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Полиция составила три админпротокола за работу развлекательных заведений в Киеве
В Киеве полиция за работу развлекательных заведений во время карантина составила три административных протокола.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Должностные лица таких учреждений привлечены к ответственности по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 170 тыс. грн)", - сообщила полиция.
Отмечается, что выявили нарушения в Печерском и Шевченковском районах Киева во время мониторинга сети Интернет.
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