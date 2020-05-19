На местных выборах мы хотим продолжить наше политическое цунами, но не исключаем побочных эффектов, - "слуга народа" Арахамия
Кандидаты на должности городских голов не нуждаются в партийной поддержке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Мы исповедуем такой комбинированный подход: на выборах в местные советы люди идут от партий, а мэры должны иметь возможность идти на выборы самовыдвиженцами", - сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что право баллотироваться на выборах должен иметь каждый гражданин Украины.
"Партия называется "Слуга народа" и мы не можем строить никаких барьеров. Мы хотели бы, чтобы любой представитель народа мог абсолютно безбарьерно участвовать в местных выборах… И касательно мэров - та же самая ситуация", - отметил Арахамия.
По словам главы фракции, необходима перезагрузка политической системы и в этом важную роль должны сыграть местные выборы.
"Мы хотим на местных выборах продолжить наше политическое цунами... Мы должны перезагрузить политическую систему. Будут от этого побочные эффекты? Конечно же будут. Но это нужно сделать", - подчеркнул Арахамия.
Напомним, во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром "Атлантический совет", глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что запланированные на 25 октября местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая неподконтрольную на данный момент правительству часть Донбасса.
На брифинге 6 мая первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко поддержал Ермака и заявил, что в политсиле не теряют надежды на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.
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вот это и есть ЗЕБИлы !
"Красиво говорит, учитесь Киса !"
П за ними закрепил бы команду китайских товарищей, у которых патроны дорогие, аж даже отправляют счет родакам наказанного, за патрон.
"Двенадцать стульев"
Може саме тому вони штучно створили енергетичну кризу, щоб "не олігархи", які спонсують цих дибілетів, могли підзаробити для проведення "чесних" місцевих виборів?
Это эффект называется - зелёный отсос мимо кассы!
Підтримка "Командою ЗЕ" не допоможе місцеви кандидатам.. швидше їм опустить рейтинги..
Забагато ідіотичних помилок,у першу чергу у співпраці з колишніми "кадрами Бариги" і "Соросятами"..
Зараз намагається перенести минулорічний успіх на місцеві вибори восени.
Может хватит цунамить?