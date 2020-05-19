Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия
В течение следующих двух недель вакантные места в правительстве могут заполнить, заявил председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо свобода".
"Насколько мне известно, в течение двух недель будут заполнены вакантные места. Кандидатуры я не знаю, честно скажу", - отметил Арахамия.
В Кабмине пока в три исполняющих обязанности глав министерств: Светлана Фоменко возглавляет Министерство культуры и информационной политики, Ольга Буславец - Министерство энергетики и защита окружающей среды, а Любомира Мандзий - Министерство образования и науки.
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добре є ким заповнити вакансії..
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https://twitter.com/ukrainesinger/status/1262651564730302465 13 хв
Обидва скандальні законопроекти - про подвійне громадянство(2590) і про кримінальну відповідальність для військових керівників(2689) зняли з розгляду.
Завдяки суспільному розголосу!!!
Toлько кретины могут сейчас захотеть присоединиться к этим утопленникам.