Глава Верховного Суда Данишевская об ограничении зарплат судей на время карантина до 47 тыс. грн: "Это наступление на независимость судебной системы"
Верховный Суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина. Глава ВС Валентина Данишевская заявила, что такое вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти.
Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, судейское сообщество ранее возмутилось и выступило против ограничения размера судейского вознаграждения до 47 тысяч гривен на время карантина. На вопрос о том, почему была такая бурная реакция, Данишевская ответила:
"Есть Конституция Украины, есть законы. У нас разве разрешается ограничить хоть кому-то зарплату с сегодня на завтра? Просто взять и сказать: с завтрашнего дня зарплаты вам не будет?
Во-первых, это изменение существенных условий труда, если говорить в общем. Это касается не только судей, но и всех тех, кто страдает от этого. И об этом, как минимум, нужно предупреждать.
Во-вторых, это нарушение принципа правовой определенности. Государство приглашало известных юристов участвовать в конкурсах, претендовать на должности, отмечало условия такой работы, а потом через некоторое время решило не просто изменить условия, а свести их до почти средней зарплаты. Это то, что нельзя делать в отношении всех людей, не говоря уже о судьях.
В-третьих, мы видим абсолютную непропорциональность такого вмешательства в отношении судей. И это очевидное наступление на независимость судебной системы. Мы провели исследование и выяснили, что в нашей стране около 200 тысяч чиновников, но это уменьшение заработной платы коснулось меньше чем 1% из них. И оно касается 100 % судей. Это очевидная непропорциональность.
Мы понимаем тяжелое положение страны в это время, но такое непропорциональное вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти".
Она добавила, что 29 мая состоится Пленум Верховного Суда по этому вопросу. Он решит, есть ли основания для обращения в Конституционный суд Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А за 6 тыш брукивку класть, не?
"наступили" ей , панимаш, на "независимость".
Работодатель, т.е. народ, котрый оплачивает ваше ненасытною брюхо, не имеет возможности и желания платить всякой вороватой наволочи. Шо не так?
Во блин, даёт! И с каких это пор у нас судебная власть независимой стала?
Она всегда была заангажирована во всём, особенно щепетильна была в финансовом вопросе, когда дело касалось личной выгоды.
"Работяги" хреновы...
На это они никак не могут пойтить!!!
Вопрос на засыпку: А за что вознаграждения???
"Что б ты ЖИЛ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ" - Лёлик. =)
Дорогі тачки і дачі, власні золоті унітази з бриліантами, власні повії і масажні салони, сумочки по 10000 тисяч доларів і годинники по 100000 тисяч доларів. Все це судді і прокурори України...
как мне их жаль ))))
Хотя, судя по назначениям и сдирают, только Янелоху! Юзик и денис поработали...
А как ПОВЫШАТЬ вам зарплату- это не вмешательство в "независимость суда" !?
Какая вообще связь денег и "независомосью суда " !? От этого "виновность или невиновность" не должна меняться !!! "Виновность/не веновность", только у вас зависит от суммы !