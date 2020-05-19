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Новости Коронавирус и карантин
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Полиция составила три админпротокола за работу развлекательных заведений в Киеве

Полиция составила три админпротокола за работу развлекательных заведений в Киеве

В Киеве полиция за работу развлекательных заведений во время карантина составила три административных протокола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Должностные лица таких учреждений привлечены к ответственности по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 170 тыс. грн)", - сообщила полиция.

Отмечается, что выявили нарушения в Печерском и Шевченковском районах Киева во время мониторинга сети Интернет.

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Ну если такое как "Велюр", то три этих заведения за три дня оплатить смогут хоть 10 штрафов.
А че - есть все ровные, но есть и - некто более ровен.
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19.05.2020 11:35 Ответить
И об этом..http://vlasti.net/news/317104 Вернувшиеся из России китайцы вызвали в КНР новый более устойчив коронавирус
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19.05.2020 11:38 Ответить
Где там сказано, что более "устойчив короновирус"?
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19.05.2020 11:43 Ответить
ВКЛ логику,вирус смутировал у мордовцев и вернулся косить китайцев
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19.05.2020 11:53 Ответить
Чем же эти три заведения не догодили Авакову
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19.05.2020 11:51 Ответить
Так вы хоть адреса укажите!
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19.05.2020 11:52 Ответить
ой...и кто ж это жадный такой? адреса-пароли-явки? "крыша" видать слабая ))))
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19.05.2020 11:55 Ответить
Апять пабидили!!!
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19.05.2020 11:55 Ответить
 
 