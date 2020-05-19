В городской больнице Винницы не осталось свободных мест: пациентов с COVID-19 направляют в районные медучреждения, - ОГА

В Виннице отделение городской больницы №1 для больных COVID-19 уже заполнено, а в центральной районной больнице осталось 50 мест.

Об этом сообщил на брифинге глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИфнорм

"Городская клиническая больница №1 Винницы заполнена полностью, центральная районная больница сейчас заполняется, областная детская больница теперь имеет свободные мощности. Мы начинаем направлять наших пациентов с COVID-19 в Калиновскую центральную районную больницу, которая позволит нам сохранить необходимые резервы по каждому учреждению из тех, которые определены первыми", - отметил глава Винницкой ОГА.

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По состоянию на 18 мая, в области процент занятых коек в опорных больницах больными COVID-19 составляет 30,7% от общей мощности. Больше всего пациентов в Винницкой ГКБ №1, где находятся 60 пациентов, хотя рассчитана на 59 коек.

В области утром 19 мая был 751 подтвержденный случай заболевания COVID-19, из них заболел 51 ребенок. На стационарном лечении находятся 104 пациента, на амбулаторном - 232 человека, выздоровели уже 386 пациентов, из них 26 детей и 131 медработник. Всего умерли 11 человек.