Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов
Интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту "Боинга" МН-17, - является пропагандой терроризма.
Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это сотрудничество с террористом, который официально находится в розыске в Украине и в цивилизованном мире. За такую пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон согласно закону 2016 года был бы привлечен к уголовной ответственности. И если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно. Это не разоблачение", - отмечает Бутусов.
Журналист отмечает, что если интервью с Поклонской и Гиркиным - это операция спецслужб и прокуратуры Украины, тогда эти ролики должны быть немедленно удалены, поскольку следствие уже получило видео, и это уже может быть приобщено к материалам дела.
"Я сегодня утром общался с руководством наших правоохранительных органов - все они также считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией. К сожалению, реакция правоохранителей у нас не быстрая, все боятся публичных последствий. То, что продолжение ротации роликов с Гиркиным и Поклонской пропагандирует терроризм, подтвердил мне и сам Гюндуз Мамедов", - сообщает Бутусов.
"Каждый час, который Дмитрий Гордон сохраняет у себя на канале Гиркина и Поклонскую - каждый час он поддерживает террористов и оккупацию Крыма. Для гражданина Украины, который уважает себя и свою Родину, это недопустимо, никаких оправданий быть не может", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.
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Пля - ну так пишите заявления о открывайте уголовные дела....
Если не открывают по заявлениям - то открывайте на тех, кто не открывает уголовные дела.
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А то всё страдают - пищат, визжат, пердят - только делать никто нихера не делает.
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Я имею ввиду жоппозицию в первую очередь...
Но проблема в том что пэрэсичный громадянын не имеет ни средств, ни юридического образования чтобы этим заниматься.
Не знаю кем ты себя мнишь - а на самом деле тупое быдло что-то из себя мнящее...
баран, власть руками Пэьрэнка, Сидорэнка и т.п., может саботировать процессы - но это уже другой уголовный процесс против конкретных саботажников, которые зная это не сильно будут себе на жопу приключения искать...
А так очень просто - взять флаги и бегать по улицам с криками - нас обижают...
если тупой - сиди молча - не вякай...
Я ненавижу этих зе-гнид очень сильно. И потому и пишу эти посты - что может их увидят нормальные люди и что-то будут делать.
Нет гражданина с фамилией власть. Есть Пэтрэнко, который получит распоряжение от Венедиктовой. А вот когда над ними уголовное дело будет висеть - то Пэтрэнко вряд ли будет подтирать жопу заявлением чтобы получить срок за такое удовольствие.
Других способов нет. (точнее - я не знаю)
Гордон: "Интервью с Гиркиным и Поклонской были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Всем, кто писал, что я разгоняю "зраду", будет стыдно."
О, всё намного хуже, чем я думал. Если наше СБУ само совершает преступление, предусмотренное ст. 258-2 УК Украины (призывы к совершению террористических актов посредством средств массовой информации), якобы, "для протоколирования преступных деяний", такое СБУ нужно в полном составе сажать за профнепригодность, непонимание международного права и выполнение заведомо преступных приказов. Ибо "преступные деяния" Гиркина с Поклонской столько СОТЕН раз УЖЕ запротоколированы показаниями свидетелей и интервью в российских СМИ, что повторять их бандитские откровения на всю Украину (включая детей), ничто иное, как пропаганда терроризма в особо циничной форме.
Если, конечно, СБУ со своими ручными гор(н)донами не выполняет совершенно другие функции - выпускание социального пара на подставной объект в условиях, когда власть готовит более тяжкие преступления - от антиармейского закона и двойного гражданства для жителей ОРДЛО до подготовки там выборов на условиях Москвы. И пока мы "кипим" в одном месте, они проводят наступление в другом. С этими манкуртами нужно держать голову трезвой для того, чтобы вовремя реагировать на те вызовы, которые они пытаются протянуть за искусственно создаваемым инфошумом.
и почему именно Смешко? наверно у него есть еврейские корни или жена еврейка.
Как насчёт интервью с осуждённым за убийство?
https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
Главная фраза прозвучала из уст Гиркина в конце:"У Вас в этом интервью свои задачи,которыем Вы решаете,у меня 'Свои!" Да нет,они у них ОБЩИЕ,в этом интервью((
"а не все ли равно ?"
иначе говоря - "да нам все ПОФИГ !"
на этом настрое и расцвели гондоны всех мастей и оттенков
при Порохе такого не было !
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Все це зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці втретє обирають собі українофобську владу, шахраїв, крадунів і шпигунів? То хто українцям винуватий, що їх фактично довели до чергової національної катастрофи?
Был образ Гиркина, вбиваемый публикациями в том числе на Цензоре. Образ страшного, кровожадного, отбитого на всю башню реконструктора - монархиста, которому противно всё украинское и который убивал сотнями потехи ради. Тогда транслируемые Цензором заявления https://censor.net/resonance/3143476/polkovnik_fsb_girkin_esli_by_operatsieyi_po_novorossii_rukovodil_ya_to_ya_by_seyichas_sidel_v_dnepropetrovske https://censor.net/video_news/3137342/****************************************************************************************************** https://censor.net/resonance/3122036/********************************************************************************************************* https://censor.net/news/3118543/polkovnik_fsb_girkin_razoblachil_loj_predatelya_iz_sbu_prozorova - тысячи их - Гиркина были удобны.
А теперь показали самого Гиркина и он оказался не таким, каким его рисовали. А потом он отрыл рот и стал еще и жутко неудобным.
И у людей затрещал шаблон. И люди злятся, у них самый настоящий когнитивный диссонанс - увиденное противоречит убеждениям. Внезапно выяснилось, что он обычный человек, хоть и враг и по другую сторону баррикад.
И только у Бутусова нет диссонанса - ему норм, что его издание (и он сам в авторской колонке, лол) стабильно публикует интервью и цитаты Гиркина и не разоблачает, а пропагандирует терроризм.
У одного вроде было одно яйцо (но это не точно), а у другого рука усыхала. В остальном - самые обычные люди. Из обычных тогдашних семей, с обычным тогдашним образованием.
Не вдаваясь в подробности, оба принесли миллионам и горе, и процветание, так что для одних они - кровавые тираны, а другие зигуют и две гвоздики к могиле носят.
Отношение никак не меняет их сути и сути их действий, а эмоциональный окрас зависит только от того, получил ты профит от их действий или нет.
Ради примера - почитай комменты в этой же ветке.
1. "Українофоби знахабніли тому що їх ніхто не відстрілює" - убийство тех, кто не разделяет твою точку зрения, навешивание ярлыков.
2. "от этой ************ гиркина, которого надо давно порезать на "красный тюльпан" (содрать шкуру и затянуть узлом "тюльпаном" над мерзкой черепушкой)" - пытки, негуманность, убийство.
3. "спалить ссуку офис и хату" - убийство, уничтожение имущества.
4. "единственное интервью которое они должны дать - это последнее слово перед смертной казнью через повешение." - без комментариев.
Чем авторы отличаются от Гиркина? У них нет власти чтобы осуществить написанное. В остальном - такие же люди, как %username%.
Это когда у противника находят того, кто готов сотрудничать с оккупантом.
В роли тех, кто готов сотрудничать с *****м выступил наш олигархат.
Они готовы сдать настоящую независимость, а также отказаться от западной интеграции, в обмен на формальную независимость и нейтралитет с возможностью грабить свои владения.
Для этого на та тв олигархов все чаще начали проскакивать пророссийские тезисы, появились дискуссии о том, что майдан это не революция, а переворот и пока в ютубе (для пробы), а не на тв появился гордон, берущий интервью у террориста.
Вдумайтесь только - интервью у террориста. Это все равно, что израильский журналист мило брал бы интервью у лидера ХАМАС, который уничтожал израильтян.
Это просто наглейший плевок на страну, целенаправленное размытие у людей добра и зла и принуждение нашего народа к капитуляции перед *****станом информационным способом.
Чтобы народ рано или поздно сам в большинстве начал повторять кацапские тезисы, что у нас гражданская война и т.д.
Высказывания гиркина в ютубе на 100 дней.
Там нет не слова про путина, про российское оружие, про боинг , а вот что гражданская война, комбайнёры, сами сбили это есть.
гордон *удак работающий ради гешефта.
Ему националисты украинские не нравятся, пусть он про еврейских националистов такое скажет.
Все честные и герои, пока не увидят пачку денег.
Не побрезговал, выдержал. И на том спасибо.
Я сам не смог преодолеть брезгливости и выслушать этих мразот.
Потому не мне судить Гордона. Пусть его судят те, кто добудет больше
следственного материала для Гааги, чем сделал он.
украинских спецслужб.
Только вот польза от публичного препарирования колорадов побольше, чем от
порохоботского зафлуживания форума.
НУ и почему бы нет.
В том, что смысл сего действия был именно пропаганда, могут отрицать только полные дебилы.
Первое, что хотелось бы спросить Дмитрия Гордона после просмотра его интервью с Гиркиным: что ты, 3,14дор, лыбишься всё время?
Просто воплощение всего того, что я не переношу на дух.
Вот этого скотского холуйства, сладенькой угодливой улыбочки халдея, который кормится подачками валютных проституток в Интуристе. Служить вам рад, прислуживаться тоже и даже пресмыкаться есличё.
Что ты, *****, башкой своей виляешь, как собачка на приборной доске? Ты согласен с тезисами собеседника? Или у тебя нервный тик?
https://v-n-zb.livejournal.com/10810067.html
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!
Я что-то пропустил?