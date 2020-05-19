Законопроект о легализации игорного бизнеса планируем принять до конца мая, - "слуга народа" Арахамия

Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине уже в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"До конца мая мы его планируем принять", - отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" сказал, что Рада не могла рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением парламента к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.

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