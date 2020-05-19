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Законопроект о легализации игорного бизнеса планируем принять до конца мая, - "слуга народа" Арахамия

Законопроект о легализации игорного бизнеса планируем принять до конца мая, -

Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине уже в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"До конца мая мы его планируем принять", - отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" сказал, что Рада не могла рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением парламента к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.

Также читайте: Вакантные места в правительстве заполнят в течение двух недель, - глава фракции "СН" Арахамия

Автор: 

ВР (29227) игорный бизнес (408) Арахамия (988)


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Більше нема нічого нагальнішого.... кур ви
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19.05.2020 11:16 Ответить
Какая-то земля, банки-шманки... Наконец-то до дела добрались. Народ уже истомился без казино!
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19.05.2020 11:18 Ответить
Архиважный закон для Баума с двумя паспортами
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19.05.2020 11:19 Ответить
Наконец-то решили узаконить игры в величайших деятелей современности уЗеленскими...
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19.05.2020 11:24 Ответить
то-то смотрю,барыги начали в порядок замороженные точки приводить..
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19.05.2020 11:56 Ответить
 
 