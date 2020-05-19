Мировые СМИ пишут о спецназе РФ на Донбассе. Зеленский в фильме к своей годовщине обязан упомянуть о данном вопиющем факте российской агрессии, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский должен признать факт пребывания на Донбассе российских военных, доказательство чего было обнаружено бойцами 93 бригады ВСУ.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Московский корреспондент самой авторитетной испанской газеты El Pais Pilar Bonet сегодня опубликовала статью о видео, захваченного бойцами 93-й механизированной бригады Вооруженных сил, на котором спецназ ФСБ РФ с помощью самой современной техники ведет боевые действия против украинских войск", - сообщил Бутусов.

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Главред Цензор.НЕТ отметил, что Пилар взяла у него комментарий о событии.

"Но один вопрос мне было особенно трудно объяснить - а почему она нигде не может найти заявлений президента Украины, осуждения агрессии со стороны МИД Украины, заявлений и обсуждения в парламенте Украины, почему Украина не передала это видео для оценки в ООН, другие европейские столицы, в штаб-квартиру НАТО?

Мне пришлось объяснить, что президент Владимир Зеленский и подчиненные ему люди очень боятся Владимира Путина.

Пришлось объяснить, что герои 93-й бригады честно выполняют поставленные Родиной задачи, честно защищают народ, а президент Зеленский вместо защиты народа Украины делает вид, что не замечает гибели наших бойцов, что никакой агрессии нет. Чтобы продолжать вести переговоры с Путиным. И поэтому никаких официальных заявлений Киева нет. Ведь признание российской агрессии означает полный срыв Минских соглашений", - пишет Бутусов.

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"Если Зеленский в своем фильме на годовщину вступления в должность не упомянет о данном вопиющем факте российской агрессии - значит он просто трус и лжец", - резюмирует журналист.