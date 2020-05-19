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Глава Верховного Суда Данишевская об ограничении зарплат судей на время карантина до 47 тыс. грн: "Это наступление на независимость судебной системы"

Глава Верховного Суда Данишевская об ограничении зарплат судей на время карантина до 47 тыс. грн:

Верховный Суд выступил против снижения зарплат судей на время карантина. Глава ВС Валентина Данишевская заявила, что такое вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти.

Об этом она сказала в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, судейское сообщество ранее возмутилось и выступило против ограничения размера судейского вознаграждения до 47 тысяч гривен на время карантина. На вопрос о том, почему была такая бурная реакция, Данишевская ответила:

"Есть Конституция Украины, есть законы. У нас разве разрешается ограничить хоть кому-то зарплату с сегодня на завтра? Просто взять и сказать: с завтрашнего дня зарплаты вам не будет?

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Во-первых, это изменение существенных условий труда, если говорить в общем. Это касается не только судей, но и всех тех, кто страдает от этого. И об этом, как минимум, нужно предупреждать.

Во-вторых, это нарушение принципа правовой определенности. Государство приглашало известных юристов участвовать в конкурсах, претендовать на должности, отмечало условия такой работы, а потом через некоторое время решило не просто изменить условия, а свести их до почти средней зарплаты. Это то, что нельзя делать в отношении всех людей, не говоря уже о судьях.

В-третьих, мы видим абсолютную непропорциональность такого вмешательства в отношении судей. И это очевидное наступление на независимость судебной системы. Мы провели исследование и выяснили, что в нашей стране около 200 тысяч чиновников, но это уменьшение заработной платы коснулось меньше чем 1% из них. И оно касается 100 % судей. Это очевидная непропорциональность.

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Мы понимаем тяжелое положение страны в это время, но такое непропорциональное вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти".

Она добавила, что 29 мая состоится Пленум Верховного Суда по этому вопросу. Он решит, есть ли основания для обращения в Конституционный суд Украины.

Автор: 

Верховный Суд (1096) карантин (16729) судья (2643) Данишевская (41) заработная плата (2399) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
Независимые? Тогда сами должны были ползарплаты в больнички перечислить. Или вы с зп живёте, *****?
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19.05.2020 11:22
+23
А харя не трісне?
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19.05.2020 11:24
+22
Це вже товстий натяк від Данишевської про те що будуть судити за бабки не приховуючи.
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19.05.2020 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Вирубіть цю систему, вона пошкоджена і лише хапає кошти, а не чинить свою роботу
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19.05.2020 11:22 Ответить
Независимые? Тогда сами должны были ползарплаты в больнички перечислить. Или вы с зп живёте, *****?
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19.05.2020 11:22 Ответить
А что, им ещё и зарплату платят?
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19.05.2020 12:44 Ответить
за 2018 рік======Пенсія133294====Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 3947753
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19.05.2020 13:45 Ответить
Да-а-а... Пример того, как судейское сообщество (лучше - каста) полностью оторвалось от РЕАЛИЙ той страны, где они осуществляют "правосудие"... "Мы" и "Они" это как "холопы средневековья" и "Олимпийские боги"... Куда "судьям" мыслить, исходя из реалий повседневной жизни 90% украинцев... Им же на Венский бал надо готовиться или новую "хатынку" в 3 этажа прикупить в "Конче-Заспе", или дитятку любимому "Ламборджини" купить к совершеннолетию...
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19.05.2020 16:13 Ответить
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19.05.2020 15:38 Ответить
На мороженное не хватает?
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19.05.2020 11:23 Ответить
Це вже товстий натяк від Данишевської про те що будуть судити за бабки не приховуючи.
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19.05.2020 11:23 Ответить
А харя не трісне?
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19.05.2020 11:24 Ответить
вот это она вср*лася, что она несёт!! помрачилась серым веществом
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19.05.2020 11:24 Ответить
Ах вы ж бедные и несчастные, и денег вам всё типа не хватает, морды уже рэпают
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19.05.2020 11:24 Ответить
Все украинские судьи - долларовые мультимиллионеры. Наколядовали так что и внукам хватит. Зачем им вообще та зарплата?
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19.05.2020 11:26 Ответить
Жлобы, сэр. И это, только, на время карантина. Они, эти судьи, работали что ли во время карантина? Вмешательство в их деятельность независимости... Как же, как же... Фемида, она такая. Кто бросит на весы больше, тот и прав. Верховный суд против. Да уж. Нет приличных слов в их адрес. СИСТЕМА, сэр. Монолитная и могучая. И как её разрушить? Ну, наверное, не при нашей жизни. Зацементирована напрочь. "Бедные-бедные" судьи... Весь свой кэш уже потратили во время карантина на хлеб и полусгнившую кароплю)) Что сказать еще???
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19.05.2020 12:19 Ответить
Картоплю, сорри.
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19.05.2020 12:21 Ответить
Дождемся ли мы справедливости и всех судей вместе с родственниками в тюрьмах на общих зонах с конфискацией?
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19.05.2020 11:28 Ответить
Такое возможно только во времена революционного народного трибунала. Иначе приговоры будут выносить те самые судьи. Для которых только зарплата в 50 штук это не деньги
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19.05.2020 11:31 Ответить
Совок - это дерьмо . Зажравшиеся партократы , не имеющие ничего общего с идеями коммунизма , социализма - ещё большее дерьмо . Да и сами коммунизм , социализм - утопия . Но " никто не даст нам избавленья " всё так-же актуально .
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19.05.2020 14:20 Ответить
Кокетничает курва!) Вспомнила, что еще и зарплату за свое кривосудие получает, как и все эти портновские взяточники.
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19.05.2020 11:30 Ответить
ах-ты ж ... тваю мать!
А за 6 тыш брукивку класть, не?
"наступили" ей , панимаш, на "независимость".
Работодатель, т.е. народ, котрый оплачивает ваше ненасытною брюхо, не имеет возможности и желания платить всякой вороватой наволочи. Шо не так?
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19.05.2020 11:31 Ответить
"Глава ВС Валентина Данишевская заявила, что такое вмешательство свидетельствует о нарушении принципа независимости судебной власти".



Во блин, даёт! И с каких это пор у нас судебная власть независимой стала?
Она всегда была заангажирована во всём, особенно щепетильна была в финансовом вопросе, когда дело касалось личной выгоды.
"Работяги" хреновы...
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19.05.2020 11:32 Ответить
Всех, Всех нынешних сукк в мантиях надо убрать так что бы за них никто никогда не вспомнил, кроме их детенышей изредка приходивших к ним с одним цветком ! Эта ссучившая банда никогда не служила народу!!
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19.05.2020 11:33 Ответить
Всем недовольным судейкам предлагаю добровольно воспользоваться одной предоставленной им льготой - похоронами за счет государства
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19.05.2020 11:34 Ответить
Вы что, как же можно-с? Они не могут уже себя ограничивать!
На это они никак не могут пойтить!!!
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19.05.2020 11:36 Ответить
Вешать их надо , бесплатно .
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19.05.2020 11:36 Ответить
«Есть предел человеческим положительным качествам, но человеческой мерзости нет предела.» А.Бышовец/
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19.05.2020 11:36 Ответить
ей тоже не хватает денег на ребенка?
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19.05.2020 11:37 Ответить
Она многодетная.
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19.05.2020 12:07 Ответить
Все никак не нажрутся.
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19.05.2020 11:39 Ответить
помоему этих свиней пора резать
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19.05.2020 11:45 Ответить
пока лучше кастрировать.
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19.05.2020 11:54 Ответить
если независимость суда оценивается в сумме их зарплат,то грош цена такому суду.Судья прежде всего должен быть высоко моральным человеком,а если в трудное для всего народа время,эти ******** только о своей зарплате больше всего пекутся,то гнать их всех и нанять судей из европейских юристов,хуже не будет.
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19.05.2020 11:51 Ответить
любой человек труда,рад был бы получить 50тыс,а эти мрази ....
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19.05.2020 11:52 Ответить
Кто то последнюю рубашку отдает ближнему, а кто то (судьи) последний кусок хлеба у нищего отберут и будут кричат о "законе" Боже, мне уже стыдно, что я живу в этой стране
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19.05.2020 11:53 Ответить
Нужно первичную судейскую систему перевести на роботов, у осуждённых будет время потом встретиться в живую с судьями,которые получают по ....
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19.05.2020 11:59 Ответить
"Отметим, судейское сообщество ранее возмутилось и выступило против ограничения размера судейского вознаграждения до 47 тысяч гривен на время карантина." Источник: https://censor.net/n3196424

Вопрос на засыпку: А за что вознаграждения???
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19.05.2020 12:02 Ответить
PS: Почему токарю, слесарю, уборщице и т. д. нет никаких вознаграждений??? Хотя работу свою выполняют на много добросовестней, чем эти "судьи"...
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19.05.2020 12:08 Ответить
Другими словами - независимость судебной системы зависит от зарплаты судей. Это не работает.
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19.05.2020 12:02 Ответить
То этих "судей" ЖАБА давит!
"Что б ты ЖИЛ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ" - Лёлик. =)
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19.05.2020 12:22 Ответить
Другими словами тудно быть честным с маленькой зарплатой в 47 тыс.Уже за эти слова она должна в суде мыть коридоры максимум,но только не в этой терпильской стране
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19.05.2020 12:03 Ответить
они хотят независимости...от страны и законов.
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19.05.2020 12:06 Ответить
Данішевська, суддівська зарплата вашими суддями не "шпильки" використовується... Ковбасу вони купляють на гроші з хабарів... Походять, в період карантину, без заколотих зачісок...
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19.05.2020 12:06 Ответить
із-за конфлікта інтересів твоє "мнєніє" не інтересує...
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19.05.2020 12:06 Ответить
независимость судей это когда голова в одном месте а туловище в другом ..
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19.05.2020 12:08 Ответить
Зарплаты абсолютно всех госслужащих должны быть привязаны к минимальной оплате труда в стране. Никаких американских зарплат в стране с нищенской оплатой труда не может быть в принципе.
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19.05.2020 12:14 Ответить
********** этот дурдом с быдлоэлекторатом и их пастухами...
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19.05.2020 12:15 Ответить
Шкода що загинув Чорновіл в 90-х... Тепер судді в країні де пенсія в звичайних людей 2 тисячі гривень, получають зарплати в сотні тисяч гривень + мають на корупції доходи в мільйони і мільярди.... І тепер вони вважають що 47 тисяч на місяць їм мало... Україна, це країна абсурдів. Гасло наших суддів: "Стань суддею України і твоє життя буде казкою".
Дорогі тачки і дачі, власні золоті унітази з бриліантами, власні повії і масажні салони, сумочки по 10000 тисяч доларів і годинники по 100000 тисяч доларів. Все це судді і прокурори України...
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19.05.2020 12:17 Ответить
Які, які? Незалежні? Від чого, від Закону
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19.05.2020 12:17 Ответить
Наш ВС последнее время только тем и занимается, что деньги гребет под себя и своих. У них это справедливостью (юстицией) называется.
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19.05.2020 12:26 Ответить
Любопытно, вот если бы им вообще ничего не платили, ушли бы с работы???
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19.05.2020 12:32 Ответить
бееедненькие, 47к грн в месяц не хватает на обслуживание мерса и рестораны.
как мне их жаль ))))
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19.05.2020 12:48 Ответить
Судебная система в Украине крепко зависима от олигархов, от мошенников, махинаторов, воров и просто от бандитов, но фактически полностью независима от государства Украина,украинских законов, от украинского народа и от здравого смысла. А должно быть наоборот!
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19.05.2020 12:50 Ответить
Де межа цинізму цих так званих суддів ?,хай може звільняются набрати нормальних не корумпованих і для чого платники податків утримують жадібних цинічних дармоїдів.
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19.05.2020 13:11 Ответить
Не смотря на злобные комменты, большинство наивно полагает, что речь идёт об государственном институте, а не о коммерческой конторе
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19.05.2020 13:11 Ответить
Как и кто мог назначить на такую должность эту тупую, наглую суку, в то время, что она должна была сама проявить инициативу и сократить на время пандемии зарплату.
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19.05.2020 13:17 Ответить
Да если бы насовсем отказалась бы, уверен и не заметили бы! Я бы с этих судей, налог бы сдирал, хоть что то возвращалось государству!
Хотя, судя по назначениям и сдирают, только Янелоху! Юзик и денис поработали...
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19.05.2020 13:52 Ответить
А ви поколядуйте, як суддя Зварич.
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19.05.2020 13:42 Ответить
так вона ж і натякнула------зменшите заробітні,збільшимо взятки.
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19.05.2020 13:50 Ответить
Глава Верховного Суду Данішевська про обмеження зарплат суддів на час карантину до 47 тис. грн: "Це наступ на незалежність судової системи" - Цензор.НЕТ 3732
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19.05.2020 13:56 Ответить
"это изменение существенных условий труда " - ну так согласно действующего законодательства , если работник не согласен с такими изменениями - он увольняется ! Так что ВАЛИТЕ НАХРЕН!

А как ПОВЫШАТЬ вам зарплату- это не вмешательство в "независимость суда" !?
Какая вообще связь денег и "независомосью суда " !? От этого "виновность или невиновность" не должна меняться !!! "Виновность/не веновность", только у вас зависит от суммы !
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19.05.2020 15:43 Ответить
Охренеть. Зажравшиеся, оборзершие от собственного беспредела скоты, мразь и ублюдки.
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19.05.2020 16:15 Ответить
 
 