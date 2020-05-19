Полиция составила три админпротокола за работу развлекательных заведений в Киеве

В Киеве полиция за работу развлекательных заведений во время карантина составила три административных протокола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Должностные лица таких учреждений привлечены к ответственности по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 170 тыс. грн)", - сообщила полиция.

Отмечается, что выявили нарушения в Печерском и Шевченковском районах Киева во время мониторинга сети Интернет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Метро в Киеве после возобновления работы будет функционировать без жетонов