сейчас заполняется, областная детская больница теперь имеет свободные мощности. Мы начинаем направлять наших пациентов с COVID-19 в Калиновскую центральную районную больницу, которая позволит нам сохранить необходимые резервы по каждому учреждению из тех, которые определены первыми", - отметил глава Винницкой ОГА.
По состоянию на 18 мая, в области процент занятых коек в опорных больницах больными COVID-19 составляет 30,7% от общей мощности. Больше всего пациентов в Винницкой ГКБ №1, где находятся 60 пациентов, хотя рассчитана на 59 коек.
В области утром 19 мая был 751 подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них заболел 51 ребенок. На стационарном лечении находятся 104 пациента, на амбулаторном - 232 человека, выздоровели уже 386 пациентов, из них 26 детей и 131 медработник. Всего умерли 11 человек.
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а так заповнюваність -на межі 80-90 відсотків..
ситуація поки що контрольована,якщо бути точним,за винятком декількох регіонів,де очікувана "ремісія" епідемії внаслідок недотримання в основному "соціальної дистанції"...Наприклад,на Львівщині..
в Винницкой ГКБ №1, где находятся 60 пациентов, хотя рассчитана на 59 коек. В городской больнице Винницы не осталось свободных мест.
Никто не знает что теперь делать?!
Теперь по ситуации. Так как короновирус не удалось полностью уничтожить еще в Китае, то пока вероятен сценарий со слов Меркель - переболеет 60-70% населения (думаю это анализ немецких медиков, спецслужб и аналитиков). Исходя из этого то и вводится план что массовую эпидемию нужно растянуть во времени чтобы не допустить коллапс медицины и лишних жертв. И то что в 1 больнице 60 человек госпитализированы и заняли предусмотренные 60 койкомест это вполне нормально. Лучше 5 месяцев по 60, чем 4 месяца ничего а потом сразу 300 человек на больницу.
Україна не Білорусь,де Бацька -"закінчений ідіот"... Щодо карантину
К этому и готовились.
там давно немає вільних ліжок :
Гомельскую областную детскую клиническую больницу готовят к приему заболевших коронавирусом.
"В Гомельской областной детской клинической больнице на улице Жарковского освобождают целые отделения на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Если ранее в больнице было до 500 пациентов, то сейчас менее 200. Есть медработники, которых отправляют в отпуск или переводят в другие больницы", - пишет читатель.
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Новые случаи коронавируса в Могилевской области.
Заражение распространяется по Горкам и Славгороду.
Новые случаи - на заводе "Трансмаш" и ОАО "Лента" в Могилеве.
"У нас вспышка эпидемии. 17 тестов пришло и все положительные.
Для семитысячного Славгорода такое количество каждый день - это очень много. Всех тяжелых отправляют в Могилёв, у нас лечатся те, кто полегче", - пишет житель Славгорода.( статистика в Білорусі занижена разів у 5-ть)