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Мировые СМИ пишут о спецназе РФ на Донбассе. Зеленский в фильме к своей годовщине обязан упомянуть о данном вопиющем факте российской агрессии, - Бутусов

Мировые СМИ пишут о спецназе РФ на Донбассе. Зеленский в фильме к своей годовщине обязан упомянуть о данном вопиющем факте российской агрессии, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский должен признать факт пребывания на Донбассе российских военных, доказательство чего было обнаружено бойцами 93 бригады ВСУ.

Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Московский корреспондент самой авторитетной испанской газеты El Pais Pilar Bonet сегодня опубликовала статью о видео, захваченного бойцами 93-й механизированной бригады Вооруженных сил, на котором спецназ ФСБ РФ с помощью самой современной техники ведет боевые действия против украинских войск", - сообщил Бутусов.

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Главред Цензор.НЕТ отметил, что Пилар взяла у него комментарий о событии.

"Но один вопрос мне было особенно трудно объяснить - а почему она нигде не может найти заявлений президента Украины, осуждения агрессии со стороны МИД Украины, заявлений и обсуждения в парламенте Украины, почему Украина не передала это видео для оценки в ООН, другие европейские столицы, в штаб-квартиру НАТО?

Мне пришлось объяснить, что президент Владимир Зеленский и подчиненные ему люди очень боятся Владимира Путина.

Пришлось объяснить, что герои 93-й бригады честно выполняют поставленные Родиной задачи, честно защищают народ, а президент Зеленский вместо защиты народа Украины делает вид, что не замечает гибели наших бойцов, что никакой агрессии нет. Чтобы продолжать вести переговоры с Путиным. И поэтому никаких официальных заявлений Киева нет. Ведь признание российской агрессии означает полный срыв Минских соглашений", - пишет Бутусов.

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"Если Зеленский в своем фильме на годовщину вступления в должность не упомянет о данном вопиющем факте российской агрессии - значит он просто трус и лжец", - резюмирует журналист.

россия (95352) ФСБ (1934) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4346) 93 отдельная механизированная бригада (291)


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Топ комментарии
+20
Зеленскому Ермак еще шифровку с Центра не передал как реагировать.
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19.05.2020 12:01
+19
Зеленський зрадник
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19.05.2020 12:09
+12
Падение ВВП на 1.5% и гиркин в информационном поле, развитие для нищих яйцеголовых зебилов.
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19.05.2020 12:05
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Зеленскому Ермак еще шифровку с Центра не передал как реагировать.
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19.05.2020 12:01 Ответить
Неужели? А совсем недавно ,писал ,что хуже не будет! И что клоун-членограй ,это отлич
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19.05.2020 12:02 Ответить
Брехня..Бутусов майже завжди був лояльним до петі..принаймні останні роки каденції..
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19.05.2020 12:09 Ответить
Ні. Тільки в перший рік був лояльний. Останні роки - дуже критикував. У виборчу компанію відкрито казав, що "хуже не будет".
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19.05.2020 12:12 Ответить
Навпаки..критика була перші роки..потім майже штиль..і порох практично ніколи не був героєм фотожаб на Цензорі, та посміховиськом у "юморесках" рибнікова..
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19.05.2020 12:18 Ответить
Порох був у ВСІХ юморесках Рибнікова. І фотожаби були на нього. Тільки принизливих фотожаб, дійсно, мало було. Бо принижувати було ні за що.
Ви дуже передвзята людина та легковнушаєма.
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19.05.2020 12:45 Ответить
дійсно не було за що..бо він святий..
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19.05.2020 13:36 Ответить
У меня к Пороху тоже полно претензий, но совсем не таких, как у вас, малоросов.
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19.05.2020 13:40 Ответить
відкрию вам таємницю..петя сам є ментальним малоросом..і багато його вчинків це підтверджує..але з часом доволі вдало мімікрував під патріота..
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19.05.2020 13:45 Ответить
Дуже вдало мімікрував - зупинив ворога, та забезпечив армію ******** озброєнням, сколотив світову антипутінську коаліцію - добре щоб усі малороси так мімікрували.
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19.05.2020 13:49 Ответить
давайте якось по черзі..бо кричалки вже дещо набридли..
зупинив ворога.. ціна - мінські договорняки..так чи ні..?
******* озброєння.. пофарбовані радянська техніка 60-80 років..? місцями дещо модернізована..декілька нових катерів класу "ставок-струмок"..а, за "Молот", вартістю як корейський кросовер, забув..
антипутинська коаліція..це хто..? макроша, шо їздить ручкатися з куйлом, чи може малоадекватний трампушка..?
не треба видавати бажане за дійсне..
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19.05.2020 13:56 Ответить
Ты чем не доволен? Минским договорняком? Он был специально так составлен, что его невозможно было выполнить. А тебе он чем мешал? Пока не пришло зеленоё чмо и не начало их выполнять в одностороннем порядке, этот "минск" был гарантией санкций!
Впрочем, вам, зебилам, объяснять - как о стенку горохом...
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19.05.2020 14:01 Ответить
Вибачайте, це не стрілка бандюків..і виконувати все одно довелось би..та і петя неодноразово віщав про безальтернативність..а заходу воно треба, ті, хоча і не великі, але санкції, що завдають збитки..?
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19.05.2020 14:11 Ответить
Вы, зебилы, точно недоразвитые. Выконувать нужно ПОСЛЕ первого пункта, а не на упреждение, как это делают зелёные зрадныки.
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19.05.2020 14:16 Ответить
можливо хотіли зробити крок на зустріч, аби зупинити орду..але, схоже, недооцінили підступності ворога..косяк, ніхто не сперечається..воювати треба було у 2014-2015 роках (як фіни на початку війни з совком), тоді і домовлятись про припинення бійні було б легше..але ж армії не було, мудра та професійна "еліта" знищила під корінь..коло замкнулося..
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19.05.2020 14:26 Ответить
По твоему если Мерседес хорошая машина, все равно нужно срать все подряд, и что Таврия лучше? Что ты можешь предъявить Пете, по международной политике? Ничего, только 5+. А вафля оманская вообще пустое место, чмо!
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19.05.2020 12:33 Ответить
Чого так мало, усього 5+..? Мабуть за зупинку північного потоку, та чемпіонат на *********..? а-а-а, за міцні санкції проти кацапні, що мінусують аж 0,2% ординського ВВП на рік..
ніхто не сперечається за зєлю, але не треба робити з попередника гіганта мислі та батька української демократії та нечуваних рехформ..
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19.05.2020 13:43 Ответить
Ну по сравнению с тобой, и как минимум 73% быдла, он вообще "бог мислі та батька української демократії та нечуваних рехформ" . Хотя думаю вас тупой черни не 73, а примерно 85. Просто в силу умственной отсталости вам не дано понять. Слушайте хотя бы умных людей. Киев, 08.07.19. 17:03. Жан-Клод Юнкер "...Подводя итоги пятилетнего сотрудничества между ЕС и Украиной, нельзя не вспомнить фигуру бывшего президента Порошенко, который внес огромный вклад в развитие наших отношений. Его деятельность позволила провести в стране преобразования, которых не было 28 лет. Только благодаря его титанической работе, Украина сегодня имеет Договор об экономической ассоциации и безвизовый режим, а это фундамент на котором мы можем строить дальше наш общий дом..."
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19.05.2020 13:56 Ответить
Як давно помічено - агресивні фанатики, це основа будь якого режиму..як і секти..Не підкажете, де ж це узялось 73-85% "бидла", якщо коли бодались ющ з хамом, то було десь 50 на 50 (проукраїнські / вата)..? і це ще Крим був, майже повністю ватний і увесь донбабве..Може справа не у "бидлі", а у "панах", що дещо втратили зв'язок з реальністю..? Як то кажуть: глянь у воду та на свою вроду (для кацапомовних пояснюю: нечя на зеркало пенять, кали морда кривая)..

А дипломатично коректні пісеньки співали майже усі..
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19.05.2020 14:07 Ответить
Это ты меня записал в фанаты Петра Алексеевича Порошенко? ))) Чудик, ты воспринимаешь оппонента, как себя, уровнем возлеподъездного пиз@абола. Почему вокруг все больше быдла? Ты книгу когда держал в руках, 10 лет назад или 20 ? А любители сериалов вообще не видели в глаза. Для черни в своих бедах всегда должен быть виновник-паны, олигархи, бизнесмены. Сидишь в дерьме, в зассанной хрущевке, и проклинаешь, и телевизор вешает!
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19.05.2020 15:13 Ответить
По суті питання, будь ласка..о величний не фанат попа..
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19.05.2020 15:16 Ответить
По ссути? Когда книгу держал в руках и какую?
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19.05.2020 15:19 Ответить
"Журавель та лисичка" років 40 тому..🥴
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19.05.2020 15:25 Ответить
И небось в сортире. А сериалы наизусть....
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19.05.2020 16:00 Ответить
На гощіку..коли серунькав..
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19.05.2020 16:04 Ответить
прогресс, тогда горшок, теперь памперсы. книженцию можно раскурить.
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19.05.2020 16:08 Ответить
Ви так добре знайомі з маргинальною поведінкою,що навіть не наважусь щось заперечити такому профі..😏
.
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19.05.2020 16:22 Ответить
Мне пришлось объяснить, что президент Владимир Зеленский и подчиненные ему люди очень боятся Владимира Путина.

Автор статьи очень похож на шпиона Зорге, но, "Кто Вы, доктор Зорге ?"

год назад на выборах вы топили Порошенко, который не боялся Путина, а

успешно с ним воевал
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19.05.2020 13:11 Ответить
Трагедия в том, что Зеленский похоже обязан стать Порошенко. Скоро Зе всё поймёт или его тоже попросим.
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19.05.2020 12:05 Ответить
Сам то понял что сказал?
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19.05.2020 12:16 Ответить
Да єта кацап, судя по всему-у них новые методички
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19.05.2020 12:23 Ответить
Порошенко = Ахметов, Зеленский = Ахметов. Порошенко = Зеленский. Так понятнее?
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19.05.2020 12:40 Ответить
Go f yourself ruska kurwa.
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19.05.2020 12:44 Ответить
Я вот даже подумал, что честнее было бы Ахметова избирать, чем так фальшиво играть. Ахметов против Бойко на следующих выборах. И всё.
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19.05.2020 12:55 Ответить
Падение ВВП на 1.5% и гиркин в информационном поле, развитие для нищих яйцеголовых зебилов.
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19.05.2020 12:05 Ответить
"Президент Владимир Зеленский должен признать факт пребывания на Донбассе российских военных" - хтось ущіпніть мене бо невже я це читаю в 2020 році на цензорі.
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19.05.2020 12:08 Ответить
Зеленський зрадник
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19.05.2020 12:09 Ответить
Да нет- он просто напыщенный идиот. Актёр на работе. При нем повылазила вся мерзость и идёт атака пророссийской мерзости по всем фронтам.
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19.05.2020 12:25 Ответить
Мировые СМИ пишут о спецназе РФ на Донбассе. Зеленский в фильме к своей годовщине обязан упомянуть о данном вопиющем факте российской агрессии, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3512
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19.05.2020 12:09 Ответить
Каким образом признание агрессии сорвёт Минские соглашения, если сами Минские соглашения это уже признание двух воюющих сторон - Украины и паРаши?
Может ОБСЕ является стороной, а не наблюдателем?
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19.05.2020 12:20 Ответить
В последнее время уж не так. Лавров (унылая лошадь) уже дважды на весь мир сказал, что в Минске трёхсторонняя группа - это Украина - Луганск - Донецк., а ОБСЕ и РФ - наблюдатели. И никто из зелёной власти даже не пикнул.
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19.05.2020 13:31 Ответить
Юра через год начинает что-то подозревать...
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19.05.2020 12:21 Ответить
2016- рост ВВП 2.4%,
2017- рост ВВП 2.5%
2018- рост ВВП 3.3%
первая декада 2020 падение ВВП 1.5%

Так кого вы " обделали разом " придурки зеленожопые?
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19.05.2020 12:22 Ответить
Зеленые твари сейчас списывают падение экономики на коронвирус, замалчивая, что спад экономики начался еще в прошлом году с падения промпроизводства, вызванного штампованием овгз и и укреплением гривни.
Зеленая подолигархическапя нечисть, поняв, что ухайдокала экономику, с началом пандемии не перекрыла толком границы, навезла инфицированных заробитчан, а потом устроила в стране коллапс, остановила все и сейчас списывает свой провал на коронавирус.
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19.05.2020 12:29 Ответить
а що це таке - зеленский.
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19.05.2020 12:24 Ответить
та погодите, дайте вовану позвонить своему тёзке в кремль, посоветоваться, а уж опосля он что-то скажет
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19.05.2020 12:25 Ответить
переляканий криворізький жлоб у ролі очильника держави, що знаходитсья в стані війни, не взмозі в голос сказати, хто ж є агресором.
Сюр!!
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19.05.2020 12:30 Ответить
То есть кто-то кое-где у нас порой пастреливает чем-то.
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19.05.2020 12:35 Ответить
Как сейчас помню, как Зе присягал слушаться светочей нации, теперь обязан упомянуть, что начальство приказывает.
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19.05.2020 12:35 Ответить
Ну так и вашими стараниями в том числе господин Юрий этот "трус и лжец" был к власти приведен и в итоге имеем сие... а ведь предупреждали!
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19.05.2020 12:40 Ответить
Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2667
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19.05.2020 12:40 Ответить
на якому ПОПУЛЯРНОМУ державному каналі Зе може озвучити свою позицію ?
Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5597
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19.05.2020 12:46 Ответить
Отож, всё это фарс. Есть ГП ут-1 который получает миллионы из бюджета, но его не смотрят, колхоз а не тв. А на местах это подспорье для меров и их партий, там тотальный контроль.
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19.05.2020 12:59 Ответить
Джулиани сказал,пока живой ,будет преследовать Порошенко и других функционеров 2014 -2019 за грабёж 100млрд долларов ,в том числе и денег американских налогоплательщиков..Это я к тому ,что Зеленский разграбил Украину.Люди ,не умеющие быть гибкими ведут Украину в бездну.Злословие губит Украину.Злословы не здатни созидать.Они здатни тильки вбывати и песок в подшипники сыпать.
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19.05.2020 12:52 Ответить
джуліані або дебіл, або хуцпагон, або все це разом. 100 гігабаксів - це 15-25% ввп (без кумулятивного ефекту!!!) в різні роки 14-19. стало бути, з уходом пороха ввп мав різко піти вгору до +20%, що і відбулося, неправда ж? але і це ще не все, яким же чином адміністрація трампа і госдеп у 17-19 роках спостерігали як крадеться американська допомога, невже і вони в долі були?
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19.05.2020 14:02 Ответить
А скільки ще нишівних переможців миру та злагоди тепер, після приходу до влади реваншистів, готові вказувати президенту, що він кому повинен і як та коли повинен відпрацьовувати абізатідьльства?
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19.05.2020 13:05 Ответить
Называется приехали, если наш так называемый през не знает, или делает вид, что незнает, о участии войск москалей на территории Украины, то шо тогда вы хотите от других стран, если это правда, то паяца надо гнать сраной метлой.
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19.05.2020 13:08 Ответить
Я вам ничего не должен (С)
Світові ЗМІ пишуть про спецпризначенців РФ на Донбасі. Зеленський у фільмі до своєї річниці зобов'язаний згадати про цей неприпустимий факт російської агресії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8086
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19.05.2020 13:27 Ответить
Это не главнокомандующий.
Это , так, эй человек.
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19.05.2020 13:47 Ответить
юра, ніх*я він тобі не зобов'язаний! ти не знав?
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19.05.2020 14:10 Ответить
А что, кто-то до сих пор ещё не понял, что Зеленский - трус и лжец?
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19.05.2020 14:26 Ответить
він буде боягузом і брехлом незалежно від того згадає він про це чи ні.
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19.05.2020 14:38 Ответить
 
 