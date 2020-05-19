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Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия

Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции

В течение следующих двух недель вакантные места в правительстве могут заполнить, заявил председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо свобода".

"Насколько мне известно, в течение двух недель будут заполнены вакантные места. Кандидатуры я не знаю, честно скажу", - отметил Арахамия.

В Кабмине пока в три исполняющих обязанности глав министерств: Светлана Фоменко возглавляет Министерство культуры и информационной политики, Ольга Буславец - Министерство энергетики и защита окружающей среды, а Любомира Мандзий - Министерство образования и науки.

Также читайте: Степанов в Раде расскажет об имплементации второго этапа медреформы, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

Кабмин (14024) назначение (2165) Арахамия (988)


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Топ комментарии
+8
https://twitter.com/ukrainesinger
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger
·
https://twitter.com/ukrainesinger/status/1262651564730302465 13 хв

Обидва скандальні законопроекти - про подвійне громадянство(2590) і про кримінальну відповідальність для військових керівників(2689) зняли з розгляду.

Завдяки суспільному розголосу!!!
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19.05.2020 11:04
+7
Після масового закриття психо-неврологічних стаціонарів в Україні, "вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель", - глава фракции "СН" Арахамия
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19.05.2020 11:03
+5
Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 9003

добре є ким заповнити вакансії..
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19.05.2020 11:02
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Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 9003

добре є ким заповнити вакансії..
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19.05.2020 11:02 Ответить
швидче чим заповнювати!
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19.05.2020 11:17 Ответить
погоджуюсь, саме так!
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19.05.2020 11:19 Ответить
Після масового закриття психо-неврологічних стаціонарів в Україні, "вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель", - глава фракции "СН" Арахамия
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19.05.2020 11:03 Ответить
https://twitter.com/ukrainesinger
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna
https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger
·
https://twitter.com/ukrainesinger/status/1262651564730302465 13 хв

Обидва скандальні законопроекти - про подвійне громадянство(2590) і про кримінальну відповідальність для військових керівників(2689) зняли з розгляду.

Завдяки суспільному розголосу!!!
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19.05.2020 11:04 Ответить
Тю. Неужели нет желающих отсиживать ? А как рвались в новую партейку перед выборами !
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19.05.2020 11:05 Ответить
Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия - Цензор.НЕТ 276
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19.05.2020 11:07 Ответить
Ничего б себе министр социальной политики или культуры.
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19.05.2020 11:31 Ответить
Ермак торгуется🤑🤑🤑🤑 ? Цены сложить не может …
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19.05.2020 11:09 Ответить
эта арахемия такая глупая, но волосатая , какая мама его связала такого мохнатого. Сколько можно шерсти с него сострич, как у племенного барана.
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19.05.2020 11:12 Ответить
ще не усі шмігалі та шпілівілі працевлаштовані
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19.05.2020 11:12 Ответить
Головний критерій, це належність до нацменшини. Щоб Україну нищили без жалю, і тікати було куди
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19.05.2020 11:16 Ответить
Дерьмом заполнить и за пол часа можно , у вас другой массы и нет , как-то 95 квартал и их окружение , а вы профисионалов найдите , которые не побоялся стать токсичными в вашем окружении , потеряв свою репутацию.
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19.05.2020 11:29 Ответить
******.
Toлько кретины могут сейчас захотеть присоединиться к этим утопленникам.
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19.05.2020 11:30 Ответить
заполнять уже некем турборежимщики все ушло через задний проход у Вас как у уток две точки вход и задний выход остаются слизняки и клещи
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19.05.2020 11:38 Ответить
Дурное дело - не хитрое!
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19.05.2020 11:55 Ответить
 
 