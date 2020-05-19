Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия

В течение следующих двух недель вакантные места в правительстве могут заполнить, заявил председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо свобода".

"Насколько мне известно, в течение двух недель будут заполнены вакантные места. Кандидатуры я не знаю, честно скажу", - отметил Арахамия.

В Кабмине пока в три исполняющих обязанности глав министерств: Светлана Фоменко возглавляет Министерство культуры и информационной политики, Ольга Буславец - Министерство энергетики и защита окружающей среды, а Любомира Мандзий - Министерство образования и науки.

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