Мировые СМИ пишут о спецназе РФ на Донбассе. Зеленский в фильме к своей годовщине обязан упомянуть о данном вопиющем факте российской агрессии, - Бутусов
Президент Владимир Зеленский должен признать факт пребывания на Донбассе российских военных, доказательство чего было обнаружено бойцами 93 бригады ВСУ.
Об этом пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Московский корреспондент самой авторитетной испанской газеты El Pais Pilar Bonet сегодня опубликовала статью о видео, захваченного бойцами 93-й механизированной бригады Вооруженных сил, на котором спецназ ФСБ РФ с помощью самой современной техники ведет боевые действия против украинских войск", - сообщил Бутусов.
Главред Цензор.НЕТ отметил, что Пилар взяла у него комментарий о событии.
"Но один вопрос мне было особенно трудно объяснить - а почему она нигде не может найти заявлений президента Украины, осуждения агрессии со стороны МИД Украины, заявлений и обсуждения в парламенте Украины, почему Украина не передала это видео для оценки в ООН, другие европейские столицы, в штаб-квартиру НАТО?
Мне пришлось объяснить, что президент Владимир Зеленский и подчиненные ему люди очень боятся Владимира Путина.
Пришлось объяснить, что герои 93-й бригады честно выполняют поставленные Родиной задачи, честно защищают народ, а президент Зеленский вместо защиты народа Украины делает вид, что не замечает гибели наших бойцов, что никакой агрессии нет. Чтобы продолжать вести переговоры с Путиным. И поэтому никаких официальных заявлений Киева нет. Ведь признание российской агрессии означает полный срыв Минских соглашений", - пишет Бутусов.
"Если Зеленский в своем фильме на годовщину вступления в должность не упомянет о данном вопиющем факте российской агрессии - значит он просто трус и лжец", - резюмирует журналист.
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Ви дуже передвзята людина та легковнушаєма.
зупинив ворога.. ціна - мінські договорняки..так чи ні..?
******* озброєння.. пофарбовані радянська техніка 60-80 років..? місцями дещо модернізована..декілька нових катерів класу "ставок-струмок"..а, за "Молот", вартістю як корейський кросовер, забув..
антипутинська коаліція..це хто..? макроша, шо їздить ручкатися з куйлом, чи може малоадекватний трампушка..?
не треба видавати бажане за дійсне..
Впрочем, вам, зебилам, объяснять - как о стенку горохом...
ніхто не сперечається за зєлю, але не треба робити з попередника гіганта мислі та батька української демократії та нечуваних рехформ..
А дипломатично коректні пісеньки співали майже усі..
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Автор статьи очень похож на шпиона Зорге, но, "Кто Вы, доктор Зорге ?"
год назад на выборах вы топили Порошенко, который не боялся Путина, а
успешно с ним воевал
Может ОБСЕ является стороной, а не наблюдателем?
2017- рост ВВП 2.5%
2018- рост ВВП 3.3%
первая декада 2020 падение ВВП 1.5%
Так кого вы " обделали разом " придурки зеленожопые?
Зеленая подолигархическапя нечисть, поняв, что ухайдокала экономику, с началом пандемии не перекрыла толком границы, навезла инфицированных заробитчан, а потом устроила в стране коллапс, остановила все и сейчас списывает свой провал на коронавирус.
Сюр!!
Это , так, эй человек.