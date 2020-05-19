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Новости Коронавирус и карантин
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В городской больнице Винницы не осталось свободных мест: пациентов с COVID-19 направляют в районные медучреждения, - ОГА

В городской больнице Винницы не осталось свободных мест: пациентов с COVID-19 направляют в районные медучреждения, - ОГА

В Виннице отделение городской больницы №1 для больных COVID-19 уже заполнено, а в центральной районной больнице осталось 50 мест.

Об этом сообщил на брифинге глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм

"Городская клиническая больница №1 Винницы заполнена полностью, центральная районная больница сейчас заполняется, областная детская больница теперь имеет свободные мощности. Мы начинаем направлять наших пациентов с COVID-19 в Калиновскую центральную районную больницу, которая позволит нам сохранить необходимые резервы по каждому учреждению из тех, которые определены первыми", - отметил глава Винницкой ОГА.

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По состоянию на 18 мая, в области процент занятых коек в опорных больницах больными COVID-19 составляет 30,7% от общей мощности. Больше всего пациентов в Винницкой ГКБ №1, где находятся 60 пациентов, хотя рассчитана на 59 коек.

В области утром 19 мая был 751 подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них заболел 51 ребенок. На стационарном лечении находятся 104 пациента, на амбулаторном - 232 человека, выздоровели уже 386 пациентов, из них 26 детей и 131 медработник. Всего умерли 11 человек.

Автор: 

больница (1436) Винница (725) Винницкая область (1028) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Скальский Владислав (8)


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Топ комментарии
+5
А что ты хотел чтобы в каждой больнице было мест на весь город? Вот когда накроет епидемия и количество зараженных пойдет на десятки тысяч, тогда посмотрим как те кто кричал что коронавирус ето обычный насморк, будут вокруг больниц лечиться на тротуарах и вдоль дорог. Хотя уверен что ты самый первый завоешь что власть ничего не предпринимает и допустила все ето
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19.05.2020 11:18
+3
Дают же статистику, что заполнение мест, отданных под ковид в опорных клиниках 10-12%
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19.05.2020 10:38
+3
Давайте, мнять, запустим метро в Киеве.
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19.05.2020 10:39
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Це і є причиною послаблення карантину?
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19.05.2020 10:37 Ответить
Дают же статистику, что заполнение мест, отданных под ковид в опорных клиниках 10-12%
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19.05.2020 10:38 Ответить
По статистике, советские люди жили лучше всех на планете. По советской статистике.
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19.05.2020 11:23 Ответить
Давайте, мнять, запустим метро в Киеве.
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19.05.2020 10:39 Ответить
В Ужгороде инфекционная давно заполнена, плюс заполнили ещё областную и туб. Но степанов упорно твердит о 12%
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19.05.2020 10:44 Ответить
12 відсотків -це з "резервними ліжками".. не інфекційними...

а так заповнюваність -на межі 80-90 відсотків..

ситуація поки що контрольована,якщо бути точним,за винятком декількох регіонів,де очікувана "ремісія" епідемії внаслідок недотримання в основному "соціальної дистанції"...Наприклад,на Львівщині..
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19.05.2020 11:56 Ответить
Все пропало!
в Винницкой ГКБ №1, где находятся 60 пациентов, хотя рассчитана на 59 коек. В городской больнице Винницы не осталось свободных мест.
Никто не знает что теперь делать?!


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19.05.2020 10:46 Ответить
А что ты хотел чтобы в каждой больнице было мест на весь город? Вот когда накроет епидемия и количество зараженных пойдет на десятки тысяч, тогда посмотрим как те кто кричал что коронавирус ето обычный насморк, будут вокруг больниц лечиться на тротуарах и вдоль дорог. Хотя уверен что ты самый первый завоешь что власть ничего не предпринимает и допустила все ето
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19.05.2020 11:18 Ответить
Я не говорил что это обычный насморк, и наоборот здесь на Цензоре писал про неадекватность Богуцкой с заявлениями что это все заговор продавцов масок и легкомысленность Комаровского который вначале выступал что это обычный грипп.
Теперь по ситуации. Так как короновирус не удалось полностью уничтожить еще в Китае, то пока вероятен сценарий со слов Меркель - переболеет 60-70% населения (думаю это анализ немецких медиков, спецслужб и аналитиков). Исходя из этого то и вводится план что массовую эпидемию нужно растянуть во времени чтобы не допустить коллапс медицины и лишних жертв. И то что в 1 больнице 60 человек госпитализированы и заняли предусмотренные 60 койкомест это вполне нормально. Лучше 5 месяцев по 60, чем 4 месяца ничего а потом сразу 300 человек на больницу.
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19.05.2020 12:07 Ответить
ви ЩО,хотіли,щоб інфекційна лікарня була в кожній області !? /Доктор Смерть Супрун .
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19.05.2020 12:10 Ответить
запитується -НА..уя розганяти паніку.. !?

Україна не Білорусь,де Бацька -"закінчений ідіот"... Щодо карантину
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19.05.2020 11:54 Ответить
Согласен что паника плохой помощник. Выше по теме ответил как думаю - что в 1 больнице 60 человек госпитализированы и заняли предусмотренные 60 койкомест это вполне нормально.
К этому и готовились.
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19.05.2020 12:12 Ответить
БІлорусь як діє?
там давно немає вільних ліжок :



Гомельскую областную детскую клиническую больницу готовят к приему заболевших коронавирусом.
"В Гомельской областной детской клинической больнице на улице Жарковского освобождают целые отделения на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в городе. Если ранее в больнице было до 500 пациентов, то сейчас менее 200. Есть медработники, которых отправляют в отпуск или переводят в другие больницы", - пишет читатель.
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19.05.2020 11:59 Ответить
Так разгоните всех по домам а лучше на работу. Вируса же никакого нет, ето все придумали Соросы чтобы не пустить украинцев на работу
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19.05.2020 11:15 Ответить
Процедура дій зараз однозначна - важкі хворі концентруються в обласних інфекційках -більш легкі - у "перепрофільованих лікарнях" ,Ще легші -на самоізоляції вдома..
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Новые случаи коронавируса в Могилевской области.
Заражение распространяется по Горкам и Славгороду.
Новые случаи - на заводе "Трансмаш" и ОАО "Лента" в Могилеве.
"У нас вспышка эпидемии. 17 тестов пришло и все положительные.
Для семитысячного Славгорода такое количество каждый день - это очень много. Всех тяжелых отправляют в Могилёв, у нас лечатся те, кто полегче", - пишет житель Славгорода.( статистика в Білорусі занижена разів у 5-ть)
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19.05.2020 12:09 Ответить
От тобі , хресна хода московського патріархата.
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19.05.2020 23:28 Ответить
 
 