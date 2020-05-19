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На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами, но не исключаем побочных эффектов, - "слуга народа" Арахамия

На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами, но не исключаем побочных эффектов, -

Кандидаты на должности городских голов не нуждаются в партийной поддержке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы исповедуем такой комбинированный подход: на выборах в местные советы люди идут от партий, а мэры должны иметь возможность идти на выборы самовыдвиженцами", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что право баллотироваться на выборах должен иметь каждый гражданин Украины.

"Партия называется "Слуга народа" и мы не можем строить никаких барьеров. Мы хотели бы, чтобы любой представитель народа мог абсолютно безбарьерно участвовать в местных выборах… И касательно мэров - та же самая ситуация", - отметил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы в Украине физически остановить невозможно, - "слуга народа" Арахамия

По словам главы фракции, необходима перезагрузка политической системы и в этом важную роль должны сыграть местные выборы.

"Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами... Мы должны перезагрузить политическую систему. Будут от этого побочные эффекты? Конечно же будут. Но это нужно сделать", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром "Атлантический совет", глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что запланированные на 25 октября местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая неподконтрольную на данный момент правительству часть Донбасса.

На брифинге 6 мая первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко поддержал Ермака и заявил, что в политсиле не теряют надежды на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.

местные выборы (2752) Арахамия (988) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+44
Не захлебнитесь своим гавном.Ублюдочное создание.)))
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19.05.2020 11:19
+24
мы уже видели чем кончаются ваши перезагрузки. теперь встанет все окончательно а не только в центре
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19.05.2020 11:20
+23
Вы только весь 95 квартал хотите трудоустроить или и их родственников тоже?
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19.05.2020 11:21
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Не захлебнитесь своим гавном.Ублюдочное создание.)))
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19.05.2020 11:19 Ответить
побочный эффект, это когда вы пройдете боком...
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19.05.2020 11:40 Ответить
политическое цунами с побочными эфектами


вот это и есть ЗЕБИлы !



"Красиво говорит, учитесь Киса !"
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19.05.2020 13:55 Ответить
мы уже видели чем кончаются ваши перезагрузки. теперь встанет все окончательно а не только в центре
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19.05.2020 11:20 Ответить
На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 732
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19.05.2020 12:15 Ответить
Ну так ідіотів виявилося 73% ... Як з цим бути ?
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19.05.2020 12:40 Ответить
"На місцевих виборах ми хочемо продовдити політичне цунамі бжої роси в очі лохторату" - Арахламідія.
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19.05.2020 11:20 Ответить
Вы только весь 95 квартал хотите трудоустроить или и их родственников тоже?
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19.05.2020 11:21 Ответить
ДЕБИЛ.... Ара-хамло!!!!
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19.05.2020 11:21 Ответить
Побочный эффект и так вы уже сделали.И эот эффект-уже почти крах Украины.
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19.05.2020 11:21 Ответить
Я бы вышвырнул этих "украинцев" и набрал японцев - те хоть делают самоубийство из-за зашкваров.

П за ними закрепил бы команду китайских товарищей, у которых патроны дорогие, аж даже отправляют счет родакам наказанного, за патрон.
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19.05.2020 11:21 Ответить
На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами, но не исключаем побочных эффектов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4876
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19.05.2020 11:22 Ответить
На місцевих виборах Арахамії пролетять як фанера.
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19.05.2020 11:22 Ответить
73% не буде, але навіть 36% це погано.
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19.05.2020 12:13 Ответить
не погано, это норм. 73% - это все те, кто против Пети. Они могут голосовать за разные партии, главное против соевых.
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19.05.2020 12:23 Ответить
Нє ... Проти Порошенко були 46% - це дані аналізу результатів виборів.
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19.05.2020 12:38 Ответить
и кто же победит ? Неужели ПЕС ? )
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19.05.2020 12:22 Ответить
А ЗАРАЗ ВСІ ЗРОЗУМІЛИ, ДЛЯ ЧОГО СОЦ, ОПИТУВАННЯ!! ВСЕ БУДЕ "ЗЕЛОХИ"!!
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19.05.2020 11:23 Ответить
Та, фулі їм боятися. Вчора Рейтинг їм 75% намалював на чолі із клоуном.
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19.05.2020 11:23 Ответить
Чудак даже не понимает, что цунами - исключительно разрушительное явление в природе, ... далеко не созидательное... но подсознание выдает истинную цель...
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19.05.2020 11:26 Ответить
«Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом»
"Двенадцать стульев"
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19.05.2020 11:52 Ответить
Побочные эффекты от цунами... Шедевр. Даже не могу себе представить, что под этим можно иметь ввиду?
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19.05.2020 11:28 Ответить
Цунами в трусы...
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19.05.2020 11:34 Ответить
Цунами... Фейспалм. У вас давно уже на пол-шестого "цунами"
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19.05.2020 11:29 Ответить
Політичне опудало!
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19.05.2020 11:32 Ответить
Цунамі популізму, брехні, порожніх обіцянок, "божої роси"... Це відбірне лайно накриє Україну... От аби ви тім "цунамі" самі накрилися!
Може саме тому вони штучно створили енергетичну кризу, щоб "не олігархи", які спонсують цих дибілетів, могли підзаробити для проведення "чесних" місцевих виборів?
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19.05.2020 11:33 Ответить
Эта Хамия об чём-то уже догадывается, но стесняется сказать!
Это эффект называется - зелёный отсос мимо кассы!
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19.05.2020 11:34 Ответить
Это не цунами,это диарея.
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19.05.2020 11:35 Ответить
Ця хламідія хоч в курсі що цунамі, то горе для людей.
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19.05.2020 11:35 Ответить
шо это недосущество несет???
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19.05.2020 11:39 Ответить
Фу! Шо ця арахамія несе?! Та після вашого кварталу будь-яке цунамі - це легкий бріз.
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19.05.2020 11:40 Ответить
Неужели найдется дебил который будет голосовать за этих слуг.
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19.05.2020 11:41 Ответить
На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами, но не исключаем побочных эффектов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9912
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19.05.2020 11:46 Ответить
На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4643
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19.05.2020 11:50 Ответить
Хороша міна при поганій грі..

Підтримка "Командою ЗЕ" не допоможе місцеви кандидатам.. швидше їм опустить рейтинги..
Забагато ідіотичних помилок,у першу чергу у співпраці з колишніми "кадрами Бариги" і "Соросятами"..
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19.05.2020 11:51 Ответить
Какое цунами, несчастье ? Вы уже так обоςραλись, что пора просто уходить!
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19.05.2020 12:04 Ответить
Сепуку, а не Цунамі.
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19.05.2020 12:04 Ответить
"... наше політичне цунамі ..." - інтересно, ідіот хоть розуміє, що таке цунамі і що після нього залишається?
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19.05.2020 12:07 Ответить
Містер 100 мільйонів, агрохімія ... Які ще прізвиська відомі ?
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19.05.2020 12:09 Ответить
Насправді він правильно сформулював резільтати виборів 19 року.
Зараз намагається перенести минулорічний успіх на місцеві вибори восени.
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19.05.2020 12:11 Ответить
Политическое цунами гавна? Потому,что ничего другого зеленая власть производить не может.
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19.05.2020 12:12 Ответить
Якщо у вигрібну яму туалету, в теплу пору року, кинуть пачку дріжчів, теж буде "цунамі", схоже на "арахаміївське"... Тільки не зелене, а жовте... Але таке саме смердюче...
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19.05.2020 12:19 Ответить
Картинка под названием "После политического цунами партии"СН": - все люди стоят в трусах, а некоторые и без трусов.
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19.05.2020 12:38 Ответить
Гроші на вітер.
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19.05.2020 12:42 Ответить
пусть идут быстрым шагом в направлении органа, которого нет у бабушки, со своими цунами и т.д.
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19.05.2020 12:43 Ответить
Что он вообще мелет?
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19.05.2020 12:44 Ответить
Цунами в уличном сортире. Вентилятор, кстати, недавно приобрели )
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19.05.2020 12:48 Ответить
Арахамия , - Прочти и пойми , что Цунами несет Только Разрушение , но никогда не Созидание. И если вы решили продолжить Разрушение , то откуда веет Ветер .
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19.05.2020 13:14 Ответить
Вы своим цунами уже сделали из Украины Фукусиму.
Может хватит цунамить?
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19.05.2020 13:15 Ответить
вас знесе тим цунамі.
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19.05.2020 13:23 Ответить
вот интересно, под какой наркотой он так думает?
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19.05.2020 13:54 Ответить
Да, нам грозит сцунами по Абрахамски!
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19.05.2020 14:28 Ответить
Цунамі буває після землетрусу, а не після зеленого пєрдєжу.
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19.05.2020 14:42 Ответить
вот ваше Цунами где!
На місцевих виборах ми хочемо продовжити наше політичне цунамі, але не відкидаємо побічних ефектів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 8243
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19.05.2020 15:06 Ответить
Ага, конечно, ВАШ значек сейчас это как - Черная метка. Вы ***** меньше чем за год умудрились обосраться как никто.
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19.05.2020 15:06 Ответить
Більшовизм у всій красі. І жодного сумніву в своїй правоті. От що робить дурість народа.
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19.05.2020 21:47 Ответить
 
 