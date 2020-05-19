Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов

Интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту "Боинга" МН-17, - является пропагандой терроризма.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это сотрудничество с террористом, который официально находится в розыске в Украине и в цивилизованном мире. За такую пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон согласно закону 2016 года был бы привлечен к уголовной ответственности. И если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно. Это не разоблачение", - отмечает Бутусов.

Журналист отмечает, что если интервью с Поклонской и Гиркиным - это операция спецслужб и прокуратуры Украины, тогда эти ролики должны быть немедленно удалены, поскольку следствие уже получило видео, и это уже может быть приобщено к материалам дела.

"Я сегодня утром общался с руководством наших правоохранительных органов - все они также считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией. К сожалению, реакция правоохранителей у нас не быстрая, все боятся публичных последствий. То, что продолжение ротации роликов с Гиркиным и Поклонской пропагандирует терроризм, подтвердил мне и сам Гюндуз Мамедов", - сообщает Бутусов.

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"Каждый час, который Дмитрий Гордон сохраняет у себя на канале Гиркина и Поклонскую - каждый час он поддерживает террористов и оккупацию Крыма. Для гражданина Украины, который уважает себя и свою Родину, это недопустимо, никаких оправданий быть не может", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.