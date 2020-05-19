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Новости Коронавирус и карантин
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В России почти 300 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, за сутки более 9,2 тыс. зараженных

В России почти 300 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, за сутки более 9,2 тыс. зараженных

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 9263.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Четвертые сутки прирост не превышает отметки в 10 тысяч, суточный темп прироста во вторник составил +3,19%.

Количество зараженных за все время в стране достигло 299 941. Россия по-прежнему на втором месте в мире по этому показателю: в США число диагнозов перевалило через 1,5 млн, а на третье место вышла Бразилия с 255,3 тыс., обогнав Великобританию (246,9 тыс.). Суточный прирост Бразилии составляет 14,2 тыс. за последние сутки.

В Москве зарегистрировано 3545 новых заболевших за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло во вторник до 149 607.

Скончались за последние сутки 115 человек, за весь период пандемии - 2837 человек.

Выздоровели за все время и выписаны 76 130 пациентов, в том числе 5921 за последние 24 часа.

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Автор: 

карантин (16729) россия (95352) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
догоним и перегоним проклятых пиндосов
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19.05.2020 11:08
+5
Рф ещё поборется за 1 место!☠️
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19.05.2020 11:05
+3
- 2837 москалів... мало (((
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19.05.2020 10:57
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- 2837 москалів... мало (((
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19.05.2020 10:57 Ответить
а толку с того если они не дохнут
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19.05.2020 11:05 Ответить
Рф ещё поборется за 1 место!☠️
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19.05.2020 11:05 Ответить
догоним и перегоним проклятых пиндосов
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19.05.2020 11:08 Ответить
Пиндосов они могут победить в такой дисциплине. Но в общем зачёте вряд-ли. Скорее всего Индия всех "победит".
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19.05.2020 11:44 Ответить
На фото Шанхай.
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19.05.2020 11:09 Ответить
Кандидат на новую столицу.
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19.05.2020 11:50 Ответить
Будущая столица Московии )
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19.05.2020 12:19 Ответить
новое слово в статистике, - "статистика постсоветских республик".
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19.05.2020 11:11 Ответить
Кацапы врут как дышат . Мэр Мацква Сабянин еще 7 мая заявил "о 300 тысячах зараженных коронавирусом в Москве" . Только в Мацкве.!
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19.05.2020 11:18 Ответить
А если ещё приплюсовать к умершим тех кто был с перхотью в волосах, то тогда ваще огого !
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19.05.2020 11:29 Ответить
Шото мало .
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19.05.2020 12:56 Ответить
У Росії майже 300 тис. підтверджених випадків COVID-19, за добу понад 9,2 тис. заражених - Цензор.НЕТ 8425
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19.05.2020 13:06 Ответить
 
 