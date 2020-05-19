РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9738 посетителей онлайн
Новости
21 917 285

Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов

Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов

Интервью Дмитрия Гордона с российским террористом, который признался в убийстве трех граждан Украины и который не признался, но обвиняется в убийстве 298 человек на борту "Боинга" МН-17, - является пропагандой терроризма.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это сотрудничество с террористом, который официально находится в розыске в Украине и в цивилизованном мире. За такую пропаганду в Израиле Дмитрий Гордон согласно закону 2016 года был бы привлечен к уголовной ответственности. И если бы вместо каждой улыбки в интервью были вмонтированы кадры жертв Гиркина, тогда бы это было очевидно. Это не разоблачение", - отмечает Бутусов.

Журналист отмечает, что если интервью с Поклонской и Гиркиным - это операция спецслужб и прокуратуры Украины, тогда эти ролики должны быть немедленно удалены, поскольку следствие уже получило видео, и это уже может быть приобщено к материалам дела.

"Я сегодня утром общался с руководством наших правоохранительных органов - все они также считают это информационной провокацией и не согласны с публикацией. К сожалению, реакция правоохранителей у нас не быстрая, все боятся публичных последствий. То, что продолжение ротации роликов с Гиркиным и Поклонской пропагандирует терроризм, подтвердил мне и сам Гюндуз Мамедов", - сообщает Бутусов.

Читайте также: Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии

"Каждый час, который Дмитрий Гордон сохраняет у себя на канале Гиркина и Поклонскую - каждый час он поддерживает террористов и оккупацию Крыма. Для гражданина Украины, который уважает себя и свою Родину, это недопустимо, никаких оправданий быть не может", - резюмирует главред Цензор.НЕТ.

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько десятков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Гордон (118) Бутусов Юрий (4346) Гиркин (192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
з приходом мухи зє-зє настала ера гондонів
показать весь комментарий
19.05.2020 10:47
+39
Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9507
показать весь комментарий
19.05.2020 11:00
+38
Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это пропаганда терроризма, а не разоблачение, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4919
показать весь комментарий
19.05.2020 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
"Повідомляємо, що у кримінальному провадження № 22014000000000286 громадянину РФ Гіркіну І.В, оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1ст 294 (масові заворушення), ч.3 ст 258(теракт), ст 341 Захоплення державних або громадських будівель чи споруд, ст 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 349 КК України(Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника)"..."Підозрюваного Гіркіна І.В. оголошено в розшук, здійснення якого доручено оперативному підрозділу СБУ" - інтерв'ю???
показать весь комментарий
19.05.2020 11:28 Ответить
.
Пля - ну так пишите заявления о открывайте уголовные дела....
Если не открывают по заявлениям - то открывайте на тех, кто не открывает уголовные дела.
.
А то всё страдают - пищат, визжат, пердят - только делать никто нихера не делает.
.
Я имею ввиду жоппозицию в первую очередь...
показать весь комментарий
19.05.2020 11:33 Ответить
Козел долбаный, если ты до сих пор не в курсе что дела открывает власть, а не оппозиция, шел бы ты куда подальше визжать и пердеть
показать весь комментарий
19.05.2020 12:51 Ответить
слышь, ... (не хочу Богом обиженного ещё обижать), заявление может написать любой гражданин...
Но проблема в том что пэрэсичный громадянын не имеет ни средств, ни юридического образования чтобы этим заниматься.
Не знаю кем ты себя мнишь - а на самом деле тупое быдло что-то из себя мнящее...
баран, власть руками Пэьрэнка, Сидорэнка и т.п., может саботировать процессы - но это уже другой уголовный процесс против конкретных саботажников, которые зная это не сильно будут себе на жопу приключения искать...

А так очень просто - взять флаги и бегать по улицам с криками - нас обижают...
если тупой - сиди молча - не вякай...
показать весь комментарий
19.05.2020 15:37 Ответить
Заявление может написать любой гражданин, а власть может этим заявлением подтереться. Если ты зеленая свинья пришел сюда защищать своих чмошных «слуг народа» которым ты сраку лижешь за копейки, то шел бы ты подаальше визжать пищать и пердеть. Тошно уже от зеленой дебильной тупой верещащей мрази
показать весь комментарий
19.05.2020 16:56 Ответить
и пишу я это не тебе, тупому чмошнику, а надеюсь что кто-то из представителей оппозиции увидит и будет что-то делать или нагибать для этого понтачей кэривныков...
показать весь комментарий
19.05.2020 15:40 Ответить
А власть свою говенную попинать не зочешь свинья зеленая? Оппозиция тебе кость в горле козел долбаный?
показать весь комментарий
19.05.2020 16:57 Ответить
чукча, я смотрю что ты просто туповат манёхо - потому не сержусь на тебя убогого...

Я ненавижу этих зе-гнид очень сильно. И потому и пишу эти посты - что может их увидят нормальные люди и что-то будут делать.

Нет гражданина с фамилией власть. Есть Пэтрэнко, который получит распоряжение от Венедиктовой. А вот когда над ними уголовное дело будет висеть - то Пэтрэнко вряд ли будет подтирать жопу заявлением чтобы получить срок за такое удовольствие.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:04 Ответить
Попинать власть - есть только один способ - я об этом же и пишу - силы, имеющие ресурсы для этого должны открывать уголовные дела.

Других способов нет. (точнее - я не знаю)
показать весь комментарий
19.05.2020 17:05 Ответить
Helgi Sharp:
Гордон: "Интервью с Гиркиным и Поклонской были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Всем, кто писал, что я разгоняю "зраду", будет стыдно."
О, всё намного хуже, чем я думал. Если наше СБУ само совершает преступление, предусмотренное ст. 258-2 УК Украины (призывы к совершению террористических актов посредством средств массовой информации), якобы, "для протоколирования преступных деяний", такое СБУ нужно в полном составе сажать за профнепригодность, непонимание международного права и выполнение заведомо преступных приказов. Ибо "преступные деяния" Гиркина с Поклонской столько СОТЕН раз УЖЕ запротоколированы показаниями свидетелей и интервью в российских СМИ, что повторять их бандитские откровения на всю Украину (включая детей), ничто иное, как пропаганда терроризма в особо циничной форме.
Если, конечно, СБУ со своими ручными гор(н)донами не выполняет совершенно другие функции - выпускание социального пара на подставной объект в условиях, когда власть готовит более тяжкие преступления - от антиармейского закона и двойного гражданства для жителей ОРДЛО до подготовки там выборов на условиях Москвы. И пока мы "кипим" в одном месте, они проводят наступление в другом. С этими манкуртами нужно держать голову трезвой для того, чтобы вовремя реагировать на те вызовы, которые они пытаются протянуть за искусственно создаваемым инфошумом.
показать весь комментарий
19.05.2020 11:38 Ответить
Это так по-еврейски- переложить вину на других, особенно на СБУ (запачкать еще и СБУ). Гордон выполняет тонкую работу по замазыванию СБУ. Как же, не выбрали Смешко президентом,, за которого он так топил - теперь мстит.
и почему именно Смешко? наверно у него есть еврейские корни или жена еврейка.
показать весь комментарий
19.05.2020 11:52 Ответить
а его женушка вместе с Сивохой уже замазывают и ВСУ. Как всё однако синхронно: Поклонская, Сивоха, Гиркинд.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:14 Ответить
Если бы был жив Гитлер, то не вижу проблемы, чтоб и у него взять интервью, думаю, что стояла бы большая очередь и "дрались" за место в ней! Настоящий журналист должен быть готов взять интервью хоть у черта в преисподней и это не является пропагандой сатанизма!
показать весь комментарий
19.05.2020 11:44 Ответить
Если бы был жив Гитлер, то Гордон уже болтался бы в петле, как и все ваше ж. племя...
показать весь комментарий
19.05.2020 11:52 Ответить
Наташа ! Влащенко (60-лет) тоже брала интервью 2 года назад у Портнова в дни расстрелов на Майдане, где Портнов обещал: мы вернемся, мы всех повесим /(вот и вернулся, и спокойно ходит по улицам Киева под госохраной). Вот чем кончаются эти интервью.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:17 Ответить
Он и у Кобзона брал интервью. И что? - Сдох Кобзон быстрее обгорелого бурята.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:58 Ответить
Весьма поспешное мнение, но история рассудит и покажет кто был прав. А то что гиркин террорист как и вся рашка - так в этом ни кто не сомневается. А в отношении поклонской не хочу и язык пачкать в эту
показать весь комментарий
19.05.2020 11:44 Ответить
Єдині "інтерв"ю", які повинні давати такі потвори, як гіркін, няша і інші - це в слідчих ізоляторах та суді в якості підозрюваних, обвинувачених, підсудних. І брати такі "інтерв"ю" мають слідчі та прокурори, а не всякі Гондони.
показать весь комментарий
19.05.2020 11:45 Ответить
Вы не правы, единственное интервью которое они должны дать - это последнее слово перед смертной казнью через повешение.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:04 Ответить
так вы же сами тут писали полно бреда связаного с этими персонажами
показать весь комментарий
19.05.2020 11:48 Ответить
Про что он говорит?
Как насчёт интервью с осуждённым за убийство?
показать весь комментарий
19.05.2020 11:54 Ответить
Никто не вспоминает и не знает автора фильма о Чикатило...
показать весь комментарий
19.05.2020 11:57 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632


Главная фраза прозвучала из уст Гиркина в конце:"У Вас в этом интервью свои задачи,которыем Вы решаете,у меня 'Свои!" Да нет,они у них ОБЩИЕ,в этом интервью((
показать весь комментарий
19.05.2020 12:03 Ответить
та навіть дивлячись на гімно кожен може побачити лиш щось своє...
показать весь комментарий
19.05.2020 12:14 Ответить
к сожалению, Зеленский сформулировал настрой в Державе:

"а не все ли равно ?"
иначе говоря - "да нам все ПОФИГ !"

на этом настрое и расцвели гондоны всех мастей и оттенков

при Порохе такого не было !
показать весь комментарий
19.05.2020 12:20 Ответить
Твоя мать зеленая проститутка, родила тебя от дебильной собаки
показать весь комментарий
19.05.2020 12:54 Ответить
я думаю,Гордон,как в орде Венедиктов,это особы приближенные к правителям,им очень многое дозволено,они по заданию провокационно просчупывают способность народа,либо политических сил отстаивать свою независимость или свободу.Это достаточно умные люди,с очень большими полномочиями .И уже изучая реакцию народа власть принимает решения идти ли на такие шаги.По сути это те же пропагандоны проститутки,но более высокого класса,чем шарий,бузина,либо в орде соловьёв,киселев.Тем они и опасней,ведь они в отличии от придурков несущих сплошь пургу,часто говорят правду ,умело помешивая в её вранье,яд и подлость.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:23 Ответить
да ,если завтра,Зеленский в своём обращении не осудил эти интервью,то я не буду сомневаться в своей правоте,и это страшно.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:26 Ответить
Гордон = Зеленський... Два чобота пара!
показать весь комментарий
19.05.2020 12:27 Ответить
порохоботский хейтер и кремлеботский хейтер ... два лаптя - пара.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:57 Ответить
Якщо Україна фінансує війну і тероризм , купуючи російські газ , нафту , електроенергію , і за це не отримує міжнародних санкцій , то чого вже себе стримувати в таких дрібницях , як інтерв'ю , що пропагує терор , війну і вбивства людей .
показать весь комментарий
19.05.2020 12:30 Ответить
Ротація роликів з Гіркіним і Поклонською - це пропаганда тероризму, а не викриття, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2819
показать весь комментарий
19.05.2020 12:34 Ответить
Гордон = Зеленський... Два чобота пара!
показать весь комментарий
19.05.2020 12:35 Ответить
Гіркін у Гордона виглядає таким собі антипутінцем, справжнім, російським патріотом, який знає, що Росії треба, знає, як "made Russia great again" і для якого гроші не головне. Навіщо цього імперця і українофоба-вбивцю Гордон показав українцям? Припущу, що головна аудиторія, на яку ця спецоперація була розрахована, все таки в Росії. Мабуть пуйло готує собі заміну. Це є той випадок, коли пуйла українці будуть згадувати, як ангела у порівнянні з наступником.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:46 Ответить
А гостро негативна реакція української аудиторії на це інтерв'ю лише додасть популярності Гіркіну серед росіян. Не секрет, що переважна більшість росіян радіють, коли українцям погано, про це свідчать соцопитування. То виходить так, що українці власноруч своєю гострою реакцією на Гіркіна роблять йому додатковий рейтинг в Раші.
______________
Все це зрозуміло. Не зрозуміло - чому українці втретє обирають собі українофобську владу, шахраїв, крадунів і шпигунів? То хто українцям винуватий, що їх фактично довели до чергової національної катастрофи?
показать весь комментарий
19.05.2020 12:56 Ответить
Да, реакция зеленского на видео Софии и Маруси было моментальной, как же - там была "угроза" его никчемной жизни. А по реакции зеленского и СБУ на провокацию гордона, которая умаляет, размывает преступления гиркиных, говорящих человеческим языком, который выглядит, как нормальный человек, будет еще понятнее, кто эти особи у власти.
показать весь комментарий
19.05.2020 12:48 Ответить
просто учитесь на зырить на фасад, а зрить в корень и тогда от вашего взора не укроется сатанинская поднаготная носителей российского имперства за какой бы личиной она не пряталась.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:09 Ответить
учитесь на > учитесь нe
показать весь комментарий
19.05.2020 13:11 Ответить
Вы неосознанно указали на суть всего срача вот тут "преступления гиркиных, говорящих человеческим языком, который выглядит, как нормальный человек" (с).

Был образ Гиркина, вбиваемый публикациями в том числе на Цензоре. Образ страшного, кровожадного, отбитого на всю башню реконструктора - монархиста, которому противно всё украинское и который убивал сотнями потехи ради. Тогда транслируемые Цензором заявления https://censor.net/resonance/3143476/polkovnik_fsb_girkin_esli_by_operatsieyi_po_novorossii_rukovodil_ya_to_ya_by_seyichas_sidel_v_dnepropetrovske https://censor.net/video_news/3137342/****************************************************************************************************** https://censor.net/resonance/3122036/********************************************************************************************************* https://censor.net/news/3118543/polkovnik_fsb_girkin_razoblachil_loj_predatelya_iz_sbu_prozorova - тысячи их - Гиркина были удобны.

А теперь показали самого Гиркина и он оказался не таким, каким его рисовали. А потом он отрыл рот и стал еще и жутко неудобным.

И у людей затрещал шаблон. И люди злятся, у них самый настоящий когнитивный диссонанс - увиденное противоречит убеждениям. Внезапно выяснилось, что он обычный человек, хоть и враг и по другую сторону баррикад.

И только у Бутусова нет диссонанса - ему норм, что его издание (и он сам в авторской колонке, лол) стабильно публикует интервью и цитаты Гиркина и не разоблачает, а пропагандирует терроризм.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:11 Ответить
Послушал бьі тьі гитлера или сралина в приватной беседе, тоже воспринял бьі их как "обьічньіх" людей, ведь в руках у них во время интервью ножа в крови не бьіло и ребенок на тарелке в кадре не лежал.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:46 Ответить
А они какие люди были, необычные что ли?
У одного вроде было одно яйцо (но это не точно), а у другого рука усыхала. В остальном - самые обычные люди. Из обычных тогдашних семей, с обычным тогдашним образованием.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:59 Ответить
В плане физиологии - обьічньіе, в плане отношения к человеческим правам, жизни, свободе - моральньіе уродьі и преступники.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:30 Ответить
Оба действовали в интересах своего государства, оба строили его по своему разумению.
Не вдаваясь в подробности, оба принесли миллионам и горе, и процветание, так что для одних они - кровавые тираны, а другие зигуют и две гвоздики к могиле носят.

Отношение никак не меняет их сути и сути их действий, а эмоциональный окрас зависит только от того, получил ты профит от их действий или нет.

Ради примера - почитай комменты в этой же ветке.
1. "Українофоби знахабніли тому що їх ніхто не відстрілює" - убийство тех, кто не разделяет твою точку зрения, навешивание ярлыков.
2. "от этой ************ гиркина, которого надо давно порезать на "красный тюльпан" (содрать шкуру и затянуть узлом "тюльпаном" над мерзкой черепушкой)" - пытки, негуманность, убийство.
3. "спалить ссуку офис и хату" - убийство, уничтожение имущества.
4. "единственное интервью которое они должны дать - это последнее слово перед смертной казнью через повешение." - без комментариев.

Чем авторы отличаются от Гиркина? У них нет власти чтобы осуществить написанное. В остальном - такие же люди, как %username%.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:24 Ответить
На Ютубе есть функция-пожаловаться в правом углу под видео(три точки-жмете на них)-жмите и отправляйте.Если жалоб будет много,уверен этому гандону лысому канал могут заблокировать,потому что то оно сделало-прямая пропаганда терроризма и плевок во всех Украинцев-кто бы чего не говорил
показать весь комментарий
19.05.2020 13:01 Ответить
Страусиная тактика не спасёт от бешенных гиен русизма.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:11 Ответить
Страусиная - это ничего не делать и бояться. А это как раз активная тактика.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:44 Ответить
При Петре Алексеиче даже подумать про такое интервью не возможно было, поэтому за него проголосовало больше 51% процента украинских граждан....но за 5 лет куда то делись 43%, осталось только 8%...и что теперь делать?...неужели переметнулись к Зе...кошмар какой то почему?...ведь Пётр Алесеич такой патриот...такой патриот...беда просто.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:31 Ответить
Фактически ***** проводит в Украине "чеченизацию"
Это когда у противника находят того, кто готов сотрудничать с оккупантом.
В роли тех, кто готов сотрудничать с *****м выступил наш олигархат.
Они готовы сдать настоящую независимость, а также отказаться от западной интеграции, в обмен на формальную независимость и нейтралитет с возможностью грабить свои владения.
Для этого на та тв олигархов все чаще начали проскакивать пророссийские тезисы, появились дискуссии о том, что майдан это не революция, а переворот и пока в ютубе (для пробы), а не на тв появился гордон, берущий интервью у террориста.
Вдумайтесь только - интервью у террориста. Это все равно, что израильский журналист мило брал бы интервью у лидера ХАМАС, который уничтожал израильтян.
Это просто наглейший плевок на страну, целенаправленное размытие у людей добра и зла и принуждение нашего народа к капитуляции перед *****станом информационным способом.
Чтобы народ рано или поздно сам в большинстве начал повторять кацапские тезисы, что у нас гражданская война и т.д.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:34 Ответить
Американец (не помню фамилию), брал интервью у Бен Ладена после теракта.
показать весь комментарий
19.05.2020 18:10 Ответить
гібридна війна,гібридна журналістика.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:37 Ответить
Какое там разоблачение, это иуда.
Высказывания гиркина в ютубе на 100 дней.
Там нет не слова про путина, про российское оружие, про боинг , а вот что гражданская война, комбайнёры, сами сбили это есть.
гордон *удак работающий ради гешефта.
Ему националисты украинские не нравятся, пусть он про еврейских националистов такое скажет.
показать весь комментарий
19.05.2020 13:39 Ответить
как он может про своих соотечественников плохое говорить...только про Украинцев.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:10 Ответить
Українофоби знахабніли тому що їх ніхто не відстрілює.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:06 Ответить
Гон дона пора к ответственности привлекать.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:09 Ответить
Любому комментатору предложи 20 000 долларов и он возьмет интервью хоть у Путина.
Все честные и герои, пока не увидят пачку денег.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:12 Ответить
Раслабтесь. У Зеленского все свои. Какая разница террорист это, убийца, малоросс, или учитель? Зеленский не нужно делить людей, все мы один народ. Ах да Гиркин российский чекист убивашвший украинцев на украинской земле. Но ведь какая разница?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:28 Ответить
Гордон, как штирлиц миллера, разговорил кацапских преступников.
Не побрезговал, выдержал. И на том спасибо.

Я сам не смог преодолеть брезгливости и выслушать этих мразот.
Потому не мне судить Гордона. Пусть его судят те, кто добудет больше
следственного материала для Гааги, чем сделал он.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:28 Ответить
Только упоротый дебил будет поддерживать версию, что это спецоперация имено
украинских спецслужб.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:36 Ответить
что за упоротый дебил будет рекламировать версию другого упоротого дебила под моим постом?
показать весь комментарий
19.05.2020 18:01 Ответить
100% - пропаганда "руського міра", а не журналістика. Геть не патріотично.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:44 Ответить
Гордон-хайпожор.Чем больше о нем будут говорить тем больше он наварит бабла на этих интервью.А СБУ ему нечего бояться.С приходом Зечмошника это абсолютно импотентная организация.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:45 Ответить
хайпожорство Гордона ничем не хуже разведения стада порохоботов на Цензоре.
Только вот польза от публичного препарирования колорадов побольше, чем от
порохоботского зафлуживания форума.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:52 Ответить
Публичное вылизывание Гордоном кацапских задниц ты называешь препарированием?
показать весь комментарий
20.05.2020 01:57 Ответить
Гондон є гондон,про що можна ще говорити, про його товариша смішка,який труїв Ющенка чи гідранта,якого він обрав ?
показать весь комментарий
19.05.2020 14:45 Ответить
Ну шо еще сказать - рваный Гордон...
показать весь комментарий
19.05.2020 14:49 Ответить
Фильм Усика и Домаченко и эти недоинтервью...Это все одна цепочка.
показать весь комментарий
19.05.2020 14:57 Ответить
ТЕРРОРИЗМА !!! РОССИЯН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПРОТИВ КАЗНОКРАДОВ !!!
показать весь комментарий
19.05.2020 15:14 Ответить
Наступне інтервью Гордона буде в бункері з Путіним, де фюрер розкаже про спільну родіну, про доброго Януковичав і злий Майдан, про любов до України і про те як Крим "загнали в рідну імперську гавань ". А потім у Жванецького візьме інтерью і він розкаже як із рук Путіна отримав орден "За заслугі пєрєд отєчеством".
показать весь комментарий
19.05.2020 15:38 Ответить
Гордон такой прыткий и не брезгливый, что и у сидящего на колу пуйла интервью возьмёт.
НУ и почему бы нет.
показать весь комментарий
19.05.2020 15:49 Ответить
Фигня. Ротация роликов с Гиркиным и Поклонской - это разоблачение а не пропаганда терроризма.
показать весь комментарий
19.05.2020 16:10 Ответить
Лахта теперь от Бутусова возбуждается ещё больше чем от Пети, когда надо свою агентуру выгородить.
показать весь комментарий
19.05.2020 17:32 Ответить
Бутусов лишь сказал на чёрное чёрное.
В том, что смысл сего действия был именно пропаганда, могут отрицать только полные дебилы.

Ротація роликів з Гіркіним і Поклонською - це пропаганда тероризму, а не викриття, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1687
показать весь комментарий
19.05.2020 18:52 Ответить
Дмитрий Гордон и интервью с Гиркиным

Первое, что хотелось бы спросить Дмитрия Гордона после просмотра его интервью с Гиркиным: что ты, 3,14дор, лыбишься всё время?
Просто воплощение всего того, что я не переношу на дух.
Вот этого скотского холуйства, сладенькой угодливой улыбочки халдея, который кормится подачками валютных проституток в Интуристе. Служить вам рад, прислуживаться тоже и даже пресмыкаться есличё.
Что ты, *****, башкой своей виляешь, как собачка на приборной доске? Ты согласен с тезисами собеседника? Или у тебя нервный тик?

https://v-n-zb.livejournal.com/10810067.html
показать весь комментарий
19.05.2020 18:57 Ответить
Сборище идиотов...
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!
показать весь комментарий
19.05.2020 19:01 Ответить
Дружище,не о поклонской с гиркиным речь. О гордоне,если ты не понял.
показать весь комментарий
19.05.2020 19:46 Ответить
А что Горджон? Говорят поднялся на махинациях с недвижимостью. Довольно скользкий тип. А вот интервью у него интересніе.
Я что-то пропустил?
показать весь комментарий
20.05.2020 10:47 Ответить
На 100% согласен с Бутусовым, только дурак это не видит.
показать весь комментарий
19.05.2020 22:02 Ответить
Это просто гешефт,только вместо пирамидок гиркин и поклонская. Не судите строго этот кусок распиаренного "гавна" с его "интервью". Он может дружить с Кобзоном и при этом быть "украинцем". И для всех подобных "украинцев" вопрос только один - заработок. В Украине( в отличие от Израиля) за это ж не сажают?
показать весь комментарий
20.05.2020 06:13 Ответить
А как вам тиражирование образа террориста №1 )(уйла во всех средствах СМИ? Хоть бы глаза ему заштриховывали!
показать весь комментарий
20.05.2020 08:45 Ответить
Страница 3 из 3
 
 